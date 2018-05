Pólvora e infiernitos

DAVID LANDEROS: EL LADO OSCURO DE LA VISITA MORENISTA

POR CIERTO. La visita de Yeidckol Polevnsky al estado no estuvo exenta de incidentes. David Landeros, el folclórico y locuaz diputado independiente ex de Morena, aprovechó el baño de pueblo de la dirigente morenista en León para entregarle un legajo con los pecados de los militantes que, según él, urdieron un complot en su contra para desprestigiarlo, quitarle dinero y tumbarlo.

CLARO. En política no hay casualidades. Justo el día de la visita de la dirigente de Morena, el legislador cobró venganza mediática ayer.

REFERENCIAS. Landeros es el diputado que demostró que la democracia “me late” (su ‘pluri’ se eligió por sorteo) de este partido además de ineficaz, resultó una farsa. Hace unas semanas un juzgado le notificó que fue absuelto de las acusaciones que le hicieron dos exasesores suyos en el Congreso del Estado. Le acusaron de que le prestaron un millón de pesos que Landeros no devolvió.

LOS NOMBRES. Uno de esos exasesores es ni más ni menos que Óscar Aguayo Arredondo; el otro es Emiliano Cruz Anguiano. Junto a ellos, Landeros señala a su suplente, Alejandro Bustos, como quienes en conjunto urdieron un plan para sacarlo de la jugada y llevar a este último a la suplencia.

PERFIL. Aguayo no es un militante cualquiera. Es el abogado de este partido en el estado. Uno de los que interpuso la impugnación contra la coalición PAN, PRD y MC para Ayuntamientos que al final resultó procedente.

AVISO. Algo que no debería dejar pasar por alto este partido. El primero de julio tendrán una cosecha electoral sin precedente en Guanajuato. Los escándalos no pueden elevarse en esa proporción.

SEGURIDAD LEÓN Y EL MITO DE LOS ASTROS AZULES ALINEADOS

VAYA. La crisis de inseguridad que vive Guanajuato nos lleva a escuchar y leer algunas afirmaciones que resultan asombrosas por quien las dice y la forma en que las dice.

CONFESIÓN. “Estamos afinando los operativos, pidiendo con toda precisión cuántos somos y de qué corporación, en qué lugares vamos a intervenir y sobre todo qué asuntos vamos a atender y estás coordinaciones que están estableciendo van sobre todo a aquellas personas que generan violencia”.

SIN TAPUJOS. Esto lo dijo ayer el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, mientras hablaba de las fallas o áreas de oportunidad en la coordinación de las diferentes instancias de seguridad en León a nueve meses de que se creó el Grupo de Coordinación León en materia de Seguridad que es un equivalente al que existe a nivel estatal.

PREMISA FALSA. Es ya de entrada una paradoja que se hable de que a estas alturas del partido se afina la coordinación en materia de seguridad en León. Se supone que ese era un factor que ante el regreso del PAN al gobierno de León, se daba por descontado.

ANTECEDENTE. Durante el trienio de Bárbara Botello, los funcionarios del gobierno estatal se quejaron de la actitud de confrontación y hasta de falta de colaboración del gobierno barbarista.

HECHO. Al llegar López Santillana, no tiene empacho en dejar el control de algunas decisiones en Cabeza de Vaca, empezando por los mandos en seguridad.

¿Y LUEGO? Y hoy que León vive una situación delicada por los homicidios dolosos que lo tienen como una de las ciudades más violentas del país, viene este apretón de tuercas. ¿Y los astros políticos azules alineados de qué nos han servido entonces?

LAS ENCUESTAS: ILUSIONES Y DECEPCIONES

SENTIMIENTOS. Es normal que hoy que el PAN aventaja en muchas encuestas en la entidad diga que asume los resultados “con humildad” y que los opositores aseguren que en los últimos años, los sondeos no son lo certero que se pretende.

SÍ, PERO… Por eso habrá que poner en perspectiva algunos resultados de encuestas. Por ejemplo, es cierto que el PAN celebra la supremacía que le siguen dando los sondeos.

PRESUNCIÓN. Nada menos, anteayer Diego Sinhué Rodríguez Vallejo presumía que como candidato a gobernador en sus encuestas tiene ventaja en los 46 municipios aunque admitía que en las elecciones para alcalde no habría carro completo.

EL DATO. Pero otro de los contentos con los últimos sondeos debe ser el candidato del Verde, Felipe Camarena. La encuesta publicada en correo hace un par de días le otorga una intención de voto de 4.8% en León.

NUMERITOS. Pues bien, ayer, Massive Caller, la encuestadora telefónica que adversarios azules identifican como la empresa de cabecera del PAN, le da en su último sondeo una intención de voto de 8.1 puntos porcentuales a poco más de 3 de Gerardo Sánchez que aparece con 11.5 y a 9 de Ricardo Sheffield que tiene 17.2. En esta encuesta, el panista Diego Sinhué Rodriguez tiene una intención de voto del 37%.

¿QUIÉN LO DICE? Lo interesante del asunto es que el Verde que se quejaba de que no había sido medido sólo hasta abril, en mayo habría crecido según este sondeo, de 4.5 a 8.1 lo cual es un salto importante.

EN PERSPECTIVA. En el reporte de esta empresa al 21 de mayo, por ejemplo, se reporta que en la elección de gobernador en Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes tiene una ventaja de 6 puntos sobre el candidato de Morena Cuitláhuac García, mientras que la de Reforma, publicada ayer, le da una ventaja de 1 punto al panista.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, por primera vez, el candidato frentista a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez Vallejo enfrentó un cuestionamiento sobre Rafael ‘Gallo’ Barba, el empresario irapuatense que en radiopasillo se cita como el amigo incómodo del gobernador Miguel Márquez.

Y todo porque hace unos días en El Universal se publicó una columna que daba santo y seña de las andanzas sexenales de Barba por Guanajuato.

Rodríguez Vallejo fue cuestionado al respecto. Ni negó ni aceptó los hechos y se deslindó del ‘personaje’, así como lo llaman algunos cercanos a Miguel Márquez que prefieren cambiar de tema cuando les preguntan sobre él.

Diego Sinhué jura que él ni tiene empresarios favoritos ni comparte las filias y fobias de Miguel Márquez.

LÓPEZ SANTILLANA EN PLAN GUERRILLERO HACE TRES AÑOS

En tiempos de campaña, todo se vale. Incluso para quienes normalmente son prudentes y moderados cuando son funcionarios pero se transforman cuando se convierten en candidatos y dan cada sorpresa.

Fue el caso de Héctor López Santillana hace exactamente tres años cuando, siendo candidato a alcalde de León se soltaba el pelo y contravenía las normas de discreción que como funcionario siempre había respetado.

“La llegada de Michelin a León confirma que Héctor López Santillana nunca se ‘olvidó’ del municipio”, decía de entrada un comunicado de la campaña del panista que unos meses antes era secretario de Desarrollo Económico.

En el comunicado se detalla que el fabricante francés de neumáticos invertiría 2300 millones de dólares en una nueva planta que se ubicaría en el parque industrial de Santa Ana del Conde.

“Con esta empresa se incorpora de lleno a León en el clúster automotriz. Necesitábamos una empresa ancla de esta envergadura y es Michelin quien viene a generar más de 2500 empleos, con una inversión del orden de 2300 millones de dólares y que yo personalmente llevaba trabajando desde hace más de 8 años”.

El punto era que Michelin no había emitido ninguna información al respecto y el desplante se convertía en una suerte de provocación porque si algo cultivó López Santillana como funcionario fue la seriedad de no dar como un hecho especulaciones y en el caso concreto de una inversión, solía decir que el anuncio oficial, le correspondía a la empresa y no al gobierno. Mucho menos a un candidato.

José Ángel Córdova, candidato de la alianza PRI-Verde-Panal a la alcaldía de León, consideró que su contrincante del PAN, Héctor López Santillana, puso en riesgo la llegada de la empresa llantera Michelín al adelantar que en poco tiempo esta compañía se instalará en la entidad.

“Es condenable ese hecho electorero que está haciendo el candidato del PAN Héctor López Santillana de esta noticia, así como esa falta de respeto institucional”, comentó el candidato del PRI-Verde-Panal, Ángel Córdova.

YEIDCKOL EN GUANAJUATO: ILUSIONES Y DESLINDES

Será porque en Guanajuato los panistas locales se bastan solitos y no necesitan vejigas para nadar y que el PRI es un caso perdido y por eso está en el abandono de su Comité Ejecutivo Nacional.

Lo cierto es que en lo que va de esta campaña nacional, la mayor presencia de candidatos presidenciales y líderes nacionales ha estado del lado de Morena.

Ricardo Anaya sólo ha venido una vez al estado y aun no está en uno de los bastiones que es León. José Antonio Meade vino apenas la semana anterior a confirmar su inexistente relación con Gerardo Sánchez. Ni se ven ni se oyen.

Mientras tanto, por el lado morenista, el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador ya visitó en dos ocasiones el estado en las que visitó municipios distintos y han estado indistintamente los estelares del tabasqueño, Ricardo Monreal, Leonel Godoy y Horacio Duarte, con lo que han validado en los hechos su apuesta estratégica por esta entidad.

Ayer tocó el turno a Yeidckol Polevnsky en una gira que sirvió no sólo para arropar a Ricardo Sheffield, su candidato a la gubernatura, sino para reiterar su aval a la condena de su partido a lo que ellos califican como revictimización de Remedios Aguirre, el asesinado candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto.

Un asunto tan simbólico como estratégico. La aceptación de la candidatura por sustitución de la esposa, María del Carmen Ortiz, era importante para Morena. Por obvias razones ella no quería aceptar pero la convencieron al decirle que está a mejor resguardo cerca que lejos de la campaña.

Y la dirigente morenista habló de un presunto correo electrónico enviado por Aguirre al CEN de este partido en el que avisaba de advertencias, que no amenazas de muerte.

El otro acto del día también puede resultar un aguijonazo al PAN-Gobierno. Aunque populista y electorero, no es un sin sentido lo que plantea Ricardo Sheffield Padilla: eliminar la caseta de cobro Guanajuato-Silao.

Normal que Sheffield no descubriera el exceso hasta que no se salió del PAN pero eso no quita que sea un dardo certero cuando lo escuchan empresarios del sector hotelero.

Por lo pronto, Morena hace ruido en Guanajuato. Con expanistas pero agita el avispero y provoca a los dueños del balón.