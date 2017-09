Pólvora e infiernitos

MENOS RECURSOS A PARTIDOS: DE LA ESTRIDENCIA A LA RESISTENCIA…

LES HABLAN. En el tema de la posible aportación de los recursos que reciben los partidos políticos para los damnificados y la reconstrucción que tendrá que darse luego de los sismos de los últimos días, los que deben cachar la pelotita y actuar de inmediato son los diputados federales y los senadores.

LO DE SIEMPRE. Si no actúan ellos para acordar una reforma a la ley electoral que pueda otorgar como alternativa de que los partidos puedan entregar sus prerrogativas a otros fines diversos a los originalmente pactados, cualquier pronunciamiento tuitero o en la plaza pública, quedará en la demagogia y el populismo.

CONSECUENTES. Lo dicho, una cosa son los tuitazos de los dirigentes nacionales de los partidos y otra, la realidad.

SHOW. Ya los dirigentes nacionales de PRI, PAN, Verde y PRD le echaron crema a sus tacos y nos dijeron que ellos estaban puestos para entrarle a la reducción de partidas o a destinarla a los damnificados, “sin lucro político ni demagogias”.

SIN PRETEXTOS. Estrechamente bien. El balón está en la cancha de ellos mismos. No tienen por qué ‘hacerse patos’ ni patear el bote y dándole más largas al tema. Si quieren en realidad entrarle de lleno al tema, está en sus manos.

A LA DEFENSIVA. Ayer, en el Congreso local, Beatriz Manrique y Éctor Jaime Ramírez, que normalmente andan de la greña, coincidieron en señalar que si hubo una reforma para evitar que los partidos ofrecieran dádivas y desviaran recursos para comprar voluntades, hoy, una eventual renuncia a las partidas para entregarla a los damnificados técnicamente sería un desvío de recursos.

DICHOS. Pero por otro lado, ayer Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que sí había opciones legales para la redistribución de partidas. En su cancha, el senador Fernando Torres Graciano propuso un decreto que disminuya en 85% el recurso asignado a gasto ordinario de los partidos aunque mantenga a la mitad el que se destina a campañas.

¡HECHOS! Lo cierto es que falta poner manos a la obra. De demagogia, los ciudadanos hace mucho tiempo que se hartaron.

LOS DIPUTADOS PANISTAS DICEN SÍ A LA REELECCIÓN…

APECHUGAN. Con la novedad de que los 19 diputados locales panistas sin excepción enviarán el próximo primero de octubre a su dirigente estatal, Humberto Andrade Quezada, una carta en la que avisarán que todos están interesados en buscar la reelección.

DONDE MANDA CAPITÁN… El punto es, que más que una coincidencia generalizada, los legisladores panistas responden a una estrategia sugerida por su coordinador Éctor Jaime Ramírez Barba y avalada por el propio Andrade.

UNANIMIDAD. Así lo acordaron el pasado lunes en su reunión plenaria. Una decisión que seguramente tranquilizará a la mayoría que no sabía si confesar sus verdaderas intenciones o dejar la duda en el aire.

VENTAJAS. Avisar que sí quieren deja en una zona de confort a los panistas. Es evidente que no todos buscarán en realidad la reelección pero sí dicen que no quieren, eso significaría que apuntan para otro cargo o en excepcionales casos, que no les interesa seguir en política.

CONDICIONES. Y al decir que no quieren ser reelectos, ya no hay motivo para que después se arrepientan y digan que siempre sí. En cambio, diciendo que sí les interesa, sin ningún problema pueden cambiar de opinión y decir que quieren ser diputados federales o alcaldes o lo que se les ocurra.

CONSECUENCIAS. Para Humberto Andrade y el PAN, esa ambigüedad es el escenario más conveniente. Para el blanquiazul en Guanajuato la designación se perfila como el método de selección de candidatos y candidatas para las próximas elecciones. Así que lo que más necesita es cancha despejada para operar de acuerdo a las circunstancias.

REGAÑADIENTES. En el caso de los diputados no hay tanto problema para las exigencias de paridad y candidaturas porque son 10 hombres y 9 mujeres. Por lo pronto, que quede claro : los diputados panistas no dirán la verdad cuando avisen si quieren o no reelección.

PRESUPUESTO Y RECORTE 2018: LLUEVE SOBRE MOJADO

PERFILADO. Era de esperarse. Uno de los efectos que tendrán los daños materiales provocados por los sismos de las últimas dos semanas (aún no cuantificados por cierto) será en el presupuesto federal.

UN HECHO. Ya lo anunció el gobierno federal: la modificación al paquete fiscal enviado hace unas semanas a San Lázaro estará en la asignación obligada a la reconstrucción de edificios y vialidades dañadas en los estados afectados.

NI HABLAR. Eso restringirá todavía más las escuálidas partidas que se habían asignado a los estados para 2018. Miguel Márquez ya se había quejado de que venía un mal presupuesto para Guanajuato.

LO MENOS PEOR. Con el nuevo entorno ya estaría celebrando que se le otorgue ese dinero que se le había asignado. Es un hecho que viene un nuevo ajuste a la baja y a sufrir más porque el que viene, será el año electoral con la inversión más raquítica en muchos aspectos. Un apretón de cinturón de antología.

LA DEL ESTRIBO…

No se anunció ayer todavía de manera oficial, pero es un hecho que Angélica Casillas, diputada local panista, será la presidenta del Congreso del período ordinario de sesiones que comienza este lunes.

La decisión en el PAN está tomada y nadie opuso resistencia. La secretaria será Elvira Paniagua. Al PRI le toca proponer dos integrantes más de la mesa pero aún no se decide quienes serán.

A UN SEXENIO DE LA RENUNCIA DEL DELFÍN… Y OTRAS GRILLAS AZULES

Hace ya casi dos meses que se fue Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de la Secretaría de Desarrollo Social y hoy se cumplen seis años de que el mandatario en funciones, Miguel Márquez Márquez, renunció a la misma dependencia para asumir de lleno el papel de precandidato en su calidad de delfín del gobernador en turno, Juan Manuel Oliva.

El dato vale, porque nos deja claro que Rodríguez Vallejo se fue mucho antes de lo planeado. Al ahora exfuncionario lo tuvieron que mandar a la congeladora cuando estalló el escándalo por la confusión de la mezcla de tareas de funcionarios de las Sedeshu con la promoción de la figura del secretario.

Un resbalón para Diego Sinhué, y para el propio gobernador, que no tenían en el script que los iban a cachar en esa movida.

La salida de Márquez estaba ya muy cantada y, por lo mismo, fue tersa y sin aspavientos.

El mandatario estatal Juan Manuel Oliva cumplió el ritual en una rueda de prensa en la que reseñó vida y milagros del exalcalde de Purísima, rematados con un mensaje críptico y futurista:

“Miguel eres un hombre que sabes enfrentar y resolver problemas a través de la perseverancia, que forma el carácter y entereza que consolida la esperanza de un Guanajuato mejor”.

Pero la fecha de hoy coincide con otros episodios de personajes blanquiazules que hoy están en ascuas por su futuro político.

Hace cinco años, Humberto Andrade era bajado de la nube en la que andaba por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya había sido presentado como coordinador de la bancada azul que entraría en la anterior legislatura y lo tumbaron de forma inesperada.

Y hace un par de años, Éctor Jaime Ramírez Barba era confirmado como coordinador de la siguiente bancada azul en el Congreso local.

Andrade y Éctor Jaime no pierden la esperanza de alcanzar algún premio importante para el 2018. El primero de ellos, no está mal como jefe del partido, pero no le haría el feo a alguna candidatura tan inesperada como su caída hace un quinquenio.

Éctor Jaime Ramírez Barba reza para que le toque una de las candidaturas al Senado y que en una de esas no deba ser el sacrificado para refrendar la alcaldía de León.

NUEVA ALERTA: LOS EFECTOS DEL ‘HUACHICOL’ Y LOS DAÑOS COLATERALES

La explosión de un ducto de Pemex por la fuga de combustible en una toma clandestina debe ser una nueva llamada de atención para todos los niveles de gobierno ante el desafío que representa el delito de moda en los últimos tiempos en algunas regiones de nuestro país.

En tiempos de la impunidad tenemos que agradecer que los daños “no hayan pasado a mayores”. Porque tampoco se puede decir que fueron afectaciones menores.

Dos vehículos calcinados, el cierre por varias horas de la vialidad más importante en la zona metropolitana de León y la evacuación de cientos de personas de las zonas aledañas a la explosión son hasta ahora los efectos más notables de una faceta de este delito.

Y así como hoy nos asombra (y a veces ya no tanto) que en nuestras ciudades se asalte a los transeúntes o se cometan homicidios a plena luz del día, también causa sorpresa que exista una toma clandestina de combustible unos cuantos metros de una vialidad muy transitada.

Habrá que esperar el reporte oficial de las autoridades en la materia, pero es evidente que algo anda mal cuando en las narices de las autoridades se cometen este tipo de ilícitos.

Hoy se puede decir que el asunto no pasó a mayores porque no hubo víctimas mortales. Pero es esa impunidad en la que operan los que se dedican al robo de combustible lo que provoca un nuevo ingrediente a los efectos de delincuencia en el estado.

El estrangulamiento obligado de una vialidad importante no puede marcar el inicio de las nuevas costumbres frente a la operación de los malosos.

Si algo ha presumido el gobierno del estado en los últimos meses es el resultado en el combate al ‘huachicoleo’: miles de litros de combustible asegurado y algunas detenciones.

Pero al mismo tiempo, está sobre la mesa la queja de la falta de colaboración de Pemex quien debería ser el principal colaborador para combatir ese delito.

Después de un desaire monumental del director de Pemex, parece haber un nuevo entendimiento. Y ahora sólo faltan los resultados.