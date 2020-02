Pólvora e infiernitos

LA FALSA GUERRA DE LAS PORRAS Y LOS INSULTOS

PREMISA. Nadie entre los que asisten a ese tipo de eventos, sobre todo cuando se reúnen gobernantes de distinto signo y particularmente en una entidad que confronta a gobernantes de Morena y PAN, cree en la autenticidad de la guerra de porras e insultos que por momentos, opacaban los discursos de Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la gira del primero por Guanajuato.

CLÁSICO. Y no son auténticas porque son promovidas por los respectivos lambiscones del oficialismo. Del dieguista y del lopezobradorista. Los medios de comunicación en lo general lo saben. Son infaltables los que organizan aplausos y porras para su patrón y mentadas y cuestionamientos para el que no es de su partido.

ANTECEDENTES. Ya ocurrió en Tierra Blanca y en Pénjamo y en Romita. Y en las anteriores visitas presidenciales. Nada le abonan al ambiente que ya de por sí crispan los políticos incondicionales de cada gobernante.

ESPONTANEIDADES. Y quizá nos tendremos que acostumbrar a que sea el ruido del ambiente en cada visita presidencial porque difícilmente alguien desistirá. Los porristas creen que el “orgullo” de cada gobernante, su imagen, está en juego.

“RIESGOS”. Si dejan la plaza sola para la porra rival, solo se escucharán los vítores para el de enfrente y en el peor de los casos, los denuestos para su tlatoani.

IGNORADOS. Triste manifestación esa de nuestra política matraquera. El presidente López Obrador intentó serenar los ánimos, pidiendo que se esperaran para las campañas. En Tierra Blanca lo había hecho Diego Sinhue.

PARA LLORAR. Lo cierto es que, no pocas veces, desde arriba se atiza la tensión y la pugna insulsa. Aplausos sin recato ni merecimiento es lo que menos necesita cualquier político. Que callen las matracas y hablen los resultados es lo que todos necesitan. Lamentable show.

PAQUETE LEGAL DESAPARICIONES: LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

LA CITA. Este viernes se van a reunir los integrantes de colectivos de familiares de víctimas de desapariciones con diputados de las comisiones unidas que analizan el paquete de leyes pendiente de aprobar en Guanajuato en lo que será el encuentro definitivo antes de que el dictamen vaya a comisiones para someterse a votación.

SU RESTO. Los colectivos difundieron hace unos días un decálogo de propuestas para los diputados entre los que destaca la eliminación de la definición de persona “no localizada” para que se convierta de lleno en “desaparecida” y ser pueda generar una reacción inmediata de la Fiscalía.

RESPUESTA. De acuerdo a la diputada Libia Denisse García, ese cambio solo lo tienen ya, las leyes de ciudad de México y Estado de México.

BUEN ÁNIMO… De cualquier manera, no parece haber muchos nubarrones en el horizonte legislativo para que se llegue a un consenso entre diputados y colectivos. El problema central está y seguirá estando en la aplicación de esos preceptos por parte de la Fiscalía. Al final se van a requerir hechos. No palabras.

LA DEL ESTRIBO….

Lo dicho. A la propuesta de la aplanadora azul para que se dé una mesa de trabajo con el Fiscal a un año de su nombramiento, la oposición en el Congreso local querrá que sea simple y llana comparecencia. Nada de que el Fiscal Carlos Zamarripa les hará el favor de asistir. Es su obligación rendir cuentas, piensan. Bueno. Por lo pronto es la apuesta de Morena. Quizá Verde y PRI se agreguen. Del resto de la chiquillada no sabemos. Son muy condescendientes y no les gusta incomodar al ejecutivo.

A 2 AÑOS DEL ADIÓS DE MIGUEL CHICO AL PRI

La renuncia a su militancia en el PRI por 40 años del entonces senador Miguel Angel Chico, consumada hace exactamente 2 años, impactaba en 2 vías en la política guanajuatense.

Por un lado, el desgajamiento paulatino que sufre el tricolor en esta entidad en la que le llueve sobre mojado pues de por sí, no ve la suya desde 1991, tras la derrota de 2018, corre el riesgo serio de tener una presencia realmente testimonial.

“Un experimentado político priísta guanajuatense me preguntó: ¿valdrá la pena seguir en un PRI que no es nuestro PRI? Y tiene razón, por eso mi salida del partido. Eso es lo que me ha desalentado, la desatención de Enrique Ochoa Reza. Se podía haber dialogado, llegado a acuerdos”, reseñó en su carta de renuncia.

Pero por el otro, también dejaba clara la necesidad de Morena en un estado como Guanajuato de nutrirse de cuadros políticos destacados del PAN y del PRI para poder remontar la pesada cuesta de convencer adeptos en una tierra que se le ha negado tradicionalmente a la izquierda.

“Morena me ha abierto las puertas para seguir haciendo política, no sé a qué posición pudiera yo ir. Para el gobierno del Estado hay una candidata a quien respeto. Seguramente tendré oportunidad en otros cargos de elección popular, platicarán conmigo, lo decidirá el partido. Yo me sumo a la campaña del licenciado López Obrador, ya después veremos en qué espacios podemos participar”, leyó en su escrito de renuncia

Cuando Chico Herrera renunció al PRI, Antares Vázquez ya estaba perfilada como precandidata a la gubernatura. Pero, obvio, la forma en que llegó Chico, su talante de senador le colocaba como una opción viable para Morena en Guanajuato.

El resto de la historia se conoce. No fue ni Antares ni Chico el aspirante a la gubernatura pero el expriista pudo ser diputado federal plurinominal y hoy se encuentra adscrito al grupo de Ernesto Prieto en Guanajuato y con renovadas expectativas en un partido como Morena que hoy es la fuerza política en el país.

Un futuro que jamás podría haber tenido en el PRI donde fue diputado local, senador y dirigente del partido. Un segundo aire gracias a su maroma oportuna para llegar a la 4T.

AMLO EN GUANAJUATO: ¿DOCUMENTANDO EL OPTIMISMO O ALIMENTANDO EL PESIMISMO?

Las estampas de ayer en Pénjamo y Romita protagonizadas por autoridades estatales y federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo junto a mandos militares y civiles en materia de seguridad, tendrían que representar en sí mismas el derecho a soñar que con las estrategias que han elegido ambas instancias, el problema de la violencia provocada por el crimen organizado puede tener solución.

El jefe del ejecutivo federal, los principales mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, atestiguando el arranque de operaciones de 2 de los 18 cuarteles que operarán en el estado. Cientos o quizá miles de elementos desplegados en Guanajuato. “Cobertura total”, definiría Diego Sinhue.

Coordinación y sintonía como no se había apreciado nunca antes en este prolongado trance que enfrenta Guanajuato entre los gobiernos estatal y federal. Operatividad, presencia, acuartelamiento y estrategia.

Discursos federales de respaldo a Guanajuato nunca han faltado. Ahora, parece haber más garantías palpables del respaldo.

Y sin embargo, no es suficiente para garantizar el éxito en la encomienda. Por alguna razón inexplicable, el secretario Alfonso Durazo habla que los homicidios dolosos han venido a la baja “poquitito” durante los últimos meses.

Extraña que lo diga en un estado que ha tenido el arranque de año más violento de su historia. ¿De plano desconoce una estadística tan básica? Ni en el país ni en el estado aplica. Las cifras no cuadran pero más allá de eso, la expectativa que trazaron el presidente y el propio secretario ayer en sus discursos, es peculiar.

Durazo asegura que sin combate a la corrupción no se pueden garantizar resultados en seguridad y ejemplifica con la obsesión de este gobierno: el sexenio de Felipe Calderón.

Que Genaro García Luna estableció una red de complicidades en la protección de un grupo del crimen organizado que el gobierno actual apenas está desmontando. Si hoy se desmonta la red de complicidades tejida hace más de una década, seamos pacientes: otra década para esperar resultados. Luego el presidente habla en Pénjamo de la urgencia de separar a la delincuencia del poder y del combate a la corrupción de jueces, ministerios públicos y policías.

Lo hace justo unos días después de la polémica por la liberación de la presunta pareja sentimental del líder del Cartel Santa Rosa de Lima, Antonio Yépez en la que el gobernador llamó a evaluar el trabajo del juez mientras que los morenistas le cargaban toda la responsabilidad a la Fiscalía Estatal.

El secretario de Salud Jorge Alcocer vino a León hace unos días. Le preguntaron sobre las calificaciones del sistema de salud de Guanajuato y prefirió hablar de los altos índices de inseguridad. Un día antes, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre feminicidios y terminó hablando de la incontrolable violencia en el estado.

Ayer todo fue tan meloso que pareció real. Una peculiar relación de la 4T y el golpe de timón. Pégame pero no me dejes.