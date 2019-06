Pólvora e infiernitos

EL SAT DEVUELVE 17 MILLONES AL CONGRESO LOCAL

HECHO. El pasado 14 de junio, en la comisión de Administración del Congreso local se dio entrada a un oficio en el que se certifica la devolución de impuestos al Congreso del Estado, cobrados indebidamente por el Sistema de Administración Tributaria.

ARCAS AGRADECIDAS. De acuerdo, al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y de la propia comisión, Jesús Oviedo Herrera se trata de un cálculo mal hecho de impuestos de, ni más ni menos que 17 millones de pesos, nada despreciables por supuesto.

CONCEPTOS. El poder legislativo recibió primero 10 millones y posteriormente los otros 7. Lo interesante del caso es que el coordinador de la bancada panista dijo que estos recursos van a una partida que se conoce como “otros ingresos” y que sirve como “amortiguador”-

VACÍOS. Según esta versión, la partida va a un fondo peculiar que tienen los diputados para gastos extraordinarios. No dijo que irían por ejemplo al pago directo del crédito que solicitó el poder legislativo para financiar su nuevo y lujoso edificio en la capital del Estado.

LO MÁS CLARO ES LO MÁS DECENTE. Sería interesante conocer un poco más de ese fondo del que habla Oviedo Herrera. Una de las banderas más importantes del Congreso del Estado sobre todo en la pasada legislatura fue la del Parlamento Abierto. Lo que más se presume en el Congreso local es que no hay partidas secretas y que todo está muy claro.

LEÓN: LOS RELEVOS DE LA SEMANA

AGENDA. En León se viene en los días siguientes un par de decisiones que marcarán al gobierno de Héctor López Santillana en diversos flancos en el corto plazo: los relevos en la secretaría de Seguridad y en el consejo del Patronato de la Feria.

PLAZOS. Por mera casualidad y coyuntura, coinciden en tiempo ambas determinaciones. La decisión de la integración del Patronato está retrasada desde hace 3 meses por una razón desconocida.

UNGIDOI. El retraso solo ha agitado más las aguas cuando no hay variante en la línea marcada desde el origen que es llevar a la presidencia del Patronato al diputado federal con licencia, Juan Carlos Muñoz Márquez.

BATALLA PERDIDA. El largo impasse de una decisión ya tomada permitió que las fuerzas vivas del Consejo Coordinador Empresarial de León vetaran de manera abierta al llamado “Castor” bajo el argumento de que no es válido que un político que tiene un cargo vigente como representante popular, llegue a un consejo ciudadano.

“ORGULLO” A SALVO. El lance solo ha servido para reforzar la decisión ya tomada no solo en Palacio Municipal sino desde Palacio de Gobierno que es donde se toman algunas decisiones claves para León. Si antes era por conveniencia, pago de favores o cálculo político, ahora es por orgullo. Ceder a un voto empresarial sería ver mancillado el orgullo del omnipotente panismo gobernante como el que se ha enseñoreado en Guanajuato.

QUIÉN SABE. Y contrario a lo que permea en radiopasillo, se dice que una de las condiciones para que Muñoz Márquez llegue al Patronato de la Feria es justamente que no aspire a la candidatura a alcalde de León en 2021. Y nosotros como Santo Tomás….

DESDE ARRIBA. En el otro caso, para la secretaría de Seguridad, la incógnita se mantiene. Solo podemos decir que no vendrá ningún foráneo y que quien llegue tendrá la bendición si no es que será decisión del propio inquilino de Palacio de Gobierno. No se pueden dar el lujo de más descuidos ni descontroles.

EN PLATA. El crimen organizado está “a las vivas” y la joya de la corona no puede debilitar la defensa ni bajar la guardia.

LA DEL ESTRIBO…

El dirigente del comité municipal del PAN Alfredo Ling se quiso poner autocrítico para calificar la salida de Luis Enrique Ramírez Saldaña de la secretaría de Seguridad de León pero terminó con el engrudo hecho bolas.

Reconoce que Ramírez Saldaña dio la cara hasta el final y que, se caminaba en la vía correcta y que las “deslealtades de terceros” dieron al traste con esos avances. Y dice que a diferencia de los desleales, Ramírez Saldaña sí dio la cara.

Pide esclarecer los motivos de la asignación del escolta que murió asesinado en Irapuato y las razones por las que trabajaba fuera de su jurisdicción.

Que no se haga bolas. No es la deslealtad de otros sino la falta de control del exsecretario que no es víctima sino corresponsable. Y obvio, si no dio la cara para dar explicaciones, tendrá que darla para responder por sus errores y omisiones.

LOS ALCALDES COMO VICTIMAS DE VIOLENCIA

La violencia criminal en Guanajuato ha sido noticia durante las últimas 2 campañas electorales y se significa como una mancha adicional en el estado de cosas preocupantes que nos rodean.

Hace exactamente 4 años, 3 hombres, entre ellos el entonces alcalde electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, fueron acribillados a balazos ayer, al interior de una terminal de autobuses ubicada en la comunidad El Fresno.

Un asesinato que cimbraba la política en Guanajuato porque apenas 2 semanas antes, Sánchez Galán había ganado la alcaldía a través del partido Verde

Los cuerpos de las víctimas entre ellos el del alcalde fueron localizados en la terminal de autobuses, dedicada al transporte de personas hacia Estados Unidos, propiedad del mismo Sánchez Galán. Las dos víctimas restantes eran su chofer, Andrés Rodríguez, y uno de sus colaboradores, Gustavo Patiño.

Algunos testigos manifestaron que los responsables de los hechos fueron varios hombres armados con rifles de alto poder, quienes se transportaban en al menos dos camionetas, aparentemente de color oscuro.

En el proceso electoral 2018, la víctima fue el candidato a alcalde por Morena José Remedios Aguirre quien también fue acribillado. Dirigentes nacionales de Morena y el propio candidato presidencial y ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador, lamentaron su muerte y negaron las versiones que señalaban antecedentes irregulares del edil.

Estos 2 políticos que se perfilaban para gobernar 2 municipios que han estado en el top de los más violentos en la última década no pudieron llegar a ejercer el poder.

Hay otros que han sido tocados por el signo del escándalo y la polémica. El alcalde de Villagrán en funciones ha sido señalado por ser familiar de algún miembro del cartel de Santa Rosa de Lima aunque hasta ahora nada irregular salvo sus omisiones para actuar ante el ya citado grupo delictivo.

Hugo Estefanía, exalcalde de Villagrán fue exhibido hace meses en una llamada con un miembro del mismo cartel. El PRD suspendió sus derechos políticos aunque su nuera es diputada local de la actual legislatura.

No sabemos aún en qué terminarán estos procesos legales. Lo que es una verdad irrefutable es que en la medida que ha aumentado la violencia en el estado, más políticos se ven involucrados directa e indirectamente con esta polémica.

LA GUERRA POR MORENA: PRIMER ROUND

En Morena Guanajuato, la guerra por el comité estatal ya está en su pleno apogeo pese a que no se ha lanzado ninguna convocatoria ni hay plazos ni fechas formales para el proceso.

La comida que organizaron ayer el bloque Alma Alcaraz-Ricardo Sheffield-Antares Vázquez es la confirmación del pleito que se incubó desde antes del proceso electoral del año anterior y que ya ha generado varios episodios en la trastienda y en las cañerías de este partido que hacen presagiar un choque de trenes.

En el otro frente, Ernesto Prieto Gallardo es la cabeza del grupo rival al que articularon Sheffield y Vázquez Alatorre con la dirigente estatal a quien, el coordinador de la bancada morenista acusa de traición porque antes de las elecciones eran uña y carne.

Sheffield y Alcaraz tienen en común su pasado panista, cada quien en su estado natal y sin conexión política previa. Su carácter de expanistas ya sido utilizado por sus adversarios internos para argumentar que quieren empanizar Morena cuando no hay hasta el momento evidencia alguna de ello.

Como tampoco la hay en sentido contrario. Ernesto Prieto está aliado con el diputado federal expriista Miguel Angel Chico y con el empresario Ricardo García Oseguera aunque ellos en bloque no han hecho mucho ruido. Con ellos está también el también expriista Aurelio “Chachis” Martínez.

De hecho, este último a través de Twitter estuvo muy activo el fin de semana. Ayer, en un video que exhibió autobuses presuntamente ubicados afuera del evento en San Miguel de Allende, preguntó a la dirigente estatal Alma Alcaraz, presente en el acto, quien había financiado el supuesto acarreo. El viernes, denunció que Diana Piedra, una colaboradora de Ricardo Sheffield (o mejor dicho de David “Bubu Aguilar, cercano colaborador de este) desde sus tiempos en el PAN, acudió a las oficinas del CEN de Morena como testigo de un litigio de la dirigente estatal morenista.

La semana anterior, Alcaraz había desacreditado que se tomara en los medios como postura oficial de Morena lo dicho por militantes como Enrique Alba y el propio Chachis.

Ni Alma Alcaraz ni Antares Vázquez soltaron misiles ayer en sus discursos. Ricardo Sheffield no estuvo porque en Isla Mujeres en gira presidencial según dijeron. Aún más, las 2 mujeres morenistas llamaron a terminar con las grillas internas y hasta se pusieron triunfalistas en 2021.

La lucha es todavía sorda. En efecto, hay procesos jurídicos pendientes en la comisión que sanciona militantes dentro de Morena con personajes vinculados con Ernesto Prieto en su gestión. La batalla apenas comienza y los gladiadores toman sus posiciones. Muy rápido, Morena, enseña el cobre de sus fisuras.