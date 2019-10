Pólvora e Infiernitos

El grito en el cielo de los zapateros

CUENTA REGRESIVA. Solo 15 días separan a los zapateros de su nueva cita con la historia y lo que se espera, sea una definición del gobierno federal histórica para bien o para mal de este sector que es la industria madre en la ciudad.

NÚMEROS. El 2 de noviembre vencen los 180 días fijados por la secretaría de Economía federal para la permanencia de los aranceles al 20% en una buena parte de fracciones que afectan tipos de calzado sensibles a la importación de países de oriente, sobre todo de China y Vietnam.

SOLIDARIDAD. Los pronunciamientos locales de respaldo a la causa zapatera se multiplican. Ayer, el Congreso del Estado sumó su granito de arena que es ante todo una postura política que muestra de manera uniforme a las fracciones parlamentarias representadas en el poder legislativo, salvo la de Morena, como es de suponerse.

APOYO. Ayer el propio gobernador Diego Sinhue, como ya lo hicieron los zapateros subrayó con diplomacia la peculiar actitud asumida por la secretaria de Economía Graciela Alvarez quien ha sido implacable y claridosa en las reuniones en corto con los industriales.

RECUERDOS. De plano a algunos directivos zapateros la actual funcionaria del gobierno morenista les recuerda a funcionarios insensibles que mostraron abiertamente su hostilidad con los zapateros como Bruno Ferrari que alguna vez dijo en un Sapica que no se valía “mamar y dar de topes”.

PRESUNCIÓN. Y es que si algo no esperaban los zapateros es la frialdad que han encontrado en algunos encuentros con el gobierno federal. Había quienes incluso tenían fe ciega en que por el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, las medidas proteccionistas fuesen en automático una de las consecuencias de este gobierno.

PESIMISMO. Pero como han dicho algunos, pocas cosas tan neoliberales como la estrategia para eliminar aranceles y esa sensación ha dejado la secretaría de Economía en los últimos encuentros.

ESPERANZA. Pero ha sido el videomensaje de López Obrador en la clausura de la Reunión Anual de Industriales el que ha reverdecido las esperanzas de los zapateros de que al final, se reconsidere lo que es un borrador de la decisión.

ESCENARIO ADVERSO. Porque los zapateros ya tienen un proyecto de resolución: 2 años de permanencia de los aranceles al 20% y reducción gradual a lo largo del sexenio para que queden en 8 en 2024. Un escenario de terror para ellos.

ABRAZOS Y BESOS EN EL CONGRESO: LA POLÉMICA POR UN CODIGO DE ÉTICA

DE FUEGO. Vaya arranque del famoso código de ética del Congreso del Estado cuando el día de su anuncio y difusión, el presidente de la Junta de Gobierno Jesús Oviedo Herrera tiene que proponer ajustes a la redacción para evitar ambigüedades.

AL PIE DE LA LETRA. De acuerdo al documento de corrección, “ser busca clarificar uno de los incisos y mejorar la redacción del texto ya que este se refiere a la intencionalidad sugestiva o de naturaleza sexual de los contactos físicos y de ninguna manera a prohibir expresiones respetuosas a través de contactos físicos como el beso o el abrazo”.

MÁS. Es por ello que el inciso b de las acciones que contravienen el código de ética está el “tener contacto físico sugestivo o de manera sexual como tocamiento, abrazos, besos, manoseo y jalones”. Un ejercicio que por supuesto, se presta a la polémica porque la pregunta natural es quién y cómo juzga la intencionalidad que ahí se describe.

AUTOR MATERIAL. Por cierto, el código de ética no pasa por la revisión de los diputados. Es autoría total del Contralor Interno Rafael García.

LA DEL ESTRIBO…

Se entiende que Morena haya votado el proyecto de presupuesto del Congreso local en contra pero que también lo haya hecho la bancada del PRD sí llama a sorpresa.

Por cierto, queda claro por qué tanto interés de ser coordinador de bancada, integrante de la mesa directiva en un período ordinario o hasta integrante de la Comisión Permanente. En el presupuesto se contempla dentro del capítulo 1000 una partida adicional mensual de 13 mil pesos para cada integrante de la Junta de Gobierno y otra, anual por 540 mil 750 pesos por concepto de ayudas sociales y culturales de los miembros de la Junta.

También hay una partida adicional de 40 mil 154 pesos para los integrantes de la mesa directiva y diputación permanente y un fondo revolvente de 29 mil pesos para la presidencia del Congreso.

No cabe duda que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

La Sardaneta: el fracaso, 3 años después

Hay realidades que explican no solo el fracaso de una obra sino de una estrategia de gobierno largamente cacareada y que aun hoy, se repite como si no existieran evidencias de los tropezones.

La cantaleta de la reactivación del tejido social, de atender las causas de la inseguridad se manifiestan en la situación que vive este proyecto inaugurado hace exactamente 4 años en el trienio de Bárbara Botello y que, paradójicamente fue una de las obras que conjugaron los esfuerzos de la priista con el entonces gobernador Miguel Márquez aun cuando se inauguró ya con Héctor López Santillana.

Una obra en la que se invirtieron 194 millones de pesos que hoy no de milagro verá algún Municipio en obras promovidas desde el gobierno federal. Y no es una exageración decir que ha sido un dinero tirado a la basura su nos atenemos a los objetivos originales del proyecto.

Un parque lineal de 4.4 km que atravesaba una veintena de colonias populares con rezagos sociales importantes y que conectaba el Parque Metropolitano de León con el Zoológico, 2 de los atractivos más importantes de esta ciudad.

El parque, según se anunciaba en el momento, cintaría con 26 plazas de convivencia, andador, ciclovía y una vialidad para el tren neumático, así como ocho puentes peatonales, cuya construcción requirió de una inversión de 194 millones de pesos.

“Hay quienes critican todo y no participan. Yo me encargaré del cuidado y de la vigilancia del parque para que no se apropien las pandillas del mismo. En las comunidades queremos ver armonía”, decía entonces López Santillana.

“Durante muchos años los leoneses solicitaron esta obra para que le diera más valor social a sus terrenos, que durante décadas estuvieron abandonados, sucios, fueron un foco de infección y delincuencia”, señalaba el secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda.

En el último año han abundado los reportajes en los que se reseña el abandono del parque. La vandalización de muros y de la infraestructura deportiva.

Pero sobre todo, el fracaso absoluto del origen para el que fue creado: la convivencia deportiva, el esparcimiento. Pocos se atreven a ejercitarse o transitar por la gran ciclovía, una de las mejores dela ciudad. Porque el tejido social no solo no pudo rehacerse. Sigue roto.

Mario bravo: el primer resbalón…

Muchas dudas en el aire quedan tras la renuncia de Sergio Armando Rodríguez como director técnico de la Policía Municipal de León, uno de los cargos del círculo cercano del secretario de Seguridad Mario Bravo.

Varios temas: la lentitud de los reflejos del gobierno municipal porque desde el martes por la noche, circularon versiones en Twitter que señalaban que el funcionario presuntamente ejercía al mismo tiempo como director de la Policía de Jaral del Progreso y que no había aprobado las pruebas de control de confianza.

La versión fue de Adolfo Enríquez Vanderkam. Pasó el miércoles y nada se dijo oficialmente en Palacio Municipal y concretamente en la secretaría de Seguridad.

Hasta ayer por la mañana, la secretaría anunció QUE Rodríguez presentó su renuncia al cargo la noche del miércoles.

“La secretaría de Seguridad Pública aceptó la renuncia de Sergio Armando Rodríguez González para facilitar las investigaciones sobre su situación administrativa en cargos anteriores.

La secretaría de Seguridad está abierta para colaborar y otorgar información necesaria a las autoridades correspondientes ante posibles investigaciones que se desprendan de esta situación”, señala un comunicado.

¿Un funcionario cobrando salarios en 2 Municipios de manera simultánea, engañando en ambos lados? ¿Cómo se pudo haber escapado ese dato tan importante en el ámbito administrativo?

Se trata de un funcionario reclutado por el propio secretario de Seguridad Mario Bravo. Lo que se esgrime de parte de la autoridad tras bambalinas en su defensa es que no cobra 2 salarios y que por alguna razón no fue dado de baja en Jaral del Progreso.

Solo la confirmación de esa circunstancia podría salvar a la secretaría y a su titular de un papelón. Del tema del examen de control de confianza, lo que se dice es que está pendiente la actualización de la prueba pero que eso no le impide tener el cargo.

Es probable que el secretario Mario Bravo que ocupa hoy su primer cargo de esa envergadura, no esté muy habituado a controlar una dependencia tan demandante. Sea como sea, el responsable político principal es él y tendrá que responder ante este problema.

Es el Municipio de León, la sexta ciudad más habitada del país con una administración municipal que presume procesos administrativos de vanguardia. No puede resbalarse de esa manera.

