Pólvora e infiernitos

Sanchez Castellanos: ¿A quién beneficia la teoría de la desestabilización?

“Las familias en realidad han vivido durante años, un total abandono institucional, enfrentándose a malos tratos, negativas, inútiles esperas y puertas cerradas. Justo ahora que las familias no están solas, cuentan con cierto respaldo legal o se organizan, es cuando la Fiscalía se dice cercana a las víctimas. Las visitas de esta semana, en lugar de significar un avance en la investigación, fueron más bien, como interrogatorios sobre la información adicional que las familias pudieran haber conseguido sobre sus seres queridos”.

Pronunciamiento conjunto de 4 colectivos que se reunieron con el Gobernador Diego Sinhue

Vaya que levantó pasiones el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León José Arturo Sánchez Castellanos con su hipótesis de que puede haber intereses políticos detrás del incremento desmedido que ha tenido la violencia en Guanajuato.

El nivel de violencia en el arranque de este 2020 es demencial por donde quiera que se le vea. Apenas pasamos la mitad del primer mes y ya está por superarse si no es que ya se superó el número de homicidios dolosos del mismo período de 2019.

Llama la atención también el mayor número de episodios en los que se han dado homicidios múltiples en varios municipios del Estado y que todo lo anterior coincida con un incremento del estado de fuerza contra la delincuencia y que crezca la sintonía entre Estado y Federación en la materia.

La Marina ya regresó a la entidad, hay un grupo especial del Ejército que hizo su arribo y siguen llegando elementos de la Guardia Nacional. Pero la violencia no cede un ápice y el nombre de Guanajuato ya aparece recurrentemente en las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el corte diario de homicidios dolosos, Guanajuato aparece en el primer lugar de incidencia, concentrando entre el 15 y el 20% de los que se registran en el país. Uno de cada 5 o uno de cada 6.

La violencia aumenta de manera sin precedente, de eso no hay duda. Pero de ahí a pensar que un grupo político que Sánchez Castellanos no identificó, provoque de manera deliberada este incremento a la violencia, suena temerario.

¿Algún partido tendrá esa capacidad de articular acciones que van más allá de la perversión política? Parece un dardo con dedicatoria a quien gobierna. El presidente del CCE León dijo que ante lo inconcebible de ese incremento de la violencia se tienen que aventurar otras hipótesis.

El problema es que demostrar en su caso, quién promueve estos actos es literalmente imposible. Plantearlo como lo hace el líder empresarial también tiene un “beneficiario” directo que es el gobierno en su conjunto aunque el estatal salga ganando más en este caso.

El punto es que con o sin complot, el gobierno estatal tiene que dar resultados. Escudarse en la teoría del complot sería lamentable. El punto es que el incremento de la violencia era uno de los escenarios hace unos meses con el debilitamiento del cartel Santa Rosa de Lima.

El grupo delictivo procedente de Jalisco ha dado muestras de que está en Guanajuato y eso, evidentemente, incrementa los hechos violentos. El que se debilita, tira su resto y da patadas de ahogado y el que llega, embiste y valga la expresión, muestra credenciales.

La tesis del complot es en este caso, indemostrable y eso desvía la atención de lo importante: la exigencia de resultados a Federación y Estado. No hay más.

¿Es sano que el gobernador salga a dar la cara por todos los temas, particularmente en seguridad y casi en cualquier circunstancia?

¿Estaba así planeada esa autoinmolación para recibir directamente todos los obuses y que renunciara a la opción y salida facilona que suelen tener los gobernantes para repartir culpas y asumir de manera equitativa el desgaste en el ejercicio de poder?

Es evidente que al final, el responsable político del gobierno es él pero de pronto, en días como estos, de un violento arranque de 2020 y donde se juntan en un momento crítico omisiones acumuladas de los gobiernos estatales como el tema de desaparecidos, se precisa el reparto de costos y el fin de la zona de confort para su dúo dinámico en seguridad: Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre. Pero él no opina lo mismo.

El caso de este último es emblemático porque se puede alegar a su favor la autonomía que en ley disfruta la Fiscalía General y que Diego Sinhue no es el jefe de Carlos Zamarripa.

Pero uno ve la ausencia física del Fiscal General en la reunión con desaparecidos y su comunicado del jueves que no dice nada ni se compromete a nada y luego escucha las declaraciones del secretario de Gobierno, reconociendo la lejanía y evasión del titular y comienzan las dudas y las elucubraciones.

Porque una cosa es la autonomía y otra la falta de solidaridad con un gobernador que da la cara a los desaparecidos mientras el Fiscal se esconde tras un boletín que dice exactamente lo contrario de lo que reconoce el gobernador.

Llámele falta de solidaridad. Puede ser insubordinación. Los adjetivos caben cuando el gobernador muestra empatía con quienes sufren uno de los peores dolores en la vida: no saber si un familiar vive o muere. Mientras tanto, la Fiscalía resiste y se monta en su macho. Ni un ápice de autocrítica hasta el momento.

No aplica el argumento de que el Fiscal General no estaba en el país. Porque la pregunta es qué mensaje quiere dar el gobierno y en lo particular el gobernador cuando decide aparecer solo o antes de que pudiera hacerlo el Fiscal.

¿La Fiscalía está ausente por una falta de coordinación de tiempos o no quiere estar porque se resiste a aceptar lo que el Ejecutivo ya admitió?

En cierta medida, el gobernador gana en imagen ante los familiares de los desaparecidos pero refuerza la idea de que Zamarripa además de mandarse solo, no es solidario.

Imaginemos la escena de lo que describió el secretario Luis Ernesto la semana anterior cuando le dijo le externó al Fiscal el malestar de los familiares de desaparecidos.

La reacción de la Fiscalía ahí está. Un comunicado y ya. Zamarripa sigue como siempre: por la libre y sin rienda.

Y en el tema del secretario de Seguridad, va de nuevo. Diego Sinhue Rodríguez asume la responsabilidad de dar la cara a los medios. Habla de seguridad y reitera, en medio del arranque de año más violento de que se tenga memoria que este año tienen que notarse los resultados.

Usted ya vio al secretario de Seguridad federal Alfonso Durazo y allá. En la mañanera, en reuniones con gobernadores. Encarando el momento.

Y en Guanajuato no ocurre eso y uno no entiende por qué. Las cifras de policías y mandos asesinados siguen creciendo. Sí, en efecto, Sophia Huett es la vocera pero en el terreno de los hechos, mientras los niveles de violencia no cedan, sus argumentos no servirán de mucho para saciar la necesidad de explicaciones.

De origen, el gobernador Diego Sinhue dijo que no quería al secretario en los reflectores.

Pero hoy, el momento delicado reclama un pequeño nuevo golpe de timón. Difícilmente, Diego Sinhue relevará al titular de Seguridad pero pareciera que por un simple acto de solidaridad o reparto de costos mediáticos, Alvar Cabeza de Vaca tendría que salir de su madriguera.

A menos que, de facto, goce de la misma autonomía del Fiscal aunque él sí tiene jefe.

Cuando uno lee que el gobierno del estado batalla en serio para encontrar una ruta jurídica para lograr la liberación de 17 personas encarceladas como presuntas responsables de terrorismo luego de causar destrozos en el domicilio de la alcaldesa de Cuerámaro en su protesta por el atropellamiento de un joven a 4 personas que murieron, la suspicacia es inevitable.

No entremos en detalles sobre quien tiene o no la razón. Uno pensaría ingenuamente que si está en la cancha de la Fiscalía facilitar la liberación, la solución está en un acuerdo entre el Fiscal y el secretario de Gobierno. O entre el Fiscal y el gobernador. Un botón de muestra más para saber de qué lado masca la iguana en este estado.

OCL: UNA DÉCADA DE CONTRAPESO DIGNO

En la crisis de contrapesos que enfrenta nuestra política en lo general, el Observatorio Ciudadano de León ha sido una de esas excepciones que justifican la regla.

Una organización civil que cumple una década de evaluar la eficacia de los servicios que presta un gobierno y que ha sido voz auténtica de la sociedad por la incomodidad que genera en el gobierno municipal, sus análisis y evaluaciones.

“Aprendimos aunque desde el principio lo dijimos, que queríamos ser independientes; hoy solo recibimos aportaciones de nuestros consejeros y donantes de buena fe… por supuesto, de ningún organismo de gobierno recibimos prebendas”, decía el recientemente fallecido presidente del OCL, Luis Alberto Ramos hace 5 años en la celebración de su quinto aniversario.

Y es que el OCL no ha tenido una vida fácil. Su nacimiento que dependió de los apoyos del gobierno de Ricardo Sheffield hace más de una década en León fue su fortaleza y su debilidad. Fortaleza porque le ayudó a nacer con recursos que supo capitalizar adecuadamente porque no pareció limitarse por la dependencia de recursos oficiales.

“En nuestro primer período (gobierno de Sheffield), tuvimos oportunidad de medir al gobierno en 3 ocasiones bajo la metodología IWA4, hoy norma internacional denominada ISO-18091, con aplicación mundial para medir procesos de los gobiernos confiables”, señala el documento

Un momento interesante porque tenían lo mismo financiamiento que voluntad política y apertura para someterse a las críticas de este singular método que promovía desde tiempo atrás, la Fundación para los Gobiernos Confiables que encabeza Carlos Gadsden y a la que se relaciona con Carlos Medina.

Vino después la alternancia en León con el triunfo de Bárbara Botelllo quien, en el caso del OCL, supo matar 2 pájaros de un tiro.

“Cuando un gobierno no acepta que se le mida, tenemos que entrar en otras metodologías y por ello, el organismo se enfiló en otros temas como seguridad, pobreza y eficacia y rendición de cuentas”, reflexionaba Ramos hace 5 años en obvia referencia al rechazo del gobierno de Bárbara para dar recursos y ser evaluado.

Botello supo vender bien el corte de recursos al OCL. No era la negativa del gobierno a ser evaluado sino lo que representaba que una fundación cercana a Carlos Medina recibiera recursos del erario.

Y el OCL supo levantarse de ese momento y convertir nuevamente su debilidad en fortaleza. Con recursos limitados, se especializó en la revisión del tema de seguridad y ha sido un referente en la sociedad, incluyendo a los candidatos en campaña.

Le toca ahora a Rocío Naveja suceder a Ramos en una misión nada sencilla. Su terquedad y obsesión para ser un contrapeso no se encuentran fácilmente.