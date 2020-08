Pólvora e infiernitos

LA CUARENTENA “EVIDENCIA” EL DESPILFARRO DE LOS DIPUTADOS

RECUENTO. Cinco nuevos contagios en el Congreso local representan uno de los argumentos más sólidos que esgrimió ayer el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Jesús Oviedo Herrera, para anunciar que no habrá regreso a actividades presenciales antes del 25 de septiembre, fecha del arranque del siguiente periodo ordinario de sesiones.

CONSIASTENTE. Dijo que la evaluación de las condiciones de la epidemia unos días antes de esa fecha, permitirá decidir si regresan a actividades presenciales o siguen haciendo sesiones a distancia. Una decisión que en principio va por la línea de la sensatez que ha trazado Oviedo Herrera pero que tiene sus aristas.

DIMENSIONES. El diputado panista no dijo si estos nuevos contagios se habían dado entre el personal que acude a hacer trabajo presencial (unos 30 empleados que representan el 10% del total del personal) o de los que están haciendo trabajo a distancia.

CONDICIONES. Si son de los que van a hacer trabajo presencial, el porcentaje sería altísimo y si es de los que están en su casa, podría pintar un panorama que sería como el cuento de nunca acabar.

ENTORNO. Esto, si el Congreso local está esperando regresar a actividades presenciales cuando acumule varias semanas sin un solo caso. Pareciera que en el poder legislativo están aplicando un parámetro más exigente si se trata de definir el momento idóneo para terminar con el ‘home office’.

DIFERENCIAS. La diferencia es clara: el Poder Judicial ya regresó parcialmente; ahí laboran más de 3 mil empleados en el edificio central; la labor presencial de los más de 300 empleados del poder legislativo puede hacerse desde casa y los ciudadanos no necesitan que vayan a hacerlo a la oficina. En el poder judicial, sí urge la resolución de audiencias.

SI, PERO… Que Jesús Oviedo diga que no hay rezago en el trabajo legislativo, que van al día y que hasta van más avanzados que si estuvieran acudiendo a las instalaciones, es algo de esperarse.

DATOS. Por ejemplo, el trabajo a distancia les permitió tener CUATRO sesiones de pleno más que las habituales y mesas más de trabajo adicionales. Es decir, trabajaron más.

LAMENTABLE. Ya podemos decir entonces que los diputados hicieron un gran descubrimiento. Son más productivos desde casa. Lástima que lo descubrieron muy tarde. Si se dan cuenta cinco años antes, nos ahorramos ese costoso edificio en el que se gastaron cientos de millones de pesos.

LA DEL ESTRIBO…

Anoche, los colectivos “Sembrando comunidad” y “A tu encuentro” reclamaron en Twitter el intento de detención de una integrante de esta agrupación por su participación en la manifestación del pasado 10 de julio cuando varias decenas de personas bloquearon el acceso a la capital del Estado.

En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso local, la diputada de Morena Magdalena Rosales exigió al gobernador detener el proceso penal contra 3 personas involucradas en aquellos hechos.

En su momento, el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca informó aquella tarde que se detuvo y se dejó en libertad con las reservas de ley a 4 personas por obstrucción de la vía pública.

Luego, el gobernador visitó a una persona que se fracturó la pierna en la refriega. ¿Tiene algún sentido que el gobierno estatal mantenga esos procesos abiertos mientras se lanzan mensajes de conciliación y trabajo conjunto con los colectivos desde la Comisión de Búsqueda y la secretaría de Gobierno?

¿No tiene suficiente la Fiscalía del Estado con la exigencia de aclarar las desapariciones de personas? No se puede chiflar y comer pinole.

CITY MANAGER LEÓN: MUCHO RUIDO ¿CUÁNTAS NUECES?

¿Qué tan útil ha resultado la implementación de la figura del City Manager en la ciudad de León a un año de que asumió el cargo el exsecretario de Obra Pública Arturo Durán Miranda?

¿Corresponde a las expectativas el desempeño del nuevo funcionario municipal que es un administrador de servicios y sobre quien se sembraron grandes expectativas?

“El primero de los objetivos que queremos es asegurar que estemos en condiciones de brindar mejores servicios a los ciudadanos, es claro que en la experiencia histórica hemos venido observando como la velocidad de desarrollo de nuestro municipio le ha venido ganando a las soluciones en materia de servicios municipales”, dijo hace un año Durán Miranda en su discurso para asumir el cargo.

El planteamiento fue la creación de una plaza que sería como una suerte de supervisor y ejecutor de mejoras en la prestación de servicios.

En realidad, Durán Miranda todavía queda a deber con su trabajo. Los regidores de oposición en León se han quejado amargamente de lo que ha hecho hasta el momento y sienten que solo ha sido una carga adicional a la nómina sin resultados importantes.

“Se le está pagando a un fantasma”, refirió hace algunas semanas la regidora de Morena, Gabriela Echeverría.

“De 550 mil pesos son las camionetas y van a ser dos. Y aparte le van a dar otros tres vehículos que dicen que son usados, aunque no nos especificaron. Las camionetas son nuevas y no me parece bien, porque con un vehículo normal de uso rudo se puede hacer el mismo trabajo”, cuestionó en septiembre pasado la regidora priista, Vanessa Montes de Oca, quien no estuvo de acuerdo con el salario de 95 mil pesos que recibe Durán Miranda.

En noviembre del año pasado, Durán Miranda presentó su plan de trabajo.

La llegada al cargo de Durán Miranda estuvo precedida de una gran controversia. Se llegó a decir incluso que iba a quitar poderes a algunos funcionarios del gabinete de López Santillana. La verdad, eso no ha ocurrido

Sería oportuno que el gobierno de López Santillana ofreciera un parámetro que nos permitiera evaluar si valió la pena el gasto para agrandar una nómina de por sí, elevada. Lo que no se mide no se puede mejorar.

LA PANDEMIA CEDE Y EL GLOBO (VIRTUAL) SE ASOMA

En la que ha sido la rueda de prensa más breve en lo que va de la pandemia, dos datos destacaron de la comparecencia semanal ante los medios del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, y sus colaboradores.

Que Guanajuato parece estabilizar los contagios en las últimas dos semanas y que estas variables ya le animaron a la secretaría, a confirmar la posibilidad de que se pueda realizar el Festival Internacional del Globo, justo cuando estamos a tres meses de la fecha programada de arranque.

La declaración del director contra Riesgos Sanitarios de la dependencia Luis Carlos Zúñiga de que se exploran posibilidades de realizar el evento aunque con un formato virtual.

Esto no lo dijo pero a eso se refiere cuando habla de un “formato distinto” al que estamos acostumbrados.

Habría que revisar las letras chiquitas del comentario. Hace semanas que hay pláticas entre las autoridades estatales y municipales de León con los promotores del evento y la determinación es que en efecto, el evento va para adelante. La cuestión es conocer el formato.

Las voces de protesta se podrían aplacar de una manera muy simple: anunciando que el evento será solo virtual como la edición del Festival Cervantino que se desarrollará en octubre.

Lo que han pedido las autoridades estatales es que ante la imposibilidad de realizarlo como se hace tradicionalmente, no se deje pasar la fecha inadvertida y se organice “algo” que puede encuadrar dentro de las medidas sanitarias que se proyectan para esa fecha.

Ya se ha dicho que los conciertos están descartados porque ni siquiera los artistas tienen agenda abierta este 2020. La duda es conocer cuál es ese “formato distinto”. Habría globos y venta de boletos pero para ver un espectáculo “on line” con accesos restringidos a pilotos y personal organizador en el Metropolitano.

El secretario Daniel Díaz presumió ayer las cifras. Guanajuato sigue siendo el tercer lugar en casos acumulados y el segundo en casos activos a nivel nacional.

Y tendremos que acostumbrarnos en adelante a revisar sólo los casos activos y olvidarnos de los acumulados a la luz de la estadística de los que se han recuperado.

Ayer por primera vez, la Secretaría de Salud presentó el desglose de los casos activos que muestran con mayor claridad la fuerza de la pandemia. Se confirmaron los datos que le di ayer aquí que tienen a León (primero en el estado) en el tercer lugar nacional de ese rubro y a Irapuato (segundo en Guanajuato) en el lugar 24 nacional.

A dos días de la mitad del mes, la tendencia muestra que agosto tendría menos casos que julio aunque faltara saber si en la segunda quincena de este mes, hay un impacto por el cambio de semáforo.

Esto será interesante. Ya sabremos si a mayor movilidad y reapertura de negocios, más casos; si la población ya aprendió la lección, si el uso de cubrebocas ya es “la ley” o si el famoso semáforo nada tiene que ver con la realidad de las calles y la pandemia.

Por lo pronto, es positivo que desde la autoridad estatal no aparezca la fatídica frase de “estamos domando la pandemia”. Faltará sintonizar las palabras con las acciones…