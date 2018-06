Pólvora e infiernitos

PRI GUANAJUATO: CADA QUIEN SE RASCA CON SUS UÑAS

LO MISMO. Segunda visita de Miguel Ángel Osorio Chong en campañas a Guanajuato y tampoco pudo darse la foto con el candidato a la gubernatura. A diferencia de la ocasión anterior en la que Gerardo Sánchez se encontraba en el estado y puso en su agenda del día, ‘actividades privadas’, ayer tenía un argumento más creíble: reunión del Consejo Político Nacional del PRI con el candidato presidencial José Antonio Meade.

MATICES. En fin. Ayer se guardaron un poco más las formas en el evento de León. Osorio Chong se dio tiempo para elogiar la labor del candidato a la gubernatura y atajar los cuestionamientos de los reporteros quienes le preguntaron si no había arrepentimiento del PRI por poner a un aspirante que ahora ocupa el tercer lugar en las encuestas.

TEMORES. La gira de ayer también reconfirmó el cobijo que tiene Azul Etcheverry de Osorio Chong. Y claro, la priista leonesa disimula muy bien la preocupación que genera en su búnker el factor Morena que por primera vez en Guanajuato podría mandar al tercer lugar al PRI y dejarlo sin esa curul de primera minoría en el Senado que ha ganado en los dos últimos sexenios. Una amarga ‘primera vez’ que le tocaría a Azul.

CORTESÍAS. Entre las anécdotas de la tarde, destacar la mención que hizo la propia Etcheverry de la candidata a la alcaldía de Irapuato, Yulma Rocha, principal damnificada del nombramiento de Azul como candidata al Senado que agradeció discretamente la deferencia.

TRÍO. Por cierto, Yulma se sentó junto a su paisana Arcelia González que busca repetir victoria en tierras freseras ahora en la contienda por la diputación federal y junto a la candidata a la alcaldía de Purísima, ‘Lupita’ Velázquez, para quien no hubo mensaje solidario alguno, luego del proceso que le tiene abierto la Procuraduría de Justicia.

REPLIEGUE. Osorio Chong ayer levantó además de la bandera contra el aborto, la que va contra los feminicidios en el estado aunque bajó la guardia en la embestida contra el gobierno de Miguel Márquez que echó a andar en su visita pasada y que ameritó una respuesta del jefe del Ejecutivo estatal.

VAYA. En los discursos previos, Clemente Villalpando, candidato priista a la alcaldía de León, quiso quedar bien con Etcheverry y más de una mueca despertó entre las mujeres tricolores con su frase de: “no hay otra mujer priista en Guanajuato con el trabajo de la candidata al Senado”.

COLOFÓN. Y para cerrar su visita, una comida promovida por la candidata leonesa Laura Serrano. A Osorio Chong debió quedarle clara la dispersión de ánimos, de aspiraciones y de relaciones en el priismo guanajuatense. Cada quien jala para su santo y se defiende con sus propias uñas. A ver cuántos se salvan de la quema.

SAPAL: LA DESPEDIDA DE LEONARDO LINO

CONTRASTES. A juzgar por la defensa que hicieron algunos consejeros de la gestión del director de SAPAL, Leonardo Lino Briones, en el seno del Consejo de la paramunicipal no están muy en sintonía con los planteamientos que hicieron hace una semana candidatos del PAN al aspirante a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

A ULTRANZA. Ayer, Jesús Aguilera, Alejandro Zermeño y Vicente Lahud intervinieron en la sesión del Consejo donde se dio cuenta de la “propuesta de remoción” (así venía en el orden del día) de Lino Briones. Todos, para defender su desempeño y reivindicar su integridad.

PERCEPCIÓN. Uno de los comentarios de Aguilera tuvo que ver con la solución del problema de abasto de agua que a su juicio fue más de tipo mediático y hasta político.

DE PLANO. Tan político, y este ya es comentario al margen, que los candidatos del PAN lo pusieron en la mesa como un problema que podía afectar al partido en el gobierno porque todos los candidatos se lo encontraban en sus recorridos de campaña.

EL DETALLE. Y no es anec-dótico este choque de visiones porque al final, la remoción se da justo en campañas electorales y al quite llega una experta en temas hidráulicos, que además tiene ‘la ventaja’ de ser una panista de todas las confianzas de quien se va de palacio de Gobierno y de quien quiere llegar por el PAN.

PRIORIDADES. En otras palabras, los consejeros que ayer defendieron a Lino Briones tienen que apechugar frente a los poderes fácticos: el PAN y sus requerimientos coyunturales. Que nada ponga en riesgo la hegemonía electoral.

LA DEL ESTRIBO

Entre campañas electorales casi pasó desapercibida la salida de la directora del C4 en León, Leslie Melchor.

El asunto tiene su resonancia porque ella llegó bajo el impulso del secretario de Seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca. Muchos creyeron que eso le daba el status de inamovible. Y no. Sus aptitudes para el cargo eran innegables pero su personalidad, se convirtió en un problema por sus constantes roces con el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña. El mensaje es que no hay intocables. Así que, a poner todos sus barbas a remojar. Si gana el PAN, después del primero de julio vendrán más cambios.

YULMA ROCHA: POR EL CAMPANAZO

Es de una especie extraña en el PRI por una simple razón. Se ha curtido en la adversidad y, pese a ello, se mantiene vigente y dando la pelea.

A sus escasos 37 años de edad, la política le ha dado momentos amargos pero también de satisfacción. Uno de los más amargos ocurrió hace nueve años cuando formó parte de las tristemente célebres ‘Juanitas’. A ella no le gusta recordar ese episodio pero al final pareció ser el punto de inflexión para su carrera política.

Ha sido dos veces diputada federal y dos diputada local. Pero el triunfo que logró hace poco más de tres años ha sido el más meritorio de su trayectoria porque lo consiguió en una elección de vacas flacas para el priismo en Guanajuato.

Fue en el Distrito IX con cabecera en Irapuato, frente al panista Sergio Carlo Bernal. Sólo ella y Arcelia González triunfaron en Irapuato en elecciones legislativas. Pudieron arrebatarle esos espacios al PAN hegemónico del corredor industrial.

Rocha Aguilar ha dado la batalla también para quitarle los ‘ismos’ que la ataban a algunas corrientes priistas. En su momento fue catalogada como wintilista porque estuvo cerca de quien era dueño del PRI hace 12 años cuando llegó por primera vez al Congreso local.

Tampoco le gustaba mucho que se le adscribiera a la corriente arroyista que ya pasó a mejor vida. Y tiene la razón. Al final, si bien le tocó tres veces llegar a la curul por la vía plurinominal, en los tiempos de la hegemonía Gerardo Sánchez en Guanajuato ha tenido que remar contra corriente.

Hace tres años buscó la candidatura a la alcaldía y no se le concedió. Obtuvo la nominación hasta este 2018, ahora más complicada que hace tres años. Aspiraba a la candidatura al Senado pero se quedó en la orilla. Por experiencia tenía los méritos suficientes pero aguantó su nueva encomienda.

Ayer mismo, frente a Miguel Ángel Osorio Chong, escuchó el saludo de Azul Etcheverry en el Poliforum León.

No pataleó ni hizo berrinche ni amagó con ir a otro partido. Ha hecho una campaña encomiable aunque no está claro si le alcanzará para dar un campanazo que sería de antología.

Pase lo que pase el primero de julio, Yulma Rocha tiene que ser una de las que haga fuerte al PRI Guanajuato y le dé un rostro distinto al que tiene ahora: vetusto, anquilosado, condescendiente y experto en administrar derrotas.

OSORIO CHONG, CONTRA EL ABORTO

A ver, a ver, a ver. Urge una aclaración: ¿a cuál Miguel Ángel Osorio Chong le hacemos caso?

¿Al Osorio Chong, secretario de Gobernación, que como hombre de estado, abierto y promotor de libertades urgía en mayo de 2017 a los congresos estatales a armonizar las leyes locales para el feminicidio y despenalización del aborto por violación?

¿O al Osorio Chong candidato al Senado que en busca de aplausos y, por supuesto, de votos lanzó ayer una encendida defensa de la vida, denostando sin citarla directamente a la candidata al Senado de Juntos Haremos Historia, Martha Lucía Micher Camarena?

La postura de Osorio como secretario de Gobernación quedó ahí registrada en un comunicado de prensa de la Segob a principios de mayo de 2017 durante la XXXI Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres donde el entonces secretario anunció la creación de 15 Centros de Justicia más, con los que sumaban 50 en toda la República para la atención de las mujeres.

La de ayer le salió del alma en un evidente gesto de apoyo a Azul Etcheverry Aranda, candidata priista al Senado y promotora de su doble visita a Guanajuato en esta campaña.

“Anda por ahí una candidata de otro partido, de Morena, diciendo ‘sí al aborto’ y es como decir: ‘sí, que les pase lo que sea a las mujeres’ y eso no lo podemos permitir, eso no lo vamos a permitir y contra eso vamos a luchar juntos. Vamos contra todos ellos que no quieren la vida, que quieren el aborto y que quieren arrancarle la vida y la esperanza a las mujeres”, mencionó.

Osorio Chong no matizó ayer su postura. En el afán de cuestionar a Micher Camarena parece haber sacado el Yunque que traía adentro. Sólo se dijo a favor de la vida pero bajo qué circunstancias podría ser permisible el aborto. No sabemos si en todos los estados que visita lleva el mismo discurso o fue con dedicatoria especial a Guanajuato donde el PAN ha mantenido su defensa de la vida desde la concepción.