Pólvora e infiernitos

Los compromisos por León: si la vida fuera campaña

MÁS VALE. Bien reza la frase que los políticos hacen campaña en verso y gobiernan en prosa. Era previsible que el alcalde Héctor López Santillana no asistiera al evento convocado por el Observatorio Ciudadano de León en el que se evaluarían los compromisos asumidos por el hoy alcalde en campaña.

BALANCE. El edil leonés sabía que en el documento que firmó en 2018 cuando buscó el voto para la reelección está reprobado hasta el momento. Que 8 objetivos no se cumplieron y que los relativos a la disminución de la incidencia delictiva, salvo el de robo de vehículos, en el resto sigue rezagado.

SU DICHO. “La firma de estos compromisos es una muestra más de la voluntad de seguir fortaleciendo la participación ciudadana”, aseguró el edil leonés en el evento protocolario, frente a cinco de los seis contendientes por la alcaldía. El evento se desarrolló los primeros días de junio de 2018.

LA OTRA VERSIÓN. Desde el gobierno municipal me dicen que aún no se puede establecer que el alcalde no ha cumplido porque son compromisos para 3 años no para uno. Y en el caso de la ausencia, que el OCL programó para este día el evento y no hubo oportunidad de coordinar agendas para que López Santillana asistiese.

OTROS TIEMPOS. Vale la pena hoy recordar la anécdota de la primera campaña de López Santillana en el evento de la firma de compromisos con el OCL en 2015. La estrella de aquella jornada no fue ninguno de los presentes sino quien decidió, no asistir por voluntad propia: Angel Córdova Villalobos quien fue aconsejado por su grupo de estrategas de la inconveniencia de asistir.

PECADO. Algunos compromisos los consideraba incumplibles. El lance fue severamente cuestionado porque es la lógica que atrapa a un candidato. Asumir compromisos es sencillo. Los cordovistas consideraban un acto de honestidad y no de miedo o falta de compromiso la inasistencia de su candidato.

ESTRATÉGICO. Ayer, más allá de su agenda, a López Santillana no le convenía asistir. Decidió enviar un representante. Que lo de menos era aguantar los cuestionamientos por su ausencia, de los anfitriones y de los líderes empresariales que saludaron hace 15 meses la rúbrica santillanista.

EL MAL MENOR. De cualquier manera, sabía que asistir era como hacerse el hara kiri. Ser reprobado frente a las agrupaciones de la sociedad civil y con sus adversarios políticos en primera fila era un trago demasiado amargo. Le quedan 2 años para remontar la cuesta.

LA DEL ESTRIBO…

Se veía venir. La solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedirle a la Suprema Corte de Justicia, declare inconstitucional la ley que castiga el ‘halconeo’ cometido por funcionarios públicos estaba en el script del gobierno y la mayoría panista que aprobó la reforma recientemente.

Por eso el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ordenó, perdón, sugirió al Congreso del Estado adelantarse a la declaratoria de la Suprema Corte y corregir lo que haya que corregir de la reforma. Se trata de una de las reformas estrella del mandatario estatal que forman parte del golpe de timón y que no va a dejar, se diluya así como así.

Convertido el gobernador en el legislador número 1 y mandamás de facto de la aplanadora azul en Guanajuato querrá que la reforma se enmiende a de inmediato. Donde manda capitán…

Abengoa: a 8 años de la asignación… a comenzar de nuevo

Así ha sido la historia de un proyecto que a lo largo de este siglo se ha convertido en una obsesión y que hoy, pese a los fracasos y tropezones, desdenes federales, problemas en Jalisco, sigue sin concretarse y en el limbo de la 4T.

Hace exactamente 8 años, la empresa Abengoa, ganó la asignación de la obra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hace 2 años, un funcionario de Banobras en una reunión con empresarios de León, vaticinó que la empresa iba a aventar la toalla.

En 2011, el entonces gerente regional de la paraestatal, Raúl Antonio Iglesias Benítez, decía que la razón para darle la concesión a la empresa fue porque el consorcio “cumplió, en cada uno de los procesos que se realizaron, con todos los requisitos financieros y técnicos y esto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo”.

La empresa española cobraría un total neto de cuatro mil 569 millones de pesos. La agrupación Samsung, segunda en importancia, había hecho una oferta 166% mayor a la de Abengoa, pues el monto propuesto fue de 12 mil 156 millones.

Era la parte final del sexenio de Felipe Calderón lo que significaba que el entonces panista dejaba la mesa servida para que el proyecto se ejecutara en el sexenio de retorno del PRI a Los Pinos.

Pero a partir de la segunda mitad del sexenio peñista, el proyecto comenzó a desplomarse entre las protestas en Jalisco y el incumplimiento de Abengoa que luego atribuiría el retraso al incumplimiento del gobierno en la adquisición del derecho de vía.

Pero hace exactamente 2 años, en una reunión con empresarios de León, el entonces director de Banobras, Abraham Zamora Torres vaticinaba que Abengoa estaba a punto de tirar la toalla.

La visita del funcionario no fue grata para el gobierno panista pues la promovió la exalcaldesa y entonces diputada Bárbara Botello. Privilegiados quienes lo escucharon porque para entonces, las autoridades locales preferían seguir inflando una ilusión sin ningún sustento.

En el encuentro con integrantes de UNIGUA que son encabezados por Benjamín Zermeño Padilla, ofreció algunos datos inquietantes que contradecían la tesis del “No pasa nada”.

Por ejemplo, el director de Banobras dijo ahí que el gobierno federal se encontraba ya valorando 3 opciones distintas de empresas que entrarían al quite ante la eventual declaratoria de la empresa española de que ya no podía más con el paquete.

En lo público, el gobernador Miguel Márquez de manera reiterada se concretaba a declarar que el proyecto seguía adelante y era evasivo para clarificar dónde estaba el atorón del proyecto.

Hay una funcionaria que estuvo en la firma del contrato con Abengoa, entonces, directora de la Comisión Estatal del Agua y que hoy ocupa el mismo cargo. Nadie como ella conoce los entretelones de un proyecto que hasta hoy sigue en la incertidumbre. Como hace 8, 10 y 19 años.

Cuando la realidad noquea cualquier optimismo

La inseguridad y la violencia que padece Guanajuato no respeta días de fiesta partidista y suele poner a tambalear algunos discursos oficialistas.

Ayer, mientras el gobierno estatal preparaba un posicionamiento tras el asesinato de cinco custodios del Cereso Mil en la carretera Salamanca-Celaya que iban a custodiar tres reos en Valle del Santiago, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apuraba un discurso de 14 minutos en el Poliforum de León donde lo vitorearon como primer panista del estado en el aniversario 80 del blanquiazul.

Y claro, en medio de la fiesta era inevitable la alusión a la tragedia que enluta a cinco familias de policías estatales. Rodríguez Vallejo pidió un minuto de aplausos, envió el pésame y comprometió que el crimen no quedaría impune.

“Vamos a dar con los responsables. Ni fuchi ni guacalá a los delincuentes. Todo el peso de la ley. A los delincuentes les digo, en Guanajuato nunca hemos sido agachones ni lo vamos a ser”. Habló el gobernador rápidamente. No fue el que cerró la seguidilla de quienes tomaron el micrófono. La fiesta no supo igual.

Muy cerca de ahí, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y la comisionada Sophia Huett, fijaban la postura oficial sobre el nuevo hecho de violencia que eleva de golpe y porrazo la cifra de víctimas de corporaciones de seguridad en el hecho más sangriento contra policía alguna en lo que va del año.

“El golpe de timón funciona” dijo por la mañana Huett López en una entrevista previa a los hechos.

La funcionaria rechazaba también la tesis de que la cifra de policías detenidos en el estado se había incrementado en los últimos años. No necesariamente, repuso. Lo que pasa es que hoy existen más controles. Y luego acicateaba la polémica.

“Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de noticias. Si no hay policías sancionados querrá decir que no se aplican los protocolos. No necesariamente que hay una policía limpia”, decía. Vaya posicionamiento. Volvamos al origen. Es verdad que tenemos un gobierno que no se arredra. Que mantiene la voluntad y la convicción de ir contra los malosos.

Pero el mensaje de ayer es para arquear las cejas. Los criminales ya no solo aparecen para atentar contra personas hospitalizadas. Ahora, van a emboscar a quienes los van a custodiar.

Hay días en los que el optimismo de los discursos oficiales es noqueado por la cruda realidad y por más que se busquen argumentos, no hay espacio para la esperanza de que esto mejore.

Comentarios

