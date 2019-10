Pólvora e infiernitos

EL AUTOGOL DE MALÚ MICHER

UNA MÁS. Y en la gustadísima sección en redes sociales, “siempre hay un tuit”, mal le fue a la senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena quien el pasado domingo por la noche se quejó en su cuenta de Twitter del retraso del vuelo que la llevó del aeropuerto del Bajío al de la ciudad de México.

EN PLATA. “Resulta que salimos retrasados de León en vuelo 159 de Aeroméxico y ya aterrizamos pero estamos parados, absolutamente parados porque sucede que no nos asignan sala. Llevamos más de 15 minutos esperando sala. ¿Increíble verdad?”, escribió.

LAS INTENCIONES. Quizá la senadora no calculó que el efecto de su comentario se centraría en su perfil de senadora del partido gobernante que decidió cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco y empujar por el de Santa Lucía, cuestionado hasta la saciedad.

AL PAREDÓN. La legisladora recibió comentarios de decenas de usuarios que en su mayoría le echaron en cara la absurda decisión de cancelar un proyecto como Texcoco y optar por uno que se está metiendo con calzador.

DOS BOTONES. “Increíble que usted y su partido avalaron la cancelación del nuevo aeropuerto, así que deje de quejarse”, le dijo el profesor de Economía del ITAM, Issac Katz. Arne Aus den Ruthen Haag, exasambleísta del PAN en la ciudad de México fue más lapidario aún. “¿Quién le explica a la senadora de Morena?”, escribió.

MAL TINO. Suele suceder. Es el ejemplo claro de la delgada línea que separa la disciplina que se exige a los políticos para defender proyectos y estrategias polémicas con la realidad que tarde o temprano ellos mismos padecen.

AGUJONAZOS “MAÑANEROS” A GUANAJUATO

DOS. A propósito del reparto de culpas, ayer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato recibió sendos aguijonazos que no por conocidos duelen menos.

DERECHO DE RÉLICA. Hubo pasarela de funcionarios del gabinete de seguridad con un arsenal de datos que pretendieron demostrar esencialmente 2 cosas del gobierno federal: el cochinero que nos heredaron y que la 4T no está al garete como muchos dicen.

MAL. Pero en el caso particular de Guanajuato, se confirma que el estado sigue teniendo el primer lugar en incidencia de homicidios dolosos en el país: 9.2% del total en el país.

Y DE MALAS… Es decir, poco más de 9 asesinatos de cada 100 que ocurren en México, se registran en Guanajuato. Ya sabemos que el dato más preciso para medir cómo andamos es el índice porque se confronta el dato duro con el número de habitantes y ahí el estado fluctúa entre el 5º y el séptimo.

PREOCUPANTE. Pero nomás tratándose de incidencia, el estado tiene más homicidios que otras entidades con más habitantes como Chihuahua, estado de México y Jalisco.

UNA MÁS. Y bueno, más adelante, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hablaría de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas que tiene sus respectivas réplicas estatales.

YA URGE. Resulta que Guanajuato es uno de los 5 estados pendiente de integrar este comité cuya aprobación pasa necesariamente por el Congreso local.

LA DEL ESTRIBO…

Me comenta el diputado local Ernesto Prieto Gallardo que será hasta el próximo jueves a más tardar cuando ingrese su solicitud de licencia que le exige el reglamento de elección de Morena a quienes sean consejeros distritales con posibilidades de ser electos a un cargo partidista.

Prieto me había comentado que el mismo domingo enviaría su escrito a la secretaría general. Cambió de opinión. El joven diputado anda envalentonado tras lo ocurrido el domingo. Para él es una revancha aunque todo parece indicar que no es ese, el último round que disputarán los morenistas en su batalla interna que sigue siendo un auténtico campo de batalla. El show va a continuar.

ANGÉLICA CASILLAS: LA IMPRESCINDIBLE EN EL ZAPOTILLO

Los constantes retrasos y lo imposible que se torna a veces el acueducto El Zapotillo, ha vuelto casi imprescindibles a algunos personajes. Uno de ellos es la titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado, Angélica Casillas.

Hace un año fue nombrada como titular de este cargo que ya había ostentado de 2006 a 2015 cuando lo abandonó para ser candidata a diputada local, cargo que obtuvo tras ganar la elección en esos comicios.

Y justo hace un año, Casillas Martínez dejaba la dirección de Sapal en donde estuvo solo 4 meses, como una suerte de bombero tras la polémica gestión de Leonardo Lino Briones y particularmente, del presidente Pedro González.

El entonces gobernador electo Diego Sinhue la envió para apaciguar las aguas turbulentas provocadas por diversas acciones y determinaciones así como por el estilo de liderazgo que se impuso. Había que calmar muchos demonios además de encarrilar algunos temas como el acueducto El Zapotillo donde Casillas es un activo importante.

Es diferente por ejemplo al caso de Karina Padilla quien era nombrada como titular de la Procuraduría Ambiental y cuyo caso encuadraba más en el reparto de cargos en el que todos son expertos en cualquier cosa, el chiste es repartir chambas.

Y el sacrificado era alguien con más conocimiento del tema, Juan Pablo Luna Mercado a quien le dolió el relevo aunque en abril pasado recobró la vertical al asumir la dirección del Instituto de Planeación del Estado.

Pero la misión de Angélica Casillas no tiene duda. Más allá de su labor en la CEAG, ella está como el gran puntal en el conocimiento técnico de las entrañas de un proyecto que vive su “ahora o nunca”: el acueducto de El Zapotillo.

No es casual que en reuniones clave ha sido ella la convocada incluso por encima del actual presidente de Sapal, Jorge Ramírez, empresario entusiasta e impulsor también del proyecto. La experiencia manda.

SALAMANCA Y LA MARINA QUE SE FUE: SIGNOS OMINOSOS DE REVANCHISMO

Mal momento este que hoy vivimos para los acuerdos, la civilidad, la sensatez y la cordura entre el gobierno de Guanajuato, la Federación y el gobierno municipal de Salamanca. Pueden ser otras las intenciones o puede tratarse de exabruptos naturales en política pero hoy solo alcanzan el calificativo de preocupantes.

Que los elementos de la Marina se fueron por una decisión técnica de sacar a estas fuerzas de los estados que no tienen litorales para mandarlos solo a quiénes sí los tienen, dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero el pasado jueves en León.

Pero la Marina, emitió un comunicado con otros datos: los elementos de este cuerpo federal de seguridad se fueron solo de Guanajuato. Punto.

¿Por qué solo de Guanajuato? ¿Por qué solo la Marina? Solo en Palacio Nacional saben. Puede ser que quieran reforzar con elementos de la Guardia Nacioanl la presencia federal en Guanajuato.

El problema es que las fuerzas estatales de seguridad, la Fiscalía General habían establecido la mejor sintonía con los elementos de este cuerpo de élite y los mejores golpes al crimen organizado los consiguieron así.

Nadie cambia lo que está funcionando y la decisión federal golpea a Guanajuato de facto. “Regrésenos a la Marina”, imploró hace 2 semanas el gobernador Diego Sinhue.

No hay pruebas para argumentar una determinación para dañar a Guanajuato pero la suspicacia queda sembrada.

En el frente local, ya veníamos platicando aquí del crudo reclamo de la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz que cuestionó el trato desigual que, a su juicio, da el gobierno de Diego Sinhue a Salamanca a diferencia de Celaya.

Ayer, la comisionada para la Unidad de Estrategia y Análisis para la Seguridad del gobierno estatal, Sophia Huett defendió la estrategia estatal al recordar que la alcaldesa tiene los elementos de las Fuerzas Estatales para el mando único que ella misma pidió en la firma de un convenio hace meses con el gobierno estatal: 108.

Apenas el 20 de septiembre pasado, hubo una reunión entre la alcaldesa y funcionarios del gabinete de seguridad estatal y una enviada federal. Y aunque dijo que no se metería en temas políticos, Huett no pudo evitar la candela contra la autoridad salmantina: entiendo su frustración cuando después de un año aún no se gradúa ningún elemento de la policía municipal.

Y pueden ser certeros los argumentos del estado pero está muy clara la condescendencia y la paciencia que dispensa el gobierno estatal a Celaya en los momentos de apremio que vive. Y la fácil desesperación frente a lo que dice Salamanca

Lo más preocupante aquí es leer y escuchar al gobernador ponerse los guantes y recordarle a Hernández Cruz cuando presumía que tenía línea directa con la Federación.

Al margen de que tenga o no razón, no es ese el talante que se espera ver del mandatario estatal. Él no se puede poner los guantes para responder con la misma hormona con la que lo cuestionan. No es su papel y nada positivo puede ganar.

No se trata de ganar el debate y la discusión. Se trata de resolver los problemas de seguridad que agobian a los guanajuatenses. Competir en berrinches no le abonará a su causa.

