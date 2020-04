Pólvora e infiernitos

EL CRÉDITO QUE PIDE EL CCE LEON: ¿HABRÁ AS BAJO LA MANGA?

PASITO. La propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de León para pedirle al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la gestión de un nuevo endeudamiento ante el Congreso local tiene ya una recepción positiva desde el propio poder ejecutivo, de la mayoría panista e incluso de la fracción del partido Verde en el Congreso local.

DATO. Es cierto. Nadie ha dicho que sí, pero si José Arturo Sánchez Castellanos hubiese encontrado una señal de inviabilidad, ni siquiera lo hubiera hecho público.

LETRAS CHIQUITAS. Lo que dijo el presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada panista Jesús Oviedo fue que el fondo le parecía adecuado: apoyar al sector productivo aunque habría que ajustar la forma porque “pedir un crédito al Poder Legislativo para ayudar a empresas a pagar sus salarios”, enfrentaría problemas para encuadrarlo en lo legislativo pero también para “venderlo” ante la sociedad.

EN PLATA. Es decir, que un gobierno asuma el desgaste que supone el endeudamiento para salvar empresas podría no resultar muy popular para la administración de Diego Sinhue.

RESERVA. Sintomático que el gobierno estatal no se ha pronunciado al respecto. Su silencio parece estratégico. El entorno le favorece. La contingencia le ha dado un margen de control absoluto de los momentos para comunicar, quién y cómo lo hace.

Porque aquí hay un hecho: los empresarios precisan apoyo pero además que sea inmediato. Tan inmediato como el mes de mayo. No podrían esperar a que se den los tiempos normales de un proceso legislativo. De este modo, requieren de un as bajo la manga que le permitan al gobierno hacer llegar estos apoyos a las empresas casi casi de inmediato.

AS BAJO LA MANGA. En otras palabras, lo del crédito parece una vía compleja y larga. Tendría que venir una alternativa no contemplada ahora. Veremos.

CUBREBOCAS Y ARCOS SANITIZANTES: LEÓN Y LA POLÉMICA

ADELANTE. El gobierno municipal de León confirmó ya un par de medidas preventivas adicionales para enfrentar la pandemia por Covid-19 justo cuando nos aproximamos a la fase 3 que tienen su dosis de polémica.

EL PRIMERO. Una, la del uso de arcos sanitizantes en varios puntos de la ciudad que hace más de una semana fue descalificada por la Secretaría de Salud Federal como una medida con aval científico para prevenir más contagios.

SEGUNDO. La otra, la del uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, de manera particular en el transporte público. Esta medida ha sido también consistentemente cuestionada por Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y uno de los infectólogos guanajuatenses con más interacción y crédito en las redes sociales a lo largo de esta pandemia.

CÁTEDRA. Ayer mismo, Mosqueda Gómez, también exsecretario de Salud del Estado, ratificaba en un hilo en Twitter su postura frente a los cubrebocas. “¿Usar o no cubrebocas? La respuesta es no, los cubrebocas sólo se recomiendan para los enfermos. Comento este tema porque ha generado mucha duda”.

RAZONES. El doctor sostiene que no se recomienda cubrebocas para los sanos porque no tienen capacidad suficiente para proteger. “Si estás sano y una persona tose o estornuda en la cara o tan solo te habla cerca, el cubrebocas no evitará que te contagie. Adicionalmente, si estas sano, usas cubrebocas y te tocas la cara para acomodarlo, te llevaras a la cara los virus que traigas en las manos”.

EN CONCRETO. “El cubrebocas sirve para que alguien enfermo no transmita pero no sirve para que alguien sano no se enferme. Si de cualquier manera lo usas, debes de cambiarlo cuando esté húmedo o dañado y cuídate no estarte tocando la cara para acomodarlo”.

CONTEXTO. Sirvan estas reflexiones del doctor Mosqueda y el antecedente de la postura de la secretaría de Salud Federal como referencia para enmarcar la decisión asumida por las autoridades en León sobre cubrebocas y arcos sanitizantes.

ARGUMENTOS. En ambos casos, las autoridades leonesas reconocen que las medidas no tienen aprobación unánime de autoridades como medidas básicas de prevención pero que al final, abonan, desde su punto de vista en la apuesta para educar a la población a cuidarse.

A VER. En todo caso, es la confirmación de que frente al Covid-19, cada autoridad incluso en un mismo estado, es un mundo aparte para entender y enfrentar la pandemia.

LA DEL ESTRIBO…

Este martes regresa la actividad al Congreso local. Hay dos mesas de trabajo, una de asuntos electorales y otra de medio ambiente, ambas virtuales. La nota va a surgir de la reunión de la Junta de Gobierno. Esta semana tampoco habrá sesión de pleno. No lo harán hasta que no haya algún asunto de importancia que la amerite.

DIEGO SINHUE: A TRES AÑOS DEL INICIO DE TODO

“Ya no más obras suntuosas, serán obras que le abonen, que cambien la vida de aquellos que menos tienen y de aquellos que más lo necesitan, los principales protagonistas de ésta estrategia son los ciudadanos, queremos hagan suyo este programa”, dijo entonces Márquez.

Con esa frase, hace exactamente cuatro años, el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, presentaba el Programa Impulso que representaría la apuesta transexenal más ambiciosa de un gobierno panista en Guanajuato.

La más ambiciosa no sólo por el monto anunciado de inversión de recursos (2 mil 400 millones de pesos) sino porque implicaba la famosa transversalidad como principio rector del gobierno en la que casi todas las dependencias de la administración se sumaban en la apuesta que le permitía contabilizar 8 mil millones de pesos.

El lanzamiento de Impulso era el signo más claro de que el favorito de Miguel Márquez para la sucesión era el titular de la misma cartera que él encabezó en el sexenio anterior: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Tanto Márquez Márquez como Rodríguez Vallejo fueron secretarios de Desarrollo Social antes de ser precandidatos del oficialismo panista a la gubernatura. Márquez fue designado en marzo de 2010. Rodríguez Vallejo en 2015.

El plan se resumía en la definición de 100 zonas Impulso, 142 programas que involucraban 20 dependencias estatales con acciones supuestamente transversales que multiplicaban por cuatro los recursos del préstamo.

Impulso marcó el despegue de Diego Sinhue como favorito de Márquez aunque éste nunca lo haya hecho tan explícito como Juan Manuel Oliva, que sí lo pregonó a los cuatro vientos porque ese era su estilo.

La marca “Impulso” como sello de un programa social asociado a un político perdura hasta nuestros días. Diego Sinhue que en 2015 se quedó en la orilla como el favorito del propio Márquez a la alcaldía de León, pero un año después se rehízo y se reencontraba con un premio mayor que trabajó con paciencia.

COVID19 GUANAJUATO: 75% CASOS POSITIVOS EN UNA SEMANA; SALAMANCA, EL FOCO PREOCUPANTE

En Guanajuato, la pandemia avanzó durante la última semana de manera importante si analizamos la frialdad de los números. Los casos confirmados se elevaron un 75% al pasar de 58 a 102; había un solo muerto por coronavirus al 6 de abril anunciado justo ese lunes. Ahora hay cinco.

Los casos de transmisión comunitaria se incrementan aceleradamente. De uno que había el 6 de abril, ahora hay 10 contagios de este tipo.

Pero sin duda el tema más preocupante hoy en Guanajuato se ubica en Salamanca pues hace una semana sólo había cinco casos y ahora hay 29, es decir seis veces más, lo que coloca a este municipio con la tasa de incidencia más alta por cada 100 mil habitantes en el estado y una de las más altas a nivel nacional.

Hace una semana, 11 municipios en Guanajuato tenían al menos un caso confirmado. La cifra se elevó a 14 en sólo siete días.

León es un caso peculiar porque en una semana apenas subió en 16% sus contagios al pasar de 30 a 36 casos confirmados y no registra aún defunciones pese a concentrar el 25% de la población en el estado.

Lo preocupante en este municipio es que tiene tres de los 10 casos de transmisión comunitaria que por sí solos ya obligaron a las autoridades a endurecer las medidas de prevención.

Celaya y Guanajuato registran pocos casos en comparación con Salamanca con seis y siete respectivamente, pero ellos también tienen el signo preocupante de tener dos casos de transmisión comunitaria cada uno.

En el corredor industrial, Irapuato sortea con mejores números hasta el momento la pandemia con sólo siete casos confirmados, sin transmisión comunitaria ni defunciones.

Pero ojo, este es un corte de caja que se puede modificar radicalmente de un momento a otro. Hace una semana, los números en el estado con solo una defunción, sin municipios como focos rojos y con uno de transmisión comunitaria, se veían bajos. Hoy ya no es la misma perspectiva.

Al sobrepasar los 100 casos, Guanajuato ya dejó el penúltimo bloque de cinco estados que tenían entre 51 y 100 casos y se ubica en el siguiente bloque de nueve entidades con más de 100 y hasta 150 casos.

Volvemos a lo mismo. La realidad que hoy vivimos se reflejará en cifras en 10 días más. La fase crítica apenas está por comenzar.