Pólvora e infiernitos

RECOMENDACIONES SALARIALES: ¿QUIÉN IMITA A ‘TOÑO’ TREJO?

CONTRASTES. El cumplimiento del compromiso para reducirse el salario que hizo el alcalde de Silao, Antonio Trejo, como su primera decisión de gobierno tiene su valor. No sólo porque es muy raro que un gobernante cumpla compromisos de campaña que tienen que ver con la austeridad. Ya vemos en un apartado de esta misma columna como a la nueva mayoría parlamentaria que configura Morena, mando al diablo su compromiso de bajar apoyos y prerrogativas para diputados.

RUPTURA DE PARADIGMAS. Pero la reducción del salario de Trejo tiene su significado porque rompe con la inercia de exalcaldes panistas y priistas que impunemente ignoraron las recomendaciones y no se bajaron ni un centavo por lo menos para taparle el ojo al macho.

OMISIONES. El PAN como partido gobernante ha ignorado olímpicamente ese mandato y ha sido incapaz de convencer a sus alcaldes de cumplir con las famosas recomendaciones.

DATOS DUROS. De acuerdo a la información entregada por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, son los municipios de Silao, Abasolo (aunque este último ahora será gobernado por el PRI), Valle de Santiago y Huanímaro, de extracción panista, así como Jerécuaro del Partido Verde Ecologista de México (que también ahora será priista), las que encabezaban el Top 5 de Ayuntamientos que sobrepasan las recomendaciones hasta antes de la llegada de nuevos alcaldes.

PRETEXTOS. El alcalde de Silao era el mejor pagado en todo el estado, en pesos absolutos y per cápita. En el PAN seguramente nadie seguirá su ejemplo y como ahorita está la transición, ni Humberto Andrade que ya se va ni Román Cifuentes que está por llegar se meterán a un berenjenal en donde nada bueno sacan.

MORENA Y PRI, O DE LENGUA ME COMO UN TACO

DICHOS. El balón estaría en la cancha de Morena y PRI, cuyas respectivas dirigentes, Alma Alcaraz y Celeste Gómez ya criticaron a los alcaldes que están por encima de las recomendaciones y pidieron a los suyos, ajustarse a las que les corresponden.

LES HABLAN. Cuatro de los 5 alcaldes de Morena sobrepasan la recomendación fijada por el Congreso local. Sólo Apaseo el Alto está dentro de la sugerencia mientras que Acámbaro, Salamanca, San José Iturbide y Comonfort, tendrían que ajustar sus salarios a la baja si quieren ser congruentes con la verborrea morenista de la austeridad y no hacer quedar mal a sus dirigentes. ¿Esperaremos sentados?

EL ORIGEN. De acuerdo al reporte del Legislativo, el alcalde de Acámbaro gana 104 mil pesos y debería ganar 73 mil; el de Comonfort gana 79 mil y debería percibir 66 mil; el de Salamanca gana 106 y debería ganar 93 mil mientras que el de San José Iturbide gana 84 mil pesos y debería ganar 71 mil pesos.

EXCEPCIÓN. El único que está debajo de la recomendación es el de Apaseo el Alto que percibe 63 mil pesos y debería ganar 66 mil pesos.

PINTANDO RAYA. En su momento, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, ya dijo que ella no se disminuirá el salario. Veremos qué tan fieles a los dictados de austeridad de su tlatoani mayor, Andrés Manuel López Obrador, nos resultan.

UNOS Y OTROS. De los 11 Municipios que gobernará el PRI, 6 se encuentran debajo de la recomendación y 5 la superan, entre ellos, el que vuelven a gobernar que es Abasolo con un 79% de salario para el alcalde por encima de la sugerencia y sólo detrás de Silao como el más excedido.

POQUITO. Después está Jerécuaro con un 50% y los otros 3 con un porcentaje superior muy marginal: Pueblo Nuevo (10%), Manuel Doblado (5 ) y San Francisco del Rincón (2).

El pronóstico es que salvo alguno que otro kamikaze, la mayoría hará que la virgen le habla y dejará a sus respectivos dirigentes en calidad de demagogos.

LA DEL ESTRIBO….

En el desfile de discursos el pasado jueves en el pleno del Congreso local, así haya sido muy breve, más de tres se quedaron con la boca abierta tras escuchar a la diputada del PT, Mary Chuy Reveles en tribuna.

Se subió a denostar la forma en que priistas, verdes, panistas o morenistas reñían verbalmente por el desempeño del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa.

Después narró que tras la campaña se dio a la tarea de preguntar entre sus electores si querían o no a Zamarripa. Ella fue la única opositora que ganó en las urnas la posición que hoy ostenta. No quiso sumarse a la bancada de Morena. “Nadie quiere serlo ¿quién va a querer serlo? Yo lo único que hice fue preguntar a quien le interesaba proponer a un nuevo procurador. ¿Por qué ponernos en la posición de decirle que no al único que quiere?”.

Luego empezó a desbarrar. Dijo que ‘gracias a Andrés Manuel’ el ‘huachicoleo’ ya sería muy pronto delito federal. Visiblemente nerviosa, resoplaba en aparente defensa del procurador de Justicia.

La descompuesta intervención sembró la confusión entre quienes la escucharon: ya empezaron a cooptarla muy rápido en el PAN-Gobierno o simple y sencillamente, la atrapó el pánico escénico y no supo ni lo que dijo. Se aceptan apuestas.

ELVIRA PANIAGUA: LA DESMEMORIA O LA CARA DURA

A propósito de compromisos hechos añicos, no cabe duda que los políticos acomodan la realidad a sus conveniencias y en ocasiones esa realidad hasta los hace parecer congruentes cuando en todo caso parecerían más de lo mismo.

Es el caso de la ahora alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, quien durante los tres años anteriores, como exdiputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local se desgarraba las vestiduras, pidiendo a los alcaldes acataran las recomendaciones salariales del Congreso local.

Incluso hace un par de años, lamentaba que ese año, los ediles al inicio de su mandato desaprovecharan la oportunidad de dar un golpe de austeridad para bajar sus salarios.

Y hoy que Paniagua ya es alcaldesa de su ciudad, el mismo día que Antonio Trejo se bajó el sueldo, ella anunció que acatará también lo que dicta el estudio de salarios máximos. Faltaba más. La pequeña gran diferencia es que la recomendación en Celaya implica un ligero aumento.

En el documento se sugiere el incremento del sueldo de la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez de 85 mil 948 a 108 mil 818 pesos, es decir poco más de 23 mil pesos.

“Yo vengo de allá, el Congreso del Estado tiene la obligación de hacer recomendación la que se hace a los municipios en el sentido de topes de sueldos para regidores síndicos y alcaldes, en ese sentido seré la más respetuosa de atender la recomendación”, comentó.

“Sí la recomendación del congreso está por encima de lo que hoy se percibe es un tema que veré con los miembros del ayuntamiento, de entrada yo estoy a favor de las recomendaciones”.

Claro. Hay ocasiones en que es más redituable respetar la ley que ser austero ¿En dónde quedó el golpe de austeridad que pedía Paniagua hace algunos años?

Por qué no da su peculiar golpe de austeridad y opta por mantener el salario como está ahorita. Es lo mismo de siempre, que se haga la austeridad en los bueyes de mi compadre.

De presidenta de la Comisión de Hacienda que hace recomendaciones y da lecciones de eficacia del gasto a alcaldesa que dice como todo buen político: a mí mis timbres.

DIPUTADOS FEDERALES: LA AUSTERIDAD LES HIZO LOS MANDADOS

Como reza el dicho, hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre y así la aplicaron los diputados federales que ahora respiran hondo y tranquilo. No les bajaron ni el salario ni las prerrogativas que disfrutaban. Solo lamentan la eliminación del seguro de gastos médicos mayores. En realidad, daño menor.

El pasado 25 de septiembre el Comité de Administración de la Cámara de Diputados federal, aprobó la integración de las dietas y prerrogativas que disfrutan los legisladores y no les movieron un ápice.

De acuerdo al documento, los legisladores mantienen los 105 mil pesos de dieta bruta mensual.

Recibirán además 45 mil 798 pesos para asistencia legislativa, 28 mil 772 para atención ciudadana, 38 mil 363 para pagar aguinaldos de la casa de atención ciudadana y, finalmente, 58 mil 297 anual para el informe de actividades legislativas.

Esto es lo que se puede leer en la minuta. Es decir, no le bajaron nada ni eliminaron alguna de las prebendas. Podrán seguir saludando con sombrero ajeno, sostener sin problema sus casas de gestión, hacer su informe anual y hasta pagarle un aguinaldo a su personal.

En el tema del transporte de Guanajuato a San Lázaro, no hay cambio tampoco. Los de Guanajuato son beneficiarios de boletos de avión pues viven casi todos a más de 300 kilómetros de la distancia del Palacio Legislativo considerando el aeropuerto más cercano al domicilio que señala su credencial de elector.

De esta manera, cada legislador guanajuatense dispondrá de 10 mil 200 pesos semanales, es decir, 41 mil 200 pesos mensuales para comprar sus boletos de avión.

Y es que los diputados tienen un monto sobrado para pagar sus pasajes porque generalmente compran sus boletos con tarifas altas. No le batallan.

Los que viven a una menor distancia tampoco se pueden quejar e incluso hasta les fue mejor pues recibieron incrementos a los apoyos para gasolinas y peaje que rondan el 30 y 50%.

En suma, no hubo cambios ni radicales ni medianos ni pequeños en el salario de los legisladores. En San Lázaro, los morenistas no tuvieron las agallas de disminuir salarios ni restarle a las ventajas, lujos y glamour a la labor legislativa.

Al final se repite la máxima que dice que a la hora de repartirse dinero para disfrutar el encanto del poder, los morenistas no son nada distinto que azules y tricolores. ¿Alguien dijo austeridad?