Pólvora e infiernitos

La emergencia de Carlos Ramón

AUXILIO. No estaría mal que en las dependencias que hacen mucho ‘home office’ o que de plano tienen a la burocracia sin nada qué hacer le manden unos refuerzos al director de Fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo Ramsden, que ya siente el agua en el cuello. Y es que, esa dependencia es el filtro que tiene el gobierno para la gestión de los recursos para financiar los créditos a miles de empresarios en la entidad.

MUCHA DEMANDA. El gran problema es que su infraestructura, plantilla y capacidad es muy reducida y empieza a hacer agua ante la gran demanda de créditos.

CUESTIÓN DE NÚMEROS. Haga de cuenta que lo que tiene es para que la dependencia funcione como una cooperativa con presupuesto limitado y de pronto, la emergencia sanitaria y la necesidad de las empresas lo ponen como banco, a recibir más de 10 mil solicitudes y a manejar más de 3 mil millones y todos quieren respuesta rápida.

S.O.S. Ya algunos empresarios advierten que si no le mandan refuerzos a Carlos Ramón, aquello va a tronar en unos cuántos días. Imagine la paradoja del gobierno estatal. Hay “lana” y créditos pero no personal para repartirlo.

EL NUEVO INTENTO DE ERNESTO PRIETO

MARCA DE LA CASA. Como suele ocurrir, porque así nos ha acostumbrado Morena, hay que tomar con reserva el boletín emitido por el guanajuatense, amigo de Ernesto Prieto Gallardo, Cuauhtémoc Becerra, vocero del CEN de Morena que anuncia la reincorporación del susodicho diputado como dirigente estatal de este partido.

VÍNCULO. Y es que el asunto está íntimamente ligado con la licencia que Prieto Gallardo solicitó desde el pasado 19 de marzo al Congreso local pero sin fecha de ejecución.

UNO MÁS. Es uno de los asuntos que no deben tener tanta importancia para el Congreso local pero que ahí están pendientes para tratar por el pleno del Legislativo.

AL AIRE. La solicitud es muy peculiar porque Prieto no especifica la fecha en que surtirá efectos la licencia pero la ata justo a esa circunstancia: dice que operará cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, lo reconozca como dirigente estatal.

ADIVINA, ADIVINADOR. De hecho, no se sabe si no se ha ingresado porque está mal hecha al no aportar la fecha de la licencia. El punto es que ese documento no va a pasar y se lo van a devolver a Prieto porque está mal hecho. Debe tener fechas concretas.

PLAN CON MAÑA. El asunto es claro. Hubo una sesión del CEN de Morena en el que se autorizó el regreso de Prieto a la dirigencia en Guanajuato pero sin tener toda la información. Al día siguiente que se tomó la decisión llegó un oficio desde Guanajuato acusando que hay un fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral que dice que será el comité estatal quien definirá la reincorporación de Prieto.

CUESTA ARRIBA. En otras palabras, el regreso de Prieto está en el aire porque además, es un hecho que le van a devolver la solicitud de licencia porque está mal hecha y en Morena los estatutos dicen que no se puede tener dos cargos a la vez. Por alguna razón el incorregible Prieto no quiso quemar naves y dejar su curul.

EFECTO COLATERAL. Y no es que juegue con las ilusiones de su suplente Enrique Alba pero le hace falta una terapia ocupacional a éste último en su calidad de líder de transportistas. No respeta la contingencia sanitaria y organiza reuniones gremiales sin respetar la sana distancia.

LA DEL ESTRIBO…

Este lunes sesiona la Junta de Gobierno del Congreso local y es probable que entre martes y miércoles vuelva a sesionar el pleno del legislativo y en una de esas hasta lo haga presencial.

De hecho, se sabe que la posibilidad de que tengan que ir los diputados al edificio legislativo es muy alta por la naturaleza de la reforma que van a discutir y eventualmente aprobar: una reforma a las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que dejé claro en sus disposiciones la validez de las sesiones virtuales o video conferencias.

Con el avance de la pandemia, es común que sesiones y reuniones se hagan a través de plataformas digitales. Eso es positivo y responsable pero se tiene que blindar legalmente porque no faltará quien de los interesados, sea representante popular o el afectado por una disposición emitida en alguna de estas sesiones, se pueda inconformar y pedir la invalidez de la reunión.

Así que mañana o pasado los diputados podrían regresar a sesionar al Congreso en medio de rigurosas medidas sanitarias. Hay quienes se oponen. Vamos a ver.

CCE LEÓN: DE LA EVALUACION AL LEGISLATIVO A LA SINTONÍA CON EL EJECUTIVO

Evaluar a los diputados locales y federales ha sido una demanda que se ha convertido en una obsesión desde la sociedad civil y que ha sido atajada por los propios legisladores a su propia conveniencia.

Hoy, ya existe un Observatorio Ciudadano Legislativo que opera y funciona bajo las reglas que los propios diputados locales autorizaron. Todo está bajo su control, el sistema que los vigila y los integrantes del mismo órgano.

Hace exactamente tres años, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, se reunía con quien fungía como presidente de la Junta de Gobierno, Ector Jaime Ramírez Barba, para platicar en torno a una propuesta que los empresarios plantearon en campaña para establecer un sistema de evaluación para legisladores.

El CCE leonés soñaba entonces con la elaboración de un sistema que sea efectivo, pero que también sea comprendido por la sociedad para los fines que se perseguían con la rendición de cuentas.

Los empresarios no tenían muy claro cómo hacerlo. De hecho, hubo un intento que provocó mucha polémica y más reacciones adversas. En septiembre de ese mismo año, el CCE presentó la evaluación del primer año de ejercicio de la anterior legislatura y ventaneó a cinco diputados locales y federales por su presunto desinterés para responder a un cuestionario que les enviaron y parte central del sistema de evaluación.

Guraieb citó a la diputada federal Azul Etcheverry (PRI), y a los diputados locales: David Alejandro Landeros (Morena), Beatriz Manrique (PVEM), Juan Carlos Alcántara Montoya (PAN) y Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN).

La apuesta fracasó rotundamente porque se hacía desde afuera, a diputados locales y federales por igual y con el estilo tirante que caracterizaba a Guraieb.

Más que hablar del sistema de evaluación que ahora existe, hablemos del perfil que hoy tiene el presidente del CCE en esta ciudad, José Arturo Sánchez Castellanos, quien ha optado por ser muy crítico en el tema más sensible para la sociedad que es la seguridad y no meterse en rollos etéreos como calificar a diputados.

Eso, le ha permitido, un margen de maniobra para tejer una peculiar relación con el gobierno estatal con beneficios para ambos frentes. Los radicalismos, no son funcionales para las relaciones poder-empresarios.

Plan de rescate: Esta misma semana

El plan de rescate económico para el empleo en Guanajuato se echó a andar con el anuncio este fin de semana de los empresarios en el Consejo Consultivo para el Seguimiento y Aplicación del Impuesto Sobre Nóminas y Cedulares del Estado de Guanajuato (Cosainceg) que decidieron reasignar 3 mil millones de pesos que iban originalmente para obra pública de infraestructura y ahora irán para créditos para salvar empresas.

Al final, esta es la jugada que traza el gobierno en conjunto con el sector empresarial para salvar la imposibilidad jurídica de solicitar un endeudamiento al Congreso del Estado para salvar empresas y empleos.

Este anuncio empresarial en automático permite suponer con bases que es prácticamente un hecho que el gobierno estará solicitando en los próximos días un nuevo crédito al Congreso Estatal para garantizar los recursos de financiamiento para las obras que estaban planeadas a través del Cosainceg.

La idea es que sean otros 5 mil millones de pesos y quedaría la interrogante del fondo para rescatar el empleo, si se queda con 3 mil millones de pesos.

La Secretaría de Finanzas y Administración debe estar por concluir un análisis interno del presupuesto que derivará en el anuncio del recorte de partidas que por la propia pandemia ya no se aplican como foros, congresos, viajes y reuniones.

No se descarta el diferimiento de algunos proyectos que no serían urgentes ahorita en varias dependencias de gobierno como en la Comisión Estatal del Deporte o la propia de Salud. Aquí, habría al menos una bolsa de 500 millones de pesos

Está también una cantidad de recurso flotante que oscila entre los 800 mil y los 1 mil millones de pesos de la que podría disponerse.

En suma, la reasignación de Cosainseg más los ahorros que anunciaría el gobierno, el recurso flotante y el nuevo endeudamiento estarían conformando la bolsa para rescatar y garantizar el empleo mientras dura la pandemia y no cancelar las obras de infraestructura.

Desde luego, faltaría el cabildeo en el Congreso del Estado y la figura legal con la que lo planteará el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Los empresarios ya dijeron que no quieren recursos a fondo perdido y que los recursos los estarían pagando en los siguientes años a las arcas estatales con la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas. No es asunto menor lo de la figura legal porque es evidente que habrá quienes se opongan al nuevo endeudamiento. Morena ya avisó que no va a respaldarlo.

Así las cosas, esta será una semana de anuncios del gobierno estatal. Hoy el gobernador anuncia la forma en que se manejará el regreso a clases al final de la cuarentena perfilada para el último día de mayo aunque la incógnita es ver cómo asumirá lo de municipios con contagios, sin contagios pero con vecindad y sin contagios ni vecindad.

El plan económico y solicitud de endeudamiento se sigue articulando y se espera esté delineado a la mitad de la semana para anunciarse jueves o viernes.