Pólvora e infiernitos

Observatorio Ciudadano León: Contrapesos a flote

CALMANTES MONTES. Tras la negativa compartida (¿alguien duda que fue acción concertada?) y no muy afortunada del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y del alcalde de León Héctor López Santillana a reunirse directamente con el Observatorio Ciudadano de León y rendir cuentas en el combate a la delincuencia, las aguas tienen que calmarse y volver a su cauce.

EL EQUILIBRIO. Como están las cosas en el estado y en León, ni la autoridad está para ponerse selectiva y descalificar a las agrupaciones ciudadanas ni estas últimas a ponerse en posiciones irreductibles que les pueden ayudar a ganar 8 columnas en los medios pero perder interlocución con el gobierno.

RUDEZAS INNECESARIAS. Mientras Héctor López regañó al OCL, Diego Sinhue lo descalificó y aún más verbalizó que no iría más con ellos, descartando de tajo la opción que tiene un gobernante para dar la suave y responder lo políticamente correcto.

DE PECHITO. Y más porque en su señalamiento, el gobernador realizó una insinuación de presuntos actos de corrupción en la creación del mismo organismo en el trienio de Ricardo Sheffield como alcalde de León entre 2009 y 2012 que le dieron la oportunidad a Ricardo Sheffield de revirarle en redes sociales.

ARGUMENTOS. En un video posteado en Facebook, el procurador Federal del Consumidor abordó el tema en donde entre otras cosas, dijo que el OCL surgió con el aval de los regidores del PAN entre quienes se encontraba Alma Cristina Rodríguez Vallejo, hermana del mandatario estatal.

TEXTUAL. “Le recuerdo que con toda transparencia se apoyó económicamente su arranque. Para ello contamos con el voto y apoyo de su hermana, Alma Rodríguez Vallejo, regidora y teniendo un papel importante para su desarrollo y consolidación, de Carlos Medina , a quien años después mantuvo como aliado electoral y según dijo públicamente en la campaña, hasta quería invitarlo a su gabinete”, punzó Sheffield en su escrito.

ONDA GRUPERA. Cabe recordar que en aquél entonces, Rodríguez Vallejo hizo un acuerdo para apoyar a Sheffield como candidato panista a alcalde. Además, el OCL fue una iniciativa que agradó al bloque empresarial tradicional en León.

Y MIRE QUIEN LO DICE. El mismo José Arturo Sánchez Castellanos con quien Sheffield tuvo una relación tormentosa reconoce actualmente que el ahora morenista, en su tiempo aguantó vara con los cuestionamientos de la naciente agrupación.

CUIDADO. Es por ello que ni el gobernador ni el alcalde pueden ignorar y expulsar de sus vidas ni de su interlocución a esta organización. No es ni sensato ni oportuno.

“EXCESO” DE CUIDADANIA. Es un hecho sí y también es probable que los gobiernos estatal y leonés, crean que suficiente tienen con rendir cuentas ante la Mesa de Seguridad de León y el Consejo Estatal de Seguridad. Pero los gobiernos no pueden decir un día que promueven la participación ciudadana y al día siguiente, apedrearla.

COLOFÓN. Es un momento delicado y lo único que conseguirán es alentar quizá una crítica más implacable. Del otro lado, el OCL tampoco puede jugar al todo o nada. Siempre han sido incómodos pero no radicales. Su papel de contrapeso, hace falta y seguirá siendo útil.

ZAMARRIPA: PRIMERO, INCIENSO; DESPUÉS, COMPARECENCIA

AGENDA. Mañana se define en Junta de Gobierno, fecha y formato de la comparecencia del Fiscal General Carlos Zamarripa Aguirre en el Congreso local.

PERFILADO. Lo que es un hecho es que será después del 2 de marzo, fecha en la que Zamarripa presentará si informe rodeado de incienso ahí en su cuartel de Cervera en un evento en el que ya se invitaron a representantes de los 3 poderes y organismos de la sociedad civil.

MOMIOS. Además de la fecha, los diputados discutirán el formato. Los panistas quieren que sea mesa de trabajo y las fracciones de PRI, Verde y Morena quieren comparecencia. La diferencia es que esta última es en el pleno y pondría, según los panistas, más vulnerable al Fiscal.

MÁXIMA PUBLICIDAD. Por eso, prefieren mesa de trabajo. Eso sí. No se les puede ocurrir a los azules restringir el evento y hacerlo cerrado porque ello no tendría ninguna utilidad. Esto, porque en el congreso local, una mesa de trabajo eventualmente puede ser privada si así se justifica. No es el caso y solo resta saber mañana, cómo y cuándo estará el Fiscal ante el Legislativo.

LA DEL ESTRIBO…

Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, sin lugar a dudas. En cualquier circunstancia porque estamos en un país de libertades.

Dicho lo anterior, también hay que saber distinguir en la calidad de las protestas La que protagonizan vecinos de la colonia León Moderno que no quieren que el Municipio de León construya una ciclovía sobre el bulevar González Bocanegra. Su concepto de ciudad es bastante peculiar.

Ayer se plantaron afuera del fraccionamiento sonde vive el alcalde Héctor Lópéz. Querían hablar con él. Y sus argumentos son peculiares para oponerse a que un bulevar del fraccionamiento donde viven, sea aparte de la red de ciclovías.

“Que nos dejen nuestras glorietas, nos van a quitar un espacio”; “Es un gasto asto inútil”; “queremos saber que hay detrás de esa planeación”.

Y la más inquietante: “los de obra pública hacen la ciclovía a escondidas, en la madrugada. Actúan como el crimen organizado”.

El alcalde López Santillana no puede ceder a semejante chantaje.

YSMAEL LÓPEZ Y EL SABOR AGRIDULCE DE LOS ZAPATEROS EN LA POLÍTICA

No son muchos los zapateros leoneses que han sucumbido a la tentación de entrar a la política partidista y ser candidatos a un puesto de elección popular. Peor el riesgo cuando el arriesgado se dice a ir por una alcaldía como fue el caso de Ysmael López García quien hace 5 años dejaba la presidencia de la Cámara de Calzado.

El empresario decidía aceptar la invitación del entonces gobernador Miguel Márquez quien le ofreció la candidatura a alcalde de su natal San Francisco del Rincón que era gobernado por el PRI.

López García dejaba la estafeta a Javier Plascencia Reyes, arribo que también tenía un sabor especial pues unos 6 años antes, este empresario protagonizó junto a José Abugaber Andonie una histórica disputa por la presidencia de la cámara, la única de la que se tenga memoria en los últimos 20 años y que fue tan intensa que tuvo que aparecer un tercero en discordia.

Y mire lo que son las cosas, el zapatero francorrinconense, sin tantos aspavientos fue convencido de entrarle a la política mientras otros como el ya citado José Abugaber que aparecieron desde 2009, cada 3 años como potenciales candidatos del PRI o del PAN, resistieron estoicos el “llamado” de la grilla.

Abugaber fue invitado por Juan Ignacio Torres Landa a ser candidato del PRI a la alcaldía en 2012 y antes ya había sido convidado por el PAN a ser diputado. Otros zapateros aceptaron cargos más modestos y sin tanta responsabilidad como regidurías: Salvador Sánchez Romero es actualmente regidor del Ayuntamiento de León,

Ysmael López asumió el reto y como muchos otros alcaldes tuvo que padecer el crecimiento exponencial de la violencia y en concreto de los homicidios dolosos en los municipios del Rincón, colindantes con una zona caliente como la frontera con Jalisco.

La tragedia alcanzó al expresidente de la Cámara de Calzado pues en marzo de 2018, a unos meses de terminar su mandato, su padre murió en un ataque a un bar que funcionaba como palenque clandestino.

LEYES A FAVOR DE DESAPARECIDOS: ENREDOS DE ÚLTIMA HORA

En la fracción del PAN hay una razón por la que se oponen a eliminar de la ley la palabra “persona no localizada” y ponerle en automático la de desaparecida como piden los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Con todas sus letras, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Libia Denisse García Muñoz Ledo dijo que esta propuesta tiene su origen en una “mala práctica” de la Fiscalía General y no en una deficiencia de la ley y no es aconsejable, dice, corregir malas prácticas con reformas legales.

La dichosa “mala práctica” es muy conocida porque es una de las críticas más conocidas de los colectivos a Zamarripa. “Bajar” la cifra desaparecidos, colocándolas bajo el rubro de “no localizadas”.

Ahí está el origen de las discrepancias de Zamarripa con los colectivos. Hasta ahora, las cifras de desaparecidos oficialmente no reflejan el nivel del problema ni explicarían el grado de movilización e impacto que han alcanzado los colectivos.

El propio secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala reconoció en una reunión con los colectivos, a principios de enero que las cifras de la Fiscalía no eran precisas.

Los colectivos vieron cumplidas casi todas sus peticiones en los encuentro con diputados locales en la última mesa de trabajo que se desarrolló el viernes menos la de eliminar el concepto “no localizado”.

La diputada Libia Denisse dice que esa mala práctica se combate de manera más directa, poniendo candados y sanciones para quienes no la cumplan. Esto es, con sanciones para los funcionarios que luego de 72 horas de haber declarado a una persona “no localizada” y no aparezca, no cambio su estatus.

García Muñoz Ledo ya consultó en las legislaturas locales de estado de México y ciudad de México que ya eliminaron ese concepto y revisará qué efectos positivos, tuvo.

Se ve difícil que los panistas den su brazo a torcer porque seguramente la última palabra no la dirán los diputados sino el Fiscal que tiene la decisión en sus manos pero también muchos señalamientos encima que lo presionan y lo condicionan.