Pólvora e infiernitos

Feminicidios U Homicidios: El Meollo Del Asunto

EN PLATA. Por esa misma razón, cabría no perdernos en las formas e ir al fondo. El argumento que planteó la titular del Imug da, cuando menos, para la polémica.

CRUZ, CRUZ. Ya sabemos que no cualquier asesinato de una mujer puede ser considerado como feminicidio. Desde luego que ni Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, ni el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, les conviene para su expediente de resultados reportar un disparo en el número de feminicidios.

GANCHO AL HÍGADO. Lo que plantea Anabel Pulido es un reto para ellos. Revisar caso por caso, el contexto en que se da cada homicidio de mujer para no desechar a la primera, la posibilidad de un homicidio que tendría que ver con razones de género y no por una simple guerra de cárteles.

MENOS MAL. Puede que no tenga la razón. Pero, ya vamos un paso adelante cuando en el Imug no está alguien que sólo baila al son que le tocan las directrices en el gobierno en turno.

ALGO ES ALGO. No sabemos si así le salió, si se rebeló o qué haya pasado pero es saludable saber que en el PAN-Gobierno de vez en cuando, hay quien se sale de la entonación que dicta la orquesta.

SALAMANCA: LAS PUGNAS EN HORARIO TRIPLE A

EJEMPLOS. Un par de notas informativas o reportajes aparecidos en los noticieros estelares de las principales televisoras del país el martes por la noche incluyen la voz de la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, quien, en ambos casos, cuestiona subrepticia o abiertamente al gobierno del estado.

DE ARRANQUE. Un tema que llama la atención en varios flancos. El primero de ellos, el argumento de que no todas las víctimas andaban en malos pasos y sólo estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

REVIRE. El otro, que hay también advertencias por la información a cuentagotas que surge de la Fiscalía General y, por supuesto, el hecho de que la alcaldesa de Salamanca se mantiene en su papel de contrapeso al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

REFERENTE. No sólo por su postura de no firmar el acuerdo del mando único sino porque no es usual que las voces políticas que le son adversas, tengan esa resonancia que de a poco, acumula la primera edil de Salamanca.

SIN QUERER, QUERIENDO. Soterrada y sin mucha estridencia mediática pero ahí están los desacuerdos entre la administración estatal y quien gobierna el Municipio más violento de Guanajuato en estos momentos.

COLOFÓN. Y lo dicho, no sabemos quién triunfe en esa peculiar disputa. Queda claro que no serán los salmantinos y su seguridad, a como se ven las cosas.

LA DEL ESTRIBO…

Sencillito y carismático, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibió los resultados de un sondeo de un periódico de circulación nacional que lo coloca en un sondeo entre 10 mil ciudadanos como el gobernador más capaz del país mientras que su colega de Yucatán, Mauricio Vila, es el mejor calificado en honestidad e integridad, las otras variables que se evalúan en este sondeo.

Dice el gobernador de Guanajuato que es su obligación trabajar para ser el mejor mandatario estatal del país y que si no es así, entonces le falla.

Sin querer, queriendo, el gobernador comienza a tener un posicionamiento más allá de nuestras fronteras. Eso, tiene sus ventajas y sus desventajas. Diego Sinhue ha tratado de proyectarse como un político que no se identifique como un recalcitrante antilopezobradorista.

Es apenas, el arranque de hostilidades en la guerra por la popularidad con un destino, hoy, impredecible.

De San Francisco Del Rincón A Salamanca: La Barbarie Ayer Y Hoy

Hace exactamente un año, San Francisco del Rincón era el escenario de la barbarie y la violencia hasta ese momento inédita en nuestra entidad que desgraciadamente ya fue superada, con creces.

Ocho personas muertas y 22 heridos era el saldo de la incursión de un asesino en solitario en un bar de la colonia El Carmen en Purísima del Rincón. Entre los fallecidos se identificó a Alfredo López, padre del entonces alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García.

Los homicidios dolosos eran la constante en Guanajuato pero esa noche la tragedia tomó un cariz particular porque pegaba en las entrañas de la política estatal.

Una de las víctimas, padre del alcalde de uno de los pueblos del Rincón, y el lugar de los hechos, justo en el Municipio de donde es originario el entonces gobernador Miguel Márquez.

Muy cerca estaba el arranque de las campañas y, desde luego, las implicaciones del hecho en el ámbito político, resultaban inevitables. Miguel Márquez ya había tirado la toalla.

Aferrado a su última intentona para paliar la violencia criminal en el estado con la llegada de la Policía Militar, el incremento de los homicidios, lo dejaba solamente con la opción de su última cantaleta: la culpa es de la falta de reformas que permitían la puerta giratoria.

Ya no había más. Tarde se le hacía para concluir su mandato que desde la perspectiva de la seguridad, resultaba un suplicio porque ya no tenía opciones, ni ganas para hacer cosas diferentes o dar golpes de timón.

Y mire lo que son las cosas, casi un año después, con un gobierno más resuelto a enfrentar al crimen organizado, la violencia nos vuelve a recetar una nueva sorpresa aunque ahora en Salamanca con la masacre de 15 personas.

Un nuevo hecho que marca al Estado como uno de los más violentos en el país por la dimensión del hecho y sus repercusiones justo cuando la actual administración se regodeaba en su ‘golpe de timón’.

Hace un año, San Francisco del Rincón. Hoy, Salamanca. La violencia no cede.

La Glosa Y Las Interrupciones

La postal es emblemática, ilustrativa pero también lamentable. La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Anabel Pulido, respondía a un cuestionamiento de la diputada del Verde, Vanessa Sánchez. El tema era por demás interesante y sus argumentos, polémicos.

La funcionaria recordaba que en 2018 Guanajuato se colocó en el primer lugar en homicidios dolosos de mujeres con 305 casos según el Secretariado Ejecutivo Nacional y de los cuales sólo 21 fueron catalogados como feminicidios debido al crimen organizado y cuestionaba que la mayoría fueran atribuidos simplemente a la lucha de cárteles en Guanajuato.

“Y que este incremento de homicidio de mujeres obedece principalmente al ejercicio que se ha venido realizando en el estado por dos células delincuenciales y en donde las mujeres han participado de manera activa. Sin embargo, yo soy una de las que ha levantado la mano para señalar una condición que se da, cuando nosotros hablamos de violencia feminicida, el tipo de violencia feminicida que tenemos en este estado generalmente previene que viene de una violencia familiar… ah ya me pasé, perdón”, cortó su discurso la funcionaria.

El moderador y coordinador del eje que comparecía en ese momento, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Morales, le había advertido que se había pasado de los 5 minutos que tenía para responder cada pregunta.

La funcionaria intentó defenderse: “pero son 3 preguntas, bueno tengo 5 minutos por pregunta, si terminó me voy a la siguiente y la vinculo de manera inmediata”.

Vendría luego la intervención del presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo, que también se ponía en modo regañón. “Así es directora y le diría, hasta 5 minutos, no necesariamente los 5 minutos”.

Lamentable la irrupción de ambos (del secretario y del diputado) quienes a juzgar por la forma en que lo hizo, no escuchaban el contenido del discurso de la titular del Imug . El tema ameritaba dejar de lado las minucias del protocolo. Si estaba más pendiente del cronómetro que del discurso, mal. Y si estaban escuchando el discurso y aun así interrumpieron, peor tantito.

¿Sirve de algo que se jacten los diputados del cumplimiento de un formato cuando se obstruye de esa manera la argumentación en la llamada ‘casa del diálogo’?

Es cierto. La mayor parte de las intervenciones de los funcionarios, soporíferas y carentes de sustancia, ameritaban esa y mil interrupciones. Pero cabría esperar un poco de criterio de parte del presidente de la Junta cuando se abordaba (y con argumentos interesantes) uno de los temas neurálgicos del momento: el incremento de homicidios a mujeres.

La esencia de la glosa es (tendría que ser) la rendición de cuentas de los integrantes del gabinete y no que se cumplan los tiempos como si fuese una carrera contrarreloj.

Por eso, no cabe duda que los campeones en la glosa con formato aprobado por la Junta de Gobierno del Congreso local son los funcionarios estatales que salieron fascinados porque prácticamente ni una pluma le quitaron a su gallo. Aunque a algunos que querían argumentar, les cortaron las alas.

RC