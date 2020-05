Pólvora e infiernitos

CELAYA Y LEÓN: LA RAZÓN DE LA PREOCUPACION

DISPARO. La semana del 11 al 18 de mayo en Guanajuato registró el mayor número de casos de Covid-19 en 7 días. De 640 que había hace una semana, la cifra se elevó a 984. El porcentaje de aumento es menor pues ahora es de 53.75 frente a 58.8 de la semana anterior. El promedio de casos es de casi 50 diarios.

UNA LUZ. Una noticia positiva es que esta semana hubo menos defunciones que la anterior de lunes a lunes. De 38 que había hace 15 días, el registro subió a 62, es decir 89.47% adicional. La cifra hasta ayer era de 83, es decir 21 muertes más, un tercio más de la anterior.

EN LAS MISMAS. Romita sigue siendo un foco de preocupación importante pues aumentó sus casos de 34 a 44 y sigue siendo el primero en tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes.

LOS DOS MÁS PREOCUPANTES DEL CORREDOR. Pero en el corredor industrial, sin ninguna duda, Celaya se confirma como un foco rojo pues subió sus casos positivos de 50 a 88 y sus muertes de 15 a 20. León también está en ese nivel y comienza a acelerar su crecimiento pues pasó de 170 a 291, con tres defunciones más.

LOS OTROS DOS CON FRENO. Irapuato pasó de 59 a 77 casos y de 2 a 4 defunciones. Salamanca contuvo esta semana los contagios con respecto al ritmo de la semana anterior cuando registró 29 nuevos casos. Ahora pasó de 93 a 106 con una defunción más para llegar a 10.

LOS PEQUEÑOS QUE INQUIETAN. En la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, Santiago Maravatío al triplicar sus casos de tres a nueve y al tener menos de 100 mil habitantes, dispara este rubro a 131. Le sigue Romita con 73.48 por cada 100 mil. Luego viene Tarandacuao que con sus cinco casos ya tiene una tasa de 40 puntos.

MEDIA TABLA. Después con cifras que rondan entre los 37 y los 39 casos por cada 100 mil habitantes, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Salamanca y Moroleón.

EL IMPACTO REGIONAL. En la nueva medición por zonas metropolitanas, el conjunto Moroleón, Uriangato y Yuriria se mantiene con la más alta tasa de incidencia con 24.06 (20.78 la semana anterior) aunque le sigue muy de cerca Irapuato y Salamanca con 21.59 (17.93 el lunes pasado); la de León dio un salto descomunal pues pasó de 9.91 a 17.79 y la Laja Bajío subió de 8.20 a 15.74.

LA DEL ESTRIBO…

El presidente del Consejo del Iplaneg, Eduardo Sojo Garza, fue lapidario en su proyección de lo que le espera a la economía mexicana tras la pandemia por Covid-19.

La caída del PIB en México podría llegar a dos dígitos y prácticamente estaríamos hablando de un sexenio perdido a juzgar por las estrategias que sigue la 4T para enfrentar la pandemia y la coyuntura económica en general.

“Corto, timorato, miedoso y poco ambicioso” fueron los calificativos que endilgó al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia.

Y frente a las cartas que ha mostrado el gobierno federal en materia de política económica, las únicas alternativas pueden venir desde lo local, es decir desde los estados.

En otras palabras, escuchen, lean y aprendan del “Plan Marshall” que presentará en Guanajuato el gobernador Diego Sinhue, en buena medida, autoría y estilo del exsecretario de Economía.

CANDIDATOS EXPANISTAS Y LA INCOMPATIBILIDAD CON EL PRI

La elección de 2015 marcó la última ocasión en la que PRI y Verde pactaron una alianza electoral en Guanajuato y en León, concretamente. Podríamos apostar que no habrá más un pacto en el futuro entre estas dos fuerzas políticas.

El PRI va en caída libre en Guanajuato y el Verde ya encontró un nuevo amor en el ámbito político nacional con Morena.

Y las alianzas de PRI con Verde, salvo en 2012 que se dio una sintonía de astros irrepetible que vencieron las resistencias naturales, resultaron un fracaso en la configuración y en la concreción.

Uno de los factores fundamentales fue el de los celos y la falta de empatía. Eliseo Martínez y Angel Córdova nunca se sintieron orgullosos de defender al PRI, por diversas circunstancias y el priismo como institución no apoyó contundentemente a expanistas en esta plaza.

Córdova en 2018 y Eliseo en 2003 padecieron similares decepciones con un partido que nunca los asumió como sus candidatos ni ellos se vieron cómodos con una nueva camiseta.

“Él no me ha mandado nada, ni un chicle; ya ni hablemos de recursos humanos, materiales o económicos (…) yo lo entendí desde un principio: tú tienes que luchar en esta campaña por ti mismo, ir tratando de sumar las buenas voluntades para que por lo menos aquellos que no se convencen, pues que no estorben”, declaró hace exactamente cinco años Córdova Villalobos en una entrevista banquetera.

La queja era dirigida a Santiago García López, el dirigente estatal tricolor. El doctor enfrentaba por sobre todas las cosas, el desdén de la cúpula priista en Guanajuato y la animadversión de la administración municipal que encabezaba Bárbara Botello que vio fracasado su propósito de ver como candidato al exsecretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz.

Era como la segunda parte pero corregida y aumentada de aquella coalición que apoyó a Eliseo Martínez (qepd) en 2003 pero en aquel momento con mayores culpas del propio Eliseo que del entorno priista.

Eliseo nunca se sintió cómodo representando al PRI. Córdova quiso poner una distancia que no era salvable con lo que representaba Bárbara Botello y esta lo apoyaba a regañadientes. El fracaso era lógico.

GUANAJUATO: LAS PROYECCIONES SANITARIAS VS. LAS PRESIONES ECONÓMICAS

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, lo dijo muy claro. Salvo la minería, la construcción, automotriz y campo, ninguna otra actividad industrial puede iniciar la apertura el próximo primero de junio.

Y lo peor. Que pese a que el número de contagios ha venido creciendo durante las últimas tres semanas, aún no llegamos al pico (acm, le dicen los técnicos). Esto ocurrirá hasta el periodo que abarca del 13 de junio al 4 de julio. Es decir, estamos a tres semanas de que inicie la fase más severa en el estado.

Por primera vez, el gobierno estatal habló ayer de proyección de lo que podemos esperar los guanajuatenses para las semanas por venir. En semanas anteriores, el secretario se concretó a dar cifras actualizadas, el día a día y el típico recordatorio de las medidas a seguir.

El dato del pico de contagios es demoledor para los ánimos de los líderes empresariales que piden, sueñan y presionan para volver a la actividad en los primeros días de junio. Pero también para el ciudadano común que pensaba que ya estaba la luz al final del túnel del confinamiento.

Centremos la mira. El anuncio que hizo ayer Daniel Díaz deja muy claras dos cosas. Hasta el momento, Guanajuato ha logrado ubicarse en cifras como unas de las entidades que ha respondido de mejor manera a la pandemia. El número de pruebas que se ha hecho, la tasa de casos positivos y defunciones en el espectro nacional, los hospitales disponibles para atender a pacientes en estado crítico. Las cifras son solventes.

El problema es que tras casi dos meses de cuarentena, falta otro mes para enfrentar la parte más crítica con la amenaza del incremento de casos y la reiteración del llamado al “Quédate en casa” en medio de la desesperación natural de quienes han respetado el encierro, la impaciencia de los que tienen empresas y el hartazgo de quienes se preguntan si no se adelantaron mucho las restricciones para la movilidad.

El propio secretario Díaz deslizó un regaño para ciudadanos de León, de quienes dijo, relajaron las medidas en las últimas semanas y eso se reflejó en el incremento de las cifras.

Y bueno, nomás para empezar y tener una probadita del “estira y afloja” que veremos en los días por venir, en León ayer estaban enredados los funcionarios con el anuncio de las primeras horas de que restaurantes ya podrían abrir parcialmente al público bajo estrictas medidas de seguridad.

El secretario de Salud reiteró por la tarde que sólo los sectores que había anunciado podrían hacerlo el 1 de junio y entonces el gobierno de López Santillana, aparecía con el riesgo de quedar como el indisciplinado del salón.

Una probadita del calvario que representará para muchos lo que resta de la cuarentena. La prueba para la autoridad empieza apenas.