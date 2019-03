Pólvora e infiernitos

LA GLOSA: ZAMARRIPA, VILLAGRÁN Y EL NUEVO ENTORNO

AGENDA. La fracción mayoritaria del PAN en el Congreso local envió más de 100 preguntas para la glosa del primer informe de Diego Sinhue que arranca esta mañana y que tendrá como un plato fuerte mediático, por la coyuntura, el tema de la seguridad que se aborda por la tarde.

MATIZ. Hay una diferencia sustancial entre el gobierno de Miguel Márquez y lo que va del de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

DIFERENCIA. Más allá de los resultados, queda claro que en esta administración ha habido decisión y valor para ir a enfrentar a uno de los grupos del crimen organizado que han asolado media docena de municipios que rodean a Villagrán.

SUTILEZAS. Miguel Márquez Márquez simplemente bajó la cortina y dirigió la mirada hacia otra parte. Una decisión del actual gobernador que, por si hacía falta, ha hecho palidecer y empequeñecer el argumento de quienes creen en los Santos Reyes y en la autonomía de nuestra flamante Fiscalía General.

APUESTA. Es la voluntad del gobernador en turno la que define cuándo y hasta dónde hay que llegar. Hoy, el fiscal general Carlos Zamarripa será uno de los más requeridos en la glosa, por razones naturales.

LOS HILOS. Por el cerco protector que se le construyó durante los primeros meses de la actual administración, previo a su nombramiento como fiscal en los que quedó claro el gran poder acumulado en este gobierno ya le sirvió a este funcionario para tomar aire y reaparecer, de manera estratégica con un renovado protagonismo en estas últimas semanas.

ADVERSIDAD. La iniciativa asumida por el gobierno de Rodríguez Vallejo le colocó en otra tesitura. En el sexenio pasado, Zamarripa comparecía ante cámaras y micrófonos a regañadientes a lamentar el crecimiento de homicidios dolosos en el estado y a quejarse (con pocas acciones que presumir) de la puerta giratoria, la letanía que decidió Márquez repartir en su momento como pretexto.

DETALLES. Hoy Zamarrripa aparece todavía a regañadientes porque eso le sale natural. Pero hoy es otro el discurso. El operativo en Santa Rosa de Lima le ha dado parque e inercia suficiente para no ir solo a la defensiva sino presentar acciones de intervención. El desprecio de la ex PGR y ahora FGR por la rendición de cuentas, le permite posicionar su argumento de quienes fueron los malos de la película en la liberación de una de las detenidas, clave en la operación de ese grupo.

LÍMITES. Paradójicamente, hoy tras una década en el cargo, parece llegar mejor pertrechado que sus anteriores comparecencias. Pero ojo, es un bono temporal. El golpe por la presencia en Santa Rosa de Lima se puede diluir si no hay consistencia.

ÁLVAR: LA ADVERSA COYUNTURA

LE HABLAN. Hoy, tan preocupante o más que Villagrán, aparece Salamanca. Y entonces Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública (lejos del bombardeo al que ha estado sometido Zamarripa) será exigido tanto o más que el fiscal.

PECADOS. Porque en estricto sentido, hoy, hoy, hoy, la mayor responsabilidad del desastre que vive en resultados este Municipio tiene un mayor porcentaje de responsabilidad en el Mando Único y la incapacidad del PAN para construir una Policía municipal en tierras salmantinas.

LA INICIATIVA. Bueno, eso de que será exigido, está por verse. Ojalá, los diputados decidan asumir la labor que les toca, de contrapeso y no el de comparsas que tan fácil se les da a los panistas y sus aliados vergonzantes.

LA DEL ESTRIBO…

Llegaron por fin los elementos federales comprometidos por la Federación a Guanajuato para operar en zonas de alta prioridad por la incidencia de delitos en esas zonas.

Esa es una noticia positiva. Será la primera prueba para el gobierno federal en torno al efecto positivo o negativo de una mayor presencia de elementos federales en zonas golpeadas por el crimen organizado.

Lo que no gustó mucho en el gobierno estatal es que ahora, la FGR se atribuye la detención de uno de los operadores del Cártel de Santa Rosa de Lima cuando el estado había presumido su captura. Una cosa es la sintonía y otra, los celos que diría el clásico, hacen daño y enloquecen.

JORGE VIDEGARAY: 7 AÑOS DESPUÉS, NO PUDO REGRESAR A SAPAL

Nadie como él para adecuarse a las circunstancias políticas del momento y convertirlas en beneficio de sus causas. Autodenominado como un priista de bien, en realidad es un empresario como muchos hay en la comarca. Camaleónico. La diferencia es que a él le gusta el protagonismo. No se conforma con hacerlo tras bambalinas.

“Hábil en las relaciones públicas y políticas para aparecer en cargos importantes con gobiernos panistas y priistas, polémico ante los puristas de ambos partidos, Jorge Videgaray ha sido ave de tempestades permanente”, así lo escribí en este espacio hace tres años.

Y conviene recordarlo porque justo hace 7 años, Videgaray Verdad renunciaba a la presidencia de SAPAL para aceptar la invitación de su amigo, Juan Ignacio Torres Landa (qepd) que emprendía su segunda intentona por la gubernatura del estado.

Y justo 7 años después, el empresario constructor pierde una nueva apuesta para regresar a la Presidencia de ese mismo organismo, la joya de la corona de los consejos ciudadanos en León.

Y la pierde, pese a tener el respaldo del gobernador en turno, Diego Sinhue Rodríguez, sucesor y, en su momento, ahijado político de Miguel Márquez, el mismo al que en campaña hace 7 años, Videgaray ataca con una ‘furia’ que solo él podría creer.

Videgaray no llegó en este 2019 porque no tenía el respaldo de Héctor López Santillana quien, sin ser su rival, no lo quería por razones muy suyas. Fue en sentido contrario a lo que hizo Vicente Guerreo (qepd) en 2009 quien se batió contra el propio PAN para sacar a flote al ingeniero como su carta fuerte.

Como intermedio de esta efeméride, en una fecha como esta, en 2014, el entonces diputado priista Guillermo Romo Méndez despotricaba contra Jorge Videgaray por la forma en la que se hizo de la coordinación de la bancada priista en el Congreso local.

En una de las más ácidas disputas de que se tenga memoria en bancada alguna del PRI en el Congreso local, Videgaray conspiró para ganar una bancada en la que mandaba Javier Contreras.

En 2012, Torres Landa quería a alguien de su confianza como coordinador y llamó a Videgaray que entonces se tuvo que mostrar como nunca antes: un encendido priista y un furibundo antipanista.

Siete años después, Videgaray, que fue junto con Carlos Medina asesor estrella de Diego Sinhue Rodríguez en la campaña por la gubernatura, pierde la posibilidad de regresar a SAPAL. Su habilidad para permanecer cerca del poder está intacta. Pero hoy no le alcanzó para regresar por sus fueros.

REFINERÍA SALAMANCA: MILAGRO DE LA 4T U OTRO MITO GENIAL

Ayer, 100 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su plan energético, el aniversario de la Expropiación Petrolera sirvió para refrendar compromisos y proyectos que vieron la luz en aquella reunión en el Puerto Dos Bocas, Tabasco, donde el mandatario anunció la construcción de una nueva refinería.

Pero en Guanajuato lo que interesa es saber si por fin se hará realidad el sueño de la reconfiguración de la Antonio M. Amor en Salamanca que como las otras cinco que operan en el país, están sumidas en el atraso, la obsolescencia y el funcionamiento a media máquina.

¿Cuáles son las razones por las que debemos creer que en este sexenio sí se va a dar esa reconfiguración que se prometió con Felipe Calderón, con Enrique Peña y ahora de nuevo con López Obrador?

Sobre todo porque la gran apuesta en los tres casos fue la misma: construir una nueva refinería. Felipe Calderón quedó atrapado en una absurda competencia que se lanzó para escoger la sede y que no favoreció a Guanajuato, por más que algunos mantenían una veladora encendida.

Con Peña Nieto, todo quedó clarito. La refinería se haría en Tula, Hidalgo, y Guanajuato se quedaba ‘como el chinito’ aunque en realidad la nueva refinería siempre fue un sueño guajiro. A mitad de sexenio se dijo que era inviable y ni reconfiguración alcanzó Guanajuato.

La tozudez de un político como López Obrador y un ‘me canso ganso’ que puede ser más obsesivo cuando se trata de una obra emblemática en su estado natal puede hacer la diferencia en este sexenio.

Pero la pregunta es ¿qué va a pasar con la refinería de Salamanca?

Aquí ‘sólo’ se requiere una reconfiguración. La secretaria Rocío Nahle le llama “rehabilitación”.

El proyecto original decía que la de Salamanca será intervenida en dos etapas, en la primera se desarrollará el mantenimiento del tren de proceso para que al final del 2019 sea capaz de producir el 75% de su capacidad. En aquella presentación no se señaló en qué consistirá la segunda etapa de la intervención.

En Palacio Nacional se desborda optimismo. Creen que al final de este año, las refinerías podrían estar al 70% de su capacidad y después de 2020 ya al 100, procesando todas las gasolinas para evitar la importación.

No parece bastar con el voluntarismo para lograrlo. La 4T no ha demostrado todavía que podamos romper los traumas y promesas incumplidas del pasado reciente.