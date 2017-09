Pólvora e infiernitos

LA INSURGENCIA CIVIL: LAS CAUSAS Y LOS ALCANCES

ADELANTE. En materia de demandas ciudadanas, la emergencia también va planteando nuevas prioridades. Si hasta hace unos días la famosa campaña en pro de la iniciativa de reforma “Sin voto no hay dinero” que ha conquistado voluntades de manera automática, hoy la que exige a los partidos destinar las prerrogativas que recibirán para 2018 a la atención de los damnificados por el sismo, gana terreno.

ARRINCONADOS. Y es que, se debe precisar, no son la misma cosa. Quienes cuestionaban la de “Sin voto no hay dinero”, referían que esa reforma ya no sería aplicable para 2018 simple y sencillamente porque las prerrogativas ya están formalmente aprobadas aunque falta la aprobación en el Congreso de la Unión lo cual, es un mero trámite.

LA COYUNTURA. Pero esa causa ya fue superada por la que reclama a los institutos políticos renunciar a sus prerrogativas del año siguiente. Y sí, el catalizador de esta nueva apuesta ha sido como ya hemos comentado, la reacción de la sociedad ante los efectos del sismo.

POSICIÓN. Ayer, el Observatorio Ciudadano de León daba cuenta de una carta que enviaron a cada diputado y diputada local en la que solicitaban dar entrada a la iniciativa “Sin voto no hay dinero”.

TARDE… Desde el punto de vista de los trámites parlamentarios, técnicamente sería imposible aprobar esta reforma para aplicarla para 2018 pero los partidos en el estado, a final de cuentas, están atados de manos y a los dictados de sus dirigentes nacionales.

NUEVA CIRCUNSTANCIA. En otras palabras, los integrantes de la partidocracia en México deberán tomar una dolorosa decisión para sus finanzas que tendría un impacto directo en la proyección del proceso electoral que está a la vuelta de la esquina.

CONSECUENCIAS. Y la decisión tendrá muchas implicaciones, no sólo por el impacto en la operación de los partidos sino en el propio diseño de sus discursos. El empoderamiento de la sociedad civil es inversamente proporcional al de los partidos. Un fenómeno que merecerá atención especial porque no estaba en el script de hace algunos meses y le rompe el esquema a los partidos.

EN EL PAN, PATEANDO EL PESEBRE, SIN QUERER QUERIENDO

A VER. En el PAN, ayer más de algún diputado local debió retorcerse incómodo en su asiento cuando escuchó o supo de la propuesta del presidente de Seguridad y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz Márquez, para revisar la eficacia de la Ley de Movilidad en lo referente a la operación de taxis ejecutivos.

EL MOMENTO. El también empresario transportista ha comenzado su propia cruzada para incrementar las responsabilidades en la ley que deben asumir las empresas que son titulares de las plataformas porque hoy en ley, ante una eventualidad, el acuerdo es entre el conductor y el usuario.

EN CASA. Y paradójicamente, quizá las principales resistencias para sus afanes las encuentre entre sus propios compañeros de bancada porque es secreto a voces que varios legisladores azules tienen parientes cercanos o no tanto con unidades ejecutivas.

TERMÓMETRO. No falta mucho para medir el cobijo que tengan las propuestas formales que presente para darle forma a su nueva escaramuza. El período ordinario de sesiones está por comenzar.

PASITOS. Porque hasta ahora no ha pasado de declaraciones en medios y de su postura expresada ayer en la reunión de comisión que él mismo preside. El tema ni siquiera se abordó con formalidad en la plenaria que celebró la fracción mayoritaria hace unos días en Guanajuato capital.

LA PRUEBA. En el caso de Muñoz Márquez, sus declaraciones siempre son la medida. Si todo lo que ha dicho se estrella con la resistencia de su bancada entonces sabremos de qué lado masca la iguana en esa bancada.

LA DEL ESTRIBO…

La semana pasada, en el restaurante de un hotel ubicado en la zona dorada de León, se dejaron ver los respectivos dirigentes de PAN y PRD en el estado, Humberto Andrade Quesada y Baltasar Zamudio.

En la misma mesa los acompañaba el secretario general del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Alfonso Ruiz Chico. Ocurrió apenas una semana después de que se oficializara el Frente por México que además integra al Movimiento Ciudadano que estrena dirigente estatal en la persona de Ariel Rodríguez Vázquez.

Son apenas los primeros escarceos, pero no es casual que PAN y PRD no tengan empacho en dejarse ver juntos en Guanajuato. Hace tiempo que hay empatía de ambos en el Congreso del Estado. No será realmente difícil entre ellos comenzar a trabajar la muy posible coalición para 2018.

Ya veremos cómo integran al tercer pasajero del acuerdo, el nuevo líder de MC que había promovido un discurso mucho más crítico a Acción Nacional. No debe costar mucho trabajo mandar de vacaciones los principios en estos tiempos.

EL ZAPOTILLO: ¿POR QUÉ ESPERAR TANTO PARA EL TRUENE?

Una de las muestras más claras de la excesiva delicadeza con la que el gobernador Miguel Márquez ha llevado su relación con el gobierno federal a lo largo de este sexenio es el truene del acueducto de El Zapotillo.

La incapacidad de Abengoa para continuar con el proyecto quedó clarísima desde hace más de un año. Y todo este tiempo, la Conagua se la llevó pateando el bote y el gobierno de Miguel Márquez aguantando vara, más que estoico, condescendiente.

La suerte estaba echada desde entonces pero, o Márquez le creyó a Conagua o apechugó con sus versiones de que podía haber una salida al problema y al final la empresa paraestatal marcó el ritmo de todo. El proyecto tronó cuando ellos lo reconocieron, no cuando Guanajuato reclamaba.

Hace exactamente un año, la diputada federal priista Bárbara Botello se dio el lujo de traer a León al director de Banobras, Jorge Zamora Torres, quien hizo una gira para conocer el Sistema Integrado de Transporte y para reunirse con empresarios de Unigua (Unidos por Guanajuato) que encabeza Benjamín Zermeño Padilla.

La gran novedad fue que el funcionario federal no tuvo agenda con las autoridades locales. Ninguna reunión con el gobernador Miguel Márquez ni con el alcalde Héctor López Santillana. Ni más ni menos que el estilo provocador barbarista de hacer política.

En aquella reunión, que reúne a algunos de los empresarios más poderosos del estado, el coordinador Benjamín Zermeño Padilla solicitó información al funcionario federal sobre el status del proyecto.

Zamora Torres no sólo les dijo que los problemas de Abengoa sí afectaban la marcha del proyecto sino que ya se buscaban alternativas para que otros corporativos se hicieran cargo del proyecto.

En este sentido, les dijo que el mecanismo sería que la paraestatal cortara la ministración de dineros a Abengoa para que fuese la misma empresa la que solicitara su salida del mismo y elegir entre tres opciones que se tienen sobre la mesa, una de las cuales comprarían los derechos de ejecutarlo.

Y al final, palabras más palabras menos, se cumplió aquél vaticinio. Después de entonces, prácticamente no se volvió a poner un ladrillo en la obra. Un año perdido para que ahora SAPAL sea el encargado de concluir el proyecto. Sumisión sin recato a los ritmos marcados por el gobierno federal.

LA EMERGENCIA PONE A LA PARTIDOCRACIA CONTRA LA PARED

En medio de la solidaridad creciente, de la emergencia por el sismo del pasado lunes que une al país y que hace brotar lo mejor de cada sector de la sociedad, la clase política queda acorralada y obligada a reaccionar en estos momentos con un gesto que de concretarse, sería inédito.

Los usuarios de las redes sociales vuelven a hacer de las suyas y en esta ocasión, para bien. El hashtag #partidosdensudinero se abrió paso entre los temas naturales que puede generar una tragedia de esta magnitud y se posicionó como uno de los más populares a tal grado que obligó a reaccionar a las principales fuerzas políticas del país.

“Le pido a los partidos unirnos a resolver con INE y SHCP cómo sí donar de las campañas, sin simulación ni oportunismo” (sic), tuiteó ayer el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Casi de inmediato, se sumó por la misma vía, el senador Carlos Puente Salas, vocero y senador del Partido Verde a la propuesta: “coincido con la propuesta, establezcamos los mecanismos legales para reducir el financiamiento a campañas y partidos políticos.

Horas más tarde, el líder del PAN, Ricardo Anaya, se puso a tono: “En el PAN reiteramos: sí deben destinarse recursos de partidos y campañas para apoyar a los damnificados y debe hacerse sin lucro político”.

Después de que lo hicieran, PRI, Verde y PRD, la dirigente perredista Alejandra Barrales no tuvo más remedio: “el PRD reafirma su compromiso con la gente: partidos debemos destinar recursos ante esta emergencia. Sin lucro político, ayudemos a México”.

Curioso que, excepto el Verde, los otros tres dirigentes manifiestan su voluntad pero condenan el oportunismo y el lucro político. Una indirecta muy directa a su odiado enemigo común, Andrés Manuel López Obrador, quien el 14 de septiembre, luego del primer sismo, anunció que propondría al consejo nacional de Morena entregar el 20% de las prerrogativas a los damnificados.

Una propuesta que había sido cuestionada por ilegal por el propio Instituto Nacional de Elecciones.

Hoy, el reclamo de usuarios de redes sociales ha doblegado el estoicismo de los partidos políticos que muestran su solidaridad porque no les queda de otra. En las ciudades más afectadas por el último sismo, la sociedad ya estaba al pie del cañón cuando el gobierno se organizó, no han pasado 48 horas del terremoto y la sociedad civil, sus organizaciones, los deportistas, empresas y empresarios se han sumado con actos solidarios dando un poco de ellos.

Los partidos no tenían para dónde hacerse. Argumentar impedimentos legales suena a pretexto ante la demostración de la sociedad civil que se anotaría así, una victoria en toda la línea.

Pero esperemos acontecimientos. Por lo pronto, están contra las cuerdas.