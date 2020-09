Pólvora e infiernitos

“Hoy, ante la disminución brutal del presupuesto que asciende a más de 20 mil millones de pesos. Recorte, tras recorte y efectivamente, hubo una disminución al mantenimiento carretero. Nosotros le metemos más de 700 millones a puro mantenimiento carretero. No es posible que con una gran irresponsabilidad se deje caer la infraestructura nacional”. Diego Sinhue Rodríguez

El gobernador en familia azul, trinando contra la 4T y anunciando dedazo

En León, una mala racha de homicidios dolosos que incluyó el de un elemento de Tránsito Municipal en su periodo de descanso y videos de un asesinato a plena luz del día y de un asalto en un restaurant en la zona dorada de la ciudad, han hecho voltear los ojos como hace rato no ocurría a la ciudad más poblada de la entidad como foco de inseguridad.

Y no es que León estuviera muy bien en el tema de homicidios dolosos en esta última época sino que en comparación con Celaya e Irapuato o incluso Salamanca, la violencia en esta ciudad tiene algunas diferencias con la que se presenta en las otras ciudades.

León no es, como ha sido Celaya, el referente más claro de la repercusión del Cartel Santa Rosa de Lima en esta zona del estado y que tiene a ese municipio como el referente más riesgoso para el PAN rumbo a 2021.

Tampoco es Irapuato que ya registró una de las mayores masacres de la que se tenga un dato en el país en este sexenio y que ha lamentado hechos violentos contra anexos en esa ciudad.

En León, la violencia se ha dispersado. Los asesinatos se cuentan por decenas cada mes pero en pocas ocasiones se dan los asesinatos múltiples que suelen disparar la atención mediática.

El problema para León es que, de unos meses a la fecha, ha visto recrudecer la violencia provocada por los grupos del crimen organizado que, tal parece, viven un reagrupamiento que ha provocado la elevación de los homicidios dolosos que llevó la cifra a más de 80 en agosto y que, a partir del 15 de septiembre se disparó en esta semana.

Las autoridades municipales presumen una baja en las denuncias de delitos como robo a transeúnte, robo a casa habitación y algunos más que afectan a la mayoría de la gente que refuerzan con el añadido de que ya hay policías que reciben denuncias y se abate la cifra negra.

Pero los últimos días han sido oscuros para esta ciudad. Al menos 15 homicidios se han registrado entre miércoles y sábado. Los registros en video de tres hechos delictivos: el asesinato en el restaurante Oasis, el asalto a un comensal en un restaurante de la misma zona y la ejecución de un elemento de Tránsito, que había estado adscrito a Policía Municipal, abonan negativamente a la mala percepción.

Ejecuciones y delitos se cometen lamentablemente todos los días en León. No todos quedan en video ni se viralizan en redes sociales. El mensaje es la impunidad con la que actúan los delincuentes en esta ciudad y lo vulnerable que son los elementos de seguridad con y sin el uniforme. Esto, ya agita los ánimos en la tropa.

Horas bajas en la ciudad más grande del estado. Y ahí el mando de seguridad tiene línea directa con Palacio de Gobierno. No puede haber pretextos. Si no se puede mejorar, no lo empeoren.

Muy contento se le ve a Marcelino Trejo Ortiz, el precandidato favorito de Ricardo Sheffield Padilla a la alcaldía de León, tomándose fotos con opositores al PAN de la más diversa extracción política en su disimulada precampaña.

Desde los barbaristas, hasta priistas en activo como José Guadalupe Pedroza (que sigue oficialmente en el PRI) o exrepresentantes de Nueva Alianza como José Luis Zúñiga o Marco Antonio Mascorro pretenden ser una muestra de la apertura del abogado leonés y de las simpatías que genera su aspiración.

Es como la versión leonesa del TUCAN (Todos Unidos contra Acción Nacional). Pero ya sabemos que cuando un personaje concita la suma de voluntades de diversa filiación política, en automático debe desarrollar la habilidad de manejar los egos y dispersar los celos naturales que suelen surgir en estas circunstancias.

Pero no es ese el único problema que tiene Trejo Ortiz de cara a la fase más importante de su precampaña. Un candidato no se hace de la noche a la mañana y mucho menos, se posiciona en automático en el conocimiento y aceptación de los votantes.

Si no surge algún personaje con mayor calado en el conocimiento de la gente o que sea capaz de retar el adelantamiento de Sheffield para formar bloque y estructura, Trejo es el que se sacará la rifa del tigre.

La integración de tantos personajes que se quieren sumar a las filas del antipanismo pero con posibilidad de obtener algo más que fama y revancha no será nada sencillo, sin que haya roces y fuego amigo.

Marcelino es un prospecto morenista que de entrada tiene conexiones en León que pueden garantizarle financiamiento para hacer campaña de tierra. Es de fácil trato pero no tiene el colmillo y la malicia de algunos que se le acercan o que le rodean.

El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, que tiene la mira puesta en el 2024 no en el 2021, es padrino de esta apuesta que, saben bien, todos sus integrantes, va cuesta arriba.

Un obstáculo adicional es la división del voto que se perfila para la oposición en León. Por más que Trejo esté sumando a priistas y a alguno que otro Verde (Jorge Gómez Salazar, muy cercano a Beatriz Manrique por ejemplo), tanto el tricolor como el tucán van a tener candidato propio y hoy, la batalla contra el PAN, no admite voto dividido.

Son los primeros jaloneos apenas. Marcelino no tiene vía libre.

“Un líder que construye, no destruye. Que une, no desune. Que busca en la diversidad, las coincidencias, no las divisiones. Que es respetado porque respeta ¡Yo quiero para mi Guanajuato capital algún día, un líder!”

Así lo escribió el secretario general del Congreso local, Ricardo Narváez.

¿Una crítica velada al alcalde Alejandro Navarro? ¿Un juego de palabras para autopromoverse?

ABENGOA: A 9 AÑOS DE LA ASIGNACION ¿SE VALE SOÑAR CON EL ZAPOTILLO?

Hoy, que se cumplen nueve años de la asignación del proyecto a la empresa Abengoa, vale la pena la pregunta porque el pesimismo invade el ambiente.

Así ha sido la historia de un proyecto que a lo largo de este siglo se ha convertido en una obsesión y que hoy, pese a los fracasos y tropezones, desdenes federales, problemas en Jalisco, sigue sin concretarse y en el limbo de la 4T.

Un día como hoy en 2011, la empresa Abengoa, ganó la asignación de la obra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hace tres años, un funcionario de Banobras en una reunión con empresarios de León, vaticinó que la empresa iba a aventar la toalla. Y en ese momento, ninguna autoridad lo aceptó.

Quizá porque la promotora de la reunión fue la entonces diputada federal priista Bárbara Botello.

En 2011, el entonces gerente regional de la paraestatal, Raúl Antonio Iglesias Benítez, decía que la razón para darle la concesión a la empresa fue porque el consorcio “cumplió, en cada uno de los procesos que se realizaron, con todos los requisitos financieros y técnicos y esto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo”.

La empresa española, se informaba, cobraría un total neto de 4 mil 569 millones de pesos. La agrupación Samsung, segunda en importancia, había hecho una oferta 166% mayor a la de Abengoa, pues el monto propuesto fue de 12 mil 156 millones.

A partir de la segunda mitad del sexenio peñista, el proyecto comenzó a desplomarse entre las protestas en Jalisco y el incumplimiento de Abengoa que luego atribuiría el retraso al incumplimiento del gobierno en la adquisición del derecho de vía.

En la reunión citada promovida por Botello hace tres años, el entonces director de Banobras, Abraham Zamora Torres, confirmaba el secreto a voces. Abengoa no iba a seguir.

La visita del funcionario no fue grata para el gobierno panista pues la promovió la exalcaldesa y entonces diputada, Bárbara Botello.

Pero el diagnóstico ofrecido en aquel momento era el correcto. Abengoa tiraba la toalla pero no solo eso. Preparaba para solicitar indemnización porque el gobierno de Jalisco no había liberado el derecho de vía.

El villano se convertía en victimario.

DIEGO SINHUE Y SU “NO SE HAGAN BOLAS”

En el que ha sido el primer evento público presencial del PAN Guanajuato desde el arranque de la pandemia, la nota la dio el líder de facto del blanquiazul en Guanajuato: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Lo hizo, pintando su raya de orgullo partidista contra la 4T pero lo más significativo de su “speech” fue la raya que pintó frente al invitado de honor, Marko Cortés, a quien sutilmente le dijo que mejor ni metiera las manos en el estado, que aquí se organizaban. Lo hizo con comedimiento y sin aspavientos pero con firmeza. Habrá designaciones y los dedazos serán míos.

“La segunda cosa, Marko: que dejes que Guanajuato se organice. Nosotros podemos organizarnos. Tú confía en nosotros y no te vamos a defraudar. Te vamos a responder porque Guanajuato siempre ha dado respuesta”.

Los argumentos: el carro casi completo en 2018, que aquí no hubo tránsfugas, que los panistas aguantan cañonazos. Le prometió que se volverían a ganar los 22 distritos locales.

Y hay un antecedente: el entonces poderoso Ricardo Anaya en su momento que armó su candidatura presidencial desde abajo con lealtades y adhesiones en todo el país.

En Guanajuato hubo un respeto particular para las decisiones locales aunque Anaya se reservó algunas como el caso de la candidatura de Alejandra Reynoso, reservada para la cofradía yunquista.

Y lo que le pidió Rodríguez Vallejo a su líder nacional en otras palabras es que en Guanajuato se dejara libertad para el dedazo a diestra y siniestra. Porque esa fue la otra faceta que presumió el mandatario estatal: la unidad prácticamente sin fisuras visibles.

Ahí estaban en el evento los exgobernadores Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez que no podían presumir cerca de la mitad de sus mandatos, el control que hoy tiene Diego Sinhue en su gobierno y en el partido.

Oliva ni siquiera tenía el control absoluto de su gobierno, con un sector del Yunque torpedeando su autoridad. Mucho menos en el partido en donde Fernando Torres Graciano no solo hacía de contrapeso sino que controlaba parcelas importantes de poder.

Márquez mientras tanto llegaba más fuerte como gobernador pero como líder de facto del partido tuvo que aguantar la rebeldía de Ricardo Sheffield Padilla que descuadró sus planes iniciales.

Hoy, Diego Sinhue no enfrenta semejantes desafíos. El PAN en Guanajuato no tiene hoy facciones o tribus con capacidad para desafiar al liderazgo de facto que él ostenta.

En el gobierno tiene fierros en la lumbre y la 4T tiene en la mira a Guanajuato. En su partido, él manda hoy. Golpe avisa, Marko.