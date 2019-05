Pólvora e infiernitos

CONTRADICCIONES DEL COMBATE A LA INSEGURIDAD: EN MANUEL DOBLADO, LA NEGACIÓN…

PRIMER ACTO. A ver si entendimos. Ya no solo tenemos que asegurarnos de que los que cuidan a los ciudadanos estén bien capacitados y mejor pagados.

SEGUNDO ACTO. Ahora hay que endurecer los controles para vigilar bien a los que cuidan a los ciudadanos para que no se corrompan y sean ellos mismos los que atienden contra los propios ciudadanos.

TERCER ACTO. Ayer, luego de que se dio a conocer la detención del director de Seguridad Pública de Manuel Doblado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que se explora una propuesta para que las pruebas de control de confianza que obligan a los policías a someterse a revisión cada 2 años, sean cada 6 meses.

ALTERNATIVA. Según el mandatario estatal, 2 años ya es demasiado tiempo que pasa para que un policía o mando de seguridad se someta a una nueva prueba de seguridad que demuestre que sigue siendo probo y digno de confianza.

DUDAS RAZONABLES. Y la pregunta es ¿por qué 6 meses y no 4 o 3? ¿Quién asegura que después de hacer la prueba no puede caer en la tentación o en alguna propuesta indecorosa?

LOS LIMITES. No se trata de descalificar la propuesta per se sino de admitir lo que parece una realidad irrefutable. Las pruebas de control de confianza van camino a convertirse en filtros insuficientes e insuficientes para garantizar la honorabilidad de los policías.

SI PERO NO. Porque esto no es nuevo. Cada vez son más constantes las referencias de policías que estaban al día en sus pruebas y que resultan presuntos responsables de delitos.

REALIDAD. El mando policiaco en Manuel Doblado estará sometido a un juicio y tiene derecho a probar su inocencia. Hoy, es presunto responsable del delito de secuestro.

COMO LOS CANGREJOS. Si resulta culpable, vaya tragedia social las que viven ciudadanos de algunos municipios quienes no solo no pueden confiar sino que hasta deben tener de quienes están para cuidarlos. Así, no se puede.

…. Y EN CUÉVANO, LA BANALIDAD

HABILIDADES. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña tiene una facilidad encomiable para enredarse solito en escándalos gratuitos. Es capaz de reunir en un mismo lance, innecesario por donde se le vea, la banalidad, la soberbia y los desplantes dignos del más rancio PRI.

YO MERENGUES. “Yo soy el jefe de la Policía”, respondió el alcalde cuevanense ante la insistencia de reporteros para conocer la razón por la que él y el director de Seguridad Pública habían decidido trasladarse al Estadio León el domingo pasado a presenciar el partido de vuelta de la semifinal entre León y América.

ESTADO. Según Navarro Saldaña, que no disponga de escoltas ni de camionetas blindadas, le da derecho a trasladarse en domingo a un evento que nada tiene que ver con su función pública.

NIVELES. Según sus dichos, ir a ver un partido de futbol fuera de la ciudad que gobierna es lo mismo que acompañar a la Policía Municipal a un operativo alcoholímetro o a algún otro recorrido.

CONTRADICCIONES. No sabemos si en realidad no se da cuenta o no quiere hacerlo, que desde afuera, ese lance se percibe como un exceso de la máxima autoridad en la capital del estado quien usa un bien público para ir a divertirse. Que puede tranquilamente usar un vehículo oficial pero no una patrulla que está para auxiliar en el resguardo de los ciudadanos.

DE CASA. No muestra la mesura que procura exhibir el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien apenas se atreve a decir “qué bueno que le vaya al León, qué mal que se fue en una patrulla” para luego decir que no es el papá de los alcaldes. Ya veremos si aplica el mismo rasero para todos o se frena nomás porque es el de su partido.

LA DEL ESTRIBO…

De plano, los mariachis callaron. Ayer por la mañana, el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Ricardo Rodríguez Vargas dijo que el exsenador y excandidato priista a la gubernatura Gerardo Sánchez García no había devuelto una casa en Lomas del Pedregal en la ciudad de México valuada en 33 millones de pesos.

Según el funcionario, Sánchez García tenía la casa prestada para una de las Fundaciones que encabezaba y que recibió recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy forma parte del Patrimonio del Instituto para Devolverle al pueblo lo robado.

“Quedó de devolverla y no la ha devuelto”, dijo el funcionario federal.

Gerardo Sánchez ha tenido apariciones esporádicas después de la estruendosa derrota que sufrió en julio del año pasado. No tuitea desde el 27 de junio de 2018 y ayer le buscamos vía Whats App. Y nada. ¿Alguien más tuvo mejor suerte? ¿Todo bien, excandidato?

AQUEL DEBATE DIEGO-SHEFFIELD: LA DECISIÓN DIVIDIDA

El formato permitió poca interacción directa y estuvo muy lejos de un real “toma y daca” entre el entonces candidato del PAN a la gubernatura Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el aspirante de Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla.

Pero aun así, el expanista no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a Rodríguez Vallejo de dar chambas a miembros de su familia y aprovecharse a su de su poder y de gastarse 8 mil millones de pesos desde la secretaría de Desarrollo Social y Humano para promover su imagen. Esto ocurrió apenas hace un año.

El ahora gobernador le reviró al decirle que las propias autoridades electorales declararon inexistentes las denuncias y sin responsabilidad alguna.

“Guanajuato, es el gobierno menos corrupto, según el INEGI, dijo, quien se mantuvo siempre como puntero en las encuestas.

Ricardo Sheffield, pidió transparentar los temas de la insulina china, el proyecto Escudo y los terrenos de Toyota. “A ti te pusieron para que le cubrieras la espalda a Miguel Márquez”, remachó.

Ya en el cierre, Rodríguez Vallejo tenía reservada su propia embestida que ya no tendría respuesta de su contrincante.

“La gente quiere gobernantes honestos y no gobernantes que te pidan dinero por un trámite o un moche por poner una gasolinera”, cuestionó Rodríguez Vallejo en alusión a uno de los más típicos cuestionamientos en la trayectoria de Sheffield.

No hubo ya alusiones al tema del ahora procurador Federal del Consumidor quien se concretó a decir que votar por Diego Sinhue es “como hacerse el harakiri”.

Un primer debate que salvo esos momentos de alusiones personales careció de chispa y un formato que exigiera a ambos, emplearse a fondo. Un primer ejercicio en el que Rodríguez Vallejo salió airoso y sin mayores daños porque los cuestionamientos de Sheffield se diluían y perdían “punch” mientras transcurrían las demás intervenciones en donde quiso destacar Gerardo Sánchez García quien se lanzó contra Rodríguez Vallejo pero el panista no le hizo el menor caso.

FRENTE PRIMOR TUCAN: APENAS, GATEA

No dijeron mucho de novedoso. En realidad, todavía su accionar está muy lejos de inquietar al PAN-Gobierno que sabe que las propias contradicciones internas del propio frente PRI-Verde-Morena saltan a la vista.

Alma Alcaraz de Morena, Celeste Gómez del PRI y Sergio Contreras del Verde saben que, separados muy poco van a lograr y que unidos, de entrada no asustan mucho pero que por lo menos hacen un poco de ruido mediático.

No hay mucho por hacer de momento más que ejercer su derecho al pataleo. Salvo el Verde que en su retroceso electoral (pasó de ser tercera a cuarta fuerza política en Guanajuato) es el único que tiene una mayor estabilidad institucional; Morena es un volcán en reposo pero que en cualquier momento hace erupción (por las fracturas internas) mientras que el PRI se mantiene adormilado, tirando algunas pataditas pero sin sacudirse el yugo gerardista.

Se asumen como un “Bloque de paz” para quitarle un poco de belicosidad a su accionar y remarcar el principal problema que hoy enfrenta la entidad. El primer punto de la agenda incluye solo remarcar los desacuerdos que hay con las autoridades en el terruño con las cifras de delitos.

Y es que en el fondo, solo los une como adversario el PAN-Gobierno porque para empezar PRI y Verde vienen de una relación tormentosa en la que el primero siempre quiso tener como subordinado al segundo y los del Verde no se dejaron.

Hoy, los dueños de ambas franquicias siguen siendo los mismos aunque los dirigentes formales en el estado se llevan un poco mejor. Morena es el nuevo actor que construye en lo nacional una alianza convenenciera con el Verde que ve deteriorada su ya de por sí maltrecha imagen de partido al mejor postor.

Les falta mucho “punch” y arrastre electoral para que inquieten a los dueños del balón. Pero ahí están por lo pronto, en la línea de batalla. Ya se verá si el frente avanza en otros flancos de cara a las elecciones de 2021.

Parece que los principales obstáculos los encontrarán adentro de sus propios infiernos partidistas. ¿Por algo se empieza, no?