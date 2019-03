Pólvora e infiernitos

LA LIBERACIÓN DE DETENIDOS: ¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?

SÁCALE PUNTA. Por cierto, regresó también muy envalentonado el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Ernesto Prieto, después de acompañar a la alcaldesa de Salamanca que le dedicó 3 videos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

IMPOSIBLE. Como la Fiscalía General de la Federación no se pronuncia ni se pronunciará sobre una diligencia, ya salieron a acusar a la Fiscalía del Estado el superdelegado Mauricio Hernández Núñez y el propio Prieto. La falla, según sostienen fue de Carlos Zamarripa.

EN CORTO. Mientras tanto, en la bancada panista en el Congreso local también velan armas. Ayer se reunieron con el gobernador para hablar de seguridad y glosa del informe. En el primer tema, abordaron por supuesto la ocupación que han hecho las fuerzas estatales y federales en Santa Rosa de Lima.

RAZONES. El mandatario estatal les explicó con lujo de detalle las razones por las que la Fiscalía General del estado cree que hizo lo correcto en su intervención para detener a la presunta operadora de este grupo criminal.

Y por lo que ahí se dijo, los diputados panistas también darán la batalla mediática sobre todo luego de que, literalmente, Prieto se puso los guantes contra el panismo gobernante. Vaya show.

LA REVOCACIÓN DE MANDATO: LOS FANTASMAS DEL FUTURO

LA PASIÓN. Levantó tantas pasiones la discusión parlamentaria para votar la reforma constitucional para instituir la revocación de mandato que hasta el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks se puso folclórico en Twitter.

DERECHO DE PATALEO. “La revocación de mandato que propone la coalición Juntos Haremos Prehistoria pretende que el pueblo quite pero que Morena ponga. No podemos permitir el retroceso democrático”, escribió en su cuenta de Twitter.

POLÉMICA. La inclusión que hizo Morena en su propuesta para que el mismo día del proceso electoral intermedio de 2021, se haga la consulta que propuso de origen el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos voten si quieren que permanezca o no en el poder con todo y la fotografía del mandatario, puso en guardia a casi toda la oposición.

SIEMPRE FIELES. El Verde, que antes estaba alineado al PRI que dominaba San Lázaro, ahora baila al son que le toca Morena.

ASÍ SON. Sí claro, uno de sus legisladores planteó una reserva para que la revocación de mandato no coincida con ningún proceso electoral y que no sea el presidente quien solicite la convocatoria. Pero ejercen un derecho al pataleo sumamente ‘light’. Pero todos saben de qué lado masca la iguana en esta legislatura.

AL MEJOR POSTOR. Y claro, donde quiera se cuecen habas de supuestos opositores que le engordan el caldo a la mayoría. En Guanajuato, son perredistas, MC, Nueva Alianza y MC quienes suelen engordarle el caldo al PAN mientras que en San Lázaro ayer algunos priistas perdieron la honra con su ausencia estratégica para ayudar a disminuir el quórum.

MAL DE TODOS. Una nueva prueba de que siempre hay falsos opositores dispuestos a ser cooptados y mayorías que están listas para cooptar a quienes están dispuestos a negociar sus principios. Pasa en el PAN, pasa en Morena. Pasa.

LA DEL ESTRIBO…

Quién lo iba a decir. Horacio Duarte, aquél que fuera aguerrido representante de Andrés Manuel López Obrador ante el desaparecido IFE en la polémica elección presidencial de 2006 que ganó apretadamente Felipe Calderón, fue el encargado de suplir ante los empresarios la ausencia de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, quien canceló su visita a León de última hora. A él también le hizo justicia la 4T.

AQUELLOS RECLAMOS DE UN ALCALDE PANISTA A ZAMARRIPA

Más allá de los cuestionamientos habituales de los dirigentes de partido y diputados opositores, es difícil encontrar durante los 10 años que ha estado al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado, algún cuestionamiento que le haya hecho alcalde alguno a Carlos Zamarripa Aguirre.

Por lo menos, no tan claro y directo como lo hiciera en su momento hace exactamente 2 años el entonces alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, cuyo municipio se vio envuelto en una racha violenta inédita.

El edil reconoció que las medidas de seguridad que desde el pasado mes de febrero puso en marcha la Secretaría de Seguridad Pública estatal sí ha dado resultados, no obstante puso sobre la mesa la necesidad de que cada quien cumpla con su labor pues los delincuentes están ahí y se necesita ir por ellos pues señaló que la PGJE que comanda Carlos Zamarripa no compartía la información con la que contaba.

“En las investigaciones que haya hecho a Procuraduría, seguramente traen identificados a algunos, vale la pena que le pregunten al procurador cuántos de ellos han caído, yo no tengo el dato, lo digo con mucha pena la Procuraduría trabaja sola, no nos informa, o sea yo no tengo claridad y no podría darles una respuesta. Yo veo que en la calle siguen muchos delincuentes que están asesinando y que seguramente tienen que ver con muchos de los asesinatos que ha habido”.

López García se convertía en la gran excepción a esa regla con una crítica que por lo demás es secreto a voces. La forma en la que Zamarripa siempre ha dosificado y reservado la información, incluso más allá de lo que llaman, cuidar el debido proceso.

Luego, la emprendió contra el delegado de la PGR que ni siquiera le ha dado la cara. ¿Cuál? El que estaba entonces y el que le antecedió y que ahora es designado.

“Y en los del fuero federal con la pena, pues ahí están los actores que no están haciendo su chamba, esa es la tarea que cada quien debe hacer, y si vamos hacer lo que no nos toca créanme que me voy a meter en un problema, la Ley también nos lo prohíbe. Hay lugares donde hay grupos armados, en donde hay estas situaciones y ahí siguen operando, ¿entonces a dónde vamos a llegar?”

Y hoy, el foco rojo en Guanajuato no es San Francisco del Rincón sino Villagrán. Pero la queja, tan vigente como entonces.

SEGURIDAD SALAMANCA: EN RUTA DE COLISIÓN

Aunque ella tiende la mano en el discurso y llama a la conciliación, en el ambiente parecen sonar los tambores de confrontación entre el gobierno estatal y la administración que encabeza la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz.

Y es que en Morena ya hay quienes ya dijeron a quien quiera escucharlo que Hernández Cruz no va a firmar el convenio para refrendar el Mando Único en este municipio tal como venía funcionando hasta diciembre pasado.

Algo le dijeron en la Ciudad de México a la expanista que regresó echada para adelante y con la espada desenvainada. No sólo por el anuncio de que llegarán a Salamanca 120 elementos de la Marina a este municipio sino con el reclamo por los 30 millones de pesos que, dice, le cobra el gobierno del estado por los servicios prestados en materia de Seguridad en la parte final de la gestión de Antonio Arredondo y en los primeros meses de la que ella encabeza.

Es decir, la alcaldesa lamenta que no sólo el gobierno del estado no accede a su petición del mando mixto sino que le cobra por algo que heredó la anterior administración y que desde su perspectiva no cumple porque no hay 300 policías estatales en ese municipio.

Según Beatriz Hernández ella sabe que no puede mandar a policías estatales y no es lo que quiere pero sí pide mando mixto con 150 elementos estatales que se convertirían temporalmente en policías municipales con sueldos y prestaciones pagados por el Municipio.

Esa temporalidad iría de la mano con la creación y crecimiento de la hoy, inexistente Policía municipal de Salamanca.

Pero hay otro elemento que abona para la confrontación no sólo del Municipio con el estado sino que hace que uno se pregunte cómo es que la Federación no envía los 2 mil 400 elementos federales prometidos a las zonas más sensibles del estado pero sí puede comprometer 120 elementos de la Marina a Salamanca.

¿La Federación pacta con una presidenta municipal sin cumplirle al estado? Algo no cuadra. Hay retraso en el cumplimiento de un compromiso de parte de la Federación con el gobierno de Diego Sinhue pero apoya a un municipio.

¿De plano, alguien le da alas en la Ciudad de México a la edil salmantina para ponerse los guantes, no firmar y en cierto modo, ponerse al tú por tú con el gobierno estatal?

¿Y en el gobierno estatal están a dispuestos a enfrentar sin miramientos el reto que les plantea una presidenta? ¿O ya tienen su arreglo con Palacio Nacional?

Y en medio, como suele ocurrir, los ciudadanos, en este caso, los salmantinos que no ven la suya en las calles de este municipio. La inseguridad en el centro de los egos y las grillas.