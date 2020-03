Pólvora e infiernitos

BAZALDÚA VS CRISTINA MÁRQUEZ: LA PANISTA TENSA LA CUERDA

A 2 DE 3 CAÍDAS. Aunque parece pleito personal del perredista Isidoro Bazaldúa que de repente recuerda que es opositor, llama la atención la forma en la que terminan desechando propuestas de la oposición en la comisión de Justicia que encabeza la panista Cristina Márquez Alcalá.

EL TALANTE. Apenas unos días después de que el propio Bazaldúa, amagó con ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos a denunciar el tiempo que ha ignorado la propia diputada panista, una iniciativa de despenalización del aborto, ayer el citado legislador subió a tribuna para denunciar el agandalle azul.

QUEJAS. Todo, en la discusión de su iniciativa para aumentar las penas en el delito de abuso sexual. Que llevaron puros pro-panistas a las mesas de análisis, que si Márquez Alcalá no invitó a personajes más neutrales, que si impuso sus tiempos para analizar la iniciativa y más.

APRETADA. Al final, el PAN mayoriteó a la oposición 18 votos a 14. Lo llamativo es que, pocas veces vemos en el Congreso al PRD y Morena en la misma tesitura. Temas que resultan anecdóticos pero que evidencian 2 cosas o ambas.

EL DATO. Solo el orgullo personal y el amor propio hace que Bazaldúa se rebele contra la aplanadora azul. Sin duda. Pero también, cada vez es más claro que el estilo demasiado ortodoxo y de nula mano izquierda de la diputada Márquez Alcalá, eleva el desgaste que suele pagar el PAN cuando rechaza propuestas opositoras.

AQUÍ, MANDO YO. El bloque de 14 votos que incluye a PRI, Morena, Verde y PRD advierte que su estilo no gusta y polariza. Retrasar dictámenes, marcar su estilo y empeñarse en remarcar que en la comisión que preside, nomás sus chicharrones truenan ya tensaron la cuerda quizá como en ninguna otra comisión.

MARCELINO TREJO: ¿DELFÍN DE RICARDO SHEFFIELD?

HECHOS. Ayer en su cuenta de Facebook, el presidente del Colegio de Abogados de León, Marcelino Trejo Ortiz apareció muy sonriente con el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla en un restorán de la colonia Condesa en la ciudad de México.

CERCANÍA. “Generando proyectos con el procurador Federal del Consumidor #4T”, escribió Trejo.

MENSAJES. Un mensaje críptico que sin embargo, confirma lo que en radiopasillo de este sector de Morena se rumora con mayor fuerza. Que Trejo Ortiz parece aventajar en la baraja que abrió el propio Sheffield hace meses y que incluye a otros personajes como el exverde Eugenio Martínez, el expriista Adolfo Pons y el ex titular del IACIP, Mario Morales entre algunos más.

ANTECEDENTES. Trejo también estuvo a punto de ser candidato a diputado del partido Verde hace algunos años pero se cayó la designación. No es un abogado cualquiera porque trabaja para empresarios poderosos en León lo cual alimenta leyendas urbanas y versiones en torno a su intervención en política partidista y de sus patrocinadores en el bastión panista.

ROUNDS DE SOMBRA. Es demasiado pronto para sentenciar el destino de candidaturas y nominados en los partidos políticos de cara al 2021. Ya sabemos que para estar en una boleta no hay que llegar primero sino saber llegar.

APENAS COMIENZA. Por lo pronto, Trejo Ortiz agita el avispero en el reducto de Sheffield que teje su proyecto sin mucha estridencia mediática. No hay que perderle la pista.

LA DEL ESTRIBO…

Apenas ayer en San Miguel de Allende, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacaba que el gobierno de Celaya se está poniendo en las pilas en la profesionalización de su policía municipal y anoche, daba la nota trágica del día esta corporación.

Dos policías fueron atacados. Uno falleció y otro está herido en un ataque directo. Un homicidio que se suma a una ominosa lista en Guanajuato y que en Celaya ha tenido varias víctimas, algunas de ellas, mandos en esa corporación.

A 2 AÑOS DE LA RENUNCIA DE SHEFFIELD AL PAN

Por decisión propia se propuso convertirse en un dolor de cabeza para Acción Nacional en el estado luego de perder la gubernatura en la elección de 2018.

Una historia fuera de este partido que comenzó hace exactamente 2 años cuando en un tuit, cuestionaba el proceso de selección de candidato a alcalde de León para el cual compitió pese a saber que llevaba las de perder.

“El interés siempre fue comprar mi renuncia, no negociar”, rubricó el entonces diputado federal, (todavía panista) Ricardo Sheffield, un comunicado difundido desde su cuenta de Twitter en el que perfilaba su salida de este partido político.

Un día antes, Sheffield inició su despedida a con una reunión a la que habrían asistido unas 80 personas de su círculo más cercano. Nadie más del grupo de Fernando Torres o de Juan Manuel Oliva con quienes había trazado una alianza en el PAN, configurando un Bronx inédito.

Una salida que comenzó a aterrizarse en el momento mismo en el que el entonces candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, no quiso atenderlo, ni siquiera para decirle que él no sería el candidato a la presidencia municipal en León, una nominación que se le negaba como 3 años antes.

Al día siguiente, renunciaría oficialmente a su militancia blanquiazul y se declaraba, faltaba más, social demócrata

“Mi decisión obedece a una convicción personal donde no encuentro la congruencia entre la realidad que aqueja al partido, los partidos y valores que lo fundamentan y la grave problemática que hoy vive el PAN.

Me niego a ser parte de algo con lo que no estoy de acuerdo, me niego a salir de mi formación como un social demócrata que soy y siempre he sido; mucho menos puedo sumarme a fortalecerlo en contra de lo que los fundadores de este partido dejaron plasmado en su historia”, expresaba Sheffield en su carta de renuncia enviada al comité estatal.

De esta forma, quien fue el último alcalde panista, antes de la alternancia de 2012 con el triunfo de Bárbara Botello se convertía en la renuncia más sonada para el PAN Guanajuato previo al proceso electoral 2018.

Y hoy, pian pianito construye su proceso 2024 porque quiere volver a ser candidato a gobernador aunque todo pasa por el 2021 donde quiere ser el gran elector en León y reconstruir sus alianzas para volver a la carga 3 años después.

DIEGO SINHUE Y EL COVID 19: LA SINTONÍA CON AMLO

No deja de ser curioso que mientras ayer los senadores del PAN, de manera incisiva en la cámara alta, plantearon sus dudas sobre la estrategia que sigue el gobierno federal para atender la pandemia del coronavirus, en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó su confianza en que las medidas que asume el gobierno federal son las correctas.

“Siguen sin tomar las medidas preventivas y sanitarias pertinentes ante el Covid19 porque dicen, aún no pasa nada”, escribió en su cuenta de Twitter el senador panista Erandi Bermúdez.

La bancada panista dio una rueda de prensa en la que lamenta que no se estén tomando las medidas adecuadas en México en comparación con otros países.

Y son algunas posturas como la del presidente Andrés Manuel López Obrador expresada al final de la mañanera (“hay que abrazarse, no pasa nada), las que encrespan a la oposición.

Y se entiende que los panistas ejerzan su derecho al pataleo con posturas como las que se presentan en el Senado pero es de llamar la atención que hasta ahora, el gobernador del estado no haya hecho la menor crítica frente a estas acciones del gobierno federal.

León, de hecho, fue la sede en la que los secretarios de salud de los estados y funcionarios de la secretaria de Salud federal, a decir del propio Diego Sinhue, acordaron las acciones a seguir.

El mandatario guanajuatense se ha distinguido por ser muy claridoso cuando se trata de manifestar su desacuerdo con estrategias y políticas federales. Ahí está el tema del sistema de salud estatal.

Pero, en el caso que nos ocupa, el mandatario ha sido prudente o institucional o ambas cosas. El secretario de Salud Daniel Alberto Díaz, actualiza a diario la información y se muestra sereno y prudente. No hay medidas extremas.

El director del Hospital de Alta Especialidad del estado y exsecretario de Salud de la entidad, Juan Luis Mosqueda Gómez publicó en Facebook que desde su punto de vista, es “muy pronto” para sugerir cierre de escuelas o suspensión de eventos.

En Guanajuato, anoche arrancó uno de los eventos masivos que más visitantes atrae año con año al estado, el Rally. En días pasados, el gobernador Diego Sinhue y su equipo de colaboradores hicieron cabildeo entre líderes en el estado para que abonaran a la buena imagen del estado, sobre todo después de los bloqueos en carreteras del martes.

Es cierto, las medidas de prevención son dictadas desde el gobierno federal pero a contrapelo de la postura panista expresada ayer en el Senado, Diego Sinhue no hace olas. Y eso, es sintomático y revelador.