Pólvora e infiernitos

EMPRESARIOS; RAZONES PARA JUSTIFICAR SU AUSENCIA CON AMLO

PINTANDO RAYA. Pues con la novedad que al final a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León les dio frío y optaron por no asistir al encuentro de Andrés Manuel López Obrador.

VERSIÓN. Bueno, bueno, ellos dicen que no les dio frío. Simplemente que optaron por no ir porque con tantos invitados, aquello corría el riesgo de convertirse en mitin. A los presidentes de cámaras les gustan reuniones más en petit comité donde pueda haber una auténtica interacción.

DE TODO COMO EN BOTICA. El formato de la reunión de ayer y lo recortado del tiempo para preguntas y respuestas (entre 30 y 40 minutos) quizá desanimó a los neutrales que no iban a echarle porras a nadie sino a escuchar al candidato y a lanzarle uno que otro cuestionamiento.

DETALLES. No faltó la precandidata que se quejó, el incondicional que hizo una pregunta para el lucimiento y el impugnador de la candidatura de Ricardo Sheffield que literalmente obligó al candidato presidencial a pintar su raya.

CON TODO. Algunas porras al propio ‘Chachis’ dejaron claro de qué lado mascaba la iguana en ese evento. Un dato curioso es que el presidente del CCE leonés, José Arturo Sánchez Castellanos, ha tenido una relación ciertamente tormentosa tanto con Sheffield como con Martínez Velázquez.

CUANDO NO HAYA OPCIÓN. Pero al final eso no impactó en la decisión de no asistir a la reunión. Sea como sea, el CCE leonés como organismo leonés tendrá que reunirse una vez que sea candidato cualquiera de los dos o los dos por distinto partido, más allá de filias y fobias o pasados complejos. Ayer no hubo de piña.

RICARDO SHEFFIELD: LA RENUNCIA Y LAS OPCIONES DEL FUTURO

NO SÓLO DE AZUL. Llamativo sin ninguna duda que justo en la víspera de su renuncia al PAN, el exalcalde leonés Ricardo Sheffield Padilla haya abierto la baraja de opciones para su futuro.

LOS CONTACTOS. Ya no sólo Morena está en el horizonte de posibilidades, parece que también el PRI y Movimiento Ciudadano. De manera concreta, en radiopasillo tricolor se dice de la buena relación que tiene Sheffield con la integrante de la Comisión de Vivienda, Carolina Carolina Viggiano, a la que pertenecen ambos.

ADICIONAL. Viggiano es además la coordinadora en la circunscripción de la campaña de José Antonio Meade.

ONE MORE TIME. De estas opciones poco se había hablado. Es hoy cuando cobra fuerza la duda de porqué esperar a renunciar al PAN hasta el último minuto cuando su suerte para no ser el elegido para la candidatura a alcalde estaba echada desde hace meses.

MUY CANTADO. Es evidente que en Morena las aguas se iban a agitar al punto de que a estas alturas la puja por los espacios iba a ser durísima. Y los que llegan hasta el final, así tengan los padrinazgos de más alto nivel, no se pueden colar tan fácilmente.

DE SU RONCO PECHO. “Mi decisión obedece a una convicción personal donde no encuentro la congruencia entre la realidad que aqueja al partido, los partidos y valores que lo fundamentan y la grave problemática que hoy vive el PAN”.

RECLAMOS. “Me niego a ser parte de algo con lo que no estoy de acuerdo, me niego a salir de mi formación como un social demócrata que soy y siempre he sido; mucho menos puedo sumarme a fortalecerlo en contra de lo que los fundadores de este partido dejaron plasmado en su historia”, reseñó Sheffield quien anunciará oficialmente su futuro político, las razones y las ofertas, mañana en conferencia de prensa.

ALETARGAMIENTO. En el blanquiazul, mientras tanto, hacen ecuaciones y proyecciones. Juran y perjuran que no habrá mayor daño para este partido en las próximas elecciones. Habrá que esperar.

LA DEL ESTRIBO…

Que el gobernador Miguel Márquez ya se quejó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, del agandalle de Gerardo Sánchez García para copar las delegaciones federales en tiempos electorales.

Y ayer vino Andrés Manuel López Obrador y dijo ante empresarios que les preocupa el resultado de la elección, particularmente en Guanajuato. Lo más inquietante es que volvió a mencionar la palabra ‘fraude’ al recordar aquel episodio otras veces recreado por él en la que habla de versiones de que le inyectaron 300 mil votos al PAN que al final fueron la diferencia del triunfo de Felipe Calderón.

En otras palabras. El PAN-Gobierno de Guanajuato desconfía del PRI-Gobierno federal. El PRI-Gobierno le echa la caballería al candidato panista mientras el candidato de Morena desconfía del PAN-Gobierno de Guanajuato. El que esté libre de pecado, que arroje la primera despensa…

CÓRDOVA Y EL FUEGO AMIGO EN LA CAMPAÑA 2015

Si los estrategas del próximo candidato a alcalde del PAN, sea quien sea, quisieran poner un slogan pegador y autocrítico como el que propusieron hace tres años los que empujaron al doctor Ángel Córdova Villalobos, seguramente no escogerían de ninguna manera, el de ‘vuelve el orden’.

Imagínese usted al mismo Héctor López Santillana con un slogan tipo ‘Vuelve la seguridad’. Impensable sin ninguna duda.

Tan sólo en ese pequeño detalle podemos percibir el nivel de confrontación y fuego amigo que reinaba entre el PRI y el Verde como coalición y como gobierno.

Un slogan que parecía de candidato opositor y que ilustraba a plenitud el sentimiento entre unos y otros.

Por todos lados se respiraba hostilidad. Bárbara Botello como alcaldesa y sus incondicionales no digerían la designación de Ángel Córdova como candidato a alcalde mientras que los antibarbaristas quedaron enojados luego de que no pudieron evitar que Botello dejara como su sucesor a Octavio Villasana.

Los contrarios a Botello en el Ayuntamiento habían condicionado el apoyo a Octavio Villasana a que hiciera varios cambios en el gabinete y que, entre otros, corriera al tesorero Roberto Pesquera.

“No se trata de descalificar a quienes ya están. Querían que corrieran a varios funcionarios y endilgarle todos los errores a una sola persona. Todos tuvimos errores y aciertos pero no podíamos buscar un chivo expiatorio”, lamentaba por aquellos días la ya para entonces alcaldesa con licencia.

Pero la pregunta hoy vale, cuál será el slogan de batalla del PAN en León para la siguiente campaña si el candidato es López Santillana.

¿Qué les va a decir a los ciudadanos que hace tres años escucharon de su boca que protegería la seguridad de los leoneses como la de su propia familia?

Cómo se va a sobreponer el PAN a los cuestionamientos naturales de un electorado que ve que en varios rubros de seguridad estamos peor que en 2015.

Le podemos garantizar que no habrá un slogan tan punzante contra sí mismo como el de hace tres años. ¿Qué están planeando los especialistas para evitar que esto se convierta en un autogol como hace tres años?

LÓPEZ OBRADOR: EL SUTIL MANOTAZO EN LA MESA

Si tomáramos textuales las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, ayer la puerta de Morena se estaría cerrando para el ahora expanista Ricardo Sheffield como vía para buscar la candidatura a alcalde.

El candidato presidencial llegó y se fue con la grilla de la eventual sustitución de candidatos a la gubernatura y a la alcaldía en el ambiente. Lo que sí dijo es que un eventual relevo tenía que darse con la venia del sustituido. Es decir que el que ya es precandidato o precandidata sólo podría ser bajado si acepta medirse a un rival de última hora y pierde el sondeo.

Es obvio que ni Antares Vázquez ni Aurelio Martínez aceptarán volver a medirse con sus impugnadores o eventuales rivales, Miguel Chico y Sheffield Padilla.

Las señales que lanzó López Obrador aparentemente son tranquilizadoras para los ya ungidos pero en política electoral los últimos minutos suelen ser determinantes.

Antares Vázquez apareció al lado de López Obrador en varios momentos de la jornada. En el evento con estructuras, ella estuvo en el présidium mientras Chico en la primera fila. El ‘Chachis’ hasta porra tuvo. Eso sí, el político tabasqueño mostró también en corto su hartazgo ante los integrantes de su estructura de que lleven y traigan chismes sobre los precandidatos en pugna.

“El que quiera puesto, que se vaya al mercado”, remachó en el encuentro interno.

Y por más que las expectativas que se generan en el estado sobre los votos que alcanzaría Morena son altas, en el lopezobradorismo hay preocupación por que no confían en el PAN-Gobierno de Guanajuato.

Recuerdan que en 2006 y 2012 la victoria fue panista de forma abrumadora En Guanajuato los votos al blanquiazul fueron determinantes para la derrota del ahora morenista.

Y tiene razón, el grillerío que se traen los de Morena por las candidaturas ya alcanzó a los enviados del mismo candidato, particularmente Ricardo Monreal y Leonel Godoy que están enfrentados en sus preferencias.

Así, mientras, el zacatecano todavía cree que se puede hacer valer el presunto mejor posicionamiento de Miguel Angel Chico en las encuestas y del otro lado, Godoy mantiene contra viento y marea a Vázquez Alatorre, pero en la alcaldía de León sí quisiera un cambio para entronizar en la candidatura al primer edil leonés.

Pero ojo, el tema aquí es esa extraña combinación de ilusiones electorales y pugnas estériles en los partidos, particularmente en Morena, puede dar al traste con los números alegres que cada uno maneja. En el carro de las candidaturas morenistas, todos quieren su tajadita.