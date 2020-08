Pólvora e infiernitos

LEY DE MOVILIDAD: ERRADICAR VIEJOS VICIOS Y COSTUMBRES

CENTRO NEURÁLGICO. Con polémica incluida por el apartado que hace “responsables solidarios” a los propietarios de un vehículo por las sanciones que deriven de la participación de la unidad en la comisión de delitos y percances, se aprobaron ayer en comisiones, las reformas a la ley de Movilidad del Estado.

DE ARRIBA. Una iniciativa que fue planteada por el ejecutivo estatal y que, ya desglosada, tiene un fin encomiable: terminar con uno de los vicios más comunes en nuestra sociedad: el desdén a dar de baja un vehículo.

TRÁMITE. El PAN a través del diputado José Guadalupe Vera realizó una reserva para que el propietario legal de un vehículo sea responsable solidario de las sanciones que se emitan por infracciones de un tercero.

PATALEO. El perredista Isidoro Bazaldúa dijo que lo justo es que quien pague sea el que conduzca el vehículo, no su dueño. El PAN estableció que hay una limitación pues la responsabilidad solidaria se da en el pago de las infracciones y no en los daños que se pudieran generar.

En algo tiene razón la propuesta del gobierno. Hay propietarios de automóviles que dejan pasar años para dar de baja un vehículo y esta reforma les obligaría a darlo de baja en cuanto lo venden y evitar así que hagan confianza.

LA LANA. Algunos dirán que la propuesta tiene un afán recaudatorio lo cual es cierto pero también lo es que un porcentaje importante de propietarios de vehículos contribuyen con su desidia a hacerlos uno de los blancos apetecibles de la Secretaría de Finanzas.

LAS URGENCIAS DEL PRI

YA ES HORA. Mucho bien le haría al PRI arreglar el tiradero que tiene en Guanajuato, con instalaciones tomadas y una dirigencia estatal espuria que lo acerca más al canibalismo de Morena que a la vieja verticalidad que lo distinguió por décadas.

CONTRARRELOJ. El mes de septiembre marcará el arranque formal del proceso electoral y si bien, la dirigencia que encabeza Ruth Tiscareño avanza en la reorganización del consejo político y una convocatoria a renovación de un proceso estatal, los radicales del gerardismo mantienen la beligerancia y la autoproclamación de su liderazgo.

VILLANOS. Ya la dirigencia formal en Guanajuato obtuvo la expulsión de los rebeldes encabezados por Armando de la Cruz y Jacobo Manríquez.

INSTITUCIONALES. De manera paralela, Tiscareño y sus operadores amarraron una planilla única para el consejo político estatal con representantes de cuatro corrientes: Érika Arroyo por lo que queda del grupo que representó su papá; David Mercado quien es de los moderados de Gerardo Sánchez; Karen Guerra que se identifica con Yulma Rocha y Coral Valencia del MT.

CUESTA ARRIBA. El problema para el PRI es que su fragilidad como institución lo coloca en una posición altamente vulnerable casi en la pista de arranque del 2021. Tan vulnerable que si no logra hacerse fuerte en este trance, en lugar de voltear para arriba a recuperar glorias perdidas, se tendrá que conformar con no entrar a un nuevo tobogán.

LA DEL ESTRIBO…

Se vienen los informes de gobierno de los ayuntamientos y los alcaldes del estado, parecen resignarse a que la pandemia también alcance su clásico culto al ego que dedican en el mes de septiembre a través de esas ceremonias con porras, vítores y más.

Las restricciones sanitarias les limitarán a hacer actos sobrios con no más de 30 personas que incluirán si acaso a su cabildo y al gabinete y pare de contar. No está el horno para bollos.

A PROPÓSITO DE MOCHES, HACE TRES AÑOS EN GUANAJUATO…

“Yo no meto las manos por nadie pero si ustedes han visto, Guanajuato no hemos sido un tema de escándalos, de problemas, de corrupción, no lo hemos sido. Yo lo he dicho. A mí me pueden criticar de todo menos de transa y de flojo yo no voy a permitir que estos cuates se pasen de vivos pero también a la ciudadanía ¡Chihuahua, hombre!, pues también se prestan, también es de ida y vuelta”.

Así respondía, el entonces gobernador Miguel Márquez a la polémica sobre el escándalo del momento: el cobro de moches a empresarios por parte del exdirector de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil-Confección, de la secretaría de Desarrollo Económico, Raúl Ortega.

Y en parte tenía razón Márquez pero le echaba demasiada crema a sus tacos con el baño de pureza y la presunta ausencia de escándalos por irregularidades en su sexenio.

Que Ortega actuó solo. Durante varios años cobró moches y nadie en su entorno dentro del gobierno lo supo. Ni sus jefes ni sus subalternos. No lo supo el entonces secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero, ni su jefe Froylán. Tampoco supo nada en su momento Ramón Alfaro, que fue director de Economía de León y regresó al Estado.

El gobernador Miguel Márquez decía que seguido platicaba con empresarios de todos los niveles y nadie nunca le dijo de las andanzas de Ortega

Y como sólo había una denuncia presentada ante las autoridades competentes, no había elementos para evidenciar a altos o pequeños funcionarios.

El colmo de todo: los empresarios se ofendían cuando se les pedía que denunciaran y ofrecieron casos específicos.

La cultura de la denuncia que promovía tan alegremente el sector empresarial y en concreto, Coparmex, se convertían en un mito genial. René Bejarano, el de las ligas, sigue tan campante.

En Guanajuato no pasó nada hace tres años con los moches que se denunciaron y seguramente hoy con el tema Lozoya, todo servirá solo para alimentar el permanente circo mediático en este país.

DE RAMÍREZ SALDAÑA A MARIO BRAVO: EL OTRO GOLPE DE TIMÓN SILENCIOSO

El Tribunal de Justicia Administrativa decretó que quien fuera secretario de Seguridad de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y que salió en medio de un escándalo que incluyó el uso indebido de escoltas de colaboradores suyos y la contratación de su compadre sólo se hace acreedor a una amonestación.

Ese irrisorio castigo no sólo hace evidente la fragilidad de nuestro sistema anticorrupción sino que se refuerza la idea de la apuesta inútil por un modelo de seguridad que costó muchos millones de pesos y más de un trienio de experimentos (el primero de Héctor López y otra parte de la reelección) poco redituables.

Con el paso de los meses, a más de un año de la salida de ese secretario, se acumulan datos de que la apuesta original de Héctor López Santillana no redundó en mejores estándares de seguridad para las personas.

Ramírez Saldaña perdió el control de sus colaboradores más cercanos, contrató a su compadre sin título, permitió su influyentismo y dilapidó la gran oportunidad que tenía de convertirse en el secretario que marcara un antes y un después en las improvisaciones que distinguieron a las gestiones de Ricardo Sheffield y Bárbara Botello.

El castigo que le impusieron resulta una vacilada. Claro, sólo se le juzgaba por haber contratado sin título al director administrativo, Mario Alberto Martínez Razo, quien ya despedido, hacía uso de escoltas, uno de los cuales fue asesinado mientras cuidaba a su esposa.

De eso no estaba enterado el entonces secretario Ramírez Saldaña que ya estaba en la mira de sus jefes. Esto precipitó su salida.

Y esa renuncia exhibió el tamaño de sus errores y el fracaso de un plan en el que creyeron dirigentes empresariales y que involucró a la Mesa de Seguridad que se batieron como nunca en la defensa de una estrategia que diseñaron los consultores Bernardo León y Juan Carlos Murillo que cobraron más de 13 millones de pesos por ello.

No es casual que de manera paulatina, tras la llegada del secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, en León, el peso específico de los asesores y la influencia del sector empresarial en el plan de seguridad leonés se debilitara.

Bravo Arrona llegó como un enviado directo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no sólo para ejecutar un relevo como muchos más sino para dar una suerte de golpe de timón.

Ramírez Saldaña era un personaje que tenía cercanía con el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, quien a partir de entonces, perdió influencia en la seguridad leonesa.

No hay casualidades. Se va Ramírez Saldaña, se apresura el fin de los contratos de los asesores, la influencia del Observatorio Ciudadano y de la Mesa de Seguridad se diluye. Todo ello, como eje rector del proyecto de seguridad de López Santillana que no tenía con qué doblegar la carta de Diego Sinhue.

No hay más pleitos ni cuestionamientos del sector empresarial hacia el fiscal Carlos Zamarripa. El secretario de Seguridad de León tiene línea directa con el fiscal. Un golpe de timón silencioso que, por si algo faltara, también se llevó entre las patas la participación ciudadana que desde luego, es falible, tropieza y hace malas apuestas.