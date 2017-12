Pólvora e infiernitos

CARLOS MEDINA: LA OBSESIÓN DE LA TERCERA VÍA

LAS DUDAS. ¿A dónde va el síndico leonés Carlos Medina Plascencia? Se preguntan algunos en el PAN luego de la sorpresiva solicitud de licencia al Ayuntamiento leonés quien parecía haber olvidado su pretensión tantas veces cacareada.

EL EGO. Que sea justo ahora que inician las precampañas, puso a especular a más de alguno. Que si Medina no ha abandonado el sueño de la tercera vía de candidato a gobernador en el PAN y que le alientan los resultados de las encuestas que lo ponen como el más reconocido entre los panistas.

VA EL GOLPE. A muchos les puede parecer una locura a estas alturas del partido. Medina le avisó a su amigo Humberto Andrade un día antes. También conocía de su decisión el jefe del Ejecutivo estatal.

CON EL GOBERNADOR. Es más, Miguel Márquez y Medina podrían entrevistarse hoy. Tampoco hay que escarbarle mucho. No es fácil que en la actual coyuntura, un político tan pagado de sí mismo como Medina, sabedor de que los electores lo siguen recordando y lo tienen en buena estima, no sucumba al encanto de ‘volver a ser’.

SE VALE SOÑAR. Ese derecho de picaporte que conserva con el gobernador (que no lo quiere mucho pero tampoco puede romper con él), su buena relación con Santiago Creel, un personaje con peso específico en la permanente azul, arman el coctel de las ilusiones medinistas.

CONTRA EL DELFÍN. Hace tres años, el ejercicio de su veto y la rebelión de Ricardo Sheffield, provocaron que Diego Sinhué no fuera candidato a alcalde en León. ¿Será que quiere intentar la segunda parte del veto?

CARAS Y GESTOS DE LA DESPEDIDA

NI TAN DAMNIFICADO. Ahora bien, la decisión de solicitar licencia la había confiado a algunos cuántos de sus allegados, pero sin duda, a quien más le debe tranquilizar esa decisión es al alcalde Héctor López Santillana que es quien sufría en serio con las constantes críticas a la administración sobre todo en materia de seguridad.

CHAMPURRADO. En verdad, el primer edil leonés se quitará un peso de encima porque en los hechos, Medina era un opositor dentro del Ayuntamiento que combinó críticas certeras con algunas que llevaban interés de por medio, toda vez que su amigo Gerardo García Preciado no había obtenido los contratos que tuvo en trienios anteriores.

SU ESTILO. Ayer, Medina consiguió satisfacer a plenitud su ego al ser el foco de atención, la noticia en el Cabildo leonés. Propios y extraños le colmaron de elogios. Algunos de ellos, que en público lo elogian, están contentos de que se haya marchado.

A VER. Pero hoy la pregunta es si Medina dio paso sin huarache y se va simplemente porque le hartó el ritmo de la administración municipal o porque en realidad tiene una vela encendida para 2018. En lo local, los dieguistas dicen que ni sudan ni se acongojan. Que nada de lo tejido se lo va a destejer alguien más a estas alturas del partido.

MARCO ANTONIO MEDINA: EL COSTO DE LA FALTA DE CREDIBILIDAD

NI HABLAR. De pronto, ayer el flamante fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, debió sentirse abrumado cuando vio que la inmensa mayoría de las preguntas de los reporteros versaron sobre las dudas de la autonomía de su labor.

LA METRALLA. Como quien es torpedeado desde varios frentes, Medina se defendió como pudo de los cuestionamientos. Pidió no prejuzgar, que le den tiempo, que no es amigo del procurador Carlos Zamarripa, que no le temblará la mano para castigar a quien sea, “caiga quien caiga”.

Una más. Ya sabe usted, el clásico discurso, echado para adelante. Desde Palacio de Gobierno, Miguel Márquez ya puso otra palomita en su agenda de pendientes antes de cerrar el sexenio.

LO QUE FALTA. La cereza del pastel es darle chamba nueve años más a Zamarripa como fiscal general. Habrá qué ver.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, muy tempranito, el Partido Verde en Guanajuato celebró que su Comité Ejecutivo Nacional validó la decisión de su Consejo Político Estatal de ir solos en el estado.

Se sabe que el PRI Guanajuato trataba todavía de revertir esa determinación en las últimas horas pero no hubo éxito. Por lo menos hasta una hora antes de la media noche. Uno nunca sabe.

Tampoco se veía muy clara que digamos, una eventual coalición con Nueva Alianza en el estado. Los jerarcas del Panal no estaban muy entusiasmados con la idea. Tan buenas migas que han hecho con el blanquiazul en el terruño y ahora los obligarían a ir con el tricolor.

Si le cuaja una de las dos intentonas de última hora al PRI, tendrá el consuelo de no ir solitario en la coleta en este territorio comanche para ellos. Imagínese nomás el golpe al orgullo.

LOS CAMBIOS QUE NUNCA FUERON DE LÓPEZ SANTILLANA

Para algunos en el PAN, Héctor López Santillana mantuvo en el gabinete a quienes desde el primer año tendrían que haber estado fuera del gobierno, y los que se fueron lo hicieron porque su situación ellos mismos la hicieron insostenible.

Hace exactamente un año, el alcalde leonés, sin decir nombres, aseguraba que algunos de sus colaboradores ya tenían tarjeta amarilla. La frase, a toro pasado, suena más a una de esas que sueltan los políticos para calmar las aguas y dar atole con el dedo que a un verdadero ultimátum.

Los únicos que se fueron en los últimos 12 meses fueron el vocero Ignacio Camacho y el director de Desarrollo Social, Daniel Campos. El primero, en medio de fuertes críticas, pero no tanto de los medios o de la oposición, sino de los propios ediles panistas.

El segundo, porque de plano se creyó que era intocable y su activismo se tornó insoportable para López Santillana a quien ya no le gustó que desde adentro le estuvieran moviendo el tapete. El colmo fue cuando fue el promotor de una comida a favor de la diputada federal Alejandra Gutiérrez que en ese momento le sirvió a la susodicha para abrigar esperanzas de que podía ser considerada.

Un lance bastante desafortunado de Campos que le costó la chamba por más que intentaron disfrazarla de un relevo natural en el panismo gobernante.

Pero de ahí en más, las famosas tarjetas amarillas nunca se convirtieron en rojas, pese a que personajes como Felipe de Jesús López Gómez nomás no han dado el ancho con dictámenes y leyes que ponen en predicamento a la autoridad.

El otro funcionario cuyos resultados lo han puesto en capilla de manera permanente es Luis Enrique Ramírez Saldaña pero ahí sí López Santillana ha aguantado a pie firme las críticas de opositores, del propio Carlos Medina pero sobre todo la censura de los ciudadanos.

Fiel a su estilo, López Santillana cometió un pecado que es castigado con severidad en el PAN: no gobernar con el partido lo que significa no dar chambas a los militantes y no congraciarse de ninguna forma con ellos.

Es por eso que se generan dudas en torno la reelección. En un partido cuyos militantes están acostumbrados a ser apapachados con empleos y prebendas, eso es peor que no dar resultados. Usos y costumbres de los políticos.

POR GUANAJUATO AL FRENTE: LAS PARADOJAS DE JUNTAR EL AGUA Y EL ACEITE

Si hablamos de emociones, los perredistas parecían los más fascinados con el evento de ayer en el Instituto Estatal Electoral. Baltasar Zamudio y los suyos jamás le hicieron ‘fuchi’ a aliarse con el PAN.

El que batalló para quitarse el rictus de ‘qué hago aquí’ fue Ariel Rodríguez Vázquez, que no tuvo más remedio que apechugar y que es el líder de la fuerza más débil de este frente y que no estaba para ponerse sus moños.

Y bueno, los panistas, muy orondos, sabiéndose dueños del balón, los reyes de la cuadra y los que, por lo menos ayer, imponían condiciones. Como queriendo no ser presuntuoso, el panista Humberto Andrade Quesada habló del primer ‘acuerdo’: el candidato a gobernador será panista.

Eso se daba por descontado. Digamos que ese pastel se lo va a comer todo el PAN. Ya cuando llegue el pastel de los candidatos a alcaldes, empezarán a sudar un poco más.

El aguerrido alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, que participa en las mesas de negociación del Frente local, ya dijo que no sólo quiere apoyo para su reelección y que se respeten las cuatro candidaturas en donde el sol azteca gobierna, sino que en las mismas sean propuestos hombres.

Y es que en las primeras negociaciones, la propuesta del PAN era que si el PRD llevaba ‘mano’ en esas candidaturas, tendrían que ser dos hombres y dos mujeres las abanderadas para no desfasarse en la paridad.

Tal parece que a Estefanía le gusta asumir el papel de rudo en esas mesas. A ver cómo le va.

Una pequeña muestra de que para gozar después el PAN tendrá que sufrir en las negociaciones un poco o un mucho según sean las circunstancias. Porque es evidente que en sentido estricto, en Guanajuato, el PAN podría prescindir del Frente y se bastaba solo.

Pero la expectativa de la recompensa de tener bajo control a una parte de la oposición en el ejercicio de gobierno puede hacer menos sufribles estas negociaciones.

Paradójicamente, al PRD guanajuatense le ha costado muchísimo menos procesar su matrimonio político con el PAN que a MC cuyos nuevos líderes creyeron que podían hacerle al rebelde y que los iban a dejar.

Nada. Son todavía muy chiquitos para volar solos. Veremos a los izquierdistas alzando el puño, contra el régimen… vitoreando a un panista.