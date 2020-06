Pólvora e infiernitos

“En nosotros está aplanar la curva. Estos fines de semana por favor evitemos esa socialización. Evitemos seguir diseminando, transmitiendo contagiando el Coronavirus. Hagámoslo de esta manera, responsable, de lo contrario no va a haber forma de contenerlo desde el punto de vista de vigilancia. Estamos haciendo lo humanamente posible pero necesitamos del apoyo de ustedes”. Luis Carlos Zúñiga. Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado

Las autoridades en Guanajuato y la súplica para evitar el desbordamiento de la pandemia a partir de la nueva normalidad

Esta semana comenzó la danza pre-electoral 2021 con los escarceos para lo que serán las alianzas 2021 en lo federal que ya asoman sus primeras confabulaciones: Morena-Verde y PT por un lado. PAN y Nueva Alianza por el otro.

Pero son apenas los primeros flirteos. En Guanajuato, el Verde ya quiso pintar su raya pronto al decir que en lo local, irán solitos y sin alianzas.

La realidad es que para 2021 tendremos que hacernos a la idea de que dominará el festival de incongruencias. Que la normalidad será la inconsistencia de alianzas históricas, la no coincidencia de algunas coaliciones locales y federales.

Pero por sobre todas las cosas que más que las convicciones partidistas, dominará la fobia a las figuras políticas del momento, el odio a los partidos rivales y entonces podremos ver a personajes que uno no se imaginaba jamás bajo las siglas de equis partido en la boleta o en la consigna diaria pero en un ambiente polarizado.

Si es necesario mostrar que estoy en contra de algo o de alguien, no importa la sigla partidista que me cobije, sería la premisa.

Me explico. ¿Usted cree por ejemplo que el polémico discurso del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, pronunciado en el Teatro del Bicentenario sea por el oportunismo de un dirigente que quiere hacerse dieguista de la noche a la mañana? Obvio, no.

Tan no fue un arranque visceral ni se arrepiente del lance que Sánchez Castellanos volvió a pronunciar el mismo discurso el pasado viernes en la reunión interesatatal Covid que reunió a varios gobernadores en Nuevo León.

¿Usted cree que si al nuevamente intenso Ismael Plascencia de pronto le despierta el gusanito de la política y sueña para ser diputado en la siguiente es porque le salió la vena panista que negaba hace años?

En ambos casos, lo que domina absolutamente es el común denominador de un sector importante de la comunidad empresarial es el anti-lopezobradorismo. Las ansias de decirle a un gobierno federal que amenaza los intereses empresariales lo que se piensa de él, sin tapujos.

CON LOS TACOS POR DELANTE

¿Significa esto que veremos como diputados panistas a Sánchez Castellanos y a Ismael Plascencia? No, necesariamente. Pero al PAN por supuesto no le desagradaría tenerlos, articulando un discurso anti 4T que le ayude a recuperar o consolidar simpatías en ese gremio.

Igual pasa en el otro extremo. ¿A poco cree usted que el exverde, Eugenio Martínez, o el abogado de algunos ricos poderosos en León, Marcelino Trejo, de buenas a primeras sienten en su pecho los colores de Morena?

¿A poco de pronto, Ricardo Sheffield encontró en Adolfo Reza, Fito Pons y todos los que le acompañan en el Colectivo Ciudadano a nuevos izquierdistas que creen en López Obrador a ciegas? Por supuesto que no.

La virtud de Sheffield ha sido comenzar a articular al antipanismo. Martínez Vega es un empresario que nunca se reveló como fan 4T pero que en los últimos años solo ahí encuentra foro para volver al protagonismo y se alía con un expanista como Sheffield que no fue su enemigo pero tampoco su gran amigo.

Por eso no sería descabellado ver en el cabildo León 2021-2024 a Martínez Vega con Sergio Contreras, líder estatal del Verde que quiere volver a ser candidato a alcalde de León y que con las reformas a la ley electoral, podría aspirar a una regiduría, perdiendo la elección.

Contreras y Martínez nunca han sido grandes cuates pero comparten hoy el antipanismo. Sergio Contreras no quiere una alianza con Morena en Guanajuato que ésta es ya un hecho. Si el Verde se alía con Morena en el terruño, el tucán firmaría su sentencia de muerte.

Pero volvamos al tema, el eje rector del 2021 serán las fobias no las filias. Habrá también priistas que se sumarán a las filas del antipanismo como el caso del excandidato priista en León, Clemente Villalpando.

Y no es que Sheffield sea el non plus ultra en Morena Guanajuato. Le faltará todavía doblegar la aduana interna que representan Ernesto Prieto, Miguel Chico y compañía que tienen otros planes para León.

Sirvan estos ejemplos para empezar a perfilar algunos escenarios. Es muy pronto para hacer conclusiones pero es un hecho que antes que las definiciones partidistas, dominarán las emociones y las pasiones de los antilopezobradoristas o los antipanistas.

No es a qué partido me subo sino la causa o el personaje al que se debe torpedear. Dominarán las fobias. No las filias.

Oscuro el panorama que se ve para Celaya en materia de seguridad.

Fuera de Zamora que ha aumentado más del triple su incidencia por cada 100 mil habitantes, no hay otro municipio en el país como la cajetera que en los primeros cinco meses haya aumentado este dato en las proporciones de esta ciudad (de 15.0 a 35.4) con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tan asediada por el crimen que su alcaldesa Elvira Paniagua ya no tiene más que decir, porque poco han hecho ella y las autoridades estatales y federales para al menos contener la violencia.

Pero en lo abrumador de la cifra no se puede perder ese sentido humano por las víctimas, sobre todo por las que mueren sin deberla ni temerla. Conmovió la historia de tres jóvenes emprendedores que murieron acribillados y duele ahora saber que una menor de edad fue ultimada también en días pasados.

No podemos ni debemos a acostumbrarnos a la normalidad de la violencia en Guanajuato. Celaya se convierte en un campo de batalla de los grupos criminales que matan sin miramientos a inocentes y el gobierno solo se conduele o a veces ni eso.

Desde la federación presumen la contención de las cifras y colocan como foco rojo a Guanajuato. Hace un rato que en Guanajuato no es tema de agenda mediática. Se entiende pero no se justifica. No funciona el “abrazos no balazos”, no funciona el “golpe de timón”, no funcionan las policías municipales.

Como ayer, se registran operativos y el crimen organizado, rápidamente reacciona poniendo en jaque a la ciudad.

Si la pandemia, aprieta, la violencia no da tregua. Esa curva está más difícil de aplanar. Los gobiernos no pueden. Vaya tragedia.

YULMA ROCHA LA OPORTUNIDAD EN EL PRI DEL NAUFRAGIO

En el alicaído priismo guanajuatense, el destino y su tesón para mantenerse en la militancia tricolor y en el Bronx que combatió al grupo afín a Gerardo Sánchez durante los últimos seis años la coloca en este momento en una situación ventajosa.

Y justo hace cinco años, Yulma Rocha Aguilar recibía su constancia de mayoría al ser la única priista que pudo derrotar a un panista en los comicios de 2015 que representaron la recuperación del PAN tras los espacios que había perdido en 2012 con su desgaste y el efecto Peña.

Estos factores agrandaban el valor de su victoria, una de las pocas excepciones a la regla debacle priista. Ganó en Irapuato, municipio que el PRI perdió con el gerardista, Zavala Procel. De hecho, ella quería ser la candidata a la alcaldía

Yulma Rocha ha tenido una trayectoria variopinta en la eterna guerra de grupos del PRI. A principios del milenio se adscribió al wintilismo y posteriormente estuvo cerca del arroyismo. En 2009 probó el trago amargo de las ‘Juanitas’. Tres años después logró ser diputada local y después estuvo en San Lázaro.

Ha aguantado a pie firme la debacle tricolor y hoy es sin ninguna duda, la candidata más firme para dirigir los destinos de un PRI que enfrentará el proceso electoral 2021, nuevamente fragmentado con un excandidato, Gerardo Sánchez, que pese a ser uno de los factores determinantes para enviar al PRI al tercer lugar del espectro político guanajuatense, mantiene la misma actitud rijosa de hace ocho años.

Y es que la debilidad del PRI en el aspecto electoral no significará la ausencia de pugnas. Esas se mantendrán y vamos a ver de qué está hecha la política irapuatense frente a una misión que parece imposible.

LA PANDEMIA APRIETA EN GUANAJUATO; EL DESCENSO NO SE VE PARA CUANDO

Las cifras justifican los temores. León es la tercera ciudad con más casos activos del país (615) sólo detrás de Puebla (1184) e Iztapalapa (705) de acuerdo a la Secretaría de Salud federal.

Guanajuato pasó de ser la séptima a la quinta posición con más casos activos en el país, desplazando a entidades como Jalisco y Nuevo León. Ayer apareció en el cuarto lugar de casos sospechosos y activos, sólo por debajo de la ciudad de México, estado de México y Puebla

Y si el estado duplicó casos de Covid-19 entre el 1 y el 13 de junio para pasar de 2 mil a 4 mil casos; entre el 7 al 20 de junio volvió a duplicarlos cuando pasó de 3 mil a 6 mil contagios y de 185 a 375 defunciones. Las muertes han crecido incluso de manera más acelerada que los contagios pues del primero al 13 de junio, habían aumentado menos del doble al pasar de 153 a 275.

De las ciudades del corredor industrial, casi todas duplicaron sus cifras en este lapso: León pasó de mil 282 casos a 2 mil 411 pero aumentó más del triple las defunciones: de 47 a 135.

Celaya aumentó de 240 contagios a 490. En muertes pasó de 31 a 53. Irapuato pasó de 288 a 570 contagios pero de 10 a 27 muertes. Salamanca que se había contenido, tuvo una nueva aceleración pues pasó de 150 casos a 345 y de 13 fallecimientos a 20.

Silao tenía 128 casos y ahora pasó a 319 y de 9 a 23 defunciones. Mientras tanto, Romita que llegó a tener más casos que Salamanca, parece detener el crecimiento exponencial pues subió de 175 a 297 contagios y de ocho a 16 muertes.

El gobierno estatal mantiene su propio semáforo a diferencia del nacional. El riesgo era inevitable y la autoridad ahora lo reconoce. Abrir más negocios y actividades económicas, así hubiese sido con limitaciones, traería consigo un aumento de la movilidad y una mayor presión de los que quieren abrir y no pueden.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, externó su temor de que Guanajuato pueda tener simultáneamente mil 500 personas hospitalizadas y ponga a prueba de a deveras el sistema de salud. Y lo dicho, ir para atrás será cada vez más complejo.

Y encima de todo, ayer Hugo López-Gatell proyectó las curvas de la pandemia y Guanajuato aparece con el pico a principios de junio y un lento descenso que llevará esta primera oleada a niveles mínimos a finales de agosto. Palabra de López-Gatell.