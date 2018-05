Pólvora e infiernitos

DIEGO EN CAMPAÑA, CON EL PRD DE ADORNO

YA. Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición por Guanajuato al Frente, ya se puso la camiseta amarilla en un acto con el PRD nacional hace varias semanas

NO. Pero en Guanajuato ya se fue la mitad de la campaña y ni trazas de que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se ponga esa misma casaca por lo menos para taparle el ojo al macho.

CONTEXTO. No ha habido hasta ahora en la campaña, salvo el del arranque con Ricardo Anaya en Celaya, un evento en el que Diego Sinhué muestre su empatía con el PRD o con Movimiento Ciudadano.

NO VALEN. Ha habido algunos encuentros en municipios donde se mezclan banderas azules y amarillas. Por ejemplo en Acámbaro durante el mes de abril. Recientemente vino el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que es aspirante al senado.

MUTUO. Era una buena ocasión para mostrar el músculo perredista. Y esa era intención de Baltasar Zamudio, pero los del Frente no quisieron arriesgarse. Aunque a decir verdad, tampoco al panista Diego Sinhué le interesa mucho sacarse las fotos con los perredistas.

DIFERENCIAS. Anaya tiene que ponerse hasta la casaca amarilla porque él sí necesita esos votos. Diego no, porque va en punta. Y de ahí su indiferencia que raya en desdén.

ARGUMENTO. De acuerdo al dirigente perredista, la razón por la que no ha habido eventos con Diego Sinhué es la famosa consulta al INE que hizo el PAN para revisar si pueden hacer campaña candidato a la gubernatura y candidatos a alcaldes, juntos. El punto es que la campaña por la gubernatura arrancó desde finales de marzo y ahí no hay impedimento legal.

ECUACIÓN. En otras palabras, parece que para el PAN de Guanajuato, para lo único que le sirve la alianza es para contener o amarrar a eventuales opositores, no para ganar carretadas de votos. En términos numéricos, no es ganar algo sino no perder nada.

GANANCIA. Pero esa lejanía cada día que pasa, se asemeja más al desprecio por lo menos en la percepción. Desde hace varios años, el PAN se ha acostumbrado en Guanajuato a no tener en el PRD a un opositor.

SIN RÉPLICA. Blando y con muchas concesiones desde la dirigencia estatal, manipulable, cooptable, domesticable en el Poder Legislativo, el perredismo no representa un peligro para Acción Nacional.

A MODO. El PAN se ha acostumbrado a tenerlo en un puño y casi ha bailado al son que le toca desde la precampaña. Casi, porque el blanquiazul pugnó y presionó para que el sol azteca no postulara a Hugo Estefanía como candidato a la reelección en Cortazar.

COSTOS. Y aunque gane espacios, el saldo después de la elección no será favorable para el PRD; porque este partido ha quedado diluido, desdibujado, sin identidad y en Guanajuato, de por sí se había convertido en una izquierda blandengue, ahora quedará en el rincón de las preferencias electorales.

A VER. La irrupción de Morena, aunado al crecimiento que pudiera tener el Verde, es probable que se vea condenado a la ignominia del quinto lugar. Y a ver quién lo levanta de ahí.

DAVID LANDEROS: LA REVANCHA JURÍDICA

YO ACUSO. “Estos pillos siguen metidos en Morena. Yo no tengo nada en contra de López Obrador pero se terminó el juicio y se los gané. Me tienen que pagar gastos y costos de 300 mil pesos que pagué”.

DIRECTO. Fueron las palabras del exdiputado de Morena, David Alejandro Landeros, que renunció a ese partido político en medio de un escándalo de acusaciones de irregularidades en el que intercambio señalamientos con dirigentes de ese partido en Guanajuato.

HECHOS. Esto, lo dijo en tribuna Landeros el pasado jueves en la sesión del pleno del Congreso del Estado en una sorpresiva aparición del ahora diputado independiente que puso nervioso a más de uno.

CONSECUENCIAS. Eran los polvos de aquellos lodos que salpicaron a este partido cuando alguien filtró unos audios en los que Landeros acusaba a algunos de sus asesores en el Congreso de desviar partidas que recibía como legislador y al dirigente estatal Ernesto Prieto de cobrarle 20 mil pesos de su dieta.

LODAZAL. Como recordará, se armó todo un problemón pues se destapó la cloaca morenista que derivó en la renuncia de Landeros a este partido. Pero no todo terminó en escándalo mediático según lo reveló el propio diputado quien subió a tribuna en asuntos generales.

PASE A LA RED. Lo hizo después de que el panista Juan Carlos Muñoz hiciera lo propio para pontificar sobre el parlamento abierto. En su discurso, dijo que el único escándalo de esta legislatura fue el de Morena.

CON TODO. Fue entonces que Landeros subió para desnudar parte del seguimiento a esa penosa trama que dejó ver la ingenuidad y la ambición de los integrantes de este partido que pelearon por migajas.

A MEDIAS. Landeros nunca citó por nombre a nadie pero sí relató hechos. Que le impusieron un suplente. En ningún momento cuestionó a López Obrador pero llamó ‘pillos’ y ‘aves de rapiña’ a los representantes del morenismo a quienes acusó de obstruir su trabajo.

MÁS. “Me acusan de que me habían prestado un millón de pesos estos tipos y falsifican un documento que es exclusivo de este Poder Legislativo, me hicieron demandas, llevaron a mi casa actuario y actuaria para decirme con qué contaba para no deberles nada”.

LO QUE FALTÓ. Dicen los que saben que aquí el punto no es lo que dijo Landeros sino lo que guardó. A él lo acusaron de no haber devuelto un préstamo de un millón de pesos.

LO QUE FALTA. El caso está en manos del auditor del Congreso local. Había quienes apostaban que en el fragor de las campañas y con Morena como nuevo villano del PAN, el blanquiazul armara un escándalo mediático. Y nada, hasta ahora.

LA DEL ESTRIBO…

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Daniel Malacara, se quejó este fin de semana que la Dirección de Movilidad ordenó tapar la frase “Para abajo el pasaje” de la propaganda del partido político colocada en estaciones de transferencia del SIT leonés.

Mal, si la autoridad municipal ordenó ello sin que MC violara algún reglamento. Además de mostrarse intolerante, le obsequia gratis, publicidad a un partido cuya campaña ha sido poco menos que discreta.

PARQUE METROPOLITANO: A DOS AÑOS DE LA DERROTA

En la pérdida de patrimonio público en León, la derrota por un predio del Parque Metropolitano representa uno de los descalabros más vergonzosos sin culpa ni responsables políticos en la historia de la ciudad.

Hace exactamente dos años, el Poder Judicial ejecutaba la entrega del primer predio de 1.6 hectáreas al empresario Óscar Eduardo Ramírez López quien tomaba posesión del mismo luego de que no lograra llegar a un acuerdo con el Municipio para permutarlo por otros terrenos localizados cerca de la presa El Palote.

La sentencia era pública desde semanas anteriores pero en el Municipio abrigaban la posibilidad de que el particular aceptara una permuta.

Después de varios años de juicios, Ramírez López mejor conocido como ‘El Pollo’ derrotaba al Municipio en los tribunales. Una derrota jurídica que tuvo que lamentar el gobierno de Héctor López Santillana pero del que se quiso lavar las manos.

El gobierno actual le echó la culpa a la administración de Bárbara Botello, pero los barbaristas decían que la de Ricardo Sheffield la había dejado perdida. Este último lo negaba y acusaba al gobierno que le sucedió de negligencia dolosa.

Pero Ramírez López, mejor conocido como ‘El Pollo’, aspiraba a lo grande y se tiraba desde la tercera cuerda, como suelen ser los grandes empresarios inmobiliarios en la ciudad, codiciosos e insaciables.

La permuta la quería con un predio en la zona que en el futuro se pudiese desarrollar como área comercial.

Imposible, le dijeron en el Municipio. “Aquí los usos de suelo son negociables”, repuso él. Y tenía razón. Pero en esta ciudad hay niveles y unos son más iguales que otros…

RENÉ JUÁREZ: LAS BRAVUCONADAS NO DAN VOTOS

Si todo fuera motivación, no hay duda que los priistas ayer recargaron la pila en la visita de su flamante nuevo líder nacional, René Juárez Cisneros, quien no tuvo empacho en admitir las pugnas que vive el tricolor en el estado y que son el principal obstáculo hoy por hoy en el terruño.

El divorcio es claro y evidente en el terruño. El propio candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, ha sido el artífice central de este lodazal en el PRI que, en efecto, puede encontrar un momento de tregua pero que será insuficiente para calmar las aguas y poner al tricolor en posición de triunfo.

Ayer, en su incursión por tierras guanajuatenses, el guerrerense se puso folclórico y fabricó la versión tricolor de la frase que popularizó el PAN en sus tiempos de opositor: “toma lo que te dan pero vota por el PAN”; “si les ofrecen algo, chínguenselo pero voten por el PRI”, exclamó sin pudor.

Demasiado tarde para un PRI que no ha encontrado la fórmula de la cohesión interna para sacar adelante una nave que prácticamente está a punto del naufragio.

Sobre todo porque Juárez Cisneros debe conocer con claridad la historia reciente de las pugnas priistas en el terruño luego de que el último delegado priista en el estado, Enrique Martini, salió por la puerta trasera.

Juárez Cisneros además debe saber que Gerardo Sánchez no ha mostrado el menor atributo de conciliador y cualquiera que sea quien se haga cargo tendrá encima una bomba de tiempo.

La visita del jerarca tricolor puede ser una inyección de ánimo para algunos candidatos que no ven claro el apoyo ni la sinergia con su candidato a la gubernatura.

Pero hoy, parece una misión imposible.

Hubo candidatos que ni siquiera fueron requeridos para participar. Quizá por la distancia, la logística o vaya usted a saber.

El problema del PRI en Guanajuato no se arregla con discursos motivacionales ni con sonrisas forzadas.

Candidatos que no tienen suficientes recursos, ni imaginación, estructuras en fuga, muchos brazos caídos y pocas esperanzas de una buena cosecha en esta tierra donde es territorio comanche.

El PAN se enseñorea como el partido y los gobernantes de la soberbia y del “aquí no pasa nada”.

En el PRI, los esfuerzos son dispersos, aislados. Las bravuconadas sólo sirven para las 8 columnas.