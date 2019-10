Pólvora e infiernitos

PLATAFORMAS DIGITALES: LOS TEMORES A LA SOBRERREGULACIÓN

LA DEFENSA. Con la inquietud, temor o miedo de que la autoridad quiera sobrerregularlos y poner sus negocios en predicamento, ayer los propietarios de casas de hospedaje que se promueven en plataformas digitales se reunieron con diputados integrantes de la comisión de Desarrollo Económico a quienes dejaron su carta adelantada a los Reyes Magos.

MODERACIÓN. Tal parece que su apuesta no es inalcanzable. Un distintivo que emita alguna dependencia municipal que los califique como “sitio de hospedaje alternativo” y que incluya la certificación en medidas de seguridad que validen instituciones de protección civil.

PESADILLAS. Los llamados anfitriones temen que a través de los reglamentos de uso de suelo los pongan contra la pared y su operación se convierta en un viacrucis.

EL SUSTENTO. Los reclamos de hoteleros y prestadores de servicios presionan a diputados para que tengan una mínima regulación. Un accidente ocurrido en un domicilio que prestaba servicios de hospedaje por esta vía ocurrido hace algunos meses en la capital ha sido utilizado como un argumento adicional para forzar una regulación local que sería inédita en el país.

INTERACCIONES. Integrantes de la comisión encabezada por Miguel Angel Salim escuchan todas las voces. Es un tema similar a los taxis a través de plataformas digitales porque su operación es inevitable y necesaria en los tiempos modernos.

MEDIACIÓN. No van a dejar contentos a todos como es natural. No tienen prisa para legislar pero deben ser asertivos y no quedar atrapados en el pasado.

ROBOS EN OFICINAS PÚBLICAS: LA NUEVA SUSPICACIA

¿NO PASA NADA? “Hacemos de su conocimiento que después de realizar un inventario detallado, la dirección de Asuntos Internos comprobó que no hay expedientes faltantes en sus oficinas ¡Seguimos a sus órdenes!”.

VAYA, VAYA. Que suerte tienen en el Municipio de León, cuando asaltan oficinas públicas. Hace algunos meses, presuntos delincuentes irrumpieron en las oficinas de la subsecretaría de Seguridad ubicadas en el Parque Hidalgo días antes de que se consumara la salida del entonces secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña.

LA NUEVA. Hace 3 días, desconocidos rompieron chapas y ventanas en oficinas de la dirección de Asuntos Internos y entraron. Después de realizar inventario, la secretaria del Ayuntamiento emitió el escueto mensaje arriba descrito.

¿NADIE SUPO? Esas oficinas se encuentran en el conocido Edificio Biba a unos cuantos metros del ingreso a Palacio Municipal por la calle 20 de enero, una zona habitualmente vigilada.

DE PELÍCULA. La Fiscalía General del Estado ya investiga pero, vaya coincidencias ¿no? Ladrones que entrar a hacer desorden en oficinas pero no se llevan nada de valor. Ni documentos ni nada. Muchas dudas quedan en el aire y esa sensación de que la autoridad no dice todo lo que sabe.

LA DEL ESTRIBO…

Refrescante noticia la reaparición de los Leones de la Sierra de Xichú en la presente edición del Festival Internacional Cervantino. Su reaparición fue nota porque durante todo el sexenio de Miguel Márquez y buena parte del de Juan Manuel Oliva no fueron parte del elenco de invitados.

Su trova mordaz, contestataria y crítica del poder en turno, evidentemente no fue del agrado de los 2 anteriores gobernadores panistas. Anteayer reaparecieron en una presentación transmitida en vivo por TV4, la televisora estatal y ellos, se portaron como siempre, irreverentes y creativos.

No se les escapó el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus tradicionales calaveritas.

“Flaca, con todo respeto pero yo tengo otros datos. Qué datos ni que zonzeras. Deja tu falso optimismo. Me canso ganso que hoy mismo te cargaré aunque no quieras. Ya no habrá más más mañaneras. Vámonos. No seas chillón, los gusanos del panteón notifican leguleyos que corre por cuenta de ellos, tu cuarta transformación”.

Pero tampoco, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Sinhue, muy a tu pesar y con tanta bronca encima, ni Santa Rosa de Lima te va a poder ayudar. Incapaz de gobernar, renuente a ser autocrítico, muy pronto y como un artrítico que ya no da para más, en Guanajuato serás solo un cadáver político”.

Terminó la sequía. El derecho a la ironía y la crítica a la autoridad desde la sabiduría popular se mantiene a flote. Porque no es delito. Es deleite.

LA DECLARATORIA DE REBELDIA DE TORRES GRACIANO: A 3 AÑOS

“Si el Secretario de Desarrollo Social tiene interés de participar, lo tiene que decir ya porque sería un acto de deshonestidad porque podemos ser señalados como un estado donde hay corrupción y se usa recurso público para beneficiar a una persona y eso es un acto de corrupción, por eso él tiene que deslindarse y ser muy cuidadoso porque estamos hablando de un recurso de deuda que van a pagar los guanajuatenses”.

Así lo dijo hace exactamente 3 años, el entonces senador panista Fernando Torres Graciano quien veía como todos los astros y la cargada se alienaban en torno al entonces secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien ya estaba encarrilado como el delfín del oficialismo panista.

De esta manera, el ahora diputado federal comenzaba a perfilar su distanciamiento con el gobernador Miguel Márquez que ya había dado suficientes señales de que su favorito era Rodríguez Vallejo.

Un año después, el comité directivo estatal panista aprobaría que todas las candidaturas locales en Guanajuato se elegirían por la vía del dedazo, que en lenguaje elegante se llama designación.

Y es que 17 días antes, el oficialismo marquista madrugó al entonces dirigente estatal Humberto Andrade Quesada con la propuesta de elegir candidato a gobernador por designación con show incluido de los fernandistas que abandonaron la sesión.

A toro pasado, podemos decir que el oficialismo en el PAN pudo imponer sin mayor problema al candidato del gobernador Miguel Márquez con los pasos fríamente calculados.

Ni siquiera se despeinaron para doblegar la resistencia que ofreció Fernando Torres que en el origen creyó con suficientes argumentos que él debió haber sido el delfín marquista. Intentó reaccionar pero él mismo debió saber que remontar la aceitada maquinaria de un dedazo en el PAN era misión poco menos que imposible.

Le costó trabajo asumir esa decisión. En política no se debe dar nada por hecho.

MORENA: DESORDEN, CAOS E INCERTIDUMBRE

Más que el recuento de los consejeros que ganaron las tribus en Morena, Guanajuato, hoy en este partido la pregunta que flota en el ambiente es si hay o no condiciones para que se dé la siguiente fase del proceso: la elección de la dirigencia nacional y los comités estatales.

Y cada día que pasa, con los datos disponibles hasta el momento, el desorden se confirma. Lo de Morena no solo es un asunto de división y enfrentamiento recalcitrante entre grupos internos.

El gran problema es el desorden y el caos institucional que se vive a partir de las decenas de impugnaciones que se dice, hay en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Impugnaciones aún no resueltas sobre la convocatoria para la elección, sobre presuntas irregularidades en el padrón.

Sume usted las que se desprendieron el domingo pasado por quienes se sienten agraviados por algún conteo, las ya platicadas contra Ernesto Prieto y decenas más que engrosan el paquete de reclamos.

Hay aspirantes a la dirigencia nacional como Bertha Luján sobre quienes también pesa la sospecha de su elegibilidad. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia también es señalada por actuar de manera facciosa.

Desde la dirigencia nacional, Yeidckol Polvensky ya se manifestó por la conveniencia de posponer el proceso interno. Hay estados como Zacatecas en donde no se pudo celebrar una sola asamblea, en otros hubo agresiones y hasta balazos.

Hay denuncias también sobre el papel de los servidores de la nación en el proceso electoral para favorecer a una candidata. Demasiados frentes abiertos para un proceso que no ha entrado todavía en su fase decisiva y más pasional que es la elección de la dirigencia nacional.

En Guanajuato, hablando de resultados, los únicos que han hablado de resultados son los partidarios del grupo de Ernesto Prieto, Ricardo García Oseguera y Miguel Angel Chico quienes se adjudican el triunfo de 96 de los 140 espacios en disputa lo que les daría una ventaja importante de cara a la elección interna.

En el frente que agrupa a Ricardo Sheffield, Alma Alcaraz y las hermanas Vázquez Alatorre prefieren no hacer cuentas alegres.

En suma, en Morena domina la incertidumbre y las intrigas. Para hoy, un grupo que se opone a Alma Alcaraz convoca a rueda de prensa para cuestionar presuntas acciones de inequidad en la contienda de la actual dirigente.

Abrumado por el desorden y las pugnas, Morena parece condenada a, por lo menos posponer su proceso de elección o aquello terminará peor que el Rosario de Amozoc.

