Pólvora e infiernitos

LOS EMPRESARIOS LEONESES CON MEADE

INSUFICIENCIAS. A propósito de empresarios, a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León les sorprendió que el candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade, no estuviera muy empapado del proyecto El Zapotillo, una de las grandes obsesiones de gobernantes y hombres del dinero en esta ciudad.

DETALLES. No estaba enterado, por ejemplo, de los problemas financieros que enfrenta en esta coyuntura para sacarlo adelante ni de las complicaciones políticas con Jalisco. Pacientemente, los empresarios encabezados por José Arturo Sánchez Castellanos, se lo explicaron. Lo entendió y comprometió apoyo en caso de ganar la elección.

DE LA PATADA. El otro gran tema que le plantearon y del que no estaba muy informado fue el de la revisión y prórroga de aranceles para la importación de calzado. Algo sabía pero no de la gravedad y preocupación que representa para los zapateros ahora que entró en operación el TPP o Acuerdo Asia Transpacífico.

LA FE. Pero quizá la mayor sorpresa para los industriales leoneses fue el ver un candidato priista lejos de la resignación por el tercer lugar que ocupa en la mayoría de los sondeos. Bueno, ya han aparecido algunos que lo ponen en segundo lugar.

EN NUMERITOS. Lo cierto es que Meade les dijo que en el cierre va en ascenso y que en cada sondeo hay un 40% de personas que se niegan a ser encuestadas y otro 30% de indecisos por lo que, para él todavía no se escribe la última palabra.

PASARELA DE CANDIDATOS EN CELAYA

PLANEANDO. Cada quien con el talante que ha construido, los candidatos a la gubernatura presentaron sus propuestas ante empresarios de este municipio. El panista Diego Sinhué, fiel al librito, sin hacer muchas olas y asumiéndose como el puntero en las encuestas.

LA COSTUMRE. Gerardo Sánchez machacando en su discurso totalmente antipanista entre muchos conocidos para él. Recitó su propuesta para reinventar el gobierno e insistió en su pretensión de relanzar la Secretaría de Seguridad con la creación de un Comisionado de Seguridad.

CON LA ESPADA DESENVAINADA. Y bueno, Ricardo Sheffield Padilla, quien conforme avanza la campaña endurece más al discurso, dijo que en su eventual administración no habrá compadres consentido ni ‘Gallos’ Barba. Vino luego ese señalamiento duro en contra de Márquez para quien tiene enfocado lo más explosivo de su repertorio.

EL MUNDIAL Y LA POLÍTICA

VÁLGAME. Ahora resulta que ‘El espíritu del ‘Chucky’ Lozano’, anotador del gol contra Alemania en el Mundial de Rusia, no sólo contagió a todos los políticos en campaña sino que hasta podría ser su amuleto para el cierre de las campañas.

INOCENTADAS. Tanto en el cuartel de José Antonio Meade como en el de Ricardo Anaya, corrió la voz de que la victoria del ‘Tri’ en la cancha de futbol podría influir en el ánimo de los electores a la hora de ir a votar. Que por alguna razón, que sólo ellos conocen, los electores al igual que los jugadores del ‘Tri’, podían soñar en algo grande.

DE PLANO. Y que si al igual que en el Alemania-México donde nadie daba un cacahuate por el representativo mexicano se pudo hacer lo que algunos consideran una proeza o un milagro, en las encuestas de presidenciables también puede darse una voltereta espectacular.

ESPIRITUALES. En fin, a estas alturas, a todo se aferran los contendientes. Hasta a lo intangible.

LA DEL ESTRIBO…

Demasiadas interrogantes dejó en el aire la presentación del proyecto del complejo deportivo del nuevo estadio de futbol que se construirá en León.

No hubo maqueta apantalladora. Tampoco proyecto ejecutivo ni firmas patrocinadoras en el evento. Que se recuerde, cuando se presentaron proyectos similares en Chivas de Guadalajara, con los Rayados de Monterrey o con Santos de Torreón, ya venía todo el paquete incluido.

Una presentación a medias la que se vivió anteayer lo que confirma que la prioridad era cumplir con el afán electorero de Miguel Márquez. No hubo mucho espacio para preguntas y respuestas. Todo por encimita. El chiste era cumplir el trámite político.

Jesús Martínez Patiño estaba especialmente meloso con el gobernador Miguel Márquez. Tampoco se trataba de regatearle espacio al jefe del Ejecutivo. Ya habrá oportunidad de ‘cobrarle’ en otros niveles.

CORDERISTAS Y CALDERONISTAS: HOY CONTRA LOS ANAYISTAS

La política pone a muchos en lugares nunca imaginados. Y si no, pregúntenle a los calderonistas quienes hace siete años, eran los dueños del balón en el PAN y partían el queso rumbo al 2012.

Y en Guanajuato, en el ocaso de su gestión como gobernador, Juan Manuel Oliva apostaba su resto para respaldar al entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, como precandidato panista a la Presidencia de la República.

Y en una de esas visitas, ante panistas, el hoy detractor del candidato presidencial, Ricardo Anaya, Cordero hablaba de sus virtudes ante panistas.

“Desde chiquito fui medio contreras y me gustaba criticar con todo al gobierno por las cosas que no funcionaban. A mi siempre me han caído gordo los moditos priistas de hacer las cosas, la soberbia, el atropello y me ha caído gordo cómo manejaron al país durante tantas décadas y tantos años”.

Cordero Arroyo era el precandidato favorito de Felipe Calderón quien había llegado a un acuerdo con Juan Manuel Oliva que respaldaría a su delfín a cambio de algunos apoyos que el entonces jefe del Ejecutivo dispensó al mandatario guanajuatense.

Un acuerdo que en su momento parecía imposible porque no fue sencilla la relación con Felipe Calderón pero que se dio por conveniencia política para ambos. Al final, Cordero no pudo ser el candidato presidencial aunque fue Senador. Oliva no alcanzó ni reintegro.

Y mire lo que son las cosas, el encono ha hecho que Cordero olvidé todo lo que en su momento dijo del PRI para respaldar ahora al abanderado tricolor. Poco importa que diga que lo hace por la persona y no por el partido.

El pasado 20 de mayo dio un paso hacia el frente en la revancha frente a Ricardo Anaya quien en su momento no tuvo piedad por el calderonismo y por los calderonistas.

Justo ayer, el periódico Reforma reproduce lo que bien podría significar la respuesta del candidato presidencial a sus detractores y excompañeros de partido: una denuncia penal interpuesta por la Coalición Por México por el caso Odebrecht y en el que pide investigar a personajes cercanos a Calderón como Jordy Herrera y Bruno Ferrari así como al propio José Antonio Meade y al actual director de Pemex, José Antonio González Anaya.

Así las cosas con el segundo y tercer lugar en la contienda presidencial. Diría Meade Kuribreña: “n´hombre, unos genios”.

MÁRQUEZ Y EL RECLAMO EMPRESARIAL: PASE A LA SIGUIENTE VENTANILLA

El gobernador Miguel Márquez ya no podía rehuir al tema pero al final evitó cualquier pronunciamiento. Como suele hacerlo en situaciones de verdadero apremio, el jefe del Ejecutivo simplemente escurre el bulto y delega.

Cuando no se trata de aplausos y glamour entonces el que debe dar explicaciones es cualquier otro. Ayer le preguntaron sobre el reclamo más duro y contundente pero también sustentado que le hayan hecho a Miguel Márquez: el desplegado firmado por agrupaciones de Salamanca, Irapuato y Celaya del pasado viernes.

Y Márquez dijo que el asunto lo revisaba el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, y que sería él quien atendería a los inconformes. Aunque por lo expresado en el pronunciamiento, eso no se aplaca con una plática sino con acciones y resultados que, es evidente, no se han conseguido.

Es la falta de costumbre de no lidiar con reclamos tan directos y tan puntuales de la sociedad civil. El PAN gobierno ha hecho su propio diagnóstico del entorno de violencia del crimen y su impacto en el proceso electoral.

Según su propio diagnóstico, la inseguridad es la preocupación central de los ciudadanos en el estado. Un reclamo y un clamor que se encuentran a cada paso que dan en campaña. Y ni siquiera es el temor por el crecimiento de los homicidios dolosos sino por los delitos comunes, el robo en casa, al negocio, en la vía pública.

Pero, sorprendentemente, esos electores no estarían dispuestos a dejar de votar por ellos por ese lacerante problema. Por eso, el blanquiazul pelotea con el problema y no enciende las luces de alerta.

Por eso el candidato a la gubernatura Diego Sinhué suelta la autocrítica en pequeñas dosis y siempre termina justificando a la administración marquista. Por eso, Héctor López Santillana en León se expone lo estrictamente necesario en su gira proselitista.

Hoy, hasta esos organismos que han sido contrapesos tradicionales, a veces más rudos, a veces más condescendientes como Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial de León, optan por una crítica moderada.

Lo del desplegado del viernes es algo que no vieron venir en Palacio de Gobierno pero que tampoco pueden descalificar de un plumazo. Es un reclamo sin concesiones al que no está acostumbrado este gobierno pero que ahora quiere neutralizar.