Pólvora e infiernitos

SAPAL: CERTEZAS Y LIMITANTES EN LA DENUNCIA PENAL

NADA SENCILLO. Apantallante por el monto de la denuncia penal y porque se trata de una acción inédita al interior de ese organismo, quienes conocen las entrañas del expediente saben que será muy complicado que esta indagatoria que se encuentra en el sistema estatal anticorrupción, pueda hacer caer a peces gordos en Sapal.

LA PRIMERA VEZ, La denuncia penal que interpuso la Contraloría Municipal de León contra quien resulte responsable en el organismo operador de agua leonés por la realización de descuentos al consumo de agua “fuera de reglamento” es en sí misma un hecho que debe preocupar.

NADIE SABE… Porque la Contraloría Municipal observa y pide sancionar actos que nunca fueron advertidos previamente ni por la Contraloría Interna del organismo ni por despachos externos que fueron contratados para auditar como Deloitte.

¿NADIE SUPO? En otras palabras, los controles en los organismos parecen bastante permisivos porque no se puede entender que no encuentren nada y que el órgano fiscalizador de pronto encuentre presuntas irregularidades por 86 millones de pesos. ¿O será que tendríamos que irnos al otro extremo y la Contraloría exagera?

LA CONVICCIÓN. El presidente de Sapal Jorge Ramírez dice que no cree que algún funcionario de la paramunicipal haya actuado con dolo, porque hay una serie de protocolos que deben de cumplir aquellos que tienen como facultad, otorgar descuentos después de obligar al cliente a cubrir una minuciosa tanda de trámites.

SU DICHO. “No podemos crucificar a quien no lo merece”, dice el expresidente de Coparmex León.

LAS EXCEPCIONES. Ojo, Ramírez Hernández tampoco descalifica parejo. Por ejemplo dice que son casos aparte los que involucraron hace meses a Esperanza Morales quien fuera directora de Atención a Clientes y quien tuvo que renunciar tras detectarse descuentos a parientes, amigos y empresarios.

El PERSONAJE. Uno de los más conocidos fue a Oscar Garza Romo, integrante de consejo directivo de Sapal hace algunos años y quien fue beneficiario de un descuento de más de 100 mil pesos en una de sus empresas.

EL SUSPENSO. Es ahí donde Jorge Ramírez no mete las manos al fuego por nadie. Será cuestión de ver los resultados de la indagatoria.

EL ENTORNO. Sapal representa uno de los consejos ciudadanos más apetecidos porque es un organismo poderoso, que maneja un presupuesto de 5 mil millones de pesos superior al de varios municipios y sin los problemas que enfrenta un alcalde.

LO QUE SIGUE. Ese caso polémico de Garza Romo y el otro que originó la salida de Pedro González tras no excusarse en la obra en un predio donde estaba una propiedad suya, dejan claro que el menú es una gran tentación que algunos no resisten. No cerremos el corchete porque en Sapal “aún hay más”.

LA DEL ESTRIBO…

“No es moral ni es ético renunciar a nuestras obligaciones, la labor de las instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia, tiene momentos difíciles, de crisis, de toma de decisiones pero lo que la moral exige no es debilidad sino fortaleza, hacer el uso de la fuerza pública de manera racional no es autoritario ni totalitario, es lo que el pueblo espera de sus instituciones que con estrategia e inteligencia se definan”.

Así lo dijo ayer el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre en su intervención en el evento de firma de convenio para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.

Llamó la atención porque la alusión no tenía nada que ver propiamente con el tema central de la firma del convenio y pareció ser o de hecho fue una reivindicación del uso de la fuerza por parte del estado en días aciagos en los que predominan las justificaciones sobre la cuestionada forma en la que el gobierno federal enfrentó la crisis en Culiacán.

“Hacer uso de manera racional de la fuerza no es autoritario ni totalitario”, dijo Zamarripa que de esa manera pintó su raya, frente al humanismo y el “no a la represión” que sigue promoviendo el gobierno federal.

La confirmación de las diferencias de enfoque de los poderes federal y estatal.

JORGE CABRERA: CAMBIAR DE CHAQUETA SIN MORIR EN EL INTENTO

Cambios de chaqueta partidista hay muchos. Personajes de la política que de la noche a la mañana cambian de siglas partidistas porque su instituto de origen no les dio lo que pedían, hay muchos.

En nuestra política, en los últimos años se pueden contar por decenas pero hay algunas historias que están llenas de misterio porque no se sabe bien a bien qué es lo que le aportan a sus nuevos partidos y hasta podríamos decir que se sacaron la lotería.

Fue lo que ocurrió hace exactamente 3 años con el entonces regidor Jorge Cabrera que llegó al cabildo de León postulado por el Partido Encuentro Social (PES) y que llegó a una regiduría con apenas 12 mil 354 votos de los ciudadanos, menos de la mitad de las firmas que se requieren en León para una candidatura independiente.

“Desde que asumí el cargo y hasta ahora he trabajado sin apoyo, sin acompañamiento ni asesoría; sin embargo aún con la falta de respaldo desempeñé mi función como regidor de la mejor manera posible”, dijo quien ya tendría que haberse dado por bien servido con el cargo y todavía pedía moño y toda la cosa.

“La decisión fue de él, nunca tuvimos el acercamiento de nuestra parte para convencerlo, él se convenció, platicó con su servidor y tomó la decisión, no hubo presión de ningún tipo”, aseveró por su parte el ahora secretario de Gobierno.

Lo más increíble es que, cuando realmente se requirió su voto en el Cabildo en la votación para determinar responsabilidades a exfuncionarios del Sistema Integral de Aseo Público, se arrugó.

Una milagrosa cirugía programada para la noche anterior de la votación, le impidió estar en dicha sesión.

Por esa misma razón, no se entiende qué es lo que premió el PAN al apoyarlo para la reelección si en sentido estricto, nunca hizo diferencia. Hay quienes nacen con estrella y otros estrellados.

LOS ALCALDES Y LA EVALUACIÓN: ELVIRA AL FONDO DE LA TABLA

No muy bien les va a los alcaldes de las ciudades del corredor industrial del Estado en la encuesta sobre la aprobación a su trabajo que hizo la empresa Massive Caller que a veces da y otras quita, sobre todo a los blanquiazules que son gobierno en Guanajuato.

A la que le fue como en Feria es a la alcaldesa de Celaya Elvira Paniagua quien ocupa el lugar 100 de los alcaldes cuyo desempeño fue evaluado. Apenas 13.7% de los consultados telefónicamente aprueban su gestión.

El mejor ubicado en la calificación global fue el leonés Héctor López Santillana aunque apenas alcanzó la posición 33 con 40.8% de leoneses que aprueban su gestión.

Hacia abajo, en el lugar 38, con 36.9% de aprobación el de Guanajuato capital Alejandro Navarro mientras que Beatriz Hernández ocupa el lugar 45 con 33.9%.

Después, en el lugar 52, el irapuatense Ricardo Ortiz con 32.4% y al fondo, 48 lugares abajo, la alcaldesa celayense quien está por debajo de Tehuacán, Puebla; Ensenada con apenas 14.1

No obstante, a la pregunta concreta sobre la percepción de seguridad, el que sale con la peor calificación de los guanajuatenses son los de Irapuato, Ricardo Ortiz y de León, Héctor López Santillana. El primero ocupa el lugar 99 mientras que el leonés, solo un escalón abajo entre los peores.

Beatriz Hernández de Salamanca quedó en el lugar 96 y Elvira Paniagua en el 91 por lo que en conjunto los 4 originarios de Guanajuato están entre los 10 con más mala percepción de seguridad.

Y claro, justo cuando cumplen un año en el obligado corte de caja, los ediles guanajuatenses saben que unos más, otros menos pero ninguno tiene números envidiables y que los índices de inseguridad reflejan la realidad en esta coyuntura.

Se trata del desafío más complejo que enfrentan hoy los propios alcaldes y alcaldesas junto al gobierno estatal.

Y en este caso parece que ninguno o ninguna puede alegar sesgo. Si Guanajuato ocupa hoy el nada honroso primer lugar en la incidencia de homicidios dolosos en el país, el resultado del sondeo es apenas lógico.

El reto compartido es de las autoridades. Al final es la frialdad de los números en una encuesta telefónica. Parece que se toca fondo en la materia. Cada ciudad con sus particularidades y con un problema serio por remontar.

