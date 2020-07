Pólvora e infiernitos

EL REPLAQUEO Y EL “TIMING”

UNA DE CAL. En el anuncio del inminente replaqueo de vehículos en Guanajuato, los dirigentes empresariales que lo propusieron ya pintaron su raya con el tema de los tiempos.

LA DUDA. ¿Cuál es la prisa de que el canje inicie en septiembre y enfrentar el riesgo de aglomeraciones en los trámites cuando la pandemia estaría en el mejor de los casos en la curva suave de descenso?

PROCESO. Es cierto que el pago se podrá hacer en línea pero recoger las nuevas tablillas si implicará un trámite presencial y la posibilidad de filas. ¿No contempló eso la autoridad estatal o es un dato menor para ellos? No tendría que serlo porque no hay ningún motivo de apremio para que arranque ya.

QUE NO SE LES OLVIDE. Y por cierto, el argumento de la gratuidad de las placas que esgrimen los defensores de esta medida no les queda, sobre todo cuando hablamos de empresarios que saben perfectamente que la erogación para financiar las tablillas sale de las arcas estatales.

FUERA DE TONO. Y si al gobierno le cuesta, nos cuesta a los ciudadanos. Así que el argumento del ahorro suena todavía muy endeble y tendrá que modificarse porque no resulta muy creíble y ya serían muchas maromas para alinearse al discurso del gobierno.

MÁS LES VALE. De pronto se aprecia que a los empresarios ya les resulta muy complejo aparecer como contrapesos de la autoridad. Se han acercado tanto que de pronto se confunden. Por otras razones pero ahí también aplica, la sana distancia.

PRI GUANAJUATO: Y SIN EMBARGO, SE MUEVE

AHÍ SIGUEN. Y a pesar de todo, el PRI y los priistas se mueven. No solo porque el tricolor se ha propuesto una meta que en Guanajuato tiene el carácter de sueño guajiro porque nunca se han integrado sus 3 mil 144 comités seccionales y lo quieren hacer justo ahora que están el tiempo de las vacas flacas.

PATALEOS. También, porque las pugnas no se terminan con la pandemia y los procesos de renovación, En los hechos, las instalaciones del partido siguen tomadas aunque la realidad es que esa toma no afecta en lo más mínimo el trabajo que se hace en el tricolor.

TRADICIÓN QUE OBLIGA. Es más bien un recordatorio de que en este partido, aunque las condiciones sean de sobrevivencia política, las intrigas y la confrontación siempre estarán presentes.

RESPONDONES. Ayer, un grupo de militantes de varios municipios lanzaron su manifiesto que no fue ni una declaración de guerra ni una declaración de amor en contra de las dirigencias. Héctor Pérez, de Purísima, acompañado de varios excandidatos habló de varios vicios y lastres que aquejan al PRI.

DETALLES. Nada nuevo bajo el sol su discurso. No pidió la destitución de nadie ni despotricó en contra de algún personaje en particular. Se quedó en el limbo de la indefinición. Sorprendió eso sí, ver entre tantos mlitantes de no más de 40 al exdirigente del priismo leonés, Alejandro Mares Rodríguez, que no checa mucho con los aires renovadores que promovían los “abajofirmantes”.

LA DEL ESTRIBO…

El Centro de Información Geográfica de la UNAM que actualiza sus datos para la pandemia por Covid-19, dos veces al día muestra algunas variantes interesantes para Guanajuato en los últimos días.

León ya no es el primer lugar en municipios con casos activos a nivel nacional, un dato que ya le había dado hace unos días y que hasta anoche se mantiene: 903 casos activos por mil 15 de Centro, Tabasco.

La gran novedad es que Irapuato que hace un par de semanas se ubicaba en el lugar 24, ya se encuentra en el lugar 19 con 392, con más casos que municipios como Benito Juárez en Quintana Roo, Aguascalientes, Hermosillo, Mexicali y Ecatepec. Aguas.

TOÑO GUERRERO: LA DIRIGENCIA AZUL DE BAJO PERFIL

De las guerras santas que distinguían al panismo en la década de los noventas a los dedazos de personajes experimentados, hoy el PAN leonés está bajo la conducción de un personaje de muy bajo perfil que no hace mucho ruido mediático: Antonio Guerrero Horta.

Hace exactamente un año, respaldado por regidores, diputados locales y federales y un grupo de panistas, el exdiputado local y actual funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Antonio Guerrero Horta, se registró como aspirante a la dirigencia municipal del PAN y virtual candidato único.

Hubo un tiempo en el que en el PAN, había disputas por las dirigencias municipales que resultaban todo un espectáculo de pugnas. La última de ellas en 2010 entre Mayra Enríquez (qepd) y el propio Salim.

Una batalla épica porque era el primer round de cara a la disputa por la alcaldía en la que Salim resultó triunfador

Pero significó mucho más porque era el enfrentamiento de la candidata del alcalde de León en turno, Ricardo Sheffield, y del gallo del gobernador, Juan Manuel Oliva.

Nunca antes se había dado esa circunstancia en la que de manera abierta dos gobernantes azules abiertamente disputaran una posición clave.

A Guerrero Horta lo acompañaron entre otros, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, la diputada local Alejandra Gutiérrez Campos y los síndicos del Ayuntamiento Christian Cruz y Leticia Villegas Nava.

Hoy, el PAN leonés vive una calma chicha. Hay que recordar que Guerrero Horta es el consenso entre grupo, un consenso alcanzable porque ya no había contrapesos adentro.

El único que había hecho ruido antes de partir a Morena era Ricardo Sheffied quien dentro del PAN articuló una visión opositora que incluso le dio un cariz interesante al panismo.

Y mire lo que son las cosas. En aquel 2010, Sheffield y Salim se dieron con todo y ocho años después se reconciliaron.

Después de Miguel Salim, el PAN leonés tuvo como líder a Arturo Falcón y luego a Alfredo Ling quien tuvo un desempeño sobresaliente como dirigente del PAN opositor en tiempos del barbarismo.

Como líder en el regreso del PAN al poder, se desdibujó. El PAN supo que tampoco necesitaba un personaje experimentado.

EVENTOS CANCELADOS, MÁS GOLPES A LA ECONOMÍA: ¿OTRO RESCATE EN PUERTA?

Los datos sobre la pandemia por Covid-19, pero sobre todo las decisiones que asumen los gobiernos a la defensiva ante el avance de la misma, ofrecen una doble vertiente para entender el momento que atravesamos.

La primera, que las autoridades, por lo menos en Guanajuato, reaccionan con lógica ante el momento. La cancelación del Festival Internacional Cervantino en el estilo que lo hemos conocido en los últimos 30 años, confirmada ayer, es muestra de ello.

Una decisión dolorosa pero inevitable. No hay mucho tiempo para lamentaciones porque están en revisión otros eventos que tendrán que recibir el palomazo o el tache, el más importante por el número de visitantes y la derrama económica es el Festival Internacional del Globo.

Los organizadores y las autoridades están en una fase en la que se resisten a cancelar un evento que genera decenas de miles de visitantes y una de las derramas económicas más importantes en la región.

Y ese es el punto delicado. Para efectos de impacto económico, lo de ayer es una cancelación. El sector hotelero, los restaurantes y la cadena que tiene que ver con el turismo en la capital del estado resentirán un golpe severo y en León, los promotores del FIG estiran la liga porque quieren evitar un anuncio similar.

Y lo que enfrentan es un escenario complicado. La decisión deben tomarla ya y optar por el sí, implicaría de entrada un costo mediático. Mantener un evento masivo en las actuales circunstancias no es algo muy popular.

Los que ponen sus barbas a remojar también ya son los organizadores de la Feria de León que se celebra desde mediados de enero hasta principios de febrero.

En el FIG parece que es algo más complicado pero en el caso de la Feria, la alternativa podría ser diferirla porque es a principios de año y hay margen de maniobra.

Pero, más allá de estas decisiones coyunturales, la permanencia del semáforo en rojo y la preocupación de las autoridades para que no se convierta en un problema la ocupación hospitalaria, han obligado a dejar la reapertura económica en un segundo plano durante las últimas semanas.

La mayoría de los negocios, independientemente de su extracción esperaban que ya a estas alturas, la pandemia estuviera en su fase de salida y no. Hay restaurantes y negocios de diversa extracción que están al borde de la quiebra o de plano ya cerraron.

Frente a este panorama, los créditos que se otorgaron en dos tandas en el estado cada vez sabrán a casi nada hasta diluirse. En otras palabras, será necesario un nuevo plan de rescate de la economía estatal o de plano, el cierre de este 2020 será el del inicio del recuento de los daños.