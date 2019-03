Pólvora e infiernitos

AMADEO VALLADARES: ¿PERO QUÉ NECESIDAD?

¿MÁS VALE TARDE? Finalmente en el juego de venciditas entre el gobierno del estado y Salamanca por el tema de la inseguridad en este Municipio, el gobierno de Beatriz Hernández Cruz tuvo que apechugar ayer con la noticia de que el coordinador de Seguridad Ciudadana, Amadeo Valladares Álvarez, renunció a su cargo.

TÍPICO. Y todo, como suele argumentarse en estos casos ‘para continuar con proyectos personales’, un argumento tan sobado como poco creíble.

EVIDENCIA. Si un argumento había machacado el gobierno estatal durante los últimos días, era el de la no presentación de las pruebas de control de confianza del susodicho funcionario.

VAYA. La renuncia deja al gobierno salmantino como derrotado en este round. Se va Amadeo Valladares y no sabemos si se resistió a presentar los exámenes por alguna razón en particular o simplemente el gobierno municipal no quería bailar al son que tocara el PAN-Gobierno.

DUDA. Ya veremos si se trata de un signo que provoca distensión en la compleja relación que mantienen el gobierno estatal y Salamanca en la que parece dominar la hormona sobre la neurona o empiezan a generarse los acuerdos.

MÁS VALE TARDE… Porque, parece letanía pero es la verdad. El beneficio de los ciudadanos salmantinos parecen estar sólo en el discurso de los diputados locales y de gobernantes estatales y municipales. Ya es tiempo que cambien el chip.

DIEGO Y AMLO: LA REBELDÍA SELECTIVA

REVIRE. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pareciera poner a prueba su relación con el presidente López Obrador con posturas como las de ayer cuando señala que “aunque le quieran torcer el brazo” no firmará el convenio para centralizar el sistema estatal de salud de Guanajuato como lo plantea el gobierno federal.

¿SERÁ? Pero como dijo el clásico, su rebelión debe estar fríamente calculada o lo que es lo mismo, avisada en Palacio Nacional.

EL ENCUADRE. Pensar que el mandatario estatal se va por la libre en este tema sin medir antes los efectos del lance no sintoniza con el talante mostrado hasta el momento en el escenario nacional.

ANTECEDENTE. Diego Sinhue no ha comprado broncas abiertas y a la primera como lo han hecho ya otros colegas suyos como Javier Corral en Chihuahua y Enrique Alfaro de Jalisco.

PINTANDO RAYA. Decir que se va a quedar con las 600 unidades de Salud que ha construido el gobierno estatal en Guanajuato y que no se las enviará al IMSS o al ISSSTE para evitar la centralización que no va a redituar nada bueno al Estado, no debe caer bien en Palacio Nacional.

TOMA Y DACA. Pero tampoco es creíble que sea una acción temeraria, sin decir ‘agua va’. Un gobierno panista decide no entregarle al de Morena, un sistema de salud sólido para que lo meta en la misma licuadora con el IMSS y el ISSSTE que no son un dechado de atención de calidad. Ya escogió una batalla. O quizá está arreglado ya que no lo sea.

LA DEL ESTRIBO…

Pobre el espectáculo que dieron ayer los diputados Ernesto Prieto y la de Partido del Trabajo, ‘Mary Chuy’ Reveles en la tribuna del Congreso local.

Representantes de dos de los tres partidos que estuvieron en la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ exhibieron las contradicciones de su coalición como hay tantas.

Por un lado, el coordinador morenista exhibiendo su nula capacidad para escoger disputas que valen la pena. Eso de enredarse en una discusión insulsa con Reveles sólo exhibe la falta de criterio.

Ha quedado claro que Reveles, por las razones que usted guste y mande, no quiere ser opositora al PAN en el palacio legislativo. Sus guiños en el discurso al PAN son cada vez más claros.

Y pretender decir que los votos que consiguió como única candidata que ganó de mayoría en la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ son mérito suyo y no como la inmensa mayoría en el país, por el efecto López Obrador es un despropósito y de una ingenuidad infinita. Ella está ahí por AMLO y un golpe de suerte.

Pero el coordinador de Morena tendría que estar para otras cosas y no para exhibir las contradicciones de la 4T en Guanajuato.

GÓMEZ ESCALANTE: DE LA REBELDÍA A LA 4ª TRANSFORMACIÓN

Hay personajes en política de todos colores que por años han hecho talacha como opositores al PAN en Guanajuato. Hay quienes han sido de una pieza, verticales y sin dobleces pero que tras muchos años jamás han conseguido ni un solo cargo público.

Pero hay otros que en cuestión de años, pasan de ser el ajonjolí de todos los moles rebeldes, presentes en muchas manifestaciones en contra de gobiernos de Acción Nacional, víctimas de lo que llaman la ‘represión gubernamental’ a ser parte del gobierno.

Es el caso de Ricardo Gómez Escalante que, digámoslo así, pasó de ser un pequeño azote de autoridades del blanquiazul en León a ser un funcionario del nuevo gobierno autodenominado de la cuarta transformación.

En el arranque del primer trienio de Héctor López Santillana participó en una manifestación en contra del alza en el transporte urbano en esta ciudad.

El día de la presentación del plan de gobierno de Héctor López Santillana, a principios de 2016, acompañó a ejidatarios que se manifestaron en el acto realizado en las afueras de la Presidencia Municipal.

A mediados de 2015 consiguió que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la administración de Bárbara Botello en León por violar su derecho a la libertad de expresión en un acto en donde el gobierno barbarista presentaba avances de la Ruta del Peatón a finales de 2014.

Fue el mismo que cuestionó al diputado local panista Juan Carlos Muñoz Márquez por los privilegios que representaba ser diputado y que generaría la famosa frase del también empresario transportista que dijo que como diputado “gana poquito” y que como empresario le iba mucho mejor.

Hace exactamente tres años fue detenido por la Policía municipal de León como integrante de la manifestación de grupos ambientalistas en contra de la tala de árboles en el bulevar Hidalgo.

Presentó una queja por presunto abuso de autoridad en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Pudo tener la prueba suprema de este tipo de acciones: un video que muestra el momento en que los oficiales le colocan las esposas y lo llevan a bordo de una patrulla.

Hoy, es colaborador del superdelegado del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández. Su discurso contestatario ha mutado. Ahora es moderado y cortés desde la burocracia. La cuarta transformación a él, ya le hizo justicia.

ACUERDOS POR SALAMANCA: MUCHO RUIDO….

Casi por amor propio y por temor a quedar en ridículo tras un debate en el pleno del Congreso del Estado, más plagado de posiciones partidistas que de la búsqueda del bienestar de los ciudadanos que tanto pregonan, las fracciones de PAN y PRD representadas en el Congreso del Estado se pusieron en sintonía para aprobar el dictamen de un punto de acuerdo sobre un exhorto en torno la inseguridad en Salamanca.

Sí, sí. Ya sabemos que los puntos de acuerdo y los exhortos son como las llamadas a misa y que sirven para maldita la cosa. Pero panistas y morenistas habían llevado al extremo sus diferencias por algo tan nimio como un exhorto el cual, a partir de su aprobación, los destinatarios pueden ignorar si así lo desean.

Cada quien confirmó sus pecados. Morena el de la falta de un mínimo de capacidad para entender los trámites parlamentarios. Otra vez, errores infantiles para configurar sus propuestas. De nuevo, errores en las discusiones del pleno para ejecutar correctamente las reglas mínimas para el debate.

Y el PAN, su inherente pecado de soberbia. Porque se regodean en el argumento de que se tiene que mirar para adelante cuando ellos tendrían que asumir, como no lo han hecho hasta ahora, su parte de culpa del estado de cosas en Salamanca.

Esa debilidad institucional de la que habló ayer la comisionada Sophia Huett que tiene a Salamanca sin Policía municipal, es un fracaso de sus gobiernos. No ha habido hasta ahora un reconocimiento explícito de esa circunstancia.

Y bueno, el PAN aprovecha la debilidad de los argumentos de Morena que, en efecto, quiere construir un punto de acuerdo sobre un convenio de mando único que no existe todavía. En eso le asistió la razón al PAN.

Al PAN, además, no le hacía gracia de que el exhorto para atender la inseguridad en Salamanca fuese dirigido sólo al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Fue el emplazamiento del perredista Isidoro Bazaldúa quien aprovechó correctamente la polarización entre ambas fracciones para pedirles, palabras más, palabras menos, se dejaran de minucias y aprobarán rápido el exhorto.

Una propuesta del panista José Guadalupe Vera para que el exhorto incluyera a los gobiernos federal y de Salamanca allanó el camino para la sintonía.

Salió el dictamen de punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno… a que cumplan con su obligación con los ciudadanos.

De ese tamaño, la trascendencia del acuerdo. Así, nuestros diputados. Llegan a acuerdos después de exhibir sus miserias. Ojalá el amor propio les alcance para algo más que un llamado a misa.