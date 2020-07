Pólvora e infiernitos

DIEGO SINHUE: DEL PACTO EN IRAPUATO AL BLOQUE EN DURANGO

LA MUTACIÓN. Al grito de “lo cortés no quita lo valiente”, ayer el gobernador se quitó el traje de conciliador y se puso el de rebelde para recordar que no olvidará la causa federalista con el bloque de gobernadores opositores

LA OTRA PISTA. Como una muestra de que el pacto de ayer en la zona militar no impide que siga jugando el rol contestatario al que apuestan un sector de los mandatarios no morenistas, el gobernador viajó ayer a Durango para participar en la reunión interestatal Covid-19 que es una suerte de coalición de gobernadores que quieren ser contrapeso del gobierno federal en la pandemia.

CON TODO. Se puede apostar a la conciliación y trabajo conjunto en el tema de seguridad mientras se muestran los dientes en temas sanitarios. El bloque de mandatarios estatales crece en número y ya son 11.

FUTURISMO. La causa coyuntural es la suma de esfuerzos ante la pandemia. En el fondo, se trata de configurar un bloque que clarifique sin objeciones quienes son los mandatarios estatales que no se disciplinan a la estrategia de la llamada 4T.

INGREDIENTES. Ahí están predominantemente los panistas pero también se suman los de extracción perredista y quien llegó a la gubernatura postulado por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro además de Jaime Rodríguez Calderón, mandatario de Nuevo León, mejor conocido como el ‘Bronco’.

CLARITO. Los gobernadores quieren darle método, sentido y sustento a la rebeldía. Y aunque sostengan que la apuesta no es electoral, es evidente que solo hay una manera de darle fuerza al contrapeso que construyen: el crecimiento en las urnas de sus partidos en curules, alcaldías y gubernaturas.

SIGUIENTE PASO. No hay otra manera de cosechar un mayor peso específico para que sus demandas sean escuchadas sobre todo si a lo que aspiran es a un nuevo reparto de recursos a partir de una nueva Convención Nacional Hacendaria.

EN PLATA. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya trazó un estilo de distribuir los recursos con los apoyos directos y no es la infraestructura desde los estados, la prioridad. El control es férreo y cualquier obra llevará el sello de la 4T.

PRUEBAS. Por esa razón, el efecto más claro de esta apuesta pasa por julio de 2021. El punto de inflexión para saber si prende o no el antilopezobradorismo está en el proceso electoral.

EN LO SUYO. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asume el riesgo de jugar en esa doble pista que es el obligado colaboracionismo en materia de seguridad y la indispensable rebeldía en materia hacendaria.

LA GLORIA O EL INFIERNO. No es fácil jugar ese doble rol con un político como López Obrador que tiene en los mandatarios priistas a un referente de apoyo nada desdeñable. Pero no hay de otra. El riesgo es que los avasallen y arrinconen más en julio 2021.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, Guanajuato apareció en el quinto lugar nacional de ocupación hospitalaria de camas en general con el 62% del total y en 25 de camas con ventilador con 22%. Llegó a ser penúltimo. Hoy hay siete estados con menor ocupación que nuestra entidad. Todavía hay margen de maniobra pero no hay razón para dormirse en sus laureles cuando no hay inditcios de que los contagios puedan descender en lo que resta del mes.

¿LE TEMBLARÁ LA MANO AL PAN PARA POSTULAR MUJERES EN 2021?

Hace cuatro años, era el efecto Bárbara Botello y la mala imagen que quedó en León de su gestión como alcaldesa lo que provocó resistencias en el PAN para explorar la posibilidad de postular una mujer en 2018.

Y seguramente ahora no faltará otro pretexto. Por ejemplo, que el gobierno más complicado y de peor calificación que tiene el blanquiazul es el celayense.

“Ya les preguntamos y dijeron que por una mujer no volverían a votar, porque hizo mal su tarea y eso si se le hubiera preguntado en relación a un hombre, no se hubiera dicho. Porque nos han gobernado también muy mal algunos hombres pero no hemos dicho que lo hacen mal por ser hombres y en cambio cuando se trató de mujeres, dijimos, lo hizo mal por ser mujer”.

Eso dijo hace exactamente 4 años Mayra Enríquez Vanderkam (qepd) en un foro sobre paridad organizado por la entonces senadora y hoy diputada federal, Pilar Ortega Martínez.

Enríquez Vanderkam fue más allá. Dijo que en 2015, la habían descalificado entre los prospectos para la alcaldía de León del PAN por esa razón. Entre quienes la escuchaban había funcionarios, magistrados electorales y legisladores.

Recordó entonces que en la encuesta que hizo el PAN para definir a su mejor candidato en León (en cuyo bloque de aspirantes, era la única mujer), la mayoría de los ciudadanos dijo que una mujer en el gobierno había sido un error. Se referían al trienio de Bárbara Botello.

Hoy, el PAN enfrenta nuevamente en León la posibilidad de postular una mujer. No solo en este municipio. Habrá varios. Pero en León, los análisis son especiales y se lo pensarán varias veces.

En este municipio, hay prospectos en el Congreso local como Alejandra Gutiérrez y Libia Denisse García Muñoz Ledo aunque la primera, por mayor antigüedad en la afinidad con el grupo en el poder, parece tener más opciones.

El análisis de Enríquez es más vigente que nunca. Han fracasado muchos más varones que mujeres como alcaldes o alcaldesas. No faltará en el PAN quien salga nuevamente con la misma gracejada.

DIEGO Y AMLO: NADA QUÉ CELEBRAR

En realidad no hay nada que celebrar tras el encuentro que protagonizaron ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el presidente Andrés Manuel López Obrador al que se le puede llamar acuerdo, reconciliación, “hacer las paces”, “abrazos, no trancazos” y mil calificativos más.

Podríamos destacar que en la confrontación que se venía configurando en las últimas semanas, la sangre no llegó al río y que ambas partes cedieron.

El gobierno federal no insistió más en la embestida contra el Fiscal Carlos Zamarripa lo que permitió al gobernador Diego Sinhue reforzar su respaldo al funcionario y al mismo tiempo, este último no tuvo empacho en admitir que no fue correcto resistirse a participar en las mesas de seguridad diarias con la Federación.

No sabemos si fue un pacto trazado en corto y publicitado ayer o salió espontáneamente o solo será “para la foto”. No resulta anecdótico tampoco el cambio de parecer del gobierno federal que decidió que sí estuviera presente el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo Montaño.

La anunciada ausencia de Durazo iba a resultar un vacío que ningún discurso o compromiso podía llenar, sobre todo porque es él, el principal cuestionador de Zamarripa y el titular del gabinete de seguridad. Su presencia es un dato que permitiría inferir que sí hay una voluntad expresa de mejorar la coordinación y la comunicación.

Por cierto, sin querer queriendo la 4T y el gobierno de Guanajuato alinearon su discurso. Así como la comisionada de Seguridad, Sophia Huett, Durazo cree que el cartel de Santa Rosa es una organización debilitada, aunque sea más violenta que nunca.

De cualquier manera, resulta lamentable que a 20 meses del arranque del gobierno federal quieran que festejemos que ya se pusieron de acuerdo en el trabajo conjunto. ¿Qué pasó entonces con las acciones de los 19 meses anteriores?

Resulta muy curioso que ahora pretendan que solo deba verse hacia adelante y que se olviden los agravios. Ayer, López Obrador y Rodríguez Vallejo ejecutaron el manual de lo políticamente correcto. Reconocieron lo obvio que es no estar un día sí y otro también en el reparto de culpas y haciendo cálculos políticos de qué hacer y si le meten el pie al de enfrente.

El gobernador y el presidente saben que ambos pagarán un costo si no ofrecen resultados por más que quieran escurrir el bulto de que la violencia es culpa del de enfrente.

Sus porristas e incondicionales que todo lo partidizan pueden ahorrarse el fanatismo rastrero que los ha distinguido durante los últimos meses.

Que el gobernador sea la cabeza de esa nueva coordinación conjunta puede ser considerado otro guiño de la 4T. Pero no debemos olvidar que nadie puede sentirse eximido de responsabilidad. Los centenares de detenidos, la droga decomisada, las decenas de sentenciados no han servido para detener una lucha sin cuartel por la plaza.

Mucha más propaganda y mercadotecnia política que resultados efectivos en un problema que hoy no está resuelto y es el desafío más gigantesco en un estado como Guanajuato que desde hace varios años se convirtió en un campo de batalla de grupos delictivos que han aprovechado la descoordinación para hacer de las suyas.

Bienvenida la reconciliación. Pero ese cuento ya lo hemos visto varias veces.