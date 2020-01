Pólvora e infiernitos

HOMICIDIOS EN GUANAJUATO: LAS CULPAS COMPARTIDAS

FALSA PREMISA. No es buena idea para un gobernante eso de vincular el incremento de efectivos de seguridad en el estado con la cifra de homicidios dolosos que se presentan en la entidad.

OTRA VEZ. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera de ayer con mayor detalle del arranque particularmente violento en Guanajuato en este 2020.

HECHOS. Dijo que en la atención especial que tenía Guanajuato de parte de su gobierno, se enviaron más elementos de distintas corporaciones para apoyar las labores de seguridad y patrullaje.

SUS CUENTAS. Según el presidente, estas acciones tuvieron repercusiones inmediatas porque el lunes, la cifra de homicidios en el estado bajó de manera significativa pero algo ocurrió que al día siguiente, es decir, el martes subió de manera espectacular.

CONTEXTO. Por las razones que fueren, la violencia en Guanajuato se mantiene imparable. El gobierno de Diego Sinhue justo hace un año con el operativo del gobierno federal en contra del huachicol que provocó desabasto de gasolina comenzaba vivía una crisis de homicidios dolosos que experimentaron una disminución en 3 meses consecutivos a partir de febrero.

LA ACTUALIDAD. Se volvió una obsesión para el gobierno estatal esperar el cierre de cada mes con la esperanza de bajar la cifra. Pero en el segundo semestre, el incremento fue espectacular hasta llegar a la situación actual en la que el estado concentra al menos el 10% de los asesinatos en el país y en los peores momentos ha llegado hasta los 20 puntos porcentuales.

MANO IZQUIERDA. Y si eso le pasó a Diego Sinhue cuando se emocionó con el reporte mensual, imagine lo que puede pasar con López Obrador con el día a día. Es cierto que el presidente también quiere posicionar su postura de respaldo a Guanajuato y evitar las interpretaciones de abandono o desatención por razones partidistas.

LA PARTIDIZACIÓN MALSANA. Un mensaje colateral para la ramplonería con la que a veces, Morena en Guanajuato quiere encapsular la culpa solo para el Estado.

FALLIDA. Pero sobre todo porque tampoco a López Obrador le conviene que un estado como Guanajuato se siga descomponiendo. En el análisis nacional, no se habla del incremento exponencial solo por tratarse de un gobierno panista sino del fracaso de una estrategia que quiere ser la antítesis del maldecido calderonismo.

EN PLATA. Y hoy, ni el Estado ni la Federación pueden presumir que van ganando la guerra al crimen organizado. Así de simple.

LA DEL ESTRIBO…

No sabemos si ya la Procuraduría Federal del Consumidor que encabeza Ricardo Sheffield Padilla tiene un departamento de supervisión de Ferias regionales, estatales y de todos los pueblos del país.

Lo cierto es que hay que apuntar en el terreno de lo inédito, los 2 lances que ha tenido hacia asuntos relacionados con el evento. Primero cuando dijo que la tarifa de 70 pesos especial para lunes, martes y miércoles en el transcurso del evento, podría ser discriminatoria hace unas semanas en reunión con Profeco.

La segunda cuando la delegación en Guanajuato colocó sellos de clausurado al nuevo estacionamiento disponible para asistentes a la verbena y que por cierto, es administrado por Explora y no por el patronato de la Feria.

Dejemos a salvo el sustento legal de las acciones, ¿de cuándo a acá un Procurador Federal del Consumidor fiscaliza a la Feria de León?

El exalcalde leonés, ahora morenista, desde luego que genera atención mediática con acciones de este tipo. Puntos y opiniones a favor en la opinión pública, está por verse. Y dudarse.

AMLO Y LOS GOBERNADORES: AMOR Y ODIO

“Ya la Conago no existe, es una entelequia que nació como un baluarte del Federalismo, un contrapeso del presidencialismo, para defender la soberanía y la dignidad de los estados, está liquidado. La acabó el ramo 23 porque la Conago se maneja en función de recursos. En la medida que colaboras, en que participas del coro, en que aplaudes.

En esa medida también te dan más recursos o te quitan, ahí están los niveles de inversión federal por los estados según la relación con el Presidente en turno… según te portes”.

La cita textual es del gobernador de Chihuahua Javier Corral que pronunció hace exactamente 2 años cuando tronaba en una entrevista contra este colegiado de mandatarios estatales que bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un perfil muy singular, con menos protagonismo que en el sexenio pasado.

Corral decía que la Conago se había desgastado paulatinamente hasta ser una especie de instrumento del poder, en ese momento en manos del PRI para premiar o castigar mandatarios estatales.

Hace 2 años Javier Corral decía estar en pie de lucha contra la secretaría de Hacienda por el reparto de recursos y lamentaba que ningún gobernador (incluidos por supuesto los de su partido) mandara un saludo al pueblo de Chihuahua.

Mire lo que son las cosas, hace unos días, mientras desde Guanajuato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo intensificaba sus críticas contra la implementación tambaleante Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en Chihuahua Javier Corral atendía al presidente López Obrador en una gira de 2 días por esa entidad.

Al mismo tiempo, Rodríguez Vallejo se quejaba del enfriamiento de su relación con López Obrador quien no ha visitado en varios meses la entidad y en algunos gestos, parece desdeñar solicitudes que le ha hecho el mandatario estatal aunque en materia de seguridad, Guanajuato ha recibido el envío de elementos de diversas corporaciones federales.

A diferencia de lo que ocurría con Enrique Peña Nieto, un mandatario mucho más formal y diplomático en la relación con los gobernadores, López Obrador resulta mucho más expresivo pero también impredecible y cambiante.

Hoy, hoy, hoy es inimaginable pensar en una gira de López Obrador durante 2 días por Guanajuato.

BÁRBARA BOTELLO, EN SU JUGO Y ¿SIN RED DE PROTECCIÓN?

Sea cual sea su circunstancia en la vida pública, hay políticos que nunca renunciarán a su estirpe y a su perfil sobre todo si los distingue el arrojo y la temeridad.

Tras el proceso legal en su contra, su detención, el haber estado recluida al menos un día en prisión pero sobre todo, su prolongado silencio, pocos apostaban por volver a ver a la exalcaldesa Bárbara Botello como se le vio este miércoles en compañía de sus abogados: combativa, echada para adelante y denunciando por enésima ocasión, la persecución del PAN-Gobierno en su contra.

“No le conviene salir a hablar porque le tienen otras guardadas”, “hablará de su renuncia al PRI”, “tiene un pacto para quedarse callada y que ahí muera todo el proceso en su contra”, “sería un suicidio político cuestionar a la autoridad”.

Esas y otras versiones o especulaciones se manejaban entre quienes aseguraban que Botello bajaría su perfil polémico por un buen tiempo, que no armaría camorra. Y sí. Eso parecía dictar lo sensato y lo políticamente correcto. Pero no se nos puede olvidar que Botello no es ni lo uno ni lo otro.

Botello se hizo acompañar de su abogado para denunciar una presunta violación jurídica de la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal en su contra que interpuso ante la Fiscalía General de la República así como otra por presunta tortura.

Y todo, para sustentar un nuevo reclamo por persecución política en su contra. Lamentó que ha sido denunciada política, mediática, penal, civil y hasta electoralmente. ¿Injustamente? Ese es el punto.

Los señalamientos jurídicos, las auditorías, las indagatorias en contra de la administración de Bárbara Botello tienen un origen en documentos y hay procesos que se cumplieron. No son inventos.

En lo que sí tiene razón la exalcaldesa es que esa persecución no tiene precedente en Guanajuato y que en efecto es la villana favorita del PAN-Gobierno en el terruño pero sobre todo que el gran pecado de los azules ha sido no medir con la misma vara a los de casa.

Que si se hubiera empleado la misma acuciosidad, obsesión y detalle para indagar casos de presunta corrupción en administraciones estatales y municipales de color azulado, más de 3 podrían haber corrido la suerte que ella. Pero ellos aplicaron la máxima: a los amigos, justicia y gracia y a los enemigos, la justicia a secas…

Que en el trienio barbarista hubo frivolidad y excesos, no hay duda. Y que ella misma contribuyó a ayudarse poco o nada en la imagen pública, también.

Pero, en el salto al vacío que parece representar su reaparición pública para jalarle los bigotes al tigre, Botello escoge un momento de horas bajas para el aparato de seguridad y de justicia en Guanajuato.

Entre la violencia creciente en el estado y las omisiones de la Fiscalía en un tema sensible como la desaparición de personas, los cuestionamientos barbaristas pueden representar otro frente abierto.

¿Por qué así y por qué justo ahora decide alzar la voz otra vez, Bárbara Botello? Ella admite que si no hubo un pacto, al menos ella aceptó guardar silencio durante algún tiempo bajo la advertencia o amenaza de que se reactivarían procesos en su contra.

“Ellos querían negociar”, dijo ayer. Dice que su reclamo es ajeno a partidos políticos. La pregunta es si se lanza sin red de protección política y sí al manifestar su confianza en la justicia federal, hay algún dato no revelado que la envalentona para, como ella misma admite, lanzarse al precipicio. Tarde o temprano lo sabremos.