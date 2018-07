Pólvora e infiernitos

Héctor López y su grupo compacto: ¿quién se salva?

Le hablan. Ya regresó el alcalde leonés Héctor López Santillana a Palacio municipal. Se confirma que Jorge Cano será el nuevo vocero de la administración municipal y que su nombramiento se somete a la decisión del Ayuntamiento hoy mismo junto a la solicitud de licencia del síndico Luis Ernesto Ayala quien de inmediato se reporta con el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo para encabezar el equipo de transición.

En el horizonte. Ya dijo López Santillana que vienen movimientos en dependencias. La pregunta es si se atreverá a relevar a alguno de los integrantes de su equipo cercano toda vez que el único que no aguantó en el trienio que está por concluir fue el vocero, Ignacio Camacho.

La libró. Hace algunos meses, el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, era uno de los principales candidatos a salir. Tenía su club de detractores en el panismo. La campaña le dio un vuelco al ambiente. Hoy es de los seguros para mantenerse en el cargo.

EL TRÍO. Quedan el secretario particular Gonzalo León; el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, y el director de Economía, Ramón Alfaro. De los tres el que genera más dudas en el nuevo círculo de López Santillana es el segundo de ellos. A ver si aguanta el examen.

Partido verde:

Adiós al matriarcado

Cambio de chip. En política nadie es eterno y esto podría aplicar al partido Verde en Guanajuato que tras un largo matriarcado de Beatriz Manrique Guevara podría experimentar un cambio estructural de a deveras con el regreso del regidor con licencia y excandidato a la alcaldía de León, Sergio Contreras.

Los tiempos. Contreras asumió la dirigencia estatal meses antes de la campaña pero todo estaba fríamente calculado para que de inmediato saltara a la candidatura en León donde no le fue tan bien como sus estrategas le hicieron creer pero en el balance global, el saldo es positivo para el tucán.

Enroque. Se sacudieron por fin la imagen de ser una rémora del PRI en Guanajuato. Pero lo de ayer no fue una rueda de prensa más. Es la aparición conjunta de Manrique y su discípulo más aventajado y personaje de mayor confianza que ahora, necesita volar solo.

Sacudida. El reinado de la aún diputada local y próxima diputada federal se ha extendido por muchos años y el Verde, un partido gobernado por pocas manos y que en ello basa su paz interna, necesita también su golpe de timón.

La herencia. La campaña que termina marcará el fin de una época en este partido. Beatriz Manrique fue la responsable del fichaje de un candidato a la gubernatura como Felipe Camarena que no quiso dar el do de pecho como candidato a la gubernatura y se quedó en sólo una promesa.

Pecados. No quiso explotar todo su potencial cuando parecía dar para más. Fue debut y despedida porque no se le ve cabida en la nueva dirigencia. Manrique y Contreras deben llevarse de maravilla pero es tiempo que cada quien tome su camino. Su partida a San Lázaro, aligerará el proceso.

Prueba. Muerto el rey, viva el rey. Los verdes presumen que han llegado a la mayoría de edad y han dejado el nivel de chiquillada política en Guanajuato. Los números y las circunstancias parecen respaldarlo.

Coctel. Pero, dar ese salto, pasa por la renovación y sí, por el relevo generacional. Con un PRI despedazado por la división interna, un PRD diluido y la emergencia de Morena como segunda fuerza en el estado, el Verde enfrenta una prueba de fuego para salir del montón y aspirar a las grandes ligas.

BYE. Y tendrá que hacerlo sin el personaje que fue el motor en este larguísimo proceso. Requiém al matriarcado.

La del estribo…

En los pasillos morenistas suena la versión de que Renata Arévalo, esposa del excandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, podría ser una de las cartas del grupo que comanda el exalcalde panista de León para la dirigencia estatal de Morena que se renueva en octubre.

Habrá que ver. Durante la campaña, Arévalo que también fue militante panista del sector llamado Acción Juvenil, desarrolló actividades paralelas a las tareas proselitistas de su marido que apenas la semana pasada dijo que se convertiría en el líder moral de la oposición en Guanajuato durante este sexenio.

Sheffield que bajó el perfil mediático después del primero de julio, no suelta prenda. Su batallón de expanistas (Raúl Márquez, Oviedo, Sánchez Junquera y compañía) junto a las hermanas Vázquez Alatorre está listo para dar la batalla con los métodos de Morena.

La gran sorpresa sería que la esposa del excandidato fuera la carta para octubre.

Taxi seguro; seguro fracaso

Cuatro años hace que en León, en la administración de Bárbara Botello, comenzaba a operar el programa Taxi Seguro que no sólo resultó un fracaso sino que se convirtió en uno de los motivos por los que la Contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado revisaron el proyecto que derivó en sanciones, incluso de tipo penal.

Un día como hoy de 2014, se comenzaban a entregar los primeros teléfonos a operadores de taxi en un proyecto que la anterior administración presumió con bombo y platillo como una alternativa de protección para los trabajadores del volante.

La apuesta resultaba apantallante: la adquisición de 4 mil 500 teléfonos celulares para el mismo número de taxistas. El Municipio pagó 199 pesos al mes a una empresa telefónica por cada línea que incluía 3 gigabytes de internet, 40 minutos para realizar llamadas de larga distancia y llamadas ilimitadas a otros equipos que estén conectados a la red.

Se buscaba que los taxistas pudiesen reportar al instante cualquier delito a través de la aplicación pero también que la ciudadanía.

El proyecto no funcionó. Los taxistas no usaban los teléfonos para el fin planteado y no hubo un seguimiento de parte de la anterior administración de la correcta utilización de los equipos que los choferes aprovechaban para el uso personal.

Ni mandado a hacer este proyecto para ser auditado en la obsesión del PAN-Gobierno contra Bárbara Botello.

Ya en la actual administración, las auditorías concluyeron que hubo irregularidades con implicaciones mayores.

La Contraloría municipal presentó 11 denuncias penales por presuntas irregularidades; además por lo menos tres órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas y seis exfuncionarios sujetos ya a proceso penal.

Miguel Márquez: pudo pero nunca se atrevió

Con su anuncio de que no buscará la dirigencia nacional del PAN, Miguel Márquez Márquez se convertirá en el primer gobernador que prefiere colgar los guantes en el final de su sexenio y no busca seguir en un cargo.

El primero que decide no asumir riesgos ni pelear en las grandes ligas de la política. Carlos Medina Plascencia quiso y pudo después de 1995. Vicente Fox, más allá de sus últimos desvaríos, tiene su lugar en la historia al convertirse en el guanajuatense que tumbó al PRI de Los Pinos.

Juan Carlos Romero aprovechó la circunstancia y sus propias capacidades para ser convidado por Felipe Calderón. Juan Manuel Oliva quiso pero no pudo. Sus debilidades y los episodios oscuros de su sexenio le impidieron trascender. No pudo remontar su desprestigio de fin de gestión.

Quiso buscar espacios en la política nacional pero entre sus propios antecedentes y el abandono que sufrió de sus paisanos, quedó en la orfandad política. Miguel Márquez pudo y simplemente no quiso.

Muy respetables las razones esgrimidas por él, no sólo en la entrevista con reporteros sino en su cuenta de Twitter donde no suele fijar posturas sobre temas partidistas.

Márquez no sólo dice que no le interesa la dirigencia nacional de su partido sino que, al concluir su mandato, volverá a la trinchera ciudadana.

En algún momento, sus asesores y porristas animaron a Miguel Márquez pues le veían posibilidades como caballo negro para la candidatura presidencial del PAN. Nunca quiso entrar a la batalla. Su apuesta siempre fue a ser una suerte de tercero en discordia.

Luego de la sacudida que recibió en 2012 el PAN Guanajuato al perder el bastión llamado León y recibir un susto en la elección federal con una votación priista cercana al millón de sufragios además de la derrota en distritos locales y federales, el blanquiazul se repuso y refrendó su condición de aplanadora electoral en las elecciones de 2015 y 2018.

El gobernador en funciones nunca quiso capitalizar esa condición ante la dirigencia de su partido a nivel nacional. Prefirió pactar con Ricardo Anaya que le garantizó no meter mano en la designación de candidatos en el terruño.

Tras la estrepitosa derrota del PAN el pasado primero de julio, los ojos de analistas y columnistas de diarios capitalinos citaron a Márquez como un buen prospecto. Comandar de facto el único lunar azul en el país teñido de Morena parecía argumento suficiente.

Ser uno de los gobernadores mejor evaluados entre los de extracción panista parecía otro buen argumento. Pero Márquez no se animó. El tema familiar puede ser un argumento poderoso pero el mandatario guanajuatense no ha estado acostumbrado a navegar contracorriente en política.

Y en el último tramo de su sexenio, no sólo se le descompuso la seguridad sino que han abundado los señalamientos de presuntas irregularidades en varias dependencias de su gobierno. Todo lo ha negado Márquez.

No es fácil, cuando se está acostumbrado al glamour de la política, meterse entre las patas de los caballos, comandar a la oposición y aguantar vara. Márquez confirma en el cierre de su sexenio que no le gusta asumir ese tipo de riesgos ni dejar nada al azar. Otra vez, no se animó.