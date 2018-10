Pólvora e infiernitos

FERNANDO OLIVERA: YA LE COMPRARON ESPEJITOS EN TAMAULIPAS

DE PLANO. Hay quienes nacen con estrella y otros que nacen, estrellados. En el primer caso tendríamos que ubicar al secretario más sobrevalorado por el exgobernador Miguel Márquez, Fernando Olivera Rocha, quien no tardó mucho para encandilar a otro gobernante con su rollo mareador: desde ayer es secretario de Turismo en Tamaulipas.

CONTRATADO. Muy sonriente, el gobernador de ese estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, anunció su nuevo fichaje que apenas hace tres semanas despachaba aquí en Guanajuato y ya está bien ubicado en otra administración estatal.

OSCURIDAD. Es algo así como la antítesis de Juan Pablo Luna Mercado de la Procuraduría Ambiental que a las tres semanas se topó con el averno mientras Olivera se encontró con el paraíso.

CONTRASTES. En lo general, Olivera Rocha dejó buena impresión en el terruño entre liderazgos empresariales de su sector. Es un encantador de serpientes nato.

A FUEGO LENTO. En Guanajuato en la Auditoría Superior del Estado está un expediente con los resultados adversos de una auditoría a la promoción que hizo de Guanajuato en Estados Unidos. Está pendiente la aplicación de las sanciones.

A VER. Pero él no pierde el tiempo ni se repliega. Espere noticias del Festival de la Jaiba y cualquier cosa que se pueda imaginar de ese estado fronterizo.

NUEVA REFORMA ELECTORAL: LA PARIDAD DE GÉNERO HASTA LA COCINA

EN BOGA. Entre el anteproyecto de presupuesto para año no electoral como será 2017 y la expectativa de una nueva reforma a las leyes electorales que refuercen el tema de paridad de género, el Instituto Estatal Electoral no ha perdido protagonismo durante los últimos días.

DINEROS. Anteayer, se aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año siguiente que contempla más de 140 millones de pesos en el reparto de prerrogativas a partidos políticos que tiene como principal novedad, la emergencia de Morena y la posible permanencia en el espectro electoral de Nueva Alianza que pese a perder el registro nacional, quedaría con registro estatal.

REFORMAS. Es la batalla anual por el gasto en donde, ya sabemos, lo que es para partidos políticos, debe respetarse casi al pie de la letra.

LES HABLAN, DIPUTADOS. Con respecto a las reformas electorales por venir, el tema central ya se ha abordado en varias mesas: la necesidad de adecuar las leyes para evitar que los tribunales aprovechen los vacíos legales y pongan en el terreno de las interpretaciones, las resoluciones importantes que tienen que ver con las mujeres buscando cargos.

REFERENCIAS. Ayer, en un foro organizado por el Instituto Estatal Electoral para conmemorar el 65 aniversario del voto de la mujer en México, esa fue una de las conclusiones.

ARGUMENTOS. La diputada panista Libia Dennise García, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que si bien se avanzó notablemente en la representatividad de las mujeres sobre todo en el Congreso del Estado la paridad total se dio por una resolución de los tribunales electorales federales.

A SUFRIR. Y sí, de eso tienen que tomar justamente nota el Congreso estatal porque el propio Mauricio Guzmán fue quien puso el dedo en la llaga. La clave está al alcance de la mano. A menos que quieran seguir en el festival de interpretaciones legales y que la paridad esté sujeta a gestos y prioridades que hoy se ven muy lejanos. Veremos si le ponen el cascabel al gato.

LA DEL ESTRIBO…

Hasta ayer por la noche no había llegado al Congreso del Estado el documento con el aviso de ratificación de Carlos Zamarripa como procurador de Justicia del Estado, para ser tomado como parte del orden del día de la sesión del pleno de este jueves.

Hoy hay Junta de Gobierno y se enlistarán los temas de la agenda de mañana. Pero aun cuando no aparezca en el orden del día que los integrantes de la Junta lean en su acostumbrada rueda de prensa, en los pasillos del PAN nadie duda que mañana entra el aviso para aprobarse en el pleno.

Eso sí. Está previsto el pataleo opositor. Así que, aunque sólo será aviso y no propuesta, se anticipa discusión en tribuna.

LÓPEZ SANTILLANA: DEL GLAMOUR A LA TALACHA

Entre algunas de las hipótesis a confirmar en los cambios que hizo Héctor López Santillana para este su segundo trienio, está el saber si la mutación del Cabildo azul pasa de una fracción panista de varias estrellas que se sentían tocadas por los dioses a otra en la que prevalecen los bajos perfiles mediáticos y su militancia partidista.

Previo a la toma de posesión de López Santillana el 10 de octubre de 2015, en alguna de las reuniones previas a la definición de comisiones, se discutía cuántas comisiones le tocarían presidir al PAN y cuántas a la oposición. Cuando se hacía la disección de la pertenencia de cada uno de los miembros del Cabildo, Federico Zermeño dijo que él no era panista sino ciudadano.

El regidor Sergio Contreras le dijo entonces que si se declararía regidor independiente. Al final, Zermeño supo que le guste o no, él pertenece a una bancada y no puede abstraerse de ese reparto.

En otro momento, Carlos Medina Plascencia esgrimió como argumento para proponer a Ana María Carpio como presidenta de la Comisión de Contraloría, su no pertenencia a un partido político.

El propio Medina en varias ocasiones intentó sustraerse de los enjuagues partidistas y dijo que él se sentía más ciudadano que panista. La gran diferencia es que él sí hizo patente en los hechos esa distinción y se mostró no sólo neutral sino a veces hasta contra la disciplina e institucionalidad de la mayoría.

Para López Santillana esa fue una monserga porque Medina varias veces se le puso en contra mientras que Luis Ernesto Ayala no se atrevió a enfrentarlo. Federico Zermeño, Ana María Carpio, Alejandro Alaniz y el propio Medina fueron entonces empresarios que poca empatía establecieron con las causas panistas.

En otras palabras, hoy el Cabildo panista en León luce con un perfil distinto. Leticia Villegas y Christian Cruz no tienen los blasones con que contaban los síndicos anteriores Medina y Ayala Torres, pero por la misma razón, el alcalde López Santillana tendría que sentirse mucho menos presionado en el manejo de su grupo.

Ya no están Federico Zermeño ni Alejandro Alaniz que no conectaron con el resto de la bancada azul. Hoy, llegan Olimpia Zapata, Jared González y Gil López. ¿Serán mejores o peores? No lo sabemos. Lo cierto es que será diferente.

LA SUMA DE ESFUERZOS O EL DUELO DE POPULISMOS

A poco menos de mes y medio de asumir el poder, brigadas del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ya iniciaron el censo de familias guanajuatenses, susceptibles de ser apoyadas a través de programas sociales.

Así lo anunció el coordinador de programas federales de la próxima administración que encabezará el tabasqueño, Mauricio Hernández Núñez. ¿Cuál es la metodología, qué tipo de encuestas, quien elaboró los sondeos, cómo se selecciona a quien los aplica?, son algunas de las preguntas naturales.

Se van a aplicar casi 200 mil cuestionarios en el estado. El gobierno morenista tendrá su propia base de datos y sólo eventualmente solicitará el padrón de beneficiarios que tiene la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado, según dijo el próximo súper delegado federal.

¿Se imagina usted a un futuro funcionario priista haciendo un anuncio similar en Guanajuato? Hoy lo que dijo Hernández Núñez entra en el terreno de la normalidad. Por lo menos ningún panista respingó ni replicó. Quizá porque no es tiempo de ponerse los guantes. Quizá están esperando el arranque de la administración lopezobradorista.

O también, quizá porque no hay autoridad moral para reclamar cuando aquí en Guanajuato el PAN-Gobierno ha hecho lo propio durante muchos años.

Por lo pronto, con estos anuncios, un escenario factible que podríamos ver en los próximos años, es el duelo del populismo en programas sociales. Quizá nos estemos adelantando o veamos moros con tranchetes.

El punto es que López Obrador ya le puso número a la casa en su reciente visita al estado. Becas, apoyo para jóvenes preparatorianos, para jóvenes que van a educación superior, pensiones para adultos mayores.

Con una escudería política poco conocida en el terruño, el tabasqueño comienza a hacer ruido en la entidad. Todo se mueve en torno al eje de la austeridad, las críticas al gobierno panista y ahora con este tipo de anuncios.

Todavía faltan algunas semanas para llegar al primero de diciembre y nos queda claro que el nuevo mapa político, tendrá otros gladiadores y nuevas lecturas.

Durante el sexenio que está por terminar, el gobierno de Enrique Peña intentó hacer ruido a la vieja usanza con los programas federales pero muy lejos de la sintonía con un partido que está en el abandono desde hace mucho tiempo.

Lo de Morena es todavía una incógnita. Aun no llega la hora de la verdad. Pero tal parece que los panistas no tendrán más un paseo por las nubes con sus adversarios políticos. Parece.

RC