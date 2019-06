Pólvora e infiernitos

AUMENTO AL TRANSPORTE: RESISTENCIAS Y AMPAROS

EN LO DICHO. Muy bien, muy bien. Todo normal. El dirigente del comité municipal del PAN Alfredo Ling Altamirano no está de acuerdo con que el alcalde Héctor López Santillana incremente la tarifa del transporte y cree que debe cumplir su compromiso de campaña pero dice que la culpa no es del alcalde leonés sino del presidente Andrés Manuel López Obrador quien también prometió bajar el precio del combustible.

MAROMERO. Y como el cuento del huevo y la gallina, atínele usted a saber qué debió ser primero. El dirigente del panismo leonés ya encontró una forma fenomenal de dorar la píldora y escurrir el bulto. La culpa es el del frente.

MUY GALLITOS. Las clásicas maromas que tienen que hacer los que hacen promesas. Ya quisiéramos veral panismo gobernante lo que haría si en verdad hubiese disminuido el precio del combustible.

DE LA MANGA. Ya luego vienen otras ocurrencias para abaratar los costos de Ling como reciclar las famosas peseras o colectivos para el transporte en las colonias más alejadas de la ciudad lo cual suena a un contrasentido con la modernización del Sistema Integrado de Transporte.

A LA BRAVA. El PAN leonés no está de acuerdo con el aumento pero hay que apechugar. Todo sea por echarle la culpa al de enfrente. Mientras tanto, la oposición en el Ayuntamiento quiere darle un toque más combativo a su derecho al pataleo.

SUEÑOS. El dirigente del partido Verde, Sergio Contreras quien fue regidor en la pasada administración ya prepara un recurso que sería presentado originalmente en el Tribunal de Justicia Administrativa pero que buscaría llegar hasta instancias superiores, incluida la misma Corte.

UN ANTECEDENTE. Apenas en abril pasado, el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García que había ganado el amparo de las estancias infantiles promovió otro para evitar lo que se llamó el “tarifazo” en Monterrey. Contreras quiere seguir esa ruta.

RECLAMO IMPORTADO. Los argumentos que esgrimió el político regiomontano incluyen la falta de respeto en la Ley del Transporte, la ilegalidad con su validación y la mala integración del Consejo que hace posible el incremento a la tarifa.

LO LOCAL. En León, 2 han sido las objeciones más importantes al nuevo incremento a la tarifa. Una, la ya típica, de la opacidad en la que se dan las negociaciones pues no se transparenta hacia la sociedad con pelos y señales las razones del incremento.

PIAN PIANITO. Y la otra, que una obligación del Municipio que es dar el servicio del transporte y que se concesiona por ley, literalmente se ha privatizado y se ha convertido en negocio de empresas en detrimento de los usuarios que pagan uno de los transportes más caros del país.

A VER Veremos si el derecho de pataleo de los opositores escala a niveles más importantes pero sobre todo, influyentes.

LAS CHATARRERAS SE RESISTEN

LISTA. Ya está aprobado el sentido positivo de la reforma que regulará la actividad de chatarreras, casas de empeño y yonkes a través de biométricos y tal parece que al final, las primeras empresas no estarán obligadas a la inversión para la instalación de biométricos.

POBRES. La razón que se esgrime es que aceptarán su reclamo de que no cuentan con recursos suficientes para invertir en esos aparatos pero que además como solo comercializan chatarra son las menos susceptibles de que llegue a sus negocios artículos robados porque generalmente son piezas de automóvil con bajo costo.

A APECHUGAR. El PAN se resiste todavía pero el argumento de los recursos económicos terminaría pesando para que la ley no obligue a empresas con recursos limitados a invertir grandes sumas en la desconfianza por la mezcla de actividades ilícitas en un negocio perfectamente legal.

LÍMITES. Es decir, propietarios de yonkes y casas de empeño sí tendrán que acondicionar la instalación de biométricos pero que solo incluyan la huella digital. La lectura de iris no está en el horizonte.

LA DIFERENCIA. La apuesta original se acota. Veremos si el producto legislativo resulta exitoso o es otro sueño guajiro llevado a la ley.

LA DEL ESTRIBO…

Hace un buen rato que no se presentaban juntos y hoy regresan a la escena mediática. PRI, Morena y Verde, autonombrados: bloque de paz darán una conferencia de prensa en conjunto al mediodía en León.

Su alianza ha tenido tan poco impacto que solo sabemos de ellos cuando se reúnen. No hay otro frente ni escenario en el que hagan sentir su presencia.

Su ruido se circunscribe al ámbito mediático. Así que, todavía les falta “punch” para tomarlos como un serio contrapeso al PAN Gobierno.

AGUILERA CANDELAS: EL ÚLTIMO SECRETARIO DEL BARBARISMO AHORA CON SHEFFIELD

Hace exactamente 5 años en León, era designado el último secretario de Seguridad antes del que ahora está en funciones.

Francisco Javier Aguilera Candelas era nombrado como relevo de Francisco Javier Salazar Soni y sería el último secretario de Seguridad en la administración que encabezó Bárbara Botello.

Sin perfil ni aptitudes para el cargo, en sí mismo, Aguilera Candelas encarnaba el desgaste y el desdén que para entonces mostraba la alcaldesa de León para enderezar la nave en materia de seguridad luego de 2 nombramientos que por diversas razones, se habían convertido en un fracaso.

Qué más daba ya a esas alturas tratar de remediar un gobierno que se había desgastado en todos los aspectos, que se había convertido en un campo de batalla y que había hecho añicos desde sus entrañas, la apuesta por el supuesto cambio tranquilo.

Aguilera Candelas representaba así el cierre de un sexenio de decisiones equivocadas en materia de seguridad en León. Equivocadas a la luz de los resultados. Tres secretarios con Ricardo Sheffield y 3 más con Botello.

Apuestas iniciales por militares en ambos casos que se diluyeron y fracasaron a las primeras de cambio. Y que, en los 2 casos, terminaron con auténticas improvisaciones en los cargos que confirmaron una suerte de rendición de los presidentes en turno ante el estado de cosas en León.

Y a la distancia, es evidente que el cambio constante en la cabeza fracasó de manera estrepitosa en los 2 anteriores trienios. El problema es que ahora, con un secretario que está a punto de completar su cuarto año en el cargo, las cosas no han mejorado mucho.

Luis Enrique Ramírez Saldaña tiene un perfil aceptable para el cargo. No se esconde. Se ve metido en lo suyo. Es empeñoso. No se esconde en el campo de acción ni frente a los medios pero los resultados no son los apetecidos. Ha fracasado como sus antecesores según los números.

Por cierto, toda una paradoja que ese Aguilera Candelas, tan incompetente como secretario de Seguridad, esté ahora en el elenco de delegados de la Profeco de Ricardo Sheffield en Ciudad Netzahualcóyotl.

¿Cómo y porqué llegó allá? Gran misterio.

MILLONES A MERCADOS PÚBLICOS: EL CLIENTELISMO AZUL DE NUNCA ACABAR

Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo podrán tener muchas diferencias entre sí.

Podrán cuestionarse unos a otros en lo corto por el acento que han puesto en tal o cual programa durante su mandato. Por los millones que han apostado para ciertos proyectos, por los recursos que no han destinado a otros.

Podrán ser tan diferentes en la forma de afrontar vicios y costumbres del PAN en el poder en Guanajuato pero hay algo que los hermana y los hace iguales. Un proyecto que ni por asomo alguno de los últimos 2, han pretendido erradicar o al menos, suavizar: el del apoyo a los propietarios de mercados públicos en la entidad.

El proyecto Mi Plaza que implica respaldo a los que son propietarios de pizarras en mercados públicos, ahora tiene una bolsa de 50 millones de pesos para repartir en todo el estado.

“Hoy más que nunca debemos estar unidos, esa confianza que se ha fincado entre ustedes y nosotros hay que fortalecerla”, les dijo el gobernador en un evento el pasado sábado como el que en su momento han tenido tanto Márquez como Oliva.

Ahí no ha cambiado absolutamente nada. Todos se comportan idénticos. Le pueden variar matices y algún rasgo pequeño pero en el fondo son lo mismo porque saben que ahí tienen una reserva importante de respaldo social.

100 mil comerciantes en el estado que son el sostén de su familia. 50 millones de pesos para apoyar a 25 municipios con infraestructura, equipamiento, imagen y capacitación de comerciantes.

Pero no solo eso, también habrá tarjetas impulso con descuento y becas para los hijos de comerciantes. Es decir, el conjunto de apoyos a los que cualquier guanajuatense podría aspirar y que de manera reiterada, constante e infaltable ha tenido este sector durante los últimos sexenios.

El PAN-Gobierno ha confirmado que hay lealtades que se deben seguir premiando y esta no es la excepción.

Una forma de paternalismo que el PAN ha conservado a lo largo de las últimas administraciones. La membresía tiene sus privilegios.