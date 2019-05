Pólvora e infiernitos

EL PAGO DEL MOLINO: MÁS VALE UN MAL ARREGLO…

CLARITO. Signo inequívoco del estilo Santillana de ejercer el poder, sin estridencias, llevando la fiesta en paz y lejos de la guerra mediática que fue el estilo de sus antecesores Bárbara Botello y Ricardo Sheffield Padilla, el alcalde de León ya cerró un frente inmobiliario que fue dolor de cabeza en León durante varios trienios.

EN PLATA. El mega desarrollo El Molino pagó finalmente 71 millones de pesos por concepto de sus obligaciones contraídas con el Municipio para el desarrollo de vivienda en la zona dorada de León que circunda al parque Metropolitano.

DESCUENTOS. El acuerdo de Ayuntamiento se dio desde el anterior trienio, en 2017, primero de Héctor López Santillana y el pago recién se dio. Un proceso largo y desgastante para los ediles mencionados. Recordar que en el trienio de Bárbara Botello se contabilizaron las obligaciones de este fraccionamiento en 275 millones de pesos pero el grupo inmobiliario que encabeza esta firma entregó documentación de manera que el adeudo quedó en 129 millones al cierre del trienio en 2015.

GANGA. Vino una renegociación ya en la gestión de López Santillana y los compromisos de los fraccionadores quedaron en 71 millones de pesos, es decir, la cuarta parte de la cuenta original que les hizo el gobierno barbarista.

CUENTOTA. En el origen, antes de 2010, se decía que El Molino tendría la responsabilidad mayor de hacer el distribuidor Benito Juárez que terminó costando más de 600 millones de pesos.

REPARTO. Este distribuidor vial fue considerado desde siempre la solución vial más importante para conectar la zona urbana de la ciudad con la vialidad que lleva a los fraccionamientos de la zona dorada que incluye además a Bosque Azul, Gran Jardín, Porta Fontana entre algunos otros.

MAYOR TAJADA. No obstante, en el trazo, El Molino abarcará cuando este completo el desarrollo, más del 75% de las viviendas que se construirán en la zona por lo que le corresponden la mayor parte de las obligaciones.

GANONES. Hoy, apenas está construida la cuarta parte del desarrollo total. Pero, sin duda para ellos, llegar a un pago de 71 millones de pesos es una victoria después de la cuentota original que le hicieron.

TOMA Y DACA. Se confirma que en una ciudad como León, con un crecimiento inmobiliario tan acelerado y no tan ordenado, los desarrolladores siempre llevan las de ganar. A ellos no les corre prisa. Si un alcalde no satisface sus anhelos, le dan largas y esperan a que llegue el siguiente para arreglarse.

BINOMIO. En el trienio barbarista, el director de Desarrollo Urbano Oscar Pons y el poderoso síndico Eugenio Martínez asumieron una actitud frontal ante los empresarios que resistieron.

BAJO CONTROL. López Santillana llega y con una directora de DU anticlimática como Teresita Gallardo, prefiere el arreglo sin periodicazos. Asunto resuelto. Si el desarrollador inmobiliario pago lo justo, es otra cosa.

LA PARADOJA DE LA NMEJORA REGULATORIA: EXCESO DE FUNCIIONARIOS

SE LAS GASTAN. Vaya manera de aterrizar los afanes del gobierno para lograr trámites de gobierno más rápidos, menos engorrosos e inhiban los actos de corrupción en el Estado.

¡QUÉ TAL!Un flamante consejo de mejora regulatoria integrado por 17 miembros de los cuales solo 3 provienen del sector empresarial y el resto son funcionarios, es el batallón para lograr esa misión.

TRES MOSQUETEROS. José Arturo Sánchez Castellanos, Jaime Gallardo y Rafael Yamín Martínez son los únicos 3, no-funcionarios que están ahí. Este reparto se lo deben a la nueva ley de mejora regulatoria del estado, bendecida y supervisada por el gobernador Diego Sinhue.

DE ORIGEN. Hay que decir que en el espectro nacional, Guanajuato no lo ha hecho tan mal en la mejora de su tramitología. De hecho, el comisionado para la Mejora Regulatoria destacó que personajes como Eduardo Sojo, actual presidente del Iplaneg y Carlos Arce, son precursores en la materia.

POR TODOS LADOS. Pero es un exceso que haya 14 personajes vinculados al sector público para buscar mejorar los procesos ¡del sector público! y solo 3 representantes ciudadanos.

LOS LÍMITES. La contradicción perfecta de la máxima con la que se llenan la boca los panistas de: tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. ¡Que viva la participación ciudadana!, dice el gobierno estatal. Pero no mucho. Nomás poquito.

LA DEL ESTRIBO…

Con un panorama mucho menos espeso en los reclamos del gobierno estatal por los recortes federales, algunos golpes al crimen organizado pero todavía muy lejos de cantar victoria en el golpe de timón conjunto, este sábado y domingo regresa el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato.

El sábado está por la mañana a entregar apoyos a Programas de Bienestar en San Luis de la Paz y el domingo es la visita estelar en Salamanca a la única refinería del país en la que no ha estado hasta ahora. Huachicol, violencia del crimen organizado y el duelo por el homicidio reciente del líder sindical Gilberto Muñoz Mosqueda configuran una visita compleja para el mandatario. A ver cómo le va.

LA DERROTA EN EL METROPOLITANO LEÓN

Tres años han transcurrido ya desde que se consumó una de las varias derrotas jurídicas del gobierno de León que reúne lo mismo errores de funcionarios públicos que vacíos legales y circunstancias particulares que dejan mal parado al PAN-Gobierno.

Lo dejan mal parado pero también como la reafirmación de su tesis permanente sobre la rendición de cuentas; a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas.

Un día como hoy de 2016, el Poder Judicial ejecutaba la entrega del primer predio de 1.6 hectáreas al empresario Óscar Eduardo Ramírez López quien tomaba posesión del mismo luego de que no lograra llegar a un acuerdo con el Municipio para permutarlo por otros terrenos localizados cerca la presa El Palote.

La sentencia era pública desde semanas anteriores pero en el Municipio abrigaban la posibilidad de que el particular aceptara una permuta.

Pero Ramírez López mejor conocido como “El Pollo” pidió las perlas de la virgen. Una permuta por un predio en la zona que en el futuro se pudiese desarrollar como área comercial.

Imposible, le dijeron en el Municipio. “Aquí los usos de suelo son negociables”, repuso él. Y tenía razón. Pero en esta ciudad hay niveles y unos son más iguales que otros…

Se consumaba pues la pérdida de un primer predio del parque Metropolitano, el parque público más grande e importante de esta ciudad en un pleito en el que funcionarios de la administración barbarista le echaban la culpa a los del PAN y estos a la priista. Al final, nadie sabe y nadie supo.

Como ocurrió con la derrota en el caso del estadio León en cuyo caso, el gobierno de López Santillana se atrevió a solicitar una auditoría al Congreso del Estado al proceso de disolución del Fideicomiso que tenía los bienes del Club León.

Todo, a sabiendas de que ya había prescrito esa posibilidad. Echarle la culpa al de atrás y escurrir el bulto, la especialidad de la casa de la clase política.

ISMAEL PLASCENCIA: UN ALIADO AZUL

Alguna vez, el empresario Ismael Plascencia Núñez sonó para ser candidato a diputado panista. Él no quiso. Se resistió al canto de las sirenas partidistas

Pero no hay ninguna duda que, en su más reciente etapa de líder empresarial en León, el expresidente de CICUR y que fuera directivo de un equipo de futbol, ha servido quizás de manera mucho más eficaz al PAN-Gobierno que si hubiese sido un legislador. No sabemos si él se lo propuso, si esa era la idea pero así le salió.

En la vida hay razones y resultados y en la política empresarial, también. Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asistió a la reunión de la coordinación regional de Concamin que cada vez es más “petit comité”.

Ya hasta dicen los maloras que parece el Consejo Coordinador Empresarial de León “ampliado”. Y esto, porque son prácticamente los del CCE además de Franco Padilla del IMEF, Enrique González Muñoz de Canacar y un representante de la Cámara de Artes Gráficas.

Ya no invitan a estas reuniones a los presidentes de las comisiones que sumaban como 6 personajes más. Las comisiones ya no operan desde que Plascencia Núñez llegó a Concamin en enero pasado luego de cumplir un período al frente de la Canadevi.

Una gestión que también fue en la relación con el gobierno de Héctor López Santillana, una sinfonía de amor y paz. Cero pleitos y la antítesis de la relación tirante que hubo con la administración de Bárbara Botello.

Aquí recordábamos hace unos días la forma en que le cantó pleito en plena campaña al gobierno barbarista.

En suma, lo que tenemos ahora es a un líder empresarial con quien sus agremiados y asociados podrían (no lo sabemos) estar contentos. Pero que frente al poder político, ha sido el “contrapeso” ideal del gobernante. Colaboracionista, abierto, accesible, sin posturas irreductibles.

Todo aquello que no lo dio a conocer como figura empresarial, Ismael Plascencia Núñez lo mostró ahora. Todo en santa paz. Moraleja: el PAN-Gobierno no necesariamente necesita empresarios conversos que se hagan sus candidatos. Sin perder perfil empresarial, los mantiene como aliados.