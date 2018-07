Pólvora e infiernitos

PRI: ALLÁ, AUTOCRÍTICA; AQUÍ, VIVE LA AUTOCOMPLACENCIA

LOS CONTRASTES. Mientras en la Ciudad de México, René Juárez Cisneros ponía el pecho a las balas con un discurso autocrítico y que exhibía con crudeza la realidad del PRI tras el desastre electoral del primero de julio, sin autocomplacencias ni medias verdades, en Guanajuato es momento que nadie lanza la primera piedra.

PALABRERÍA. En el pasmo que invade a los tricolores en el estado que fueron enviados al tercer lugar como fuerza política en la entidad, la dirigencia del partido comienza a asomar la cabeza y pide a los detractores de Gerardo Sánchez García entrar a la dinámica que resumen en reflexión, cohesión y renovación.

DE CHILE Y DE MOLE… Pero eso es simplemente imposible. En Guanajuato, la legión de detractores de Gerardo Sánchez es amplia y diversa. En ella militan quienes fueron derrotados el pasado primero de julio, quienes fueron marginados para alguna posición en los meses anterior y los que resultaron damnificados en los años previos.

TODO TERRENO. Si todo se resolviera por mayoría no habría duda que Sánchez García ya debía estar fuera de la vida política priista. Pero en Guanajuato, el senador y excandidato a la gubernatura se las ha arreglado desde 2012 para sobreponerse a los diagnósticos de quienes lo ven aniquilado.

VA DE NUEVO. Hoy no parece haber argumento alguno para que Sánchez García siga siendo el factótum del priismo guanajuatense. Ricardo Ramírez Nieto, diputado federal, excoordinador de la campaña de José Antonio Meade en el estado, ha sido uno de los más ácidos críticos de Sánchez García.

EL DURO. Ahora advierte que si el excandidato a la gubernatura mantiene su predominio en el priismo local, el prefiere dar un paso al costado y marcharse.

ESCENARIO. Y ese es el gran riesgo. El desaliento que puede crear la simple percepción de que se mantiene el cacicazgo gerardista sin contrapesos en Guanajuato, podría dejar al tricolor en calidad de muerto viviente.

EL CALENDARIO. Y eso pasa por las definiciones que se tomen en la capital del país en donde ya arrancó la etapa de autocrítica y está el trazo para la renovación del partido que pasa por la convocatoria al Consejo Político Nacional del PRI en un plazo que puede ir de septiembre a noviembre que es el órgano que elegirá a los nuevos jerarcas tricolores.

PLAZOS. Esa dirigencia sólo estará hasta agosto de 2019 fecha en que habrá una nueva dirigencia formal.

LO LOCAL. En otras palabras, Celeste Gómez Fragoso permanecerá al frente del priismo guanajuatense por lo menos en los tres meses siguientes. El centralismo que caracteriza al PRI impide pensar que se pueda dar un cambio mientras no se haga lo propio a nivel nacional.

¿QUIÉN LANZA LA PRIMERA PIEDRA?

A VER. Pero es impensable que en ese ínter, las aguas internas no se agiten en el tricolor guanajuatense. Los críticos del establishment priista hablan y hablan de la necesidad de una renovación. La mayoría dice que es necesario no sólo nuevas caras sino un auténtico relevo generacional.

PUNTO DE PARTIDA. Pero hoy, todo se circunscribe a las pasiones postelectorales, a la fobia que provoca el adversario común: Gerardo Sánchez es el que une a todos porque no lo quieren.

PARADOJAS. Pero al rechazo le hace falta darle forma de proyecto. Quienes no quieren a Gerardo tendrían que trazar una ruta crítica. Hoy la mayor fortaleza de Sánchez García es la debilidad estructural del PRI posterior al primero de julio.

UNO MÁS. A final de cuentas, Guanajuato es una mancha más en el tigre de las decepciones nacionales. Es cierto, aquí es el enésimo fracaso pero tampoco es muy diferente al fracaso en otras entidades.

PUNTO NEURÁLGICO. Por eso, el punto es saber cómo se va materializar una eventual rebelión y quien le dará un sentido de coherencia más allá del pataleo mediático.

RECUERDOS. El PRI enfrenta una situación parecida a la que se vivió luego de la elección de 2000 cuando sólo Wintilo Vega se interesó por quedar al frente del desastre tras el triunfo de Vicente Fox.

UNO MÁS. Porque además, la bancada del PRI que estará integrada por sólo tres diputados, dos de ellos (Celeste Gómez y José Huerta), incondicionales de Sánchez García. Ahí no habrá nada nuevo bajo el sol.

CASI NADA. En suma, la eventual rebelión interna en el tricolor debe tener no sólo causa sino método y un pacto en el que concurran las diversas corrientes aglutinadas en el antigerardismo.

LA DEL ESTRIBO….

Con eso de las medidas de austeridad que ya anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la administración federal que se extenderán al Poder Legislativo, que también domina Morena, los panistas guanajuatenses que van a ir a San Lázaro se deben preparar.

No sólo para la bancada más exigua de la historia moderna en San Lázaro sino para las rudas medidas de austeridad que les esperan. Recortes en prerrogativas, viajes, gasto corriente.

El chiste que corre entre los panistas es que ahora sí se le va a cumplir a Juan Carlos Muñoz Márquez y van a ganar poquito.

A UN AÑO DEL DESPIDO DE ALONSO ESCALANTE

La forma en que se ejecutó fue descortés. Una rudeza innecesaria por la labor que había desempeñado el afectado al frente del Teatro del Bicentenario a quien despidieron en un marco inmerecido. Un desplegado firmado por el Consejo Directivo del Fórum Cultural.

Hace exactamente un año, Alonso Escalante era echado literalmente de la dirección del Teatro del Bicentenario en medio de una disputa en la que se descuidaron las buenas maneras.

Quien leyó ese desplegado sin conocer el contexto, creería que Escalante fue un servidor público proclive al enfrentamiento. Lo mismo lo calificaba de “personalista, arrogante, egocéntrico, conflictivo y con falta de lealtad a la institución” y de promover acciones que afectan a los integrantes del Consejo y al propio director.

En ningún momento apareció el calificativo de ineficaz o irresponsable. Era una disputa de egos con el director del Fórum Cultural, Arturo Joel Padilla, para efectos administrativos, jefe directo del despedido.

El implacable desplegado publicado por los integrantes del Consejo Ciudadano del Consejo Directivo del Fórum Cultural (así, sin los nombres de cada uno de ellos) en el que crucificaban públicamente a Alonso Escalante, despedido director del Teatro del Bicentenario que estaría en el cargo hasta septiembre próximo, precipitó el desenlace.

Estos consejeros (léase Roberto Plascencia qepd, David González, Ricardo Torres Álvarez) una serie de acciones en las que habría intervenido Escalante en detrimento del Teatro. Entre otras, la descalificación del director del Coro, Antonio Espinal, acciones de presunto acoso laboral y la intención de manejar de manera independiente los recursos para el Teatro.

Alonso Escalante reveló que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas había iniciado un proceso de responsabilidad administrativa en contra del director del Fórum Arturo, Joel Padilla, por presuntas irregularidades cometidas al no respetar el proyecto original de una bodega que se construye en las inmediaciones del Fórum.

Demasiados escandalitos que precipitaron el cese de Escalante simple y sencillamente porque Joel Padilla y él no congeniaban. Los del Consejo Ciudadano del Fórum optaron por prescindir de un funcionario con buenos contactos, con visión y, sí, frontal y que no se anduvo con rodeos.

Meses después, la Procuraduría Estatal de Derecho Humanos, tras una queja interpuesta por el afectado, recomendó a Joel Padilla ofrecer una disculpa pública a Escalante por el tono de los comunicados de su despido.

PRD: CON RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Otro partido que enfrenta un futuro sombrío es el PRD. El pacto de una coalición con el PAN lo dejó en el peor de los mundos.

Ricardo Anaya Cortés fue el candidato presidencial panista con peor desempeño en los últimos sexenios con todo y la concurrencia del sol azteca y de Movimiento Ciudadano.

Eso agranda la crisis perredista que quedó diluido. Y si en el ámbito nacional le dio pulmonía, en Guanajuato este partido ya vive horas extras.

Porque aquí el pacto por la coalición no resultó tan dañino para ellos en la cosecha electoral. El PRD alcanzó a ganar algunos municipios pero no Cortazar y Acámbaro en donde postulaba a dos que consideraba sus cartas fuertes: Hugo Estefanía y Gerardo Silva.

Es probable que el PAN acuse de malos resultados en la cosecha electoral y que la suma de PRD y MC le quitó en lugar de darle. Pero es probable que a mediano plazo ya no tenga que preocuparse por estos partidos y su representación simbólica.

Hay panistas que creen que si buscaran la suma de algunos perredistas a su causa, uno de los primeros que aceptaría es el dirigente Baltasar Zamudio.

Está claro que el sol azteca no existe como bloque sólido en el estado. Las dos diputadas que llegan lo harán por obra y gracia de Hugo Estefanía, el personaje que no pudo vetar el PAN dentro del PRD y que, de no negociar, representaría una piedra en el zapato para los panistas, a menos, claro, de que encuentren la forma de ablandar al todavía alcalde.

El punto es que en el escenario nacional que habla de un PRD que puede cambiar hasta de nombre, habrá algunos en Guanajuato muy empanizados que ya no tendrán impedimento ni empacho en descararse.

Lo del sol azteca parece cuestión de tiempo. Vive con respiración artificial. En Guanajuato llevan todo un sexenio entregados al PAN. No cuentan como contrapeso porque ni les interesa ni tienen con qué. Una triste realidad.