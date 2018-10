Pólvora e infiernitos

DIEGO SINHUE APAPACHA A LOS ‘EX’

ÁNIMO. Aprovechando que muchos de ellos andan con la guardia baja porque no tienen chamba en la política y no se ve por dónde la encuentren, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reunió ayer a los integrantes de la LXIII Legislatura local y les dio una buena apapachada política.

PRESENTES. Asistieron prácticamente todos en un encuentro en el que todos tomaron el micrófono para saludar, contar sus penas o externar sus esperanzas.

MELOSO. El gobernador no se anduvo por las ramas y apeló al sentimiento. Palabras más, palabras menos, les dijo que él sabe lo que se siente terminar una legislatura y que nadie le eche un lazo.

EL GANCHO. Uno de los pretextos del encuentro fue el agradecimiento a los legisladores por sacar adelante la creación de las nuevas secretarías, una de las acciones que en la legislatura anterior impactaron en el arranque del gobierno.

HISTRIÓNICOS. Los panistas no se quedaron con las ganas y se dijeron sorprendidos de ver ahí a diputados de oposición porque ellos entendían que solo estarían presentes puros azules.

MANO IZQUIERDA. Sabedor de que entre los presentes estaba la ahora alcaldesa de extracción morenista, Beatriz Hernández Cruz, Rodríguez Vallejo fue diplomático como el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Lamentó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña se hubiese comprometido la reconfiguración de la refinería de Salamanca y todo haya quedado en promesas incumplidas.

A VER SI PEGA. Y dijo que hoy, el hecho de que Hernández Cruz sea la inquilina de palacio municipal puede ser el catalizador de la realización de esa obra pendiente.

LOS CONVERSOS. Y al final, el clásico cumplido. Se puso a sus órdenes y repartió tarjetas con los números telefónicos de ‘Charly’ Alcántara, su jefe de gabinete ‘para lo que se les ofrezca’. No vaya a ser que alguno quiera alguna chambita.

SALARIOS LEGISLATIVOS: EXCEPCIONES QUE CONFIRMAN LA REGLA

LAS QUEJAS. Pues dicen algunos diputados federales de la actual legislatura que no es cierto eso de que sólo les quitaron el seguro de gastos médicos mayores y que el resto de sus prebendas siguen igual.

CANTIDADES. Aquí le comenté ayer que los legisladores federales mantienen dieta bruta, asistencia legislativa, atención ciudadana, apoyo de fin de año para su oficina y una partida de casi 60 mil pesos para su informe anual. Además de su dieta de poco más de 100 mil pesos mensuales, reciben una gratificación anual de 140 mil pesos.

DECEPCIÓN MAYOR. Pues bien, según varios diputados, sí les rasuraron una de las partidas favoritas: el fondo de ahorro que consistía en que el Congreso federal ponía 12 mil pesos mensuales con otra aportación similar de los diputados. Al final se llevarían entre ambas sumas, casi 300 mil pesos.

PILÓN. Los diputados también, según este dicho, vieron disminuida la partida para vuelos que era de 46 mil 500 pesos mensuales a 41 mil 200.

UNA MÁS. Que ya no tienen vales para el comedor legislativo. Recibían entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales. De igual manera ya no está el seguro de vida que representaba un ingreso de 35 mil pesos anuales.

DAÑOS MÍNIMOS. En realidad, salvo el fondo de ahorro que sí representa una pérdida de un ingreso de casi 300 mil pesos al año, el resto son minucias. Para como se perfilaban las cosas hace algunos meses en los que se habló de bajar el sueldo de los diputados federales a la mitad, realmente el balance es positivo para los integrantes de la actual legislatura.

NADA EXTRAORDINARIO. La cuarta transformación los zarandeó un poco pero tampoco pueden quejarse de que los trasquilaron en sus ingresos. Pudo haber sido realmente peor.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, en SAPAL, luego de que el gobernador regresó a Angélica Casillas a su hábitat natural, el que se quedó como encargado de despacho es Enrique de Haro, un personaje emanado de la propia paramunicipal.

Y es probable que ahí se quede hasta que se concrete la renovación del consejo ciudadano de SAPAL que concluye en los próximos meses. ¿Para qué poner un director que luego no se lleve con el nuevo tlatoani en la paramunicipal?

PAN: DECADENCIA Y FUEGO AMIGO A LA DÉCIMA POTENCIA

Hubo un tiempo en el que la soberbia panista en Guanajuato alcanzó niveles insospechados. Creyeron en León que tendrían el poder por siempre y no les importó enfrascarse en una guerra fraticida, sin cuartel.

Hace exactamente siete años, Miguel Ángel Salim y Ricardo Sheffield protagonizaban una batalla de antología. El primero de ellos para ser candidato a alcalde y el segundo, edil en funciones, empujaba a Mayra Enríquez (qepd) desde el poder para ser su sucesora.

Aquel fin de semana de octubre, en un evento realizado en el Comité Municipal del PAN leonés, Miguel Ángel Salim Alle denunciaba públicamente que al menos 16 militantes habían sido despedidas de la presidencia municipal por acudir a reuniones de su precampaña.

Los despidos, según él, se habían realizado en las direcciones de Desarrollo Social y de Seguridad Pública; citaba incluso que uno de ellos era un panista que tenía al menos 10 años en su empleo como servidor público.

Un día después, Sheffield no dejaba pasar el obús y se ponía los guantes, todo un gusto para él cuando se trataba de Salim.

“Yo no he despedido a nadie en últimas fechas, entonces es falso que a alguien se haya despedido por ese motivo; ahora, que dé nombres (Salim) y lo aclaramos, pues como ya abrió la boca en público pues que ahora en público lo aclare con toda precisión porque como tiene la costumbre primero habla y luego dice ‘es que ya no puedo hablar y lo voy a ventilar como un asunto interno del partido’, para mí ya no es un asunto interno del partido”.

Sheffield y Salim no daban ni pedían cuartel. Pocas veces se había registrado tal encono entre dos liderazgos panistas en León. La disputa llegó a convertirse en un lodazal porque no fue el debate de ideas ni del futuro de León con los gobiernos del PAN lo que se debatía sino el ‘quítate tú para ponerme yo’.

Y en esos afanes, nadie ponía orden porque nadie tenía autoridad moral para ponerlo. Desde el gobierno estatal, Juan Manuel Oliva, permitió que se usara una paraestatal como el ISSEG que se ha distinguido siempre por su salud financiera y su correcta administración, como trampolín preelectoral.

Fernando Torres trataba de mostrarse neutral aunque desde la dirigencia estatal no ocultaba su afinidad con Salim. Sheffield, mientras tanto, apuntalaba con todo un proyecto opuesto al del trío antes mencionado.

Toda una paradoja que los cuatro, hayan sido avasallados en 2017 por el oficialismo al que desafiaron.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS: LUCES Y SOMBRAS

Con la confirmación de los usos, vicios y virtudes que ha mostrado el PAN-Gobierno en Guanajuato a lo largo de los últimos sexenios, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destapó una nueva tanda de nombramientos.

El regreso de una funcionaria que parece especializarse como bombero en su disciplina, la designación en un cargo para el que no es especialista de una militante blanquiazul de Salamanca y la lógica en una paraestatal que no amerita experimentos es el resumen de los anuncios que hizo ayer el mandatario estatal.

Lo de Angélica Casillas que regresa a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento deja claritas un par de cosas.

La primera, que la breve estancia de la funcionaria como directora de SAPAL, tenía como objetivo, limpiar la casa y despejar el camino en el desbarajuste institucional que heredaron la dupla integrada por Pedro González y Leonardo Lino, y la segunda, que después de su paso por la legislatura, Rodríguez Vallejo prefirió ir a la segura que experimentar con alguien nuevo en la CEA.

Es evidente que Rodríguez Vallejo ya pensaba en Casillas para la CEA y que el ‘bomberazo’ a SAPAL fue inevitable. Su regreso deja también la interrogante si este tipo de reciclajes son la ventaja de contar con un especialista en el tema o la decepción de no tener más opciones.

Lo de Sergio de la Peña Rodríguez al ISSEG, con el palmarés y la experiencia que tiene por sus cargos fuera del estado, parece una buena alternativa luego de la partida de Héctor Salgado a la Secretaría de Finanzas.

Y bueno, lo de Karina Padilla a la Procuraduría Ambiental sólo encuadra en la lógica chambista del blanquiazul. Padilla no se ha formado en asuntos de Medio Ambiente pero había que hacerle un espacio a una panista salmantina que en su momento respaldo al ‘aspirante equivocado’ para el oficialismo pero que no fue de las radicales y hoy tiene espacio en la nómina.

Y el sacrificado Juan Pablo Luna que se sintió reconfortado tras la ratificación hace algunas semanas se va cuando menos lo esperaba y preguntándose a dónde irá que más valga.

Por lo pronto, agua y ajo. La rueda del infortunio en el chambismo panista.