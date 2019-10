Pólvora e infiernitos

NUEVO ROUND MORENISTA: NOCAUT DE ALMA ALCARAZ

TREMENDO REVIRE. En medio del lamentable estado de cosas que reina en Morena, condenado, día con día a posponer su proceso electoral interno, ayer la dirigente estatal de Morena Alma Alcaraz enseñó las garras y asestó un trancazo a sus adversarios internos cuando menos y por donde menos se lo esperaban.

SIN TAPUJOS. doblega día con día nuestra capacidad de sorpresa. Sus pleitos ya no se limitan a la guerra mediática. Ahora, se exhiben en vivo y a todo color, con el canibalismo que los ha distinguido desde su nacimiento y mordiendo hasta sus aliados en el afán de desacreditar a sus rivales personales.

CONTRAGOLPE. En esa lógica que golpea día con día y debilita la imagen del morenismo, la dirigente Alma Alcaraz apostó por encarar a sus adversarios internos para salvar su propia situación y parece haberlo logrado con creces.

RESPUESTAS. A la acusación de haber participado en una asamblea fuera del distrito donde está su domicilio respondió exhibiendo su credencial de elector. Al señalamiento de que no solicitó licencia para participar como candidata a consejera (cargo que finalmente logró) esgrimió sus propios argumentos de defensa.

PELEADOS. La realidad es que su razón más sólida no es su acuerdo con la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky sino la propia situación que envuelve a su némesis, el diputado local Ernesto Prieto Gallardo.

MISIL. Porque si Enrique Alba y compañía acusan a Alcaraz de no haber solicitado licencia a su cargo para ser candidata a consejera, el mismo señalamiento alcanza al diputado Prieto porque él tampoco solicitó licencia a su curul.

NO ME DEFIENDAS…Y Prieto no solo es aliado de Alba sino que este es su suplente en el cargo. Por supuesto que el experredista sabía que su impugnación pública contra Alcaraz, le pega a Prieto. Pero en Morena las ambiciones personales superan cualquier alianza.

FUEGO AMIGO. Las alianzas son frágiles y se rompen cuando los involucrados quieren lo mismo. En algo coinciden Alcaraz y Prieto. Ambos saben la fragilidad, maleabilidad de los reglamentos de Morena que se apuntaron para ser consejeros, el primero con la declaratoria abierta de una expulsión de las filas morenistas y la segunda, con el candado que la limitaba.

PARÉNTESIS. Y hay que decirlo, un candado absurdo porque es un exceso que un partido limite la búsqueda de cargos partidistas tan ordinarios como una consejería a quienes son integrantes de dirigencia de partido o representantes populares.

TROPEZÓN. A Enrique Alba y compañía ayer les salió el tiro por la culata en esa enfermiza cohabitación de tribus en Morena. Alma Alcaraz blindó su cargo no solo por la vía directa que tiene con Polevnsky sino en el caos que hoy reina en ese partido que hace que lo mejor sea no moverle, posponer la elección a menos que quieran convertir a su instituto en un cochinero.

LOPEZ SANTILLANA: EL GOBIERNO COMO VICTIMA

“A reforzar que todos somos víctimas en esto”, así respondió el alcalde de León, Héctor López Santillana a la pregunta de qué pensaba de que 2 oficinas de gobierno fueron visitadas por presuntos delincuentes en este año, solo para armar desorden y sin que, según los reportes oficiales se hayan llevado absolutamente nada.

Vaya pronunciamiento. El gobierno cuyas oficinas, no se escapan de los delincuentes, se asume como víctima de los malosos. Ser autoridad no lo libra de esos actos que agobian a los ciudadanos comunes y corrientes. Que Dios nos agarre confesados.

LA DEL ESTRIBO…

Se cansó de esperar la directora del Festival Cervantino Mariana Aymerich al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se retrasó casi una hora en su arribo a una exposición en el Teatro. De los 2 eventos públicos que tenía Rodríguez Vallejo llegó tarde al primero y ya no alcanzó a llegar al segundo, la entrega de una presea al actor Héctor Bonilla en el que solo estuvo la titular del FIC.

FISCALIZACIÓN GTO: A LOS AMIGOS, JUSTICIA Y GRACIA…

Y en efecto, en materia de fiscalización de recursos, en Guanajuato no todos son medidos con la misma vara.

Hace exactamente 2 años, la entonces procuraduría de Justicia del Estado solicitaba el desafuero de la exalcaldesa de León como probable responsable del delito de peculado con lo que se materializaba la persecución que se dio desde la administración de Miguel Márquez.

Una persecución que no deja de serlo por el hecho de que haya habido justificaciones en las irregularidades cometidas. Se le puede catalogar como tal como al mismo tiempo se puede hablar de un manto protector para el exsecretario de Turismo Fernando Olivera Rocha quien salió sin un rasguño tras una auditoría sobre el uso de recursos en esa dependencia.

Hace exactamente un año, la Auditoría Superior del Estado acusaba recibo de lo que respondía el entonces recién nombrado secretario de Turismo de Tamaulipas.

La explicación que ofrecía al auditor Javier Pérez para justificar el por qué se contrataron mecanismos de promoción cuya evidencia no se ha localizado, no se la creyeron en la ASEG.

El auditor sostenía que había contratos firmados con las especificaciones puntuales de dónde se iba a colocar publicidad del estado. Y en los contratos no decía, Pérez Salazar que dichos contenidos sean únicos y exclusivos para suscriptores de revistas o algunos otros medios de comunicación.

Olivera Rocha decía que está todavía en la fase donde puede solventar observaciones. Y tal parece que lo hizo porque ni un jalón de orejas se ganó.

En la misma fecha pero del año anterior, el gobierno estatal solicitaba el desafuero de Botello por un monto no especificado.

El encargado de procesar la solicitud, sería el también priista y guanajuatense, Ricardo Ramírez Nieto, quien era el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Como era de esperarse, nada pasó en la Cámara de Diputados. Las acciones penales contra Botello se concretaron hasta hace algunos meses con los resultados ya conocidos. Los gobiernos panistas fueron pacientes hasta que consiguieron procesar a Botello.

Pero cuando no hay línea para fiscalizar, ocurre lo que pasó con Olivera que se fue feliz de la vida. A los aliados, justicia y gracia…

SALAMANCA: LUEGO DE LA TORMENTA, EL MEA CULPA

Después de la tormenta declarativa y los desencuentros, el relevo de mando en la 16ª Zona Militar volvió a alinear algunos astros en la destartalada relación entre el gobierno del estado y el gobierno de Salamanca.

Y no es que ahora todo sea miel sobre hojuelas pero la perspectiva cambia. No parece ninguna casualidad que todo se dé en cascada: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reúne con el secretario de Seguridad Alfonso Durazo y al día siguiente, se presenta el acercamiento del secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Y en las declaraciones políticamente correctas de rigor, Diego Sinhue no puede evitar deslizar los datos con un dejo de ironía y de lamento. “Entiendo la desesperación de la alcaldesa porque se fueron 150 elementos de la Marina”.

El primero que lamentó la partida de los elementos de este cuerpo de élite fue el mandatario estatal pero la damnificada colateral fue Hernández Cruz porque en ese municipio había más elementos asignados que en ningún otro.

El mandatario estatal debió haber tenido una reunión muy productiva con Durazo. Solo Rodríguez Vallejo sabe los acuerdos concretos a los que llegó con el funcionario federal una vez que se oficializó que la policía federal, el Ejército y la Guardia Nacional son los cuerpos de seguridad que permanecerán en el Estado.

Ni a Salamanca ni al gobierno estatal les conviene profundizar una pugna cuando los resultados para ambos en materia de seguridad son adversos. Dos meses acumula el gobierno estatal con cifras negativas en homicidios dolosos y la escalada de violencia no cesa.

Michoacán parece vivir una crisis mucho más severa pero hoy Guanajuato sigue enfrentando la adversidad de las cifras mientras se hace lo posible para contener ya no digamos, disminuir las estadísticas negativas en seguridad.

Por su parte, la alcaldesa de Salamanca también quemó algunos cartuchos con su reciente declaración de guerra al mandatario estatal. No debe olvidar que cada día que pase la falta de resultados es responsabilidad directa de ella y que ya no puede seguir repartiendo alegremente las culpas como lo ha hecho hasta este momento.

Se termina el round y nadie puede decirse ganador porque en realidad quienes pierden en lo general son los ciudadanos que no ven muy claro en materia de seguridad.

