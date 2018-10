Pólvora e infiernitos

ELVIRA PANIAGUA: IMPECABLE JUSTIFICACIÓN, PÉSIMO, EL ‘TIMING’

CLAROSCUROS. Ella dice que se trata de decir la verdad. En sentido estricto, tendríamos que decirle que ahora le toca aguantar vara.

ANTES. Érase una vez una diputada panista que como presidenta de la Comisión de Hacienda pedía a los alcaldes en cada uno de los años que le tocó el ritual de las recomendaciones salariales, apretarse el cinturón y hacer un esfuerzo de austeridad.

AHORA. Pero nomás llegó a la presidencia municipal y entonces su discurso ya se volvió convenenciero. En el municipio que hoy gobierna, por pudor y algunas otras razones, sus antecesores no se aumentaron el sueldo. No se animaron a hacerlo. Era un paso difícil de dar.

RAZONES. Ella pide e implora que no digan que se aumenta el salario y que sólo lo ajusta a lo que sugiere la recomendación del Congreso. Su argumento, desde el punto de vista legal, es impecable.

ENTORNO. Habrá que decir incluso que está fuera de toda lógica que cualquier diputado local ganara el doble de lo que percibía el primer edil de Celaya. No se comparan las responsabilidades, las exigencias. Pero así están las cosas.

LOS GESTOS. Porque lo mismo vale para los que ganan en exceso que para los que ganan menos. Pero hoy, además de la legalidad, se atiende la actitud de los políticos ante el entorno.

SÍ, PERO… Elvira Paniagua está en su derecho de pedir un salario justo y argumentar que ser servidor público es una actividad que exige buen pago como en la iniciativa privada. Eso no se discute.

¿VALE LA PENA? Pero también debe entender que el ‘timing’ de su decisión es pésimo aunque no dependa sólo de ella sino del entorno. Mientras en su propio Municipio, los regidores y síndicos de Morena renuncian a algunas prerrogativas y en otras latitudes se anuncian programas de austeridad, ella va a ganar más que su antecesor.

MÁS VALE. Ese es el hecho. Si se lo merece o no es otro cantar. Paniagua no puede esperar aplausos y menos, si así dos años como diputada, pontificaba sobre austeridad. Agua y ajo.

SANTILLANA BUSCA CONTRALOR CARNAL

CLARO. De mil amores, el alcalde panista de León, Héctor López Santillana, hubiese firmado la permanencia de Esteban Ramírez como contralor municipal en esta ciudad.

AL EXTREMO. Pero el desgaste al que se sometió este funcionario en el trienio que recién termina fue demasiado. No importaba cómo se llamara el fiscalizador en León: la misión principal que tenía era articular y ejecutar las auditorías pendientes en contra del gobierno barbarista.

SOÑAR DESPIERTO. Ayer, López Santillana definió su ideal de contralor. Sabe que el proceso está en sus manos y que definir quién será el fiscalizador es como cabildear para ver quién va a una dirección en SAPAL, en el Parque Metropolitano o en el Patronato de la Feria.

USOS Y COSTUMBRES. La Contraloría municipal es una oficina más en donde el edil leonés acuerda con los grupos empresariales y grupos de la sociedad civil para llevar a alguien que sepa ser disciplinado, nunca kamikaze que vaya a optar irse por la libre antes de atender las sugerencias de arriba.

NADA NUEVO BAJO EL SOL. Es probable que veamos a una mujer en ese cargo. Pero que nadie lo dude, la conexión con el inquilino de Palacio Municipal será inevitable. Ya saben quién organiza.

LA DEL ESTRIBO…

Las inconformidades contra el incremento de las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad a negocios se intensifican en San Francisco del Rincón.

Ayer, comerciantes e industriales encabezaron una marcha por las calles de la ciudad que terminó con una concentración en donde expresaron sus inconformidades por el incremento. Ya habían dado varios avisos. Es una papa caliente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador querrá que se resuelva antes de que llegue a la silla. A ver.

LA SARDANETA: EL FRACASO, TRES AÑOS DESPUÉS

El parque de la Sardaneta de León no es sólo un fracaso en sí mismo como proyecto por la falta de uso del parque y el deterioro que muestra la infraestructura que ahí se instaló.

También lo es porque la los discursos del PAN-Gobierno sobre el impacto de los programas sociales para reacondicionar o reactivar el tejido social y en lo general, ayudar a las familias a salir de situaciones de inseguridad, ahí no se cumplió.

Un parque lineal de 4.4 km que atravesaba una veintena de colonias populares con rezagos sociales importantes y que conectaba el Parque Metropolitano de León con el Zoológico, dos de los atractivos más importantes de esta ciudad.

El parque, según se anunciaba en el momento, cuenta con 26 plazas de convivencia, andador, ciclovía y una vialidad para el tren neumático, así como ocho puentes peatonales, cuya construcción requirió de una inversión de 194 millones de pesos.

Hace exactamente tres años, en los albores de la administración de Héctor López Santillana en León, el PAN-Gobierno hacía suya la fiesta por la inauguración de este parque lineal.

Motivo de disputa entre la exalcaldesa Bárbara Botello y el gobierno de Miguel Márquez y, en su momento, razón para presumir el orgullo de la sintonía de astros azules.

Ahí estuvo el entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Riodríguez Vallejo, actual gobernador del estado. Los políticos se lucían en sus discursos.

“Hay quienes critican todo y no participan. Yo me encargaré del cuidado y de la vigilancia del parque para que no se apropien las pandillas del mismo. En las comunidades queremos ver armonía”, decía entonces López Santillana.

“Durante muchos años los leoneses solicitaron esta obra para que le diera más valor social a sus terrenos, que durante décadas estuvieron abandonados, sucios, fueron un foco de infección y delincuencia”, señalaba el secretario de Obra Pública del estado, Arturo Durán Miranda.

Las palabras se las lleva el viento. En especial las de los políticos. Ni el alcalde de León ni el ahora exfuncionario estatal pueden sostener esa promesa.

Por esfuerzos no han parado las administraciones panistas. Brigadas para limpiar el parque, programas para reforzar la vigilancia. Lo cierto es que quien no sea vecino de la zona, no ve a ese parque como una alternativa de esparcimiento.

Hace unos meses, mientras se realizaba el tradicional maratón León-Comanja, un excandidato del Partido Verde denunció a través de una transmisión en vivo como habían sido cristaleados ocho vehículos estacionados afuera del Metropolitano, justo en la zona que conecta con La Sardaneta.

Dicen que obras son amores y no buenas razones. Y hay muchas de las cuales, los panistas se sienten orgullosos en León. Ésta en particular, tiene que quedar en el armario de lo que no funcionó.

CARLOS ZAMARRIPA Y SU OPOSICIÓN: PACIENCIA, HABRÁ OTRAS BATALLAS

Morena da la batalla en el terreno de las cifras, de la ineficacia y de la falta de resultados. El PRI apeló a la voluntad política del gobierno en turno. El Verde, mientras tanto, quiso ser más técnico que escénico. Quieren reposición del procedimiento para proponer a Carlos Zamarripa ante el pleno del Congreso del Estado y someterlo a la consideración.

Parece que pierden su tiempo porque el gobierno dieguista hace un buen rato que tomó la determinación de sólo avisar al Congreso local que Carlos Zamarripa se queda como procurador de Justicia. Hablando en plata, la oposición asumirá una causa perdida si insiste con la opción de la propuesta.

La discusión de todos modos se está dando porque al final es uno de los costos que de antemano asumió el gobierno de Rodríguez Vallejo. Es probable que para el gobierno estatal la preocupación principal no sean los obuses mediáticos que reciben un día sí y otro también tanto Álvar Cabeza de Vaca como el propio procurador de Justicia.

Ambos desean mucho más la tregua que anhelan de la violencia del crimen organizado que la de las críticas.

Ya se sabe que a partir del 26 de septiembre, las cifras de homicidios dolosos en Guanajuato ‘pertenecen’ a Rodríguez Vallejo y la percepción de lo que ocurre en Guanajuato no ha cambiado mucho en las últimas semanas.

Las noticias policiacas no varían mucho. Policías atacados, Policías vulneradas, el adiós al Mando único que ya provoca reacciones, la ‘cuota’ de ejecutados en el día a día.

Carlos Zamarripa se va a quedar. Esa es una realidad que nadie quiere cambiar. La presión central ante la ratificación es para el gobierno mismo. Hay mucho por hacer para modificar percepciones y realidades. Hoy, la nueva administración modificó los modos y el andamiaje. Los resultados tardarán más.

El dúo dinámico tiene la presión del tiempo y de los resultados.

Esta es una primera fase. El primer gran corte de caja para revisar si las ratificaciones van en camino correcto se daría cuando venga la discusión sobre el Fiscal General en donde seguramente estará Zamarripa como propuesta.

Esa será la verdadera batalla que el gobierno no librará con un aviso como ayer sino con resultados.