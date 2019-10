Pólvora e infiernitos

EL ESTADIO PERDIDO Y LA ABSOLUCIÓN OFICIAL

TÍPICO. Lo previsible ocurrió ayer. La derrota en tribunales que ahora sí es inapelable que determina la pérdida del Estadio León como patrimonio público, desencadenó el repartidero de culpas de quienes han sido protagonistas de la truculenta historia que inició hace 20 años y que termina con un final lamentable para el gobierno.

PROTAGONISTA. El hilo de tuits del exalcalde leonés, Jorge Carlos Obregón Serrano quien gobernó la ciudad cuando se escribió el primer capítulo de esta novela allá por 1999.

SU VERSIÓN. “Perdimos el Estadio León definitivamente. Hace casi 20 años cuando fui alcalde rescatamos para los leoneses el estadio, los colores y la franquicia del club León en un Fideicomiso irrevocable. A su término pasaría al Municipio. Pero el fideicomiso se extinguió anticipadamente y abrió la puerta para que Roberto Zermeño argumentara un incumplimiento de acuerdo, reclamando así el estadio León”, planteó en su reflexión tuitera.

CON TODO. Este gravísimo error más un letargo lamentable en los primeros años de su defensa terminaron en un juicio que otorgó a particulares algo que es de los leoneses porque el estadio se construyó con su esfuerzo y recursos, no era una propiedad privada”, escribió.

EL ORIGEN. En otras palabras, el alcalde que en su momento junto al gobernador Ramón Martín Huerta, obligó al empresario Valente Aguirre a vender al Unión de Curtidores y no el León al empresario poblano, Francisco Bernat y sentó las bases para el Fideicomiso en donde quedó anidado el estadio también le entraba al reparto de culpas a los gobiernos panistas que le sucedieron.

VIGENTES. El “gravísimo error” que señala Obregón Serrano se habría cometido en 2008 cuando gobernaba Vicente Guerrero Reynoso, cabildo en el que por cierto fue regidor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, actual gobernador y en el que la actual síndico, Leticia Villegas tenía la misma representación y votó en contra de la extinción anticipada.

RECUERDO. La sentencia 26/2016 del primer tribunal colegiado señala que el contrato de fideicomiso no fue realizado de manera adecuada. El secretario del Ayuntamiento era el mismo que lo es actualmente, Felipe de Jesús López Gómez.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA. Ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en una entrevista intentó hacer su control de daños. “Hay que mirar hacia adelante”, dijo.

COMPARATIVA. Claro, si aplican con escrúpulo la revisión que le aplicaron al trienio de Bárbara Botello, varios exfuncionarios panistas saldrían sumamente raspados como corresponsables de la pérdida de un patrimonio cuyo valor podría oscilar entre los 400 y los 600 millones de pesos.

OTRA VÍA. Y podrán decir que no es corrupción porque no hay dolo pero la incompetencia y la incapacidad también hace perder patrimonios públicos.

LA BONANZA. La ciudad de León tenía en 1999 un estadio y terrenos aledaños que eran propiedad pública. Vicente Fox Quesada como gobernador inició un reconocimiento de linderos que favoreció a la franquicia dominada por Valente Aguirre Meza.

AMIGOS Y RIVALES. Vino después la venta fallida de la franquicia, la intervención gubernamental y la aparición de Roberto Zermeño como el comprador. Años después, Zermeño conoce a Ahumada y le vende el equipo. Ambos se pelean. Ahumada vende el equipo pero aprovecha comercialmente el predio donde hoy se asienta un hotel y una plaza comercial.

VAYA PUES. Hoy se pierde el estadio como patrimonio público. En 20 años, un pésimo manejo jurídico de un patrimonio aunado a la truculencia y aprovechamiento de intereses privados, le tumban a la ciudad un patrimonio y hoy nos dice el gobernador que hay que mirar para adelante.

GANÓNES. Toda una paradoja que sean justamente Roberto Zermeño y Carlos Ahumada y quienes han hecho negocio con estos terrenos, los ganones en este asunto. Que nadie será castigado. A los amigos y aliados, justicia, gracia e impunidad.

SAPAL: LOS AUTORIZADORES DE DESCUENTOS

LOS MONTOS. En nuestra edición de hoy, Correo publica, un nuevo ángulo interesante a partir de una solicitud de información que hizo hace algunos meses y que llevó a difundir el reporte en abril del año pasado, del monto de descuentos autorizados por Sapal en 8 años por consumo de agua. Una interesante recopilación de quienes fueron los funcionarios que destacan en la autorización de descuentos.

PRECISIÓN. Ojo, esta lista nada tiene que ver con la auditoría que llevó a cabo la Contraloría Municipal que solo abarca de enero de 2017 a junio de 2018.

LO OFICIAL. Este es un período mucho más amplio y simplemente sirve como referencia y dato en el entendido de que el presidente de Sapal Jorge Ramírez ha dicho que diversas reformas al reglamento establecieron un protocolo de autorización de descuentos

LA ACTUALIDAD. En la lista de autorizadores de descuentos destaca Esperanza Morales quien en su momento renunció a su cargo como directora de Atención a clientes, por los descuentos indebidos que incluyeron parientes y amigos. En esta recopilación aparece con un acumulado de más de 23 millones de descuentos autorizados.

LOS DETALLES. La recopilación la encabeza un apartado denominado Proceso de Facturación con 696 millones de pesos de descuentos que es el monto más alto. Luego aparece Julio Becerra Moreno. Después, Fátima Pérez Durán, Gustavo Espinoza, Jorge Luis Martínez antes de Esperanza Morales.

EN PLATA. Después están Federico Delgado, Fernando Aguirre, Isabel Martínez, Guadalupe Jiménez, Gabriela Morales, Martín Díaz, Angélica Veloz, Juan Jiménez, Francisco Torres y Jorge Videgaray. Los montos descontados por estos funcionarios según este reporte van desde los 492 millones de pesos hasta 4.4 millones.

LA DEL ESTRIBO…

Las “benditas” redes sociales y la irresponsabilidad de un medio local que difundió sin verificar una información de esas que surgen como generación espontánea provocaron anoche largas e innecesarias filas de leoneses que buscaban llenar los tanques de gasolina de sus vehículos.

En una hora, algunas gasolineras se vieron atiborradas de automovilistas que creyeron una falsa noticia de desabasto. Los comunicados y tuits de los gobiernos estatal y municipal de León así como de la Profeco no fueron suficientes para calmar la torre de Babel.

El poder que tienen los mensajes en cadena sobre todo a través de Whatss App fueron mucho más veloces que la estrategia del gobierno para aplacar la noticia falsa. Vaya manera de, como diría el exgobernador Juan Carlos Romero, distribuir la ignorancia.

PLATAFORMAS DIGITALES: CUANDO LA MODERNIDAD NOS ALCANZA

Hace 5 años, cuando la plataforma de taxis ejecutivos Uber irrumpía en la escena guanajuatense y no había reglas para marcarle límites, hasta el propio inquilino de Palacio de Gobierno Miguel Márquez respingaba, tratando de mantener el status quo de las organizaciones que reclamaban.

El gobierno del estado emprendía una guerra en contra los taxis ejecutivos y en concreto en contra del servicio de Uber, la plataforma de taxis ejecutivos que estaba revolucionando el servicio de alquiler y que ponía contra la pared al servicio tradicional en ese rubro.

“Yo prefiero a los empresarios locales que aquí se quede el empleo, ver taxis de otro nivel en los hoteles, restaurantes, en las empresas, pero con empresarios locales”, dijo el mandatario estatal en una entrevista cuando se le cuestionó sobre el servicio de Uber.

La postura del gobernador iba más allá de una petición de respeto a las leyes. Se trataba de una postura inusualmente ruda que hacía ver una especie de contracampaña del gobierno estatal en contra de Uber que aprovechó la posición de víctima que le daba la autoridad.

Vino después la regulación de los taxis ejecutivos y la normalización en nuestras vidas de ese servicio.

Sin embargo, hay grupos que se aferran al pasado y todavía tienen arrestos para armar una protesta. Y como es lógico, el gobierno estatal tiene que adecuarse al entorno y no volverá a lanzar una convocatoria para entregar concesiones de taxis.

El reto del momento es la regulación de plataformas de hospedaje como Airbnb que está en proceso en el Congreso local. En unos años más esto será parte de la cotidianeidad. El mismo proceso. Una novedad que irrumpe, la resistencia al cambio, la regulación y la modernidad entre nosotros. Ojalá sea siempre para bien.

DIEGO SINHUE: LA BATALLA POR LOS DINEROS DEL 2020

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha iniciado su propia batalla que tiene aún un destino incierto porque pese a que le asiste la razón, la sartén por el mango la tiene la Federación por el simple hecho de que tiene el poder de la chequera.

Aunque Rodríguez Vallejo advirtió ayer en Anpic que no entregará el sistema de salud a la Federación, el punto es que si La secretaría de Hacienda no decide liberar recursos para el pago de nómina y mantenimiento de hospitales que hoy tiene el estado, aunque se rebele no podrá retenerlos.

Hoy, frente a la negativa de enviar más recursos para obras de infraestructura, el rechazo a recibir a los alcaldes, la determinación del gobierno de la 4T para impulsar los programas sociales como eje central de su administración, el panorama se ve oscuro.

No se trata solo de levantar el puño y patalear. Reza el dicho que no es recomendable pelearse con la cocinera y el estado debe sentarse a negociar con el gobierno lopezobradorista y tensar la cuerda sin romperla.

Ayer, en un evento, el secretario de Finanzas y Administración Héctor Salgado Banda sostuvo que las buenas calificaciones crediticias que tienen las finanzas de Guanajuato le permitirían un margen para aumentar algunos impuestos.

El gobernador Diego Sinhue no dijo que sí pero tampoco dijo que no. Está claro que en el menú de opciones del gobierno de Guanajuato, además de la solicitud de deuda estaría la posibilidad de allegarse de recursos propios a través del paquete fiscal 2020.

Diría el lugar común, una medida dolorosa pero necesaria desde la perspectiva estatal si finalmente decide lanzarse al ruedo. No es una decisión sencilla porque no es popular.

El problema es que no hay visos de que el gobierno federal reconsidere la estrategia original. Si acaso, hay esperanza de que se aprueben proyectos como el tren rápido o la continuidad de El Zapotillo. Vaya encrucijada.

Comentarios

Comentarios