Pólvora e infiernitos

GUANAJUATO Y 4T: NO TODO ES PLEITO…

YA ERA HORA. Tanto hablamos de reclamos por recorte de recursos, de que no llegan los antiretrovirales, de que no hay dinero para proyectos de infraestructura y de los regateos evidentes del gobierno de la 4T hacia Guanajuato que por hacerse costumbre, se tiende a minimizar la sintonía que hay en el tema de seguridad entre el Estado y Federación.

TRASPIÉ. No solo es por la colaboración evidente que se ha dado en el famoso Golpe de Timón sino porque se nota que han podido incluso sobrellevar y solventar algunas piedras que se han presentado en el camino como el momento en que la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz se puso los guantes frente al gobierno estatal por la presunta falta de apoyo.

EN PLATA. El Centro de Formación Policial, más allá del mensaje que representa su ubicación en la zona más caliente del estado en materia de inseguridad, representa una coincidencia en la apuesta que se tiene en ambos gobiernos para la preparación de nuevos policías.

DIMES, DIRETES. Ayer, Alfonso Durazo volvió a hablar de la premisa de que la seguridad no se preste a disputas políticas o mejor dicho, partidistas y del diagnóstico de que los esfuerzos dispersos llevaron al fracaso estrategias de gobiernos anteriores. También de la puesta en marcha de la Guardia Nacional y de lo prioritario que es Guanajuato en la materia con el envío de varios centenares de elementos.

MESURA. El otro resbalón, este verbal, que ha tenido el gobierno federal es el haber asegurado que la captura de Antonio Yépez “El Marro” estaba “muy” cerca. Eso ocurrió hace meses y ayer el propio Durazo tuvo que recular y decir que más vale no ponerle nombre a los objetivos.

LOVE IS IN THE AIR. Pero está claro que el ambiente que se respira en la relación Estado-Federación ahora es muy diferente a la del sexenio anterior en el que el gobierno peñista mantuvo sin respaldo claro a Guanajuato en temas estratégicos salvo aquella tardía e improductiva construcción de la sede de la Policía Militar.

LAS CIFRAS ADVERSAS. No es solo Durazo y quizás otros como el almirante de la Marina, sean más estratégicos para el gobierno estatal en la estrategia anticrimen. Sin embargo, con todo y eso, y las cifras de homicidios que parecen comenzar a contenerse, como dijera el propio secretario federal, “no hay mucho que celebrar todavía”. Y tiene razón.

LA SANCIÓN A POLICIAS ESTATALES: EL GOLPE AL EGO

NI MODO. Le costó trabajo pero tuvo que aceptarlo. Mención aparte merece el reconocimiento del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de los 12 elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron sorprendidos cometiendo excesos en contra de habitantes de Santa Rosa de Lima.

MANCHAS. No ofreció más detalles el mandatario estatal pero la detección y sanción de elementos en pleno operativo es signo de que no todo fue impecable como se ha querido plantear y que en una de las mejores policías estatales del país, también hay prietos en el arroz.

LOS LIMITES. Eso sí, el gobernador espera el momento políticamente oportuno o simplemente inevitable para reconocer el traspié de las presumidas Fuerzas del Estado. Un trago amargo justo cuando el mandatario estatal promueve a la Policía Estatal como un ejemplo.

EL RIESGO. El prestigio que el propio gobierno ha construido mediáticamente, ha sido zarandeado. No sabemos cuál es el tamaño de la falta ni de la sanción. Pero hay que aguantar vara. Nada es perfecto.

LA DEL ESTRIBO…

El alcalde de Villagrán Juan Lara fue entrevistado por algunos medios de comunicación. En redes sociales circularon algunos videos en los que destacan algunos comentarios del edil quien acepta que ya fue a declarar tras darse a conocer que es pariente de un integrante del Cartel Santa Rosa de Lima.

Sobre el “Golpe de timón”, Lara solo dice “ahí está”. Luego lamentó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez esté “mal informado” porque el Centro de Formación está en Celaya y no en Villagrán.

En declaraciones publicadas por el Heraldo de México, el edil de Villagrán lamenta que las autoridades le hayan congelado 14 millones de pesos que servirían para obras importantes en su municipio.

“Qué bueno que fuera la persecución en contra mía pero es contra el Municipio y sus finanzas”, se quejó.

MICHELIN: UNA INVERSION TORTUOSA

Hace 4 años, en plena campaña electoral, el entonces candidato panista a la alcaldía de León Héctor López Santillana prendía la mecha de sus adversarios verdes y cordovistas y algunos priistas al anunciar la confirmación de que la gigante llantera Michelin, ubicaría su nueva planta en León y en concreto en un parque industrial cercano a Santa Ana del Conde.

“Me dijeron, ‘oye Héctor, si esto es lo que me estás ofreciendo en León, con esa misma seriedad, confiamos en ti’; entonces eso es lo que está llevando nuevamente este proyecto adelante. Hay una relación de confianza, de muchos años, que hoy está permitiendo concretar esta inversión para beneficio de León”, sostuvo el panista, y advirtió que con el arribo de la llantera, León se integra de lleno al clúster automotriz de Guanajuato”.

El aspirante panista tenía que reaccionar después de que en el debate, su contrincante de PRI y Verde, Angel Córdova. El síndico y cerebro de la campaña cordovista, Eugenio Martínez Vega se indignó por el lance de López Santillana.

“Es lamentable que el candidato del PAN, no siendo ni funcionario estatal ni gobernador ni mucho menos presidente municipal, haga un anuncio de estos y sí quiero dejar claro que de nuestra parte en el Ayuntamiento, en las comisiones, hemos sido muy respetuosos”, dijo Martínez.

El prudente y mesurado Héctor López Santillana que no se había subido al ring, que no arremetía contra sus adversarios, que se iba pegadito a la pared, caballeroso y respetuoso, de pronto se ponía populista.

Y todo tuvo su origen en un señalamiento en el debate de parte de Córdova quien censuró la falta de atracción de inversiones hacía León e incluso comentó que López Santillana debió buscar la alcaldía de Irapuato o San Luis de la Paz a donde había llevado a más empresas.

Ya como alcalde, un año después, López Santillana encabezaría la colocación de la primera piedra de la empresa francesa en León. Al año siguiente vendría el susto por la posibilidad de que se cancelara la inversión tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia en Estados Unidos.

La más reciente información es que la planta en León terminará de construirse hasta septiembre de este año. Habrá que ver.

SANTA ROSA: LOS AVANCES DEL PRESENTE, LAS OMISIONES DEL PASADO

Se tenía que hacer. Y se hizo. Y en lo general, pudo salir más raspado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pero al final, pudo salir airoso de su incursión por Santa Rosa de Lima.

Ayer, Rodríguez Vallejo, quizá porque no tenía de otra, tuvo que enfrentar la hostilidad de un grupo de habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima que le hicieron todo tipo de reclamos.

La actitud echada para adelante que mostró ayer el mandatario estatal tiene su mérito pero también exhibe las omisiones del pasado, particularmente de quienes él mismo ratificó en los cargos de secretario de Seguridad y procuración de Justicia, ahora Fiscalía General.

No hay manera de que este gobernador se escude y eche la culpa a la Federación por lo que se dejó de hacer en años en Santa Rosa de Lima.

Si la autoridad llevaba años sin entrar a Santa Rosa de Lima es porque su antecesor Miguel Márquez Márquez así lo decidió. Si hasta ayer, autoridades estatales y federales se apersonaron en esa comunidad en la que se incubó un cartel del crimen organizado fue porque, principalmente así lo decidieron el exgobernador y el dúo dinámico que él decidió ratificar.

Si acaso le pueden echar la culpa a Enrique Peña o a Miguel Osorio Chong por no haber mostrado voluntad política para ir tras los jefes de este grupo. Pero el origen, la gestación y la consolidación del grupo que ahora tienen contra las cuerdas creció en las narices de los gobiernos panistas y de los mismos que comandan el “Golpe de timón”.

Y pueden decir que ir tras “El Marro” y compañía en el sexenio anterior, hubiese sido una ingenuidad o un suicidio político. Pero en la política también hay razones y resultados. En Guanajuato, gobiernan los mismos ahora y hace 3 o 6 años que nació ese grupo delictivo. Los gobiernos del PAN no son víctimas de las circunstancias que lo prohijaron sino corresponsables.

Eso no le quita el mérito al lance de Rodríguez Vallejo quien ayer tuvo que despojarse del manto protector que suelen construir los asesores a su gobernante para llevarlo solo por los caminos de terciopelo y evitarle roces con la realidad.

Santa Rosa de Lima no está totalmente pacificada. Y si como dice el gobernador, algunos o algunas manifestantes fueron enviadas y si entre las quejosas o quejosos hay parientes de detenidos, prófugos o encarcelados es porque el famoso triángulo del huachicol no está aún en paz.

El golpe de timón aún no está consumado.