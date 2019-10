Pólvora e infiernitos

SAPAL: LA RÉPLICA TÉCNICA

LA HISTORIA. En respuesta a lo publicado anteayer en esta columna, la dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ofrece su versión desde el punto de vista técnico a partir de los procedimientos jurídicos que se han realizado y que derivaron en la presentación de una demanda penal contra quien resulte responsable.

FECHAS. La denuncia fue interpuesta, como aquí se dijo, ante la Fiscalía Anticorrupción en el estado el pasado 10 de octubre. Sapal expresa en el documento que envía a este espacio que las observaciones y recomendaciones de la auditoría fueron enviadas por la Contraloría desde el 26 de noviembre de 2018.

EL DATO. De acuerdo a las observaciones de la Contraloría, 30 de los 33 usuarios “autorizadores” de descuentos, pertenecían al departamento de Atención a Clientes y no contaban con atribución alguna para disminuir adeudos antes del 2 de junio de 2017, fecha en el que se reforma el reglamento de Sapal y esa área pasar a formar parte de la Gerencia Comercial.

LOS MANDONES. Como dato de contexto, cabe citar que cuando se da esa reforma, el director de Sapal es Leonardo Lino Briones y el presidente del consejo, Pedro González.

EL SEÑALAMIENTO. La Contraloría Municipal considera “improcedentes los descuentos lo que muestra un presunto exceso de atribuciones por parte de este personal y deficiencias en la coordinación y supervisión por parte de la dirección general incumpliendo con disposiciones contenidas en artículos 14 fracción II, 40 y 41 del reglamento de Sapal”.

TODO CABE. Recuerda también Sapal que las atribuciones de los “autorizadores” se fundamentan en la reforma al reglamento de Sapal de fecha 18 de diciembre de 2009 en el artículo 89 que señala que el departamento de Atención a Clientes tendrá como atribuciones, “las demás que le confiera el reglamento, el consejo directivo o el director general”. En otras palabras, en “las demás” cabe cualquier cosa.

BAJO CONTROL. Sapal dice también que desde el 11 de diciembre del año 2013, en la Décima Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, “se autorizaron Políticas de Cobro para aplicación de ajustes y descuentos 2014”. Estas políticas, asegura, comprenden los conceptos, descuentos y porcentajes que se pueden realizar, así como las personas autorizadas para ello.

JUSTIFICACIÓN. En ese tenor, considera que el personal del Departamento de atención a clientes sí tenía facultades para autorizar los descuentos y/o ajustes antes del 2 de junio del 2017, que por Reglamento forman parte de la Gerencia Comercial.

CONTEXTO. Esta fecha es señalada porque es justo cuando se aprueba una reforma al reglamento que modifica las condiciones para realizar descuentos sobre el consumo de agua potable. Cabe recordar que la auditoría abarca de enero de 2017 a junio de 2018, según Sapal aunque la Contraloría asegura que concluyó en marzo del año anterior.

EN RESUMEN. Sapal agrega que a esta fecha y conforme a otra reforma al reglamento aprobada el 1 de julio de 2018, “el personal del departamento de Atención a Clientes pertenece a la gerencia comercial y tiene facultades para autorizar condonación en recargos y honorarios además en dichas políticas se establecen los porcentajes a los que se debe ajustar el personal sin que pueda otorgar mayor porcentaje”.

COLOFÓN. “Además de lo que se informó a Contraloría Municipal, se aclara que los ajustes que realizó dicho personal, no se causó menoscabo al Organismo, ya que dichos ajustes si procedían, independientemente de quién los haya aplicado”, advierte esta paramunicipal.

LA PROTESTA DE ALCALDES: EL MURO DE LA 4T

NADA. Los alcaldes del país llegaron a las puertas de Palacio Nacional para protestar por la escasez de recursos para infraestructura y se toparon no solo con pared sino hasta con gas pimienta que les lanzaron los guardias de Palacio Nacional.

PASIONES. “Así te voy a recibir cuando vayas al pueblo”, dijo Juan José García López, el alcalde de Pénjamo de acuerdo a la nota de nuestro portal publicada anoche. Lo hizo, al calor de la refriega y con la adrenalina de quien se estrella contra un muro.

LO QUE SE PUEDE. Los ediles del país hacen su luchita para presionar al gobierno federal para rescatar por lo menos algunos recursos para obra pública en este agonizante 2019 y que el gobierno reconsidere lo que proyecta para el paquete fiscal 2020 donde tampoco hay muy buenas noticias que digamos.

VA DERECHO… Pero las noticias negativas se acumulan y no llegan solas. La 4T no parece muy abierta a desviarse de su propósito de dar su golpe de timón en el nuevo modus operandi para repartir recursos, distribuir programas, romper con el pasado, priorizar apoyos sociales.

Y NO SE QUITA. Los discursos, plegarias y protestas de gobernadores y alcaldes no parecen tener eco y no hay de otra más que prepararse para un escenario permanente de vacas flacas y a rascarse con sus propias uñas de parte de los ediles.

NOVATOS. Es el nuevo estilo. Porque hoy la oposición a la 4T tiene que aprender muchas cosas, entre ellas, tomar las calles, armar plantones y levantar el puño.

LA DEL ESTRIBO…

Consumada prácticamente la desaparición del Seguro Popular, le queda al gobierno de Diego Sinhue la batalla del orgullo para que Guanajuato pueda mantener su sistema de salud. Hay argumentos para sustentar que no se debe entregar el sistema. Pero no va a ser tan fácil como parece.

PRESUPUESTO ELECTORAL: HAY PRIORIDADES

Si el Congreso local aprueba la solicitud hecha por el consejo general del Instituto Estatal Electoral que solicita 412 millones de pesos para el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, en 6 años Guanajuato estaría gastando más de 160 millones de pesos adicionales a los 252 que se autorizaron en 2014.

Se trata del comparativo más válido para lo que viene en materia electoral pues en ambos casos, la referencia es el año previo a las elecciones que representa el arranque del proceso electoral.

Formalmente el proceso electoral inicia el mes de octubre del año anterior por lo que ya se tienen que tomar previsiones en el gasto.

Pero llama la atención el brinco que se dará de 2014 cuando se gastaron 252 millones a 2017 cuando fueron 306 millones y en 2020 que serían 412 millones.

Es decir, un incremento de 54 millones de pesos entre 2014 y 2017 y de más de 100 millones de 2017 a 2020.

Desde luego, habrá que esperar si no hay un ajuste a la baja desde el Congreso local que rasuró 44 millones en 2017 cuando se habían solicitado 350 millones.

Hoy, el entorno es más complicado en lo económico por los recortes federales y la recesión que vive la economía.

Ya en los 2 últimos ejercicios fiscales, el presupuesto que envió el IEEG sufrió una disminución en el Congreso local. Es de esperar que en la situación actual, ocurra algo similar.

En nuestra democracia, nos han acostumbrado que la parte intocable del presupuesto está en el financiamiento a partidos políticos porque por ley eso no se puede reducir.

Podemos sacrificar presupuesto para obras de infraestructura, salud, educación pero no para los partidos políticos que tienen segura su tajada.

Pero, sin tocar las prerrogativas a partidos políticos, el IEEG ya sufrió el recortón de 44 millones hace un año. Vamos a ver cómo le va a hora.

ADIÓS AL ESTADIO LEÓN: ¿HABRÁ CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES?

Es probable que todavía en alguna oficina del gobierno del estado se cocine alguna apuesta jurídica para tratar de cambiar una sentencia que está puesta sobre la mesa desde hace más de un año: el Estadio León pasará a manos de la dupla formada por Héctor González y Roberto Zermeño Reyes.

Pero no le demos vueltas, para efectos de opinión pública, el nuevo dueño del inmueble se llama Roberto Zermeño Vargas, todo un personaje en la truculenta historia que rodea al equipo esmeralda y un inmueble icónico y con gran simbolismo para los leoneses.

El fallo dictado por el juzgado tercero parece no tener vuelta de hoja. El estadio se debe entregar a sus nuevos dueños a más tardar el próximo jueves 31 de octubre.

Durante el último año, seguros de su triunfo en tribunales, los Zermeño se replegaron mediáticamente. Sus abogados recomendaron prudencia absoluta. Nada de declaraciones estridentes, ni envalentonadas ni autosuficientes.

Al contrario, de lo poco que han dicho es su voluntad para llegar a acuerdos con los dueños de la franquicia y que no serán obstáculo para que el club permanezca en la ciudad.

A final de cuentas, ellos saben que a Grupo Pachuca no le importa con quien se va a arreglar. Para ellos, León ha sido una plaza exitosa y si ayer le pagaban la renta al Municipio y ahora lo hacen con Zermeño, no es más que una ventanilla distinta.

Al fin y al cabo a ellos les interesa obtener apoyos y facilidades de la autoridad para concretar un nuevo estadio y es de esperar que sin el estadio León, la demagogia futbolera de los políticos les llevará a ponerles alfombra roja para el nuevo inmueble. Ellos no pierden.

Así las cosas, el arreglo para mantener el arrendamiento para que Club León siga jugando es un trámite realmente sencillo. León no se quedará sin equipo ni el club sin estadio.

Aquí el punto es que la autoridad, el gobierno es quien pierde un inmueble que cuesta alrededor de 500 o 600 millones de pesos. Ese es el daño al erario público.

Y en estos tiempos de combate a la corrupción y a los excesos, hoy tendríamos que estar hablando de los responsables de la pérdida de este patrimonio. Para el PAN-Gobierno sobrarán argumentos para cargarle “el muertito” al gobierno de Bárbara Botello. O tienen para escoger. Al fin y al cabo Ricardo Sheffield ya no es panista y entraría a la danza de las culpabilidades.

Más allá del circo y de la pelota, aquí hay responsables y culpables aunque no haya dolo sino incapacidad. Sería lamentable que también aquí, esta pérdida de patrimonio quedara impune.

Comentarios

