Pólvora e infiernitos

El Covid-19 y las elecciones de 2021: Riesgos a la vista

DE ORIGEN. Hace unas semanas, un consejero del Instituto Estatal Electoral advirtió en una sesión del pleno al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Mauricio Guzmán de los riesgos que había de que la pandemia por Covid19 afectara el desarrollo normal del proceso previo a la preparación de la elección.

EL DESTINO, CERCA. No faltó quien viera la advertencia como algo prematuro y hasta protagónico. Lo cierto es que el proceso electoral ya fue impactado por la pandemia de manera colateral, aunque también en el proceso en sí.

PANORAMA. Los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo fueron diferidos y hay cuatro consejeros electorales que no han sido nombrados. La ausencia de éstos, impide que se avance ya en ciertas decisiones del Instituto Nacional de Elecciones, han dicho especialistas, entre ellos los que participaron el pasado viernes en un foro organizado a propósito por el Instituto Estatal Electoral.

LAS PREGUNTAS Y EL COVID. ¿Qué acciones deben implementar las autoridades electorales para evitar la suspensión de los procesos, por ejemplo, la designación de consejeros estatales y municipales? ¿qué acciones deben implementarse para evitar la suspensión de los procesos electorales? ¿es posible ajustar los plazos del proceso electoral, sin reformas legales porque sabemos que una reforma electoral sólo puede hacerse 90 días antes del inicio del proceso y eso ya pasó? Y esta pregunta es muy pertinente. Es decir, ¿se pueden modificar plazos sin que haya una reforma legal o una decisión del Poder Legislativo en el sentido de modificar las leyes?

LA CITA. Esas fueron algunas de las preguntas que perfiló el consejero presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez, el pasado viernes en un foro virtual interesante porque reunió a voces diversas.

DERECHOS CIUDADANOS. Porque puso sobre el tapete de discusión que no todo tiene que ver con organización de procesos y capacitación de ciudadanos sino también con el ejercicio de derechos.

DECISIÓN. Uno de ellos, el de la identidad porque en este trance, el INE ha suspendido los trámites de solicitud de nuevas credenciales de elector y la reposición de miles más en todo el país que han vencido en este tiempo de pandemia.

PROBLEMAS POTENCIALES. En tres meses más, arranca el proceso electoral local y el rumbo que ha tomado la pandemia en el país obliga a prever lo que ocurrirá en el proceso electoral del año próximo porque es evidente que si bien este año, se pueden sortear los compromisos pendientes en el calendario, tienen que visualizarse las alternativas para los efectos de la pandemia en la capacitación de personal, en el desarrollo de campañas y del propio día de la jornada.

DESAFÍO. Las autoridades están obligadas a tener sentido de previsión en el escenario actual. El reto seguirá siendo enorme mientras no haya una vacuna y los brotes y rebrotes acechen nuestro entorno.

EL VOTO. Es incierto el panorama hasta para los propios expertos. Mientras se atiende lo urgente, la autoridad tiene el reto de lo importante a mediano plazo.

LA DEL ESTRIBO…

El gobierno federal colocó a Guanajuato ayer en el color naranja con un triángulo rojo con el pico hacia arriba lo que quiere decir que el número de casos está en ascenso. El estado de Puebla está también en naranja pero con un cuadro negro que indica que está en estabilidad.

¿Por qué Guanajuato pasó de rojo a naranja cuando está en el pico de los contagios? Misterio absoluto.

El gobierno estatal rechazó desde el pasado viernes esa clasificación y mantiene el semáforo en rojo.

El único dato que permite advertir que Guanajuato mejora es que la incidencia de casos activos en la última semana con respecto a las dos anteriores es de 61% de crecimiento y ahora está en el lugar 13 a diferencia de hace unos días que estaba en cuarto. Durango muestra un crecimiento de 154% y es el primero.

Y mientras, Hugo López-Gatell mantiene las recomendaciones de sana distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene sus propios datos, nos dice que ya pasó lo más riesgoso, invita este fin de semana a seguir su decálogo y dice que es momento de que “recobremos nuestra libertad”. Así la 4T.

LEÓN: UN SEXENIO DE SECRETARIOS FALLIDOS DE SEGURIDAD

Hace exactamente un sexenio en León, Francisco Javier Aguilera Candelas era designado como el tercer y último secretario de Seguridad en la administración que encabezó Bárbara Botello.

Dos experimentos fallidos había tenido ya la entonces alcaldesa. Primero con el general Miguel Pizarro, la mayor decepción por las expectativas que había generado su llegada y después, Francisco Javier Salazar Soni, despedido luego de una diferencia personal con la propia presidenta municipal.

Aguilera Candelas completaba así un sexenio de decisiones equivocadas en materia de seguridad en León. Equivocadas a la luz de los resultados. Tres secretarios con Ricardo Sheffield y tres más con Botello.

Exactamente seis años después. Luego de que transcurrieron ya cuatro años ocho meses de la gestión de Héctor López Santillana, tras el regreso del PAN a palacio municipal leonés, las cosas no han mejorado mucho en esta ciudad.

No al nivel de lo que comprometió López Santillana en su primera campaña: paz para las familias leonesas.

Los cuatro últimos trienios en León a partir del de Ricardo Sheffield han tenido como eje central el deterioro de la seguridad de las familias. No sólo por el incremento de los homicidios dolosos sino por el crecimiento de los delitos patrimoniales pero de manera particular, del aumento de las adicciones que ha provocado que esta ciudad sea campo fértil para la venta de droga o narcomenudeo y la pelea de los cárteles del crimen organizado por la plaza.

Porque si en los trienios de Sheffield y Bárbara Botello se puede anotar la improvisación y los cambios constantes en materia de seguridad pública como los problemas principales para el fracaso, en el regreso del PAN sólo ha habido dos secretarios de Seguridad, el primero de ellos que cubrió todo el trienio, las cosas no han ido mejor pese a los esfuerzos desplegados.

Una mayor apertura a la participación ciudadana a través de la creación de una Mesa de Seguridad que participa en la definición y evaluación de las políticas públicas, no ha sido suficiente para mejorar sustancialmente los resultados.

Tampoco la alineación de los astros políticos. Para quienes decían que un alcalde panista pero rebelde como Sheffield o una priista de confrontación como Botello eran la causa del fracaso. En los últimos 56 meses ha habido puros panistas. Y seguimos casi en las mismas.

GOBERNADORES AZULES Y LA RUTA DE CAMBIO ( IM ) POSIBLE

Entre las opciones de hacer peticiones concretas con cifras en materia de salud, sanitaria, económica y de seguridad y hacer una reflexión conceptual, cruda y directa de los costos que el centralismo político ha dejado para el país, los gobernadores de Acción Nacional reunidos en Dolores Hidalgo, optaron por esto último.

“Debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad. La República padece una acechanza a sus instituciones y su democracia que no puede ser minimizada y menos aún, ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad, no hay lugar para una suerte de república monárquica. Las familias viven con preocupación, angustia, decepción y enojo, a todas ellas queremos decirles: no están solos. si hay de otra, sí es posible evitar la ruina”.

Fue el párrafo más rudo que encontraron los panistas para tratar de atraer la atención de la Federación que avanza sin preocupación hacia un nuevo modelo de centralismo en todos los aspectos: en el económico, en el político, en el fiscal.

La pandemia ha tomado a los gobernadores de oposición a Morena justo cuando la 4T consolidaba la destrucción de los antiguos esquemas de distribución de recursos fiscales, de apoyo a obras de infraestructura, de relación con los propios mandatarios estatales que están inermes ante semejantes decisiones.

No ha habido recursos extras para enfrentar la pandemia y en aras de autonomía estatal y del respeto a las libertades, la 4T ha decidido no imponer medidas absolutas de confinamiento obligatorio.

Es una paradoja que ésta sea la bandera del presidente, la de la libertad, y que los propios gobernadores digan que se trata de un bloque justamente para defender las libertades y la democracia, amenazadas.

El punto es que no se ve cómo el gobierno federal pueda reaccionar positivamente, dándole la razón a los mandatarios azules en un México cada vez más polarizado. ¿Más recursos? ¿Más apertura? ¿Marcha atrás en decisiones estratégicas? No vetes, no descalifiques, suelta la chequera, más recursos a estados. ¿Alguien cree que el presidente aceptará gustoso este pliego petitorio?

Francamente no se ve cómo y la única alternativa parecen las urnas el año próximo. Lo de ayer, es simple derecho al pataleo.