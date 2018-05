Pólvora e infiernitos

EL DEBATE, VERSIóN EMPRESARIAL, LOS PAPELES SE INVIERTEN

LO LOCAL. Después del segundo debate de candidatos presidenciales del domingo, a los aspirantes al gobierno estatal les debe quedar claro que el formato del Consejo Coordinador Empresarial para el debate del próximo 28 de mayo en León será muy parecido al celebrado en Tijuana.

DINAMISMO. Es decir, habrá una mayor interacción de moderadores con los candidatos y por consiguiente entre ellos mismos.

SEGUNDO ROUND. El punto es que, a diferencia del presidencial, aquí el reto principal será para el candidato frentista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien a imagen y semejanza del primer encuentro organizado por el IEEG, será el más vulnerable a los ataques de los adversarios.

EL ESTILO SALINAS. Con un dato adicional: Rodríguez Vallejo no podrá aplicar la del primer encuentro en el que cumplió fielmente la recomendación de no voltear ni por equivocación a ver sus adversarios, de manera particular a Ricardo Sheffield quien gesticuló frente a las cámaras pero no logró la atención de su excompañero de partido.

MATIZ. Los estrategas panistas tenían clarito que Sheffield iba a cucar a Diego Sinhué y que seguramente irá con la misma intención en el siguiente. Nomás que tal como ocurrió en el presidencial, es probable que aquí sí puedan verse las caras.

ESCENARIOS. Ya veremos entonces quién es el que lleva su costal, quién protege su cartera y si hay alguien que quiera hacerla de ‘bronco’ pacificador.

GOLPE AVISA. Por cierto, ayer estaba sorprendido el candidato priista a la gubernatura Gerardo Sánchez por lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en la entrevista con correo de nuestro compañero Damián Godoy.

VAYA. Eso de que andaba muy cerca del panismo no le hizo sentido al cenecista quien no ha sido tan frontal como el exalcalde leonés pero de ahí a pensar que hay una suerte de pacto que dé forma al PRIAN guanajuatense, hay una gran distancia.

SIN ROCES. A ver si no se deteriora la buena relación que hay hasta ahora entre Sheffield y Sánchez García quienes se han respetado mutuamente en campaña al punto de que es creíble la existencia de un virtual pacto de no agresión.

LÓPEZ SANTILLANA: EL PROBLEMA DE TUITEAR POR INICIATIVA

LECCIÓN. Todo va bien con sus estrategas, mientras el candidato panista a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, va pegadito a la pared y no se mete en broncas. No acostumbra hacer declaraciones estridentes y parece haber encontrado la fórmula para no sobreexponerse mediáticamente.

LA RUTINA. Por las mañanas la propuesta del día y por la tarde, recorridos en colonias. Poca interacción con auditorios exigentes. El problema es cuando le da la iniciativa por tuitear o a quien le maneja la cuenta, arriesga un poquito.

MÁXIMA. Sobre todo cuando habla de seguridad. En ese tema todo lo que piense, escriba y diga será usado en su contra.

TUITAZO. “Totalmente de acuerdo con la propuesta de Ricardo Anaya para generar seguridad. Combatir la corrupción, limpiando la corporación policiaca como lo hemos hecho en la administración municipal y atacar el problema desde la raíz para que haya inclusión social”, escribió el domingo por la noche en su cuenta de Twitter.

BOOMERANG. Nomás hay que echarle una revisada a las respuestas que recibió en esa red social al comentario escrito para pulsar el ‘humor social’ como diría el presidente Enrique Peña Nieto.

¿SERÁ? Cuesta trabajo creer que López Santillana haya concebido esa idea cuando él mismo ha aceptado en varios momentos que uno de los temas más complicados de su gestión ha sido revivir literalmente una Policía desmotivada, con falta de equipamiento y que no había sido depurada.

INACABADO. Pero ‘limpiar la Policía’ sigue siendo un asunto difícil de acreditar en los hechos cuando seguimos viendo noticias sobre elementos presuntamente involucrados en actividades irregulares.

CONTRA LA PARED. No es un misterio; el tema seguridad es el talón de Aquiles para cualquier gobernante pero en mayor medida para quienes como López Santillana, buscan la reelección.

EN LOS HECHOS. Porque en la dinámica que ha establecido, López Santillana se promueve como un alcalde en funciones que sólo hace una pausa en sus labores. Habla de sus compromisos y promueve que su ventaja es que va encarrilado, nunca que no cumplió una promesa. Que todo es un proceso.

CONTRA CORRIENTE. Pero la inseguridad es un tema sensible porque ahí, los números y las cifras no corresponden a su compromiso de defender a los leoneses como si fuera su familia.

DICHOS. Y más cuando, su candidato a segundo síndico Christian Cruz Villegas ya adelantó que habrá cambios en los mandos de seguridad si gana la elección del primero de julio. Y que esos cambios se implementarán en la transición.

A VER. Esto significa sin lugar a dudas que los días de Luis Enrique Ramírez Saldaña están contados. No se puede entender un golpe de timón en esa área tan delicada si la cabeza sigue siendo la misma.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, ayer los cuatro candidatos varones a la gubernatura casi coincidieron en el foro organizado por la CMIC sobre infraestructura y obra pública. ‘Casi’ porque fueron programados en distintos momentos. Primero Ricardo Sheffield, luego Gerardo Sánchez; enseguida Felipe Camarena y cerró Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Ninguno se topó con el otro. Diego llegó muy bien pertrechado (‘y tarjeteado’) para presentar ante empresarios de la construcción su proyecto de obra pública que tiene como punto central la creación de ‘oooooootra’ Secretaría, en este caso, la de Infraestructura, Movilidad y Comunicaciones que tiene como ingrediente central, sumar el Instituto de Movilidad a Obra Pública.

En el evento, el aspirante panista llegó acompañado por sus padrinos, Carlos Medina y Jorge Videgaray.

Lo malo para Diego Sinhué es que esa presentación robo cámara a la presentación de la segunda parte del programa Impulso que había hecho casi simultáneamente en el mismo hotel.

LOS BARBARISTAS QUE LA LIBRARON

En la cacería de barbaristas que emprendió el PAN-Gobierno en León durante los últimos dos años y medio, algunas acusaciones pegaron y tienen a algunos exfuncionarios contra las cuerdas y otros con la mano en la cintura, se libraron de las mismas.

Este fue el caso de José Cruz Hernández Moreno quien arrancó el trienio de Bárbara Botello en la Tesorería municipal como colaborador de Roberto Pesquera y cerró como director de Desarrollo Institucional tras la salida de José Pedroza Cobián. Antes, en el gobierno de Ricardo Sheffield, había sido contralor municipal.

Hace exactamente dos años, la aplanadora azul en el cabildo determinó inhabilitarlo con 10 años para ejercer cargos públicos y una sanción económica de más de 60 mil pesos, supuestamente por otorgarse una liquidación de manera irregular.

Sin embargo, Hernández Moreno impugnó inmediatamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa alegando que la acusación estuvo mal sustentada y no se acreditó que el exfuncionario haya cometido alguna falta. La acusación concreta fue que supuestamente se ‘autoliquidó’ con 36 días adicionales de prima de antigüedad.

Sin embargo, la titular de la Tercera Sala del TJA, magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, consideró que la acusación que hizo el Ayuntamiento carece de sustento, por lo que este miércoles declaró la nulidad de la inhabilitación.

No fue el primero ni será el último que libraba una sanción de esa naturaleza en León. En el trienio de Bárbara Botello, los excolaboradores de Ricardo Sheffield, Manuel Villagómez, Mario Ontiveros y ‘Cuco’ Camarillo ganaron recursos tras sanciones aplicadas por la Contraloría por diversas irregularidades.

Otro de los funcionarios barbaristas que libró una acusación fue el exdirector de Gestión Ambiental, Fidel García Granados.

Acusaciones, en su gran mayoría con tintes político-partidistas que los exfuncionarios se sacudieron porque estaban sustentadas en el hígado y que se prestan para validar la hipótesis de que tan malo el tricolor como el azulado para perseguir funcionarios corruptos más con afán revanchista que de transparencia y rendición de cuentas.

SHEFFIELD CON COPARMEX: EL EXTERRITORIO COMANCHE

En el cierre de los encuentros con candidatos a la gubernatura y la alcaldía de León, los abanderados de Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield y Ernesto Oviedo, se encontraron con los consejeros de Coparmex León.

Un encuentro que tenía un pequeño ingrediente de morbo porque los hombres del dinero en León agrupados en las cámaras tradicionales, no olvidan que en su trienio, Sheffield les dio esquinazo cuando amplió el espectro de participación en consejos ciudadanos, a un organismo que antes aparecía como rival del Consejo Coordinador Empresarial, la coordinación regional de Concamin Bajío.

En el trienio 2009-2012, Sheffield decidió que era momento de darle un giro a aquella regla no escrita de la elección de consejos ciudadanos que le daba de manera implícita a los organismos adheridos al CCE, la prerrogativa de proponer consejeros ciudadanos.

Sheffield no canceló el ingreso de miembros de estas cámaras pero sí abrió la inclusión a otros organismos de Concamin lo que representó un cambio sustancial en el stablishment leonés.

Pero ayer transcurrió todo en buenos términos, aunque uno que otro consejero sí resultó respondón como cuando Sheffield Padilla habló de su propuesta para echar abajo Escudo y en su lugar establecer nuevos sistemas cuyos contratos sean renovados cada seis meses.

Uno de los consejeros le comentó que en su empresa decidió instalar un sistema de seguridad que le llevó más de un año en su implementación. Esa intervención hizo revirar a Sheffield quien matizó su propuesta.

Por cierto, en el evento no estuvo presente el líder del Consejo Coordinador Empresarial leonés, José Arturo Sánchez Castellanos. Fue una mera casualidad porque Sánchez Castellanos anda fuera del país por razones de trabajo.

Y si bien es cierto, las viejas pugnas que protagonizaron ambos cuando el empresario fue regidor del Ayuntamiento por el PRI, ya quedaron en el olvido, los acercamientos siempre tienen un entorno de incomodidad para ambos.

Al final, ambos tienen que apechugar y recordar que así es la política.