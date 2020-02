Pólvora e infiernitos

DIEGO VAPULEA INESPERADAMENTE AL OCL

HASTA PARA LLEVAR. Vaya desconocida la que le dio el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al Observatorio Ciudadano de León que en voz de su nueva presidenta, Rocío Naveja había emplazado al gobierno estatal y al alcalde de León, Héctor López Santillana a sostener una reunión urgente con ambos y revisar la posibilidad de que entregaran informes semanales sobre el combate de la inseguridad en la entidad en un desplegado hace varios días.

CON TODO. Ayer, el mandatario estatal no solo rechazó el emplazamiento de la agrupación sino que hasta descalificó a la misma lo que sí parece un exceso sobre todo por algunas imprecisiones en torno al origen de esta agrupación.

TEXTUAL. “Tengo muchas dudas de la información que generan, yo no me voy a presentar con el observatorio ciudadano de León, de una vez lo digo claro y fuerte. Si gustan les mandó a un asesor de la secretaria de gobierno para que los atienda pero ya tengo muchas mesas que estoy atendiendo. pareciera que lo que les interesa solamente es el show político al cual no me voy a prestar ya no voy a ir con el OCL”, declaró el mandatario estatal.

NI CON EL PÉTALO. Curioso que nunca antes en lo que va de su administración, Rodríguez Vallejo se haya dirigido de esa manera al Observatorio. No lo hizo, mientras estuvo Luis Alberto Ramos como presidente y que falleció en diciembre del 2019.

A LAS PRIMERAS DE CAMBIO. Pero sí lo hace ahora que Naveja se tira desde la tercera cuerda en el amanecer de su gestión, de manera sorprendente hay que decirlo. Es lógico que un nuevo líder pretenda encontrar rápidamente su plataforma de despegue con una declaración tronante hacia la autoridad.

… Y PATEA ALGUNOS PESEBRES AZULES

EN LA 4T. La molestia de Diego Sinhue parece estar en el párrafo en el que se señala que se agrega la petición para que el gobierno federal incluya un espacio semanal en las mañaneras “abordando los resultados en materia de seguridad”.

AL ABORDAJE. Imagine por un momento, cada semana en la mañanera al OCL en persona o a través de sus cifras en ese foro. En el contexto actual que difícilmente mejorará en el corto plazo, sería como colocar este conclave azul como “punching bag”, el ideal para la 4T.

DARDOS. Esa ha sido la queja más constante de Diego Sinhue en los últimos días en entrevistas banqueteras. Que viene el secretario de Salud federal Jorge Alcocer de incógnito a León y cuestiona. El propio López Obrador, entre cifra y cifra deja el “no me olvides”.

VAYA, VAYA. Entendible la posición del gobernador que luego, arremete con el origen del OCL, “viciado por un posible tema de corrupción”. Un señalamiento inexacto porque nunca se confirmó tal cosa frente a un órgano fiscalizador.

YA LLOVIÓ. Cabe recordar que Sheffield, entregó al inicio de su mandato en 2009, un apoyo a la Fundación para el Desarrollo de Gobiernos Confiables que es el organismo que patrocinaba al Observatorio que se convirtió en un cuestionador del gobierno del ahora titular de Profeco.

LA COMBINACIÓN. Por cierto el OCL era encabezado en aquel entonces por la actual regidora panista Ana María Carpio y la fundación, por Carlos Medina. Luego, en el siguiente trienio, Bárbara Botello no dio continuidad a los apoyos al OCL. Al contrario, fue una bandera suya para castigar el apoyo con el argumento de conflicto de intereses que generaba entregar apoyo a una fundación pro-panista, según ella misma decía.

¡AGUAS! En total, durante el trienio de Sheffield, el OCL recibió 18 millones de pesos, la mitad de los cuales iban a la fundación creada por Medina Plascencia. Dicho de otra manera, con ese señalamiento, Diego Sinhue termina salpicando a quien se sigue asumiendo como vigía de la moralidad política del panismo gobernante en Guanajuato.

LA DUDA. Llama la atención también la rudeza en el discurso con la que reapareció Rocío Naveja quien nunca, al frente de la Mesa de Seguridad de León, se puso los guantes de esa manera. ¿Por qué a Luis Alberto Ramos (qepd) nunca le puso una desconocida como ahora a Naveja?

DESPIADADO. La sola idea de plantear que la situación de inseguridad la llevaría a un foro como la mañanera, activó la repulsión dieguista. Ni él ni el alcalde Héctor López Santillana ni él se la perdonaron.

LA DEL ESTRIBO…

Por supuesto que llama la atención que a contrapelo de la zarandeada que le puso al Observatorio Ciudadano de León, el gobernador Diego Sinhue aplique la actitud contraria cuando le cuestionaron sobre las amenazas a José Gutiérrez quien encabeza una de las agrupaciones civiles que integran los colectivos de familiares de desaparecidos.

Pa´ pronto, el mandatario estatal dijo que lo que se les ofreciera y que habría apoyo para paliar o evitar esas amenazas que se dan por la labor de las agrupaciones.

Saludable que la autoridad estatal camine, porque no le queda de otra pero al fin, avance en el pago de la deuda con este sector de la sociedad.

EL “IMPOSIBLE” ZAPOTILLO: UNA MÁS

Hace 3 años, en el último tramo del sexenio de Miguel Márquez Márquez, el entonces mandatario estatal sostenía una reunión con representantes de Conagua, de Sapal y del gobierno de León. Aún le quedaba alguna esperanza de que la obra se concretara en esa administración

Ya estaba muy clara la crisis que, como responsable de le ejecución del proyecto, vivía Abengoa y sus problemas financieros.

En apariencia, la filial de Abengoa en México, que ganó la construcción del acueducto El Zapotillo seguía en concurso mercantil aunque a la espera de llegar a un acuerdo con sus acreedores por lo que ya estaría en condiciones de continuar la obra.

Un entorno que obligaba a endurecer la postura del entonces gobernador ante la Federación algo que muy pocas veces hizo durante el sexenio.

El tiempo se venía encima y no se veía la salida, lo cual se confirmó en el cierre del sexenio. Justo un trienio después, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por primera vez hace patente su pesimismo respecto a la posibilidad de relanzar este proyecto.

“Si el gobierno federal no muestra voluntad en apoyar proyectos de obra con un monto económico más bajo, difícilmente podrá apoyar un proyecto de la cuantía de El Zapotillo”, dijo el mandatario actual.

Un pesimismo sintomático porque hoy, existe ya el respaldo incondicional de Jalisco hacia el proyecto, algo que no se había registrado en años anteriores.

Pero ahora son 2 los obstáculos mayores. Uno, el compromiso abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador de no hacer el acueducto sin la voluntad de los habitantes de los poblados que serían inundados Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

A esto hay que agregarle la intervención directa de funcionarios como el titular de Semarnat Víctor Manuel Toledo como activista a favor de los pobladores y el desdén que se muestra a proyectos incubados en el estado.

DIEGO SINHUE Y LA ALIANZA CENTRO OCCIDENTE: LOS PRIMEROS PASOS

Para los 5 estados integrantes de la Alianza Centro-Bajío Occidente, el nombramiento inicial de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como presidente de la agrupación que integra a los mandatarios, de Jalisco, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes es un reconocimiento a uno de los que más a empujado las bondades de hacer un bloque de “gobers” en esta zona del país.

Al mandatario estatal le toca picar piedra en varios aspectos. Dar los primeros trazos y peso específico a esta nueva agrupación y sus alcances y limitaciones.

Aunque aclare que no se trata de un movimiento de separatismo o independentismo, desde que estas 5 entidades lanzaron su proyecto que ahora es una realidad, desarrollaron el concepto de región: 20 millones de habitantes con los 5 estados, complementariedad en inversiones sobre todo en el ramo automotriz, crecimiento económico conjunto a tasas muy por encima del promedio nacional y la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura.

Los logros, obviamente no se pueden consumar sin apoyo de la federación en este caso, sobre todo si hablamos de proyectos de obra pública tan regateados en este sexenio.

El bloque que arrancan estos 5 mandatarios es inédito y ya veremos si tiene los efectos deseados para los gobernadores participantes que deciden de esta manera, ser un contrapeso para la llamada 4T.

La apuesta para que no sea solo un bloque solo de gobiernos sino que se pueda integrar a agrupaciones sociales, académicas y ciudadanos en general tiene su propio encanto y es el objetivo más ambicioso de todos.

Y en efecto, no es contra al presidente pero sí para marcar territorio, objetivos y distinciones. Veremos si este desafío tiene los efectos deseados y los contrapesos abonen a la democracia en esta nueva etapa del país. Tienen el beneficio de la duda.