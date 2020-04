Pólvora e infiernitos

MARIO BRAVO: ESTÁ VIENDO LA TEMPESTAD…

LA OTRA CONTINGENCIA. Al secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona le llueve sobre mojado y al mismo tiempo, ve la tempestad y no se hinca.

HORAS BAJAS. Está claro que este municipio se ha metido en este año en un tobogán de violencia sobre todo en lo relacionado a los homicidios dolosos que se han incrementado de manera importante en los 3 primeros meses del año sin que se perfile un abril con mejores cifras.

NERVIOS. Y encima de todo, el funcionario estatal se dio el lujo de mandar a la regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca a buscar a los archivos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los datos de incidencia delictiva que le solicitó.

COMO QUIERA QUE SEA. La regidora tricolor aprovechó el desdén del secretario y lo exhibió ayer ante el alcalde Héctor López Santillana. ¿Hubiese ganado algo el secretario si le da antes la información a la regidora? Es difícil saberlo.

ORGULLO. Lo cierto es que el horno no está para bollos porque a ningún funcionario le gusta que la oposición lo exhiba ante su jefe y ayer, Montes de Oca lo hizo frente a López Santillana y ya luego en su cuenta de Twitter.

LEVE. Mario Bravo tiene que apechugar y enmendarse ante la oposición en León que tampoco es muy ruda como para que se ponga esos moños.

EL RETO VERDADERO. De cualquier manera, lo que más debe apurarle es encontrar la cuadratura al círculo en el nuevo bache en el que ha entrado León en el arranque de este año. La ciudad está en cuarentena y buena parte de la población en aislamiento y los delitos, salvo algunas excepciones no bajan.

ERNESTO PRIETO TOPÓ CON PARED

Y SÍ. Hace unos días le comentaba en este espacio que había que tomar con reservas el comunicado del vocero del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Cuauhtémoc Becerra que saludaba el retorno de su amigo, el diputado Ernesto Prieto a la dirigencia estatal de Morena.

EL POSITIVO. En el mejor de los casos para Prieto, hoy su regreso vuelve a estar en suspenso con la determinación de la Comisión de Honestidad y Justicia que invalida el acuerdo de reincorporación sancionado por el CEN el pasado 28 de marzo. Esa resolución es impugnable y seguramente la va a litigar Prieto.

EL NEGATIVO. Pero está también un escenario peor para el incandescente diputado morenista. Y es que la mencionada comisión que preside Héctor Díaz Polanco no solo le da la razón a la impugnación de Alcaraz sino que advierte que puede haber mayores consecuencias para Prieto por tratar de chamaquear al CEN.

PAPELITO HABLA. Trató de sorprender la buena voluntad de los integrantes del CEN, presentándose a solicitar ante dicho órgano su reincorporación a sabiendas de que no es la vía establecida por las autoridades competentes y por tratarlos de sorprender con información carente de sustento jurídico.

Es por lo anterior que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se reserva el derecho de establecer medidas disciplinarias correspondientes a efecto de evitar que estas actitudes, faltas de ética y profesionalismo se vuelvan a repetir por parte de dicho ciudadano”.

CON TODO. En un comunicado emitido ayer, la dirigente Alma Alcaraz asegura que Prieto presentó un acuerdo del comité ejecutivo estatal y una solicitud de licencia sin validez legal.

¿POR QUÉ 2? En consulta con el secretario del Congreso local, Ricardo Narváez me dice que Prieto presentó 2 escritos de solicitud de licencia. Uno a mediados de abril y otro hace unos días. En ninguno de los 2 especifica la fecha de solicitud de licencia.

EL TRUCO. Advierte que solo indica que la fecha para que aplique la solicitud está sujeta a una decisión colateral que se entiende es su reincorporación a la dirigencia estatal

PREMISA. Los estatutos de Morena impiden ostentar 2 cargos públicos a la vez y en el caso señalado, Prieto Gallardo tenía que haber sido diputado con licencia al momento de decretarse la reincorporación, cosa que no ha sucedido hasta el momento.

CONDICIÓN. Adicionalmente, una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida el año anterior señala que la única entidad facultada para determinar el regreso de Prieto a la dirigencia es el Comité Ejecutivo Estatal.

NO ES KAMIKAZE. Es decir, al día de hoy no tiene ni licencia ni reincorporación al comité estatal. Y si no le puso fecha a la licencia es justo porque lo de su regreso no estaba claro.

VAYA MENÚ. Y ya hasta felicitaciones estaba recibiendo de Miguel Angel Chico y compañía. Una verdadera pachanga. El CEN morenista puede ser chamaqueado con relativa facilidad. Uno de sus integrantes dar como un hecho cosas que están en litigio. Una dirigente defendiendo su cargo con todo y un diputado que se la pasa litigando en tribunales. Como acusado o acusador.

LA DEL ESTRIBO…

“Un 47% de los leoneses no está dispuesto a seguir las medidas de prevención, es decir, casi la mitad, porque consideran que se ha exagerado o creen que al final del día, Dios nos ayudará, porque somos muy fuertes e inmunes a la enfermedad y de algo nos tenemos que morir”.

Esto fue lo que dijo el alcalde de León, Héctor López Santillana a integrantes de consejos ciudadanos en una reunión en la que habló de una encuesta de percepción de los leoneses sobre la pandemia.

Y sin problema puede aplicar para cualquier ciudad del estado.

VICTORIA ALADA: CUANDO LOS DERROCHES SIGUEN RETUMBANDO

En estos tiempos de crisis económica por la pandemia, los gobiernos hacen esfuerzos de austeridad inauditos para enfrentar los efectos. Hoy sería inimaginable por ejemplo que un gobierno gastara 39 millones de pesos en construir un monumento.

Y es que hay tiempos en los que los que otras veces se rasgan las vestiduras por la corrupción y los gastos irregulares, justifican una erogación de esa naturaleza.

Es el caso de la Victoria Alada, uno de los grandes monumentos al derroche del panismo gobernante que hace exactamente 11 años, vivía un momento polémico pues en el Congreso del Estado, la aplanadora azul apechugaba ante una solicitud opositora para que el gobierno explicara el gasto.

El autor intelectual de la idea de llevar a cabo ese monumento era Gerardo Mosqueda Martínez, secretario de Gobierno de la administración de Juan Manuel Oliva, y que sin embargo, no podía aparecer directamente como el responsable directo porque legalmente no tenía ninguna responsabilidad.

El que debía poner el pecho a las balas era el hoy presidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, en ese tiempo no panista y solo empresario titular del fideicomiso de la Expo Bicentenario.

El PAN no podía negarse a que se investigaran gastos excesivos como el arriba señalado. Se trataba de dar un poco de oxígeno y tiempo para que el gobierno olivista preparara el control de daños pero solo eso.

Hace 2 años, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez anunciaba la contratación de un despacho de Singapur que definirá qué es lo que se puede hacer en ese elefante blanco llamado Expo Bicentenario.

No sabemos hoy cuál fue la conclusión de ese estudio. Será muy interesante conocerla porque tras una década del uso máximo que tuvo esa obra por los festejos del Bicentenario, el monto de la inversión que va mucho más allá de los 39 millones que costó la Victoria Alada no ha redituado lo que se pretendió en el origen porque el atractivo del Parque está lejos de los números alegres que se dieron.

Un monumento al dispendio que de haberse revisado con el rigor que los gobiernos panistas han hurgado a sus villanos favoritos, varios estarían ya en el banquillo de los acusados y castigados.

DIEGO SINHUE CON LOS ALCALDES: NO HABRÁ MEDIDAS DRÁSTICAS

Más allá del llamado desesperado que hizo hace unos días, el alcalde leonés Héctor López Santillana a los que no cumplen las restricciones por la pandemia, de la enjundia que le pone su homólogo de Irapuato Ricardo Ortiz para conminar a la población a cumplir con el “Quédate en casa”, ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se mantuvo en su estilo frente a los ediles en la reunión que se dio justo cuando arranca la fase 3en esta contingencia.

Con base en las cifras que colocan a Guanajuato como uno de los estados que a nivel global se mantienen debajo de la media tabla en el total de casos positivos pero que sobre todo muestra una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes de 4.03, muy lejos del 9.78 que es la nacional, llamó a no aflojar el paso pero dejó claro que no habrá medidas extremas que golpeen la economía.

Es decir, con todo y el desacato de un sector de la población a las medidas de aislamiento, las cifras no se han desbordado pero sobre todo, la infraestructura de salud con la que se cuenta puede soportar hasta el momento las exigencias del Covid19.

No importa que la jornada de ayer reportara el número más alto de casos de transmisión comunitaria con 20, que haya sido el segundo día con 21 contagios solo superado por una jornada en la que se dieron 27 y que se hayan registrado 3 defunciones más.

Rodríguez Vallejo dijo a los alcaldes que las medidas de contención funcionan en lo general y que no es necesario cerrar negocios ni sancionar a diestra y siniestra. Se apela a la conciencia de los ciudadanos y no habrá viraje en esa línea.

Al final, se trata de reaccionar conforme a los números. La curva en Guanajuato avanza levemente en lo general aunque los focos rojos ahí siguen: Uriangato, Salamanca de manera primordial. Y un poco más atrás Cortazar, Acámbaro, Moroleón y Yuriria. Podría haber ajustes sobre la marcha.