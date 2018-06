Pólvora e infiernitos

NUEVO ESTADIO: CAMINO DESPEJADO PARA EL POPULISMO FUTBOLERO

LIBRE. Ahora sí, ya con el camino despejado en el ámbito legislativo con la desafectación del predio que le van a vender a los inversionistas de Grupo Pachuca, el gobernador Miguel Márquez tiene la cancha libre para echar adelante su última gran apuesta antes de que comience la cuenta regresiva para que pierda poderes conforme se acerca la fecha de la despedida.

A PUNTO DE TURRÓN… El lunes pasado estaba planeada la presentación del proyecto del complejo que incluye un nuevo estadio de futbol en León pero la autoridad reviró. Podrían venir críticas naturales porque el terreno no estuviera liberado.

ALGO ES ALGO. Ahora sí, en tres días quedará todo listo para que a menos de dos semanas de las elecciones el gobernador saliente sobe el chipote generado por la pérdida del Estadio León.

SAPAL: ANGÉLICA CASILLAS SIN OPCIÓN A LA NEGATIVA

INEVITABLE. Aunque en un principio tuvo serias dudas de aceptar, la diputada dolorense Angélica Casillas no tuvo más remedio que entrarle al toro. Ayer mismo ingresó su solicitud de licencia en el pleno del Congreso del Estado para separarse del cargo. El próximo jueves en el pleno se va a aprobar sin problema.

APECHUGAR. Del otro lado, el presidente de SAPAL, Pedro González, también tuvo que bajarle a su pataleo. Como padrino de Lino Briones no quería que se marchara pero no había remedio. Era una causa perdida. El empresario zapatero tuvo la oportunidad de proponer a su director pero no de retenerlo.

EL BONO. En León, los gobernantes conocen de límites para el desgaste de paramunicipales y SAPAL ya había llegado al suyo con el binomio González-Lino.

AH BUENO… Hoy, los panistas en el Ayuntamiento ya dicen muy orondos que lo que necesita el organismo operador de agua potable es un técnico y no un financiero como Lino Briones. Claro, a toro pasado ahora todos se vuelven aplaudidores de la decisión.

ABOGADO. Lo de SAPAL era impostergable y, paradójicamente, el alcalde con licencia Héctor López Santillana se había convertido en el principal defensor de Pedro González. En público y en privado.

LA DECISIÓN. La mayor paradoja es que Luis Ernesto Ayala que ha tenido una cercanía empresarial mucho mayor con González fue el que se decidió a dar el golpe de timón. Lo necesitaba el gobierno porque los reclamos se habían multiplicado en varias zonas de la ciudad y amenazaban con convertirse en un dolor de cabeza para la propia administración pero también para el propio PAN en el tramo final de campaña.

NECESARIA. Angélica Casillas será exigida pero tiene la bendición del gobernador Miguel Márquez y del que aspira a sucederlo, Diego Sinhué. No sólo para levantar la imagen del SAPAL sino para lo que pueda aportar en las administraciones siguientes.

VA DE NUEZ. Un movimiento que adelanta, la dinámica con la que va a jugar el siguiente sexenio si el PAN ratifica la gubernatura. Las pequeñas grandes decisiones tendrán su epicentro en Palacio de Gobierno estatal.

EMPRESARIOS CON ANAYA; LA SANA DISTANCIA

PRESENTES. Por cierto, muy atentos los panistas sentaron en la mesa principal a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León; Marisol Ruenes quedó ubicada justo a un lado del candidato Ricardo Anaya. A la izquierda de éste, se encontraba Diego Sinhué.

ELENCO. El líder José Arturo Sánchez Castellanos quedó junto a la esposa de Héctor López Santillana, María de Lourdes Solís. Guillermo Ramos, Víctor Tavares y Gabino Fernández. Todos, muy institucionales. Ninguno en calidad de porrista aunque sí le aplaudieron 2 ó 3 veces. Uno que otro sí se sonrojaba ante tanto incienso del candidato.

EN RESUMEN. Por cierto, hasta ahora de los candidatos presidenciales sobrevivientes en la contienda, los jerarcas empresariales sólo se pudieron encontrar con Ricardo Anaya.

DE PASADITA. José Antonio Meade vino hace unas semanas más a fuerza que de ganas a un evento con el candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez. Los empresarios todavía esperan una respuesta.

AGUA Y ACEITE. En el caso de Andrés Manuel López Obrador hubo una reunión empresarial pero los del CCE le tantearon el agua a los camotes y diagnosticaron que el ambiente sería muy hostil para ellos. Sigue su petición en pie pero no se ve la forma.

FUERA. Curiosamente, la otra candidata presidencial con la que tuvieron un encuentro fue con Margarita Zavala, aunque ella hace varias semanas que se bajó de la contienda.

LA DEL ESTRIBO…

Me dice el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, a propósito de lo escrito hace un par de días en la Pólvora que por supuesto que habrá un documento para calificar si Héctor López Santillana cumplió o no los compromisos asumidos hace tres años, independientemente del resultado de la elección.

Y que si no se abordó este tema en el evento de anteayer no fue por otra cosa sino porque aun no concluye el trienio. Pero que sí habrá evaluación y toda la cosa para dejar constancia que ahí sí hay rendición de cuentas.

SECRETARIOS DE SEGURIDAD LEÓN: NI TANTO QUE QUEME AL SANTO…

En administración pública, los últimos dos alcaldes de León han dejado claro que tan mala es la improvisación, las ocurrencia y las decisiones tomadas con el hígado que la necedad de mantenerse sin cambios durante toda la administración, ignorando los mensajes que envían las estadísticas y el día a día de la ciudad.

Hace exactamente cuatro años, Francisco Javier Aguilera Candelas era designado como el tercer y último secretario de Seguridad en la administración que encabezó Bárbara Botello.

Dos experimentos fallidos había ejecutado ya la entonces alcaldesa. Primero con el general Miguel Pizarro, la mayor decepción por las expectativas que había generado su llegada y después, Francisco Javier Salazar Soni, despedido luego de que, a juicio de la alcaldesa en turno, cometiera un acto de misoginia.

Aguilera Candelas completaba así un sexenio de decisiones equivocadas en materia de seguridad en León. Equivocadas a la luz de los resultados. Tres secretarios con Ricardo Sheffield y tres más con Botello.

Pero hoy, la realidad imperante nos deja un sabor de boca aún más amargo. Porque, contra viento y marea, el alcalde Héctor López Santillana ha sostenido a Luis Enrique Ramírez Saldaña al frente de la Secretaría de Seguridad pese a cosechar peores resultados que los tres de Bárbara Botello en conjunto.

Por lo menos, en materia de homicidios dolosos, el deterioro es abrumador. No hay punto de defensa para la actual gestión. Y habrá algunos rubros en los que pueda presumir alguna mejora o que se han contenido algunos delitos pero la percepción de la ciudadanía, la sensación de vulnerabilidad se ha ensanchado.

Y es aquí donde la exigencia debe ser mantener el equilibrio. Porque tan malo es el experimentar con tres personajes distintos, el último de los cuales (Aguilera Candelas) tenía un bajísimo perfil que morirse en la raya con uno sólo como López Santillana.

Cómo estarán las cosas que Ricardo Sheffield presume que el 2010 fue el año más seguro de León durante la última década y puede que tenga razón pero también es justo decir que en tierra de ciegos el tuerto es rey.

En realidad, tanto el PRI como el PAN han sido mediocres y no han podido responder a la confianza de los ciudadanos en sus respectivas oportunidades.

ANAYA EN LEÓN: A RECARGAR LA PILA Y REIVINDICAR EL ZAPOTILLO

Seguro de que va a ser Presidente, el candidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se dice convencido de que el fiscal general debe gozar de autonomía plena. Que el jefe del Ejecutivo no debe intervenir en su elección ni que aquel sea su subordinado.

Que promovería los cambios necesarios para que el propio mandatario pueda ser investigado si el caso lo amerita y que eso sólo podría hacerlo un fiscal autónomo.

El candidato a la gubernatura del Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, no se puede comprometer a lo mismo. Eliminaría de facto en la competencia a Carlos Zamarripa quien no puede ser autónomo porque sería su subordinado.

De hecho, el candidato a la gubernatura no suele hablar de ese tema.

Es tan sólo una estampa del tramo final de la competencia, en el que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Ricardo Anaya viven momentos radicalmente opuestos.

El primero de ellos, con la euforia y la aspiración del carro completo en el terruño a pesar de las adversidades mientras que Anaya con la urgencia de la remontada en las encuestas.

Ayer, Anaya, que necesita de aquí al primero de julio más de Diego que Diego del queretano, vino a Guanajuato a cargar la pila. Aquí no tiene que forzar la máquina para ganar aplausos. Ayer, en Haciendas El Refugio, hubo lleno para vitorerarlo aun cuando no todos eran panistas.

Y más porque reivindicó su compromiso con el acueducto El Zapotillo luego de que hace algunas semanas en Jalisco, dijo que la prioridad sería Jalisco. Ayer no dijo que la prioridad sería Guanajuato. Simplemente dijo que habría agua para ambos estados.

Quizá entre el auditorio había panistas pero un buen número no tenían credencial pero es el electorado que normalmente ha sido fiel al PAN en su mayoría y que hoy no quiere que llegue al poder Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, en términos prácticos lo de ayer fue un apapacho. En el auditorio que ayer lo escuchó, Anaya no tiene a su voto útil.

Ayer el aspirante albiazul apareció en su versión de fin de campaña. Rudo, contestatario, totalmente antisistema. Cuestionando los vicios del poder priista.

Estaba en una tierra en donde su partido es gobierno desde hace 27 años y es acusado de algunas de las cosas que el critica del PRI-Gobierno y en donde pretende mantener su hegemonía y con ello ayudar a Anaya a contrarrestar al lopezobradorismo.